Тур: 3.
1:0
Второй тайм: 56'
0'
1:0
45' ГолGonzalo Sosa
46' Желтая карточкаGonzalo Sosa
49' Желтая карточкаРомеро Сесар
55' Желтая карточкаJorge Eduardo Lovera
Ход матча
45'
1:0
46'
49'
21
Марсело
Диас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Марсело ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
11 Luis Riveros
-
-
16 Oliver Rojas
-
-
18 Marco Collao
-
-
-
-
Главный тренер: Luca Marcogiuseppe
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Ромеро СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Rafinha 2Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Меначо СесарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Omar Siles
-
-
21 Leo Fenga
-
-
-
-
-
Главный тренер: Carlos Bustos
Бомбардиры внутри турнира
Аудакс Итальяно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Sosa
|1
|0.33
Блуминг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Аудакс Итальяно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лабрин Карлос
|2
|0
|Gonzalo Sosa
|1
|0
|Gabriel Hachen
|1
|0
|Fernando Juarez III
|1
|0
|Matias Sepulveda
|1
|0
|Oliver Rojas
|1
|0
Блуминг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Сесар
|2
|0
|Braulio Uraezana
|0
|1
|Арсэ Хуан Карлос
|1
|0
Результаты матчей
Аудакс Итальяно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Блуминг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Аудакс Итальяно
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Блуминг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Аудакс Итальяно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Блуминг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Аудакс Итальяно
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аудакс Итальяно - Кобресал 1:0 Ньюбленсе - Аудакс Итальяно 2:5 Сантос - Аудакс Итальяно 0:0 Аудакс Итальяно - Универсидад де Чили 1:2
Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Унион Ла-Калера - Аудакс Итальяно 0:0 Аудакс Итальяно - О'Хиггинз 2:2 Аудакс Итальяно - Универсидад Католика Чили 3:2 Кокимбо Юнидо - Аудакс Итальяно 3:1 Эвертон Де Вина - Аудакс Итальяно 3:1 Аудакс Итальяно - Универсидад Католика Чили 1:2 Аудакс Итальяно - Унион Эспаньола 1:1 Курико Юнидо - Аудакс Итальяно 2:1 Аудакс Итальяно - Депортес Копьяпо 3:0 Палестино - Аудакс Итальяно 1:1 Аудакс Итальяно - Депортес ла Серена 3:0 Универсидад Католика Чили - Аудакс Итальяно 0:0 Аудакс Итальяно - Курико Юнидо 1:1 Аудакс Итальяно - Унион Ла-Калера 0:2 Универсидад де Чили - Аудакс Итальяно 2:3
Блуминг
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Блуминг - Стронгест 1:3 Ройял Пари - Блуминг 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Блуминг - Гуабира 3:1
Реал Санта Крус - Блуминг 2:1 Блуминг - Сантос 0:1 Блуминг - Реал Томайпо 2:2 Блуминг - Либертад Гран Маморе 1:1 Атлетико Пальмафлор Винто - Блуминг 3:2 Блуминг - Атлетико Пальмафлор Винто 6:0 Блуминг - Боливар 0:5 Индепендьенте Петролеро - Блуминг 2:0 Блуминг - Университарио Винто 3:4 Насьональ Потоси - Блуминг 3:0 Блуминг - Вильстерман 1:1 Блуминг - Монагас 2:2 Блуминг - Атлетико Пальмафлор Винто 1:0 Реал Томайпо - Блуминг 1:1 Блуминг - Ройял Пари 0:0 Вильстерман - Блуминг 1:0
Результаты матчей
Аудакс Итальяно
Блуминг
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Аудакс Итальяно
Блуминг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|3.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|4.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Такуари
|Carius Edson
|3
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|3
|Мильонариос
|Leonardo Castro
|3
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Эдуардо Карлос II
|2
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|2
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 2
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 2
|Сесар Вальехо
|Гарсес Ренсо
|1 2
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 2
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|1 2