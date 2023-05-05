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Копа Судамерикана
2023

Тур: 3.
Аудакс Итальяно
1:0
Второй тайм: 56'
Блуминг
0'
1:0
45' Гол
Gonzalo Sosa
46' Желтая карточка
Gonzalo Sosa
49' Желтая карточка
Ромеро Сесар
55' Желтая карточка
Jorge Eduardo Lovera

Ход матча

45'
Gonzalo Sosa
1:0
46'
 
Меначо Сесар
Jaime Villamil
46'
Matias Sepulveda
Марсело Диас
 
46'
Gonzalo Sosa
 
49'
 
Ромеро Сесар
55'
 
Jorge Eduardo Lovera
Лучшие коэффициенты
Аудакс Итальяно
Ничья
Блуминг
4.80
5.35
8.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Tomas
Ahumada
7
Nicolas
Fernandez2
4
Osvaldo
Bosso
29
Sebastian
Pereira
28
Сереседа
Роберто
20
Gabriel
Hachen
21
Марсело
Диас
15
Fernando
Juarez
III
19
Рамос
Гонсало
9
Gonzalo
Sosa
10
Michael
Fuentes
1
Braulio
Uraezana
26
Ромеро
Сесар
18
Christian
Latorre
43
Jonathan
Laserda
30
Jaime
Villamil
6
Richard
Spenhay
23
Jorge
Eduardo
Lovera
45
Фигера
Аркимедес
16
Fernando
Arismendi
38
Jose
Sinisterra
15
Rafinha
2
Аудакс Итальяно
Блуминг

Бомбардиры внутри турнира

Аудакс Итальяно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Sosa 1 0.33
Блуминг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Аудакс Итальяно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лабрин Карлос 2 0
Gonzalo Sosa 1 0
Gabriel Hachen 1 0
Fernando Juarez III 1 0
Matias Sepulveda 1 0
Oliver Rojas 1 0
Блуминг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Сесар 2 0
Braulio Uraezana 0 1
Арсэ Хуан Карлос 1 0

Результаты матчей

Аудакс Итальяно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Блуминг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Аудакс Итальяно
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Блуминг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Аудакс Итальяно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Блуминг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Аудакс Итальяно
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аудакс Итальяно - Кобресал 1:0 Ньюбленсе - Аудакс Итальяно 2:5 Сантос - Аудакс Итальяно 0:0 Аудакс Итальяно - Универсидад де Чили 1:2
Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Унион Ла-Калера - Аудакс Итальяно 0:0 Аудакс Итальяно - О'Хиггинз 2:2 Аудакс Итальяно - Универсидад Католика Чили 3:2 Кокимбо Юнидо - Аудакс Итальяно 3:1 Эвертон Де Вина - Аудакс Итальяно 3:1 Аудакс Итальяно - Универсидад Католика Чили 1:2 Аудакс Итальяно - Унион Эспаньола 1:1 Курико Юнидо - Аудакс Итальяно 2:1 Аудакс Итальяно - Депортес Копьяпо 3:0 Палестино - Аудакс Итальяно 1:1 Аудакс Итальяно - Депортес ла Серена 3:0 Универсидад Католика Чили - Аудакс Итальяно 0:0 Аудакс Итальяно - Курико Юнидо 1:1 Аудакс Итальяно - Унион Ла-Калера 0:2 Универсидад де Чили - Аудакс Итальяно 2:3
Блуминг
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Блуминг - Стронгест 1:3 Ройял Пари - Блуминг 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Блуминг - Гуабира 3:1
Реал Санта Крус - Блуминг 2:1 Блуминг - Сантос 0:1 Блуминг - Реал Томайпо 2:2 Блуминг - Либертад Гран Маморе 1:1 Атлетико Пальмафлор Винто - Блуминг 3:2 Блуминг - Атлетико Пальмафлор Винто 6:0 Блуминг - Боливар 0:5 Индепендьенте Петролеро - Блуминг 2:0 Блуминг - Университарио Винто 3:4 Насьональ Потоси - Блуминг 3:0 Блуминг - Вильстерман 1:1 Блуминг - Монагас 2:2 Блуминг - Атлетико Пальмафлор Винто 1:0 Реал Томайпо - Блуминг 1:1 Блуминг - Ройял Пари 0:0 Вильстерман - Блуминг 1:0

Результаты матчей

Аудакс Итальяно
Блуминг

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Аудакс Итальяно
Блуминг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Сантос
 3 1 1 1 1 - 1 4
3.
Аудакс Итальяно
 1:0 3 1 1 1 1 - 1 4
4.
Блуминг
 0:1 3 0 0 3 0 - 5 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Аудакс Итальяно
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Сантос
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Блуминг
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Сантос
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Аудакс Итальяно
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Блуминг
 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Такуари Carius Edson 3
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 3
Мильонариос Leonardo Castro 3
Ботафого Рио-де-Жанейро Эдуардо Карлос II 2
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 2
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 2
Сесар Вальехо Гарсес Ренсо 1 2
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 2
Депортес Толима Leider Riascos 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    55'
    Jorge Eduardo Lovera получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    49'
    Cesar Romero получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    46'
    Gonzalo Sosa получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Марсело Диас уходит с поля. Matias Sepulveda выходит вместо него
  • 46'
    Jaime Villamil уходит с поля. Меначо Сесар выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Лучшие коэффициенты
Аудакс Итальяно
Ничья
Блуминг
4.80
5.35
8.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Аудакс Итальяно 1:0 Блуминг онлайн

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