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  3. Копа Судамерикана 2023

Копа Судамерикана
2023

Тур: 3.
Химнасия Ла-Плата
0:2
Конец матча
Гойяс
0'
29' Желтая карточка
Tomas Muro
36' Желтая карточка
Лукас Джонни
46' Желтая карточка
Julian Palacios
54' Красная карточка
Diego Mastrangelo
0:1
55' Пенальти
Vinicius XII
64' Желтая карточка
Vinicius XII
82' Желтая карточка
Tomas Fernandez
0:2
82' Пенальти
Matheus Peixoto
90'+10
23
Nelson
Insfran
6
Guillermo
Enrique
38
Tomas
Fernandez
36
Diego
Mastrangelo
3
Rodrigo
Gallo
15
Санчес
Николас
35
Alan
Sosa
8
Alexis
Steimbach
10
Tomas
Muro
26
Franco
Torres
25
Cristian
Alberto
Tarragona
88
Фильо
Марсело
2
Магиньо
3
Lucas
Halter
4
Sidimar
Fernando
Cigolini
66
Hugo
Farias
77
Лукас
Джонни
5
Ze
Ricardo2
8
Бастос
Фернандр
Феллипе
10
Julian
Palacios
17
Matheus
Peixoto
7
Vinicius
XII
Химнасия Ла-Плата
Гойяс

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alan Lescano 1 0.33
Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магиньо 1 0.33
Everton Morelli 1 0.33
Vinicius XII 1 (1) 0.33
Matheus Peixoto 1 (1) 0.33

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bautista Barros Schelotto 2 0
Diego Mastrangelo 0 1
Tomas Fernandez 1 0
Leonardo Morales 1 0
Ignacio Miramon 1 0
Tomas Muro 1 0
Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Julian Palacios 2 0
Гильерме Маркес 1 0
Vinicius XII 1 0
Sander 1 0
Лукас Джонни 1 0
Lucas Halter 1 0
Edu Goncalvec2 1 0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Гойяс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Химнасия Ла-Плата
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гойяс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Химнасия Ла-Плата
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Гойяс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
100%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
2
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Индепендиенте Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2
Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата - Университарио Депортес Лима 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Экскурсионистас 1:1 Химнасия Ла-Плата - Институто 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:2 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 0:0
Гойяс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0
Гойяс - Атлетико Гойаненсе 3:1 Гойяс - Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Анаполис 3:0 Агуя де Мараба - Гойяс 0:0 Анаполис - Гойяс 0:1 Гойяс - Гояния 2:0 АСА Арапирака - Гойяс 1:1 Гояния - Гойяс 3:8 Морриньос - Гойяс 1:3 Гойяс - Гояния 2:0 Гойяс - Гойянезия 2:0 Гойяс - Гремио Анаполис 3:0 Иньюмас - Гойяс 0:1 Гойяс - Вила Нова 1:0 КРАК - Гойяс 3:3

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
Гойяс

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Химнасия Ла-Плата
Гойяс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гойяс
 3 1 2 0 4 - 2 5
2.
Университарио Депортес Лима
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Индепендиенте Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендиенте Санта-Фе
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Университарио Депортес Лима
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Гойяс
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гойяс
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Университарио Депортес Лима
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Индепендиенте Санта-Фе
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Такуари Carius Edson 3
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 3
Мильонариос Leonardo Castro 3
Ботафого Рио-де-Жанейро Эдуардо Карлос II 2
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 2
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 2
Сесар Вальехо Гарсес Ренсо 1 2
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 2
Депортес Толима Leider Riascos 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Hugo Farias уходит с поля. Сандер выходит вместо него
  • Желтая карточка
    91'
    Sidimar Fernando Cigolini получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Сантос Сильва Винициус уходит с поля. Matheus Santos выходит вместо него
  • Описание гола
    82'
    Г О О О О Л - Matheus Peixoto из команды Гойяс забивает с точки!
  • Желтая карточка
    82'
    Томас Фернандес получил желтую карточку от судьи
  • 80'
    Alan Sosa уходит с поля. Эрик Рамирес выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
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    • 54'
      УДАЛЕНИЕ! - Diego Mastrangelo увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Желтая карточка
      46'
      Хулиан Паласиос получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Лукас Джонни уходит с поля. Everton Morelli выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      36'
      Лукас Джонни получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      29'
      Tomas Muro получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Химнасия Ла-Плата 0:2 Гойяс онлайн

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