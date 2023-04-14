Тур: 27.
Ход матча
12'
33'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Кочиев ХетагЗащитник
-
19 Бутаев АллонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Чочиев АланПолузащитник
-
77 Хабалов АланПолузащитник
-
20 Галоян АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Цараев АланПолузащитник
-
93 Тарба ЗаурПолузащитник
- Нападающий
-
82 Корян АршакНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Василенко Олег
- Основной состав
-
99 Смирнов ОлегВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ткачук ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бабаян Андрaник
История личных встреч
Алания
Волгарь
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
16 матчей
56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
7
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.43
0.56
Среднее время на гол
63
162
Всего голов
28
12
Голов в среднем за матч
1.75
0.75
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
Среднее время на гол
51
120
Бомбардиры внутри турнира
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галоян Артур
|7
|0.26
|Гиоргобиани Николай
|6
|0.22
|Машуков Ислам
|6 (1)
|0.22
|Багаев Алан
|4
|0.15
|Петров Максим Вячеславович
|3
|0.11
|Цараев Алан
|2
|0.07
|Хабалов Алан
|2 (1)
|0.07
|Гурциев Батраз
|2 (1)
|0.07
|Засеев Азамат
|1
|0.04
|Качмазов Сослан
|1
|0.04
|Ташаев Александр
|1
|0.04
|Корян Аршак
|1
|0.04
|Татаев Алексей
|1
|0.04
|Хосонов Хетаг
|1
|0.04
|Хугаев Алан
|1
|0.04
|Мазурин Андрей
|1
|0.04
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.04
|Кочиев Хетаг
|1
|0.04
Волгарь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефанович Илья
|7
|0.26
|Делькин Артём
|7 (1)
|0.26
|Царукян Валерий
|4
|0.15
|Липовой Данил
|3
|0.11
|Козлов Данила
|2
|0.07
|Ткачук Денис
|1
|0.04
|Хомуха Иван
|1
|0.04
|Гаврилович Алексей
|1
|0.04
|Лесников Дмитрий
|1
|0.04
|Печенкин Никита
|1
|0.04
|Гилязетдинов Артур
|1
|0.04
|Агеев Михаил
|1 (1)
|0.04
Карточки
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Багаев Алан
|7
|0
|Кочиев Хетаг
|6
|0
|Хосонов Хетаг
|5
|0
|Гиоргобиани Николай
|5
|0
|Машуков Ислам
|3
|1
|Бутаев Аллон
|4
|0
|Качмазов Сослан
|3
|0
|Хабалов Алан
|3
|0
|Галоян Артур
|3
|0
|Татаев Алексей
|1
|1
|Засеев Азамат
|2
|0
|Чочиев Алан
|2
|0
|Цараев Алан
|2
|0
|Мазурин Андрей
|2
|0
|Бакаев Михаил
|1
|0
|Дзахов Давид
|1
|0
|Ташаев Александр
|1
|0
|Корян Аршак
|1
|0
|Хугаев Алан
|1
|0
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0
Волгарь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Талалай Денис
|8
|1
|Козлов Данила
|8
|0
|Павлишин Алексей
|7
|0
|Ведерников Данила
|7
|0
|Гилязетдинов Артур
|5
|1
|Лесников Дмитрий
|5
|0
|Смирнов Данила
|5
|0
|Локтионов Роман
|4
|0
|Стефанович Илья
|4
|0
|Ращеня Илья
|4
|0
|Царукян Валерий
|4
|0
|Печенкин Никита
|3
|0
|Агеев Михаил
|3
|0
|Смирнов Олег
|2
|0
|Делькин Артём
|2
|0
|Гаврилович Алексей
|2
|0
|Муллин Камиль
|2
|0
|Ткачук Денис
|1
|0
|Носов Александр
|1
|0
|Липовой Данил
|1
|0
Результаты матчей
Алания
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Волгарь
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
7
7
Алания
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Волгарь
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
18
10
Алания
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
46% (12)
19% (5)
Волгарь
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
50% (13)
23% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
12
8
Волевые поражения
25
17
Голы по времени матча
Забито
22
17
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
6
27%
4
24%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
3
14%
3
18%
31-45
4
18%
3
18%
46-60
5
23%
3
18%
61-75
3
14%
3
18%
76-90
Пропущено
15
14
11 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
7%
4
29%
1-15
6
40%
3
21%
16-30
4
27%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
2
13%
1
7%
76-90
Забито
20
12
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
1
5%
3
25%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
3
15%
1
8%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
1
5%
4
33%
61-75
10
50%
3
25%
76-90
Пропущено
12
9
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
8%
1
11%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
3
25%
2
22%
46-60
4
33%
2
22%
61-75
1
8%
1
11%
76-90
Забито
42
29
17 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 12
6 Не забивали 7
7
17%
7
24%
1-15
4
10%
2
7%
16-30
6
14%
4
14%
31-45
6
14%
3
10%
46-60
6
14%
7
24%
61-75
13
31%
6
21%
76-90
Пропущено
27
23
15 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 13
2
7%
5
22%
1-15
8
30%
30%
5
22%
16-30
5
19%
2
9%
31-45
3
11%
5
22%
46-60
6
22%
4
17%
61-75
3
11%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Велес Москва - Алания 1:2 КАМАЗ - Алания 1:0 Алания - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1
Алания - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 Алания - Алай Ош 2:0 Динамо Москва - Алания 3:2 Алания - Кызыл-Жар 3:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Алания - Торпедо Москва 1:1 Алания - Уфа 2:1 Енисей - Алания 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - Родина Москва 1:3 Балтика - Алания 2:1 Алания - Волгарь 2:0 Алания - Акрон 3:3 Краснодар-2 - Алания 0:3
Волгарь
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Волгарь - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Волгарь 0:3 Волгарь - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Волгарь 1:1
Волгарь - Уфа 1:0 Енисей - Волгарь 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:2 Волгарь - Ахмат 0:2 Волгарь - Шахтёр Караганда 3:1 Торпедо Москва - Волгарь 1:3 Волгарь - Шинник 0:1 Велес Москва - Волгарь 1:2 Волгарь - Родина Москва 1:1 Динамо Махачкала - Волгарь 1:2 Волгарь - Балтика 1:2 Краснодар-2 - Волгарь 0:2 Алания - Волгарь 2:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:3 Арсенал Тула - Волгарь 3:2 Волгарь - Шинник 1:0
Результаты матчей
Алания
Волгарь
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:0
6 раз 23%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 31%
0
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
2 раза 8%
1
11 раз 42%
0
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Алания
Волгарь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
104
58
212
49
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
93
76
66
310
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
197
1214
818
719
224
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|14
|11
|1
|45 - 22
|53
|2.
|Заявка
|26
|12
|11
|3
|39 - 24
|47
|3.
|1:1 Заявка
|27
|12
|9
|6
|42 - 29
|45
|4.
|Заявка
|26
|11
|11
|4
|34 - 25
|44
|5.
|1:1 Заявка
|27
|10
|10
|7
|30 - 24
|40
|6.
|Заявка
|26
|9
|10
|7
|18 - 18
|37
|7.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|31 - 30
|36
|8.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|33 - 33
|36
|9.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|28 - 25
|36
|10.
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|38 - 31
|35
|11.
|Заявка
|26
|7
|13
|6
|28 - 28
|34
|12.
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|21 - 24
|33
|13.
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|27 - 32
|32
|14.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|28 - 29
|30
|15.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|25 - 42
|25
|16.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|25 - 35
|24
|17.
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|17 - 41
|21
|18.
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|19 - 36
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|20 - 8
|30
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|20 - 9
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|21 - 11
|29
|4.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 13
|24
|5.
|1:1 Заявка
|14
|6
|6
|2
|23 - 16
|24
|6.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|17 - 9
|23
|7.
|1:1 Заявка
|14
|6
|5
|3
|12 - 9
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 10
|22
|9.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 23
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 10
|20
|11.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|9 - 7
|20
|13.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 10
|17
|14.
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|15 - 11
|17
|15.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 15
|14
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 21
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|6 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 11
|24
|2.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 11
|23
|3.
|1:1 Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|4.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 14
|20
|5.
|1:1 Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 15
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|9 - 11
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 17
|17
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 14
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 10
|15
|10.
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|14 - 17
|14
|11.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 21
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|10 - 15
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 19
|10
|16.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 20
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 21
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 26
|5
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|10
|Рубин
|Лисакович Виталий
|9
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|9
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|8
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|9
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Алания 1:1 Волгарь
Исход игры
Алания
80.6% (116)
Ничья
13.9% (20)
Волгарь
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
42.19% (54)
Меньше
57.81% (74)
Обе команды забьют
Да
53.91% (69)
Нет
46.09% (59)
Популярный счёт
2:1 Алания
32.6% (47)
1:0 Алания
27.1% (39)
2:0 Алания
11.1% (16)
1:1 Ничья
10.4% (15)
1:2 Волгарь
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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