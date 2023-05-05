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Копа Судамерикана
2023

Тур: 3.
Аудакс Итальяно
2:0
Конец матча
Блуминг
0'
1:0
45' Гол
Gonzalo Sosa
46' Желтая карточка
Gonzalo Sosa
49' Желтая карточка
Ромеро Сесар
54' Желтая карточка
Jorge Eduardo Lovera
63' Желтая карточка
Jonathan Laserda
2:0
66' Гол
Рамос Гонсало
69' Желтая карточка
Nicolas Fernandez2
84' Красная карточка
Фигера Аркимедес
90'+5
12
Tomas
Ahumada
7
Nicolas
Fernandez2
4
Osvaldo
Bosso
29
Sebastian
Pereira
28
Сереседа
Роберто
20
Gabriel
Hachen
21
Марсело
Диас
15
Fernando
Juarez
III
19
Рамос
Гонсало
9
Gonzalo
Sosa
10
Michael
Fuentes
1
Braulio
Uraezana
26
Ромеро
Сесар
18
Christian
Latorre
43
Jonathan
Laserda
30
Jaime
Villamil
6
Richard
Spenhay
23
Jorge
Eduardo
Lovera
45
Фигера
Аркимедес
16
Fernando
Arismendi
38
Jose
Sinisterra
15
Rafinha
2
Аудакс Итальяно
Блуминг

Бомбардиры внутри турнира

Аудакс Итальяно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Гонсало 1 0.33
Gonzalo Sosa 1 0.33
Блуминг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Аудакс Итальяно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лабрин Карлос 2 0
Gonzalo Sosa 1 0
Gabriel Hachen 1 0
Fernando Juarez III 1 0
Matias Sepulveda 1 0
Oliver Rojas 1 0
Nicolas Fernandez2 1 0
Блуминг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Сесар 2 0
Фигера Аркимедес 0 1
Braulio Uraezana 0 1
Jonathan Laserda 1 0
Арсэ Хуан Карлос 1 0
Jorge Eduardo Lovera 1 0

Результаты матчей

Аудакс Итальяно
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Блуминг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Аудакс Итальяно
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Блуминг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Аудакс Итальяно
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Блуминг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
100%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Аудакс Итальяно
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аудакс Итальяно - Кобресал 1:0 Ньюбленсе - Аудакс Итальяно 2:5 Сантос - Аудакс Итальяно 0:0 Аудакс Итальяно - Универсидад де Чили 1:2
Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Унион Ла-Калера - Аудакс Итальяно 0:0 Аудакс Итальяно - О'Хиггинз 2:2 Аудакс Итальяно - Универсидад Католика Чили 3:2 Кокимбо Юнидо - Аудакс Итальяно 3:1 Эвертон Де Вина - Аудакс Итальяно 3:1 Аудакс Итальяно - Универсидад Католика Чили 1:2 Аудакс Итальяно - Унион Эспаньола 1:1 Курико Юнидо - Аудакс Итальяно 2:1 Аудакс Итальяно - Депортес Копьяпо 3:0 Палестино - Аудакс Итальяно 1:1 Аудакс Итальяно - Депортес ла Серена 3:0 Универсидад Католика Чили - Аудакс Итальяно 0:0 Аудакс Итальяно - Курико Юнидо 1:1 Аудакс Итальяно - Унион Ла-Калера 0:2 Универсидад де Чили - Аудакс Итальяно 2:3
Блуминг
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Блуминг - Стронгест 1:3 Ройял Пари - Блуминг 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Блуминг - Гуабира 3:1
Реал Санта Крус - Блуминг 2:1 Блуминг - Сантос 0:1 Блуминг - Реал Томайпо 2:2 Блуминг - Либертад Гран Маморе 1:1 Атлетико Пальмафлор Винто - Блуминг 3:2 Блуминг - Атлетико Пальмафлор Винто 6:0 Блуминг - Боливар 0:5 Индепендьенте Петролеро - Блуминг 2:0 Блуминг - Университарио Винто 3:4 Насьональ Потоси - Блуминг 3:0 Блуминг - Вильстерман 1:1 Блуминг - Монагас 2:2 Блуминг - Атлетико Пальмафлор Винто 1:0 Реал Томайпо - Блуминг 1:1 Блуминг - Ройял Пари 0:0 Вильстерман - Блуминг 1:0

Результаты матчей

Аудакс Итальяно
Блуминг

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Аудакс Итальяно
Блуминг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Аудакс Итальяно
 3 1 1 1 2 - 1 4
3.
Сантос
 3 1 1 1 1 - 1 4
4.
Блуминг
 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Аудакс Итальяно
 2 1 0 1 2 - 1 3
3.
Сантос
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Блуминг
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Сантос
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Аудакс Итальяно
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Блуминг
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Такуари Carius Edson 3
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 3
Мильонариос Leonardo Castro 3
Ботафого Рио-де-Жанейро Эдуардо Карлос II 2
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 2
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 2
Сесар Вальехо Гарсес Ренсо 1 2
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 2
Депортес Толима Leider Riascos 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      46'
      Gonzalo Sosa получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Марсело Диас уходит с поля. Matias Sepulveda выходит вместо него
    • 46'
      Jaime Villamil уходит с поля. Меначо Сесар выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Габриэль Хачен сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Gonzalo Sosa бьет в цель!
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Fernando Juarez бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аудакс Итальяно 2:0 Блуминг онлайн

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