Тур: 3.
0:2
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаTomas Muro
36' Желтая карточкаЛукас Джонни
46' Желтая карточкаJulian Palacios
54' Красная карточкаDiego Mastrangelo
0:1
55' ПенальтиVinicius XII
64' Желтая карточкаVinicius XII
82' Желтая карточкаTomas Fernandez
0:2
82' ПенальтиMatheus Peixoto
90'+10
Ход матча
29'
36'
46'
55'
0:1
64'
82'
82'
0:2
90'
35
Alan
Sosa
10
Tomas
Muro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Alan SosaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Tomas MuroПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Erik RamirezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
29 Ivo Mammini
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Romero
- Основной состав
- Вратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Hugo FariasЗащитник
-
77 Лукас ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
12 Willian VI
-
6 Sander
-
23 Tadeu I
-
Главный тренер: Emerson Avila
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alan Lescano
|1
|0.33
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Магиньо
|1
|0.33
|Everton Morelli
|1
|0.33
|Vinicius XII
|1 (1)
|0.33
|Matheus Peixoto
|1 (1)
|0.33
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bautista Barros Schelotto
|2
|0
|Diego Mastrangelo
|0
|1
|Tomas Fernandez
|1
|0
|Leonardo Morales
|1
|0
|Ignacio Miramon
|1
|0
|Tomas Muro
|1
|0
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Julian Palacios
|2
|0
|Гильерме Маркес
|1
|0
|Vinicius XII
|1
|0
|Sander
|1
|0
|Лукас Джонни
|1
|0
|Lucas Halter
|1
|0
|Edu Goncalvec2
|1
|0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Гойяс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Химнасия Ла-Плата
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гойяс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
0
Химнасия Ла-Плата
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Гойяс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
100%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
2
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Индепендиенте Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2
Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата - Университарио Депортес Лима 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Экскурсионистас 1:1 Химнасия Ла-Плата - Институто 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:2 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 0:0
Гойяс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0
Гойяс - Атлетико Гойаненсе 3:1 Гойяс - Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Анаполис 3:0 Агуя де Мараба - Гойяс 0:0 Анаполис - Гойяс 0:1 Гойяс - Гояния 2:0 АСА Арапирака - Гойяс 1:1 Гояния - Гойяс 3:8 Морриньос - Гойяс 1:3 Гойяс - Гояния 2:0 Гойяс - Гойянезия 2:0 Гойяс - Гремио Анаполис 3:0 Иньюмас - Гойяс 0:1 Гойяс - Вила Нова 1:0 КРАК - Гойяс 3:3
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
Гойяс
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Химнасия Ла-Плата
Гойяс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Такуари
|Carius Edson
|3
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|3
|Мильонариос
|Leonardo Castro
|3
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Эдуардо Карлос II
|2
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|2
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 2
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 2
|Сесар Вальехо
|Гарсес Ренсо
|1 2
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 2
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|1 2