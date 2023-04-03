Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Томмазо Балданци пробует нанести удар издали, но Владимиро Фальконе держит все под контролем

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

46' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Исмайли Ардиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Фаццини Якопо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Матч возобновлен

43' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

42' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Коломбо Лоренцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Марин Рэзван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Капуто Франческо пробует нанести удар издали, но Владимиро Фальконе держит все под контролем

40' Стрефецца Габриэль из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Ламек Банда из команды Лечче разыграл угловой с правого угла.

39' Ох, нехорошо это выглядит. Акпа-Акпро Жан-Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Акпа-Акпро Жан-Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Акпа-Акпро Жан-Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Ох, нехорошо это выглядит. Туиа Алессандро получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Туиа Алессандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Акпа-Акпро Жан-Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Паризи Фабьяно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Томмазо Балданци пробует нанести удар издали, но Владимиро Фальконе держит все под контролем

33' Удар от ворот произведет Лечче

32' Акпа-Акпро Жан-Даниэль не смог попасть в створ ударом издали

32' Томмазо Балданци нанес удар, но тот был заблокирован.

32' Паризи Фабьяно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Перизан Самуэле взял и забрал мяч на выходе

29' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Стрефецца Габриэль пробил со штрафного прямо в стенку

28' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Лечче

26' Марин Рэзван решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

26' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Эбюэхи Тайронн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Удар от ворот произведет Лечче

22' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Блен Алексис получил желтую карточку от судьи

21' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Перизан Самуэле взял и забрал мяч на выходе

21' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

19' Бандинелли Филиппо получил желтую карточку от судьи

19' Марин Рэзван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Марин Рэзван пробил со штрафного прямо в стенку

18' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Капуто Франческо пробует нанести удар издали, но Владимиро Фальконе держит все под контролем

15' Ламек Банда выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Эмполи

14' Баскиротто Федерико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Ламек Банда из команды Лечче в офсайде

12' Удар от ворот произведет Лечче

12' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Эбюэхи Тайронн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Эмполи

8' Стрефецца Габриэль не смог попасть в створ ударом издали

7' Удар от ворот произведет Эмполи

5' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Паризи Фабьяно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Марин Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Перизан Самуэле взял и забрал мяч на выходе

2' Пеццелла Джузеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Исмайли Ардиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Лечче начинает с центра поля