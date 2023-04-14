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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 27.
Алания
 
Позже
Волгарь
Прогнозы 117
Алания 82.9% (97)
X 11.1% (13)
Волгарь 6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алания
Ничья
Волгарь
2.07
3.90
4.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Алания
Волгарь

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

16 матчей

56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

К
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ВДЗЮ
3:0
К
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
К
0:1
К
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
К
2:3
К
2:3

Голы

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
0.56

Среднее время на гол

63
162

Всего голов

28
12

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

51
120

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галоян Артур 7 0.27
Машуков Ислам 6 (1) 0.23
Гиоргобиани Николай 5 0.19
Багаев Алан 4 0.15
Петров Максим Вячеславович 3 0.12
Цараев Алан 2 0.08
Хабалов Алан 2 (1) 0.08
Гурциев Батраз 2 (1) 0.08
Засеев Азамат 1 0.04
Качмазов Сослан 1 0.04
Ташаев Александр 1 0.04
Корян Аршак 1 0.04
Татаев Алексей 1 0.04
Хосонов Хетаг 1 0.04
Хугаев Алан 1 0.04
Мазурин Андрей 1 0.04
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.04
Кочиев Хетаг 1 0.04
Волгарь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанович Илья 7 0.27
Делькин Артём 6 (1) 0.23
Царукян Валерий 4 0.15
Липовой Данил 3 0.12
Козлов Данила 2 0.08
Ткачук Денис 1 0.04
Хомуха Иван 1 0.04
Гаврилович Алексей 1 0.04
Лесников Дмитрий 1 0.04
Печенкин Никита 1 0.04
Гилязетдинов Артур 1 0.04
Агеев Михаил 1 (1) 0.04

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Багаев Алан 7 0
Кочиев Хетаг 6 0
Хосонов Хетаг 5 0
Гиоргобиани Николай 5 0
Машуков Ислам 3 1
Бутаев Аллон 4 0
Качмазов Сослан 3 0
Хабалов Алан 3 0
Галоян Артур 3 0
Татаев Алексей 1 1
Засеев Азамат 2 0
Чочиев Алан 2 0
Цараев Алан 2 0
Мазурин Андрей 2 0
Бакаев Михаил 1 0
Дзахов Давид 1 0
Ташаев Александр 1 0
Корян Аршак 1 0
Хугаев Алан 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0
Волгарь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Талалай Денис 8 1
Козлов Данила 8 0
Ведерников Данила 7 0
Гилязетдинов Артур 5 1
Павлишин Алексей 6 0
Лесников Дмитрий 5 0
Смирнов Данила 5 0
Локтионов Роман 4 0
Стефанович Илья 4 0
Ращеня Илья 4 0
Царукян Валерий 4 0
Печенкин Никита 3 0
Агеев Михаил 3 0
Смирнов Олег 2 0
Делькин Артём 2 0
Гаврилович Алексей 2 0
Муллин Камиль 2 0
Ткачук Денис 1 0
Носов Александр 1 0
Липовой Данил 1 0

Результаты матчей

Алания
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Волгарь
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

7
7
Алания
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Волгарь
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

18
10
Алания
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
46% (12)
19% (5)
Волгарь
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
50% (13)
23% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

12
8

Волевые поражения

25
17

Голы по времени матча

Забито

22
17
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
6
27%
4
24%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
3
14%
3
18%
31-45
4
18%
3
18%
46-60
5
23%
3
18%
61-75
3
14%
3
18%
76-90

Пропущено

15
14
11 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
7%
4
29%
1-15
6
40%
3
21%
16-30
4
27%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
2
13%
1
7%
76-90

Забито

20
12
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
1
5%
3
25%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
3
15%
1
8%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
1
5%
4
33%
61-75
10
50%
3
25%
76-90

Пропущено

12
9
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
8%
1
11%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
3
25%
2
22%
46-60
4
33%
2
22%
61-75
1
8%
1
11%
76-90

Забито

42
29
17 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 12
6 Не забивали 7
7
17%
7
24%
1-15
4
10%
2
7%
16-30
6
14%
4
14%
31-45
6
14%
3
10%
46-60
6
14%
7
24%
61-75
13
31%
6
21%
76-90

Пропущено

27
23
15 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 13
2
7%
5
22%
1-15
8
30%
30%
5
22%
16-30
5
19%
2
9%
31-45
3
11%
5
22%
46-60
6
22%
4
17%
61-75
3
11%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Велес Москва - Алания 1:2 КАМАЗ - Алания 1:0 Алания - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1
Алания - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 Алания - Алай Ош 2:0 Динамо Москва - Алания 3:2 Алания - Кызыл-Жар 3:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Алания - Торпедо Москва 1:1 Алания - Уфа 2:1 Енисей - Алания 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - Родина Москва 1:3 Балтика - Алания 2:1 Алания - Волгарь 2:0 Алания - Акрон 3:3 Краснодар-2 - Алания 0:3
Волгарь
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Волгарь - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Волгарь 0:3 Волгарь - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Волгарь 1:1
Волгарь - Уфа 1:0 Енисей - Волгарь 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:2 Волгарь - Ахмат 0:2 Волгарь - Шахтёр Караганда 3:1 Торпедо Москва - Волгарь 1:3 Волгарь - Шинник 0:1 Велес Москва - Волгарь 1:2 Волгарь - Родина Москва 1:1 Динамо Махачкала - Волгарь 1:2 Волгарь - Балтика 1:2 Краснодар-2 - Волгарь 0:2 Алания - Волгарь 2:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:3 Арсенал Тула - Волгарь 3:2 Волгарь - Шинник 1:0

Результаты матчей

Алания
Волгарь

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:0
6 раз 23%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 31%
0
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
2 раза 8%
1
11 раз 42%
0
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Алания
Волгарь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
4
5
8
1.5
2
12
4
9
2.5
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
3
7
6
1.5
6
6
3
10
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
19
7
12
14
1.5
8
18
7
19
2.5
2
24
2
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 26 14 11 1 45 - 22 53
2.
Рубин
 Заявка 26 12 11 3 39 - 24 47
3.
Алания
 Заявка 26 12 8 6 41 - 28 44
4.
Енисей
 Заявка 26 11 11 4 34 - 25 44
5.
Волгарь
 Заявка 26 10 9 7 29 - 23 39
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 26 9 10 7 18 - 18 37
7.
Шинник
 Заявка 26 10 6 10 31 - 30 36
8.
Арсенал Тула
 Заявка 26 10 6 10 33 - 33 36
9.
КАМАЗ
 Заявка 26 9 9 8 28 - 25 36
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 26 9 8 9 38 - 31 35
11.
Акрон
 Заявка 26 7 13 6 28 - 28 34
12.
Нефтехимик
 Заявка 26 8 9 9 21 - 24 33
13.
Родина Москва
 Заявка 26 8 8 10 27 - 32 32
14.
ФК Кубань
 Заявка 26 8 6 12 28 - 29 30
15.
Велес Москва
 Заявка 26 7 4 15 25 - 42 25
16.
Уфа
 Заявка 26 6 6 14 25 - 35 24
17.
Краснодар-2
 Заявка 26 5 6 15 17 - 41 21
18.
Волга Ульяновск
 Заявка 26 4 9 13 19 - 36 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 12 9 3 0 20 - 8 30
2.
Шинник
 Заявка 14 8 5 1 20 - 9 29
3.
Балтика
 Заявка 13 8 5 0 21 - 11 29
4.
Рубин
 Заявка 13 6 6 1 24 - 13 24
5.
КАМАЗ
 Заявка 13 6 5 2 17 - 9 23
6.
Алания
 Заявка 13 6 5 2 22 - 15 23
7.
Волгарь
 Заявка 14 6 5 3 12 - 9 23
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 6 4 3 23 - 10 22
9.
Арсенал Тула
 Заявка 13 6 3 4 22 - 23 21
10.
ФК Кубань
 Заявка 13 6 2 5 16 - 10 20
11.
Велес Москва
 Заявка 14 6 2 6 17 - 16 20
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 5 5 3 9 - 7 20
13.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 5 4 11 - 10 17
14.
Акрон
 Заявка 13 3 8 2 15 - 11 17
15.
Уфа
 Заявка 12 4 2 6 14 - 15 14
16.
Родина Москва
 Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 13 2 4 7 9 - 21 10
18.
Краснодар-2
 Заявка 13 2 3 8 6 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 13 6 6 1 24 - 11 24
2.
Рубин
 Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
3.
Алания
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
4.
Родина Москва
 Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 4 5 4 9 - 11 17
6.
Акрон
 Заявка 13 4 5 4 13 - 17 17
7.
Волгарь
 Заявка 12 4 4 4 17 - 14 16
8.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
9.
Арсенал Тула
 Заявка 13 4 3 6 11 - 10 15
10.
Енисей
 Заявка 14 2 8 4 14 - 17 14
11.
КАМАЗ
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 3 4 6 15 - 21 13
13.
Краснодар-2
 Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
14.
Волга Ульяновск
 Заявка 13 2 5 6 10 - 15 11
15.
ФК Кубань
 Заявка 13 2 4 7 12 - 19 10
16.
Уфа
 Заявка 14 2 4 8 11 - 20 10
17.
Шинник
 Заявка 12 2 1 9 11 - 21 7
18.
Велес Москва
 Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Рубин Лисакович Виталий 9
Родина Москва Тимошенко Иван 9
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 9
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Волгарь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 апреля 2023, осталось 6 часов 43 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 35% пользователей.
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    • Прогнозы 117
    Алания 82.9% (97)
    X 11.1% (13)
    Волгарь 6% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Алания
    Ничья
    Волгарь
    2.07
    3.90
    4.90
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алания - Волгарь

    Исход игры
    Алания
    83.3% (100)
    Ничья
    10.8% (13)
    Волгарь
    5.8% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.24% (48)
    Меньше
    56.76% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    51.35% (57)
    Нет
    48.65% (54)
    Популярный счёт
    2:1 Алания
    35% (42)
    1:0 Алания
    30% (36)
    2:0 Алания
    11.7% (14)
    1:1 Ничья
    7.5% (9)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    1:2 Волгарь
    2.5% (3)
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