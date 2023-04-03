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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Фаббри Микаэль
Эмполи
1:0
Второй тайм: 77'
Лечче
0'
19' Желтая карточка
Бандинелли Филиппо
22' Желтая карточка
Блен Алексис
1:0
62' Пенальти
Капуто Франческо
68' Желтая карточка
Туиа Алессандро
71' Желтая карточка
Фаццини Якопо
1:0. Гол Франческо Капуто с пена...

Ход матча

19'
Бандинелли Филиппо
 
22'
 
Блен Алексис
39'
Фаццини Якопо
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
 
46'
 
Ди Франческо Федерико
Банда Ламек
62'
Капуто Франческо
1:0
68'
 
Туиа Алессандро
71'
Фаццини Якопо
 
72'
Камбьяги Николо
Бальданци Томмазо
 
72'
Хаас Николас
Пикколи Роберто
 
73'
 
Хельгасон Торир
Блен Алексис
73'
 
Уден Реми
Стрефецца Габриэль

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

1
Перизан
Самуэле
24
Эбюэхи
Тайронн
34
Исмайли
Ардиан
33
Луперто
Себастьяно
65
Паризи
Фабьяно
11
Акпа-Акпро
Жан-Даниэль
18
Марин
Рэзван
25
Бандинелли
Филиппо
35
Бальданци
Томмазо
19
Капуто
Франческо
91
Пикколи
Роберто
30
Фальконе
Владимиро
17
Гендрей
Валентин
6
Баскиротто
Федерико
13
Туиа
Алессандро
97
Пеццелла
Джузеппе
29
Блен
Алексис
42
Юлманд
Мортен
16
Гонсалес
Джоан
27
Стрефецца
Габриэль
9
Коломбо
Лоренцо
22
Банда
Ламек
Эмполи
4-3-1-2
Лечче
4-3-3

История личных встреч

Эмполи
Лечче

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

СA
1:1
СB
2:1
СB
2:2
СB
2:2
СB
1:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

56
75

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальданци Томмазо 4 0.14
Камбьяги Николо 3 0.1
Марин Рэзван 2 0.07
Эбюэхи Тайронн 2 0.07
Сатриано Мартин 2 0.07
Бандинелли Филиппо 2 0.07
Паризи Фабьяно 2 0.07
Капуто Франческо 1 0.03
Ламмерс Сэм 1 0.03
Байрами Недим 1 0.03
Дестро Маттиа 1 0.03
Хаас Николас 1 0.03
Луперто Себастьяно 1 0.03
Виньято Эмануэль 1 0.03
Хендерсон Лиам 0 0
Стоянович Петар 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрефецца Габриэль 7 (1) 0.24
Коломбо Лоренцо 4 0.14
Сисей Ассан 4 0.14
Баскиротто Федерико 3 0.1
Гонсалес Джоан 1 0.03
Ди Франческо Федерико 1 0.03
Банда Ламек 1 0.03
Блен Алексис 1 0.03
Юлманд Мортен 0 0
Юмтити Самуэль 0 0
Пеццелла Джузеппе 0 0
Галло Антонино 0 0
Гендрей Валентин 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 7 2
Хендерсон Лиам 8 0
Бандинелли Филиппо 8 0
Паризи Фабьяно 6 1
Луперто Себастьяно 3 2
Марин Рэзван 6 0
Занетти Паоло 2 1
Стоянович Петар 3 0
Викарио Гульельмо 3 0
Исмайли Ардиан 3 0
Сатриано Мартин 3 0
Де Винтер Кони 3 0
Фаццини Якопо 3 0
Дестро Маттиа 2 0
Хаас Николас 2 0
Грасси Альберто 2 0
Капуто Франческо 1 0
Байрами Недим 1 0
Какаче Либерато 1 0
Камбьяги Николо 1 0
Бальданци Томмазо 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 7 1
Блен Алексис 6 0
Гонсалес Джоан 6 0
Юмтити Самуэль 5 0
Баскиротто Федерико 5 0
Галло Антонино 3 1
Ди Франческо Федерико 4 0
Стрефецца Габриэль 4 0
Коломбо Лоренцо 4 0
Банда Ламек 4 0
Гендрей Валентин 3 0
Аскилдсен Кристоффер 3 0
Понграчич Марин 2 0
Фальконе Владимиро 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Уден Реми 1 0
Сисей Ассан 1 0
Марко Барони 1 0

Результаты матчей

Эмполи
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Лечче
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

8
4
Эмполи
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Лечче
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

13
8

Волевые поражения

10
9
Эмполи
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Лечче
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
56% (15)
22% (6)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

13
9

Волевые поражения

18
13

Голы по времени матча

Забито

13
13
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
2
15%
5
38%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
3
23%
2
15%
61-75
3
23%
2
15%
76-90

Пропущено

14
13
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
2
15%
1-15
3
21%
2
15%
16-30
2
14%
4
31%
31-45
2
14%
3
23%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
5
36%
1
8%
76-90

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 2
17 Не забивали 18
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
4
36%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

21
19
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
4
19%
5
26%
1-15
1
5%
6
32%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
4
19%
3
16%
61-75
6
29%
1
5%
76-90

Забито

25
24
10 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 10
15 Забивали первыми 8
7 Не забивали 10
2
8%
1
4%
1-15
4
16%
5
21%
16-30
4
16%
8
33%
31-45
4
16%
5
21%
46-60
5
20%
3
13%
61-75
6
24%
2
8%
76-90

Пропущено

35
32
13 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 22
4
11%
7
22%
1-15
4
11%
8
25%
16-30
5
14%
6
19%
31-45
5
14%
5
16%
46-60
6
17%
4
13%
61-75
11
31%
2
6%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Аталанта - Эмполи 2:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Монца - Эмполи 2:1 Эмполи - Наполи 0:2
Фиорентина - Эмполи 1:1 Эмполи - Специя 2:2 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Торино 2:2 Интер Милан - Эмполи 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Лацио - Эмполи 2:2 Удинезе - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 2:1 Эмполи - Монако 0:1 Эмполи - Вулверхэмптон 1:1 Штурм - Эмполи 1:2 Эмполи - Кремонезе 2:0 Наполи - Эмполи 2:0 Эмполи - Сассуоло 1:0 Эмполи - Аталанта 0:2
Лечче
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лечче - Триестина 0:0 Фиорентина - Лечче 1:0 Пьяченца - Лечче 0:0 Лечче - ФералпиСало 0:0
Лечче - Порденоне 0:0 Лечче - Торино 0:2 Интер Милан - Лечче 2:0 Тренто - Лечче 2:0 Лечче - Арциньяно 2:1 Лечче - Сассуоло 0:1 Ювентус (до 23 лет) - Лечче 0:2 Аталанта - Лечче 1:2 Лечче - Рома 1:1 Лечче - Новара 3:1 НибионноОггионо - Лечче 1:0 Кремонезе - Лечче 0:2 Лечче - Альбинолеффе 2:1 Мантуя - Лечче 2:0 Лечче - Салернитана 1:2 Верона - Лечче 2:0

Результаты матчей

Эмполи
Лечче

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:1
5 раз 38%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
0
7 раз 50%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
7 раз 26%
1:2
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 52%
0
8 раз 30%
2
5 раз 19%
0
10 раз 37%
1
10 раз 37%
2
7 раз 26%

Тоталы голов в матче

Эмполи
Лечче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
3
10
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
7
7
2
12
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
17
10
5
22
1.5
7
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 28 23 2 3 64 - 20 71
2.
Лацио
 Заявка 28 16 7 5 44 - 19 55
3.
Милан
 Заявка 28 15 6 7 48 - 36 51
4.
Интер Милан
 Заявка 28 16 2 10 47 - 32 50
5.
Рома
 Заявка 28 15 5 8 38 - 26 50
6.
Аталанта
 Заявка 28 14 6 8 47 - 32 48
7.
Ювентус
 Заявка 28 18 5 5 46 - 22 44
8.
Фиорентина
 Заявка 28 11 7 10 33 - 31 40
9.
Болонья
 Заявка 28 11 7 10 36 - 36 40
10.
Торино
 0:0 Заявка 28 10 8 10 29 - 33 38
11.
Удинезе
 Заявка 28 9 11 8 37 - 34 38
12.
Сассуоло
 0:0 Заявка 28 10 7 11 35 - 40 37
13.
Монца
 Заявка 28 9 7 12 32 - 39 34
14.
Эмполи
 1:0 Заявка 29 7 11 11 25 - 36 32
15.
Салернитана
 Заявка 28 6 10 12 32 - 48 28
16.
Лечче
 0:1 Заявка 29 6 10 13 24 - 33 28
17.
Специя
 Заявка 28 5 10 13 24 - 44 25
18.
Верона
 Заявка 28 4 7 17 22 - 42 19
19.
Сампдория
 Заявка 28 3 6 19 16 - 47 15
20.
Кремонезе
 Заявка 28 1 10 17 23 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 11 1 2 33 - 13 34
2.
Интер Милан
 Заявка 15 11 0 4 27 - 8 33
3.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 28 - 17 29
4.
Рома
 Заявка 14 9 1 4 20 - 9 28
5.
Лацио
 Заявка 14 8 3 3 23 - 12 27
6.
Болонья
 Заявка 15 7 5 3 20 - 10 26
7.
Фиорентина
 Заявка 14 6 4 4 19 - 19 22
8.
Аталанта
 Заявка 13 6 3 4 24 - 16 21
9.
Сассуоло
 0:0 Заявка 14 6 3 5 17 - 15 21
10.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 21
11.
Эмполи
 1:0 Заявка 15 5 5 5 13 - 15 20
12.
Торино
 0:0 Заявка 13 5 4 4 11 - 12 19
13.
Удинезе
 Заявка 13 4 7 2 22 - 15 19
14.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
15.
Специя
 Заявка 15 3 8 4 16 - 21 17
16.
Салернитана
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
17.
Верона
 Заявка 14 4 2 8 15 - 22 14
18.
Лечче
 0:1 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
19.
Сампдория
 Заявка 14 1 4 9 6 - 19 7
20.
Кремонезе
 Заявка 14 1 3 10 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 12 1 1 31 - 7 37
2.
Лацио
 Заявка 14 8 4 2 21 - 7 28
3.
Аталанта
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
4.
Ювентус
 Заявка 13 7 2 4 12 - 10 23
5.
Рома
 Заявка 14 6 4 4 18 - 17 22
6.
Милан
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
7.
Торино
 0:0 Заявка 15 5 4 6 18 - 21 19
8.
Удинезе
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
9.
Фиорентина
 Заявка 14 5 3 6 14 - 12 18
10.
Интер Милан
 Заявка 13 5 2 6 20 - 24 17
11.
Сассуоло
 0:0 Заявка 14 4 4 6 18 - 25 16
12.
Лечче
 0:1 Заявка 16 4 4 8 11 - 16 16
13.
Монца
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
14.
Болонья
 Заявка 13 4 2 7 16 - 26 14
15.
Эмполи
 1:0 Заявка 14 2 6 6 12 - 21 12
16.
Салернитана
 Заявка 14 2 6 6 13 - 28 12
17.
Специя
 Заявка 13 2 2 9 8 - 23 8
18.
Сампдория
 Заявка 14 2 2 10 10 - 28 8
19.
Кремонезе
 Заявка 14 0 7 7 15 - 27 7
20.
Верона
 Заявка 14 0 5 9 7 - 20 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Специя Нзола М'Бала 12 (2)
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Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 11
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Удинезе Бекао Родриго 10
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