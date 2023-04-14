В перерыве произошла замена в команде "Алания". Максим Петров покинул поле, а вместо него вышел Тарба Заур.

Так же была замена в команде "Алания". Галоян Артур покинул поле, а вместо него вышел Норчаев Хусаин.

Посмотрим, что получится сегодня на поле на вышедших игроков, они заменили достаточно важных игроков своей команды, вероятнее повреждение спровоцировало пойти на такое решение.

Опасный момент! "Алания" провела отличную атаку, последовала передача пяткой под удар на Норчаева, но тот ударил не лучшим образом и промахнулся.

Владикавказцы достояно проводят начало второго тайма матча, игроки постоянно создают напряжение у ворот соперника, в ожидания подходящего момента для удара по воротам.

Начался дождь на "Ахмат" арене. Надеемся это не помешает игрокам показать яркую и интересную игру на остаток матча.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Делькин! Царукян нанёс удар с линии штрафной площади, мяч пролетел мимо всех защитников и направился в правый угол ворот, но вратарь отбил мяч, но оставил его перед собой, где Делькин уже по пустым воротам отправил мяч в сетку!

Липовой задержал своего оппонента руками, не дав начать быструю атаку. Хозяева имели возможность развить контратаку, но случился фол, арбитр посчитал, что карточки выписывать тут не нужно.

Опасный штрафной удар зарабатывают хозяева поля. Козлов по хоккейному встретил своего оппонента, совершив блокировку.

Галоян нанёс удар по воротам со штрафного стандарта. Мяч полетел в дальний угол ворот, Смирнов удачно вышел из ворот и выбил мяч кулаками.

Хасонов отлично сыграл на подборе мяча и пробил из-за пределов штрафной площади, мяч полетел сильно высоко на верхний ярус трибун.

Много остановок стало происходить на исходе первого тайма. Темп игры стал рванным и в случае стандартного положения игроки совсем не торопятся его исполнять.

Носов на правом фланге набрал высокую скорость, Качмазов встретил его толчком корпуса, но сыграл в пределах правил и разрядил обстановку у своих ворот.

35' Много ошибок от футболистов в передачах сейчас происходит, немного суетливый футбол показывают игроки, из-за этого голевых моментов не происходит.

33' Темп игры значительно притормозился и игра перешла в статичную фазу, без конструктивных действий у ворот соперника.

32' Задержался мяч в центральной части поля, игроки не создают опасности и не обостряют ситуацию у ворот соперника, предпочитая ожидать ошибок.

30' Опасный момент! Галоян убежал от защитника, откликнувшись на идеальный пас в разрез от своего партнёра. Игрок сблизился с воротами соперника, но пробил мимо ворот!

29' Носов самый активный игрок в команде "Волгарь", именно он сейчас создал остроту у ворот Солдатенко, выполнив прострел с правого фланга, вратарь надёжно сыграл на выходе и нейтрализовал опасность.

27' Давно мы не видели опасности у ворот обеих команд. Игроки перекатывают мяч в центральной части поля без движения вперёд.

26' Гости разыграли стандартное положение, последовал пас низом под удар своему партнёру, но попытка была заблокирована и опасность воротам хозяев нейтрализована.

24' "Волгарь" зарабатывает перспективный штрафной удар. Носов на правом фланге пытался обыграть оппонента, но нарвался на ногу соперника.

23' "Волгарь" по-прежнему постоянно контролируют мяч на чужой половине поля, но никак не могут построить конструктив.