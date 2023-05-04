  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Либертадорес 2023

Кубок Либертадорес
2023

Тур: 3.
Патронато Парана
1:1
Второй тайм: 55'
Мелгар
0'
1:0
4' Гол
Juan Esquivel
32' Желтая карточка
Sebastian Cavero
41' Желтая карточка
Орсан Орасио
43' Желтая карточка
Juan Esquivel
1:1
53' Гол
Мартинес Томас

Ход матча

4'
Juan Esquivel
1:0
28'
 
Sebastian Cavero
Paolo Reyna
32'
 
Sebastian Cavero
41'
 
Орсан Орасио
43'
Juan Esquivel
 
53'
1:1
Мартинес Томас
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Патронато Парана
Ничья
Мелгар
2.32
5.40
3.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Matias
Budino
4
Lautaro
Geminiani
13
Охеда
Серхио
29
Cristian
Leandro
Gonzalez
3
Facundo
Cobos
8
Damian
Arce
5
Доминго
Николас
28
Солис
Насарено
10
Jorge
Valdez
II
34
Mateo
Levato
7
Juan
Esquivel
12
Каседа
Карлос
29
Pedro
Ibanez
5
Alec
Deneumostier
2
Галеано
Леонель
19
Paolo
Reyna
28
Alexis
Arias
II
3
Орсан
Орасио
7
Cristian
Bordacahar
10
Мартинес
Томас
16
Иберико
Луис
9
Bernardo
Nicolas
Cuesta
Патронато Парана
4-3-1-2
Мелгар
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Патронато Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Levato 1 0.33
Juan Esquivel 1 0.33
Мелгар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bernardo Nicolas Cuesta 1 0.33
Иберико Луис 1 0.33

Карточки

Патронато Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexander Sosa 2 0
Fabio Vazquez 1 0
Доминго Николас 1 0
Cristian Leandro Gonzalez 1 0
Солис Насарено 1 0
Matias Ruiz Diaz 1 0
Mateo Levato 1 0
Juan Esquivel 1 0
Мелгар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Орсан Орасио 2 0
Иберико Луис 1 0
Cristian Bordacahar 1 0
Jean Archimbaud 1 0
Alec Deneumostier 1 0
Sebastian Cavero 1 0
Mariano Soso 1 0

Результаты матчей

Патронато Парана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мелгар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Патронато Парана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мелгар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Патронато Парана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Мелгар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Патронато Парана
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Патронато Парана - Нуэва Чикаго 0:0 Олл Бойз - Патронато Парана 0:1 Олимпия Асунсьон - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Эстудиантес Рио-Куарто 1:1
Дефенсорес де Бельграно - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Атлетико Насьональ II 1:2 Депортиво Морон - Патронато Парана 0:1 Патронато Парана - Атлетико Гуэмес 1:2 Химназия Мендоса - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Альварадо 6:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 3:0 Фландрия - Патронато Парана 1:1 Патронато Парана - Сан-Мартин Сан-Хуан 1:2 Дефенсорес Юнидос - Патронато Парана 1:1 Патронато Парана - Гильермо Браун 0:0 Патронато Парана - Химназия и Тиро 2:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 0:1 Патронато Парана - Бока Хуниорс 1:1 Патронато Парана - Уракан 3:2 Годой Крус - Патронато Парана 0:1
Мелгар
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мелгар - Академия Кантолао 5:0 Альянса Атлетико - Мелгар 3:3 Атлетико Насьональ II - Мелгар 3:1 Мелгар - Сенсьяно 1:0
Спорт Уанкайо - Мелгар 1:1 Мелгар - Олимпия Асунсьон 1:1 Мелгар - Куско ФК 1:1 Депортива Тарма - Мелгар 0:0 Универсидад Кахамарка - Мелгар 0:0 Университарио Депортес Лима - Мелгар 1:0 Спортинг Кристал - Мелгар 1:0 Мелгар - Депортиво Мунисипаль 0:2 Атлетико Грау - Мелгар 3:0 Мелгар - Dep. Pasto 0:1 Альянса Лима - Мелгар 2:0 Мелгар - Альянса Лима 1:0 Спортинг Кристал - Мелгар 0:2 Мелгар - Спортинг Кристал 2:0 Мелгар - Альянса Атлетико 0:1 Атлетико Грау - Мелгар 2:1

Результаты матчей

Патронато Парана
Мелгар

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Патронато Парана
Мелгар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Насьональ II
 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Олимпия Асунсьон
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Мелгар
 1:1 3 0 2 1 3 - 5 2
4.
Патронато Парана
 1:1 3 0 1 2 2 - 4 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Насьональ II
 2 1 1 0 5 - 3 4
2.
Олимпия Асунсьон
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Мелгар
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Патронато Парана
 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Насьональ II
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Олимпия Асунсьон
 2 0 2 0 3 - 3 2
3.
Мелгар
 1:1 2 0 1 1 2 - 4 1
4.
Патронато Парана
 1:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 5
Коринтианс Roger I 3
Ривер Плейт Lucas Beltrain 3
Олимпия Асунсьон Кардосо Фернандо 2
Весь список

Топ нарушителей
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Боливар Сагредо Хесус 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 53'
    Cristian Bordacahar сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    53'
    Г О О О О Л - Мартинес Томас бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Juan Esquivel получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Орсан Орасио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Sebastian Cavero получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Paolo Reyna уходит с поля. Sebastian Cavero выходит вместо него
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Juan Esquivel бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Патронато Парана
Ничья
Мелгар
2.32
5.40
3.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Патронато Парана 1:1 Мелгар онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Патронато Парана
Мелгар
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 