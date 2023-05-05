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  3. Копа Судамерикана 2023

Копа Судамерикана
2023

Тур: 3.
Форталеза Сеара
6:1
Конец матча
Эстудиантес Мерида
0'
1:0
29' Пенальти
Picachu
2:0
43' Гол
Jose Welison
2:1
45' Гол
Luis Arenas
3:1
72' Пенальти
Тьяго Гальярдо
4:1
76' Гол
Calebe
81' Желтая карточка
Тити
5:1
86' Гол
Moises Vieira
6:1
90' Гол
Ромеро Сильвио
90'+5
16
Fernando
Miguel
2
Tinga
I
5
Marcelo
Conceicao
4
Тити
6
Bruno
Pacheco
III
8
Александр
Кайо
17
Jose
Welison
22
Picachu
7
Почеттино
Томас
29
Guilherme
dos
Santos
IX
91
Тьяго
Гальярдо
1
Beyker
Velasquez
5
Edison
Penilla
17
Anthony
Matos
4
Alexis
Doldan
6
Marcel
Guaramato
9
Nestor
Canelon
14
Aaron
Rodriguez
38
Sebastian
Uzcategui
10
Jesus
Gomez
II
70
Antony
Medrano
16
Luis
Arenas
Форталеза Сеара
Эстудиантес Мерида

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Почеттино Томас 2 0.67
Тьяго Гальярдо 2 (1) 0.67
Ромеро Сильвио 1 0.33
Juan Martin Lucero 1 0.33
Jose Welison 1 0.33
Guilherme dos Santos IX 1 0.33
Moises Vieira 1 0.33
Calebe 1 0.33
Picachu 1 (1) 0.33
Эстудиантес Мерида
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luis Arenas 1 0.33

Карточки

Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тити 1 0
Ромеро Сильвио 1 0
Picachu 1 0
Tinga I 1 0
Почеттино Томас 1 0
Александр Кайо 1 0
Эстудиантес Мерида
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junior Paredes 2 1
Cristian Flores I 2 0
Anthony Matos 1 0
Jesus Gomez II 1 0
Nestor Canelon 1 0
Alexis Doldan 1 0
Edison Penilla 1 0
Luis Arenas 1 0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Эстудиантес Мерида
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Форталеза Сеара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Эстудиантес Мерида
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Форталеза Сеара
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Эстудиантес Мерида
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

10
1
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
5
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
100%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

11
1
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
6
55%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза Сеара
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Агуя де Мараба - Форталеза Сеара 0:2 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2
Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Форталеза Сеара - Агуя де Мараба 6:1 Сеара - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Палестино 4:0 Форталеза Сеара - Сеара 2:1 Форталеза Сеара - Сеара 2:3 Форталеза Сеара - Ферровиарио 4:0 Санта-Круз Ресифи - Форталеза Сеара 0:4 Форталеза Сеара - Ферровиарио 4:0 Серро Портеньо - Форталеза Сеара 2:1 Ферровиарио - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Серро Портеньо 0:1 Сеара - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Депортиво Мальдонадо 4:0 Форталеза Сеара - Наутико 2:1 Депортиво Мальдонадо - Форталеза Сеара 0:0
Эстудиантес Мерида
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эстудиантес Мерида - Португеза Акаригуа 0:1 Универсидад Сентраль - Эстудиантес Мерида 3:2 Палестино - Эстудиантес Мерида 1:0 Эстудиантес Мерида - Метрополитанос 0:2
Каракас - Эстудиантес Мерида 2:2 Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1 Эстудиантес Мерида - Эрманос Кольменарес 1:0 Монагас - Эстудиантес Мерида 1:1 Эстудиантес Мерида - Райо Зулиано 1:2 Эстудиантес Мерида - Тачира 1:1 Депортиво Ла-Гуайра - Эстудиантес Мерида 1:3 Самора - Эстудиантес Мерида 1:5 Эстудиантес Мерида - Академия Пуэрто-Кабельо 1:3 Тачира - Эстудиантес Мерида 3:0 Эрманос Кольменарес - Эстудиантес Мерида 2:5 Эстудиантес Мерида - Депортиво Ла-Гуайра 1:1 Эстудиантес Мерида - Каракас 1:1 Каракас - Эстудиантес Мерида 1:2 Депортиво Ла-Гуайра - Эстудиантес Мерида 1:0 Эстудиантес Мерида - Эрманос Кольменарес 3:2

Результаты матчей

Форталеза Сеара
Эстудиантес Мерида

Точный счет

4:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 50%
6
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Форталеза Сеара
Эстудиантес Мерида

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
4.5
Больше Меньше
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
1
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 3 3 0 0 12 - 1 9
2.
Сан-Лоренсо
 3 1 1 1 1 - 2 4
3.
Палестино
 3 1 1 1 1 - 4 4
4.
Эстудиантес Мерида
 3 0 0 3 1 - 8 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 2 2 0 0 10 - 1 6
2.
Палестино
 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Эстудиантес Мерида
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Сан-Лоренсо
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Палестино
 1 0 0 1 0 - 4 0
4.
Эстудиантес Мерида
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Такуари Carius Edson 3
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 3
Мильонариос Leonardo Castro 3
Ботафого Рио-де-Жанейро Эдуардо Карлос II 2
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 2
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 2
Сесар Вальехо Гарсес Ренсо 1 2
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 2
Депортес Толима Leider Riascos 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 55'
      Guilherme Augusto уходит с поля. Moises Vieira выходит вместо него
    • 52'
      Хесус Гомес сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      52'
      Г О О О О Л - Luis Arenas бьет в цель!
    • 46'
      Antony Medrano уходит с поля. Соррилья Эрвин выходит вместо него
    • 46'
      Sebastian Uzcategui уходит с поля. Jorge Paez выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Antony Medrano сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      50'
      Г О О О О Л - Luis Arenas бьет в цель!
    • 43'
      Guilherme Augusto сделал результативную передачу.
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Форталеза Сеара 6:1 Эстудиантес Мерида онлайн

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