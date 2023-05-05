Тур: 3.
4:1
Конец матча
0'
1:0
4' ГолJuan Esquivel
32' Желтая карточкаSebastian Cavero
41' Желтая карточкаОрсан Орасио
43' Желтая карточкаJuan Esquivel
1:1
53' ГолМартинес Томас
2:1
59' ГолОхеда Серхио
67' Желтая карточкаLautaro Geminiani
3:1
70' ГолJuan Esquivel
4:1
86' ГолMateo Levato
90' Желтая карточкаAlec Deneumostier
90' Желтая карточкаГалеано Леонель
90'+6
Ход матча
4'
1:0
32'
41'
43'
53'
1:1
59'
2:1
70'
3:1
86'
4:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
13
Охеда
Серхио
34
Mateo
Levato
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Охеда СерхиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Mateo LevatoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Walter Otta
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Pedro IbanezЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Paolo ReynaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Иберико ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Маньин ПаблоНападающий
-
-
-
-
-
-
-
33 Matias Lazo
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mariano Soso
Бомбардиры внутри турнира
Патронато Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Levato
|2
|0.67
|Juan Esquivel
|2
|0.67
|Охеда Серхио
|1
|0.33
Мелгар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Томас
|1
|0.33
|Bernardo Nicolas Cuesta
|1
|0.33
|Иберико Луис
|1
|0.33
Карточки
Патронато Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexander Sosa
|2
|0
|Fabio Vazquez
|1
|0
|Доминго Николас
|1
|0
|Cristian Leandro Gonzalez
|1
|0
|Солис Насарено
|1
|0
|Lautaro Geminiani
|1
|0
|Matias Ruiz Diaz
|1
|0
|Mateo Levato
|1
|0
|Juan Esquivel
|1
|0
Мелгар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Орсан Орасио
|2
|0
|Alec Deneumostier
|2
|0
|Галеано Леонель
|1
|0
|Иберико Луис
|1
|0
|Cristian Bordacahar
|1
|0
|Jean Archimbaud
|1
|0
|Sebastian Cavero
|1
|0
|Mariano Soso
|1
|0
Результаты матчей
Патронато Парана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мелгар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
2
Патронато Парана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мелгар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Патронато Парана
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мелгар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
3
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
1
14%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Патронато Парана
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Патронато Парана - Нуэва Чикаго 0:0 Олл Бойз - Патронато Парана 0:1 Олимпия Асунсьон - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Эстудиантес Рио-Куарто 1:1
Дефенсорес де Бельграно - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Атлетико Насьональ II 1:2 Депортиво Морон - Патронато Парана 0:1 Патронато Парана - Атлетико Гуэмес 1:2 Химназия Мендоса - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Альварадо 6:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 3:0 Фландрия - Патронато Парана 1:1 Патронато Парана - Сан-Мартин Сан-Хуан 1:2 Дефенсорес Юнидос - Патронато Парана 1:1 Патронато Парана - Гильермо Браун 0:0 Патронато Парана - Химназия и Тиро 2:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 0:1 Патронато Парана - Бока Хуниорс 1:1 Патронато Парана - Уракан 3:2 Годой Крус - Патронато Парана 0:1
Мелгар
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мелгар - Академия Кантолао 5:0 Альянса Атлетико - Мелгар 3:3 Атлетико Насьональ II - Мелгар 3:1 Мелгар - Сенсьяно 1:0
Спорт Уанкайо - Мелгар 1:1 Мелгар - Олимпия Асунсьон 1:1 Мелгар - Куско ФК 1:1 Депортива Тарма - Мелгар 0:0 Универсидад Кахамарка - Мелгар 0:0 Университарио Депортес Лима - Мелгар 1:0 Спортинг Кристал - Мелгар 1:0 Мелгар - Депортиво Мунисипаль 0:2 Атлетико Грау - Мелгар 3:0 Мелгар - Dep. Pasto 0:1 Альянса Лима - Мелгар 2:0 Мелгар - Альянса Лима 1:0 Спортинг Кристал - Мелгар 0:2 Мелгар - Спортинг Кристал 2:0 Мелгар - Альянса Атлетико 0:1 Атлетико Грау - Мелгар 2:1
Результаты матчей
Патронато Парана
Мелгар
Точный счет
1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Патронато Парана
Мелгар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|4.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Флуминенсе
|Кано Херман
|5
|Коринтианс
|Roger I
|3
|Ривер Плейт
|Lucas Beltrain
|3
|Олимпия Асунсьон
|Кардосо Фернандо
|2
|Аргентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 3
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|4
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Ауче Габриэль
|1 2
|Фламенго
|Уэсли Лопес
|1 2