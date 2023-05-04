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  3. Кубок Либертадорес 2023

Кубок Либертадорес
2023

Тур: 3.
Расинг Авельянеда
0:1
Второй тайм: 65'
Фламенго
0'
13' Желтая карточка
Уэсли Лопес
20' Желтая карточка
Тьяго Маия
25' Желтая карточка
Ауче Габриэль
26' Вторая желтая карточка
Ауче Габриэль
45' Желтая карточка
Мура Факундо
0:1
45' Гол
Габриэл Барбоза
59' Желтая карточка
Пульгар Эрик
21
Ариас
Габриэль
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
48
Инсуа
Эмилиано
3
Gabriel
Rojas1
29
Морено
Анибал
5
Juan
Ignacio
Nardoni
7
Ауче
Габриэль
15
Ромеро
Максимильяно
23
Nicolas
Oroz
22
Герреро
Паоло
1
Дос
Сантос
Адербар
43
Уэсли
Лопес
15
Бруно
Фабрисио
4
Лео
Перейра
6
Айртон
Лукас
32
Видаль
Артуро
5
Пульгар
Эрик
8
Тьяго
Маия
7
Рибейро
Эвертон
9
Педро
Гильерме
10
Габриэл
Барбоза
Расинг Авельянеда
4-2-3-1
Фламенго
4-3-1-2

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Фламенго

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

КЛ
1:1
КЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Паоло 1 0.33
Ромеро Максимильяно 1 0.33
Matias Rojas II 1 0.33
Juan Ignacio Nardoni 1 0.33
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 2 0.67
Габриэл Барбоза 1 0.33
Матеузиньо 1 0.33

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ауче Габриэль 2 1
Моралес Максимильяно 0 1
Гаго Фернандо 1 0
Jonathan David Gomez 1 0
Matias Rojas II 1 0
Мура Факундо 1 0
Juan Ignacio Nardoni 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэсли Лопес 2 0
Видаль Артуро 1 0
Кастро Пабло 1 0
Тьяго Маия 1 0
Пульгар Эрик 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фламенго
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
1
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фламенго
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Расинг Авельянеда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Фламенго
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3 Расинг Авельянеда - Аукас 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1
Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Формоса 3:1 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт 1:2 Ланус - Расинг Авельянеда 0:1
Фламенго
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Фламенго - Маринга 8:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Фламенго - Ньюбленсе 2:0
Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Маринга - Фламенго 2:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Аукас - Фламенго 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Фламенго 1:3 Фламенго - Васко да Гама 3:2 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Фламенго - Васко да Гама 0:1 Фламенго - Индепендьенте дель Валле 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1 Индепендьенте дель Валле - Фламенго 1:0 Ресенде - Фламенго 0:2 Волта-Редонда - Фламенго 1:3 Аль-Ахли Каир - Фламенго 2:4 Фламенго - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:3

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Фламенго

Точный счет

3:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1:0 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Расинг Авельянеда
 0:1 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Аукас
 3 1 0 2 5 - 6 3
4.
Ньюбленсе
 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Аукас
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Расинг Авельянеда
 0:1 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Ньюбленсе
 2 1 0 1 2 - 3 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Фламенго
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Ньюбленсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Аукас
 2 0 0 2 3 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 5
Коринтианс Roger I 3
Ривер Плейт Lucas Beltrain 3
Олимпия Асунсьон Кардосо Фернандо 2
Весь список

Топ нарушителей
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Боливар Сагредо Хесус 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Пульгар Эрик сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Габриэл Барбоза бьет в цель!
  • Желтая карточка
    47'
    Мура Факундо получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Ауче Габриэль получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    25'
    Ауче Габриэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Тьяго Маия получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Wesley получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Фламенго
38.00
9.50
2.87
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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