Тур: 3.
6:1
Конец матча
0'
1:0
29' ПенальтиPicachu
2:0
43' ГолJose Welison
2:1
45' ГолLuis Arenas
3:1
72' ПенальтиТьяго Гальярдо
4:1
76' ГолCalebe
81' Желтая карточкаТити
5:1
86' ГолMoises Vieira
6:1
90' ГолРомеро Сильвио
90'+5
Ход матча
29'
1:0
43'
2:0
45'
2:1
72'
3:1
76'
4:1
81'
86'
5:1
90'
6:1
2
Tinga
I
4
Тити
17
Jose
Welison
22
Picachu
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
-
22 PicachuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 СашаПолузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Нападающий
-
27 Calebe
-
-
20 Dudu V1
-
15 Vinicius3
-
-
11 Romarinho3
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Luis ArenasНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
20 Jorge Paez
-
-
-
-
-
22 Fady Azzkoul
-
39 Guilmer Giro
-
Главный тренер: Ali Canas
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Почеттино Томас
|2
|0.67
|Тьяго Гальярдо
|2 (1)
|0.67
|Ромеро Сильвио
|1
|0.33
|Juan Martin Lucero
|1
|0.33
|Jose Welison
|1
|0.33
|Guilherme dos Santos IX
|1
|0.33
|Moises Vieira
|1
|0.33
|Calebe
|1
|0.33
|Picachu
|1 (1)
|0.33
Эстудиантес Мерида
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luis Arenas
|1
|0.33
Карточки
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тити
|1
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Picachu
|1
|0
|Tinga I
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Александр Кайо
|1
|0
Эстудиантес Мерида
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junior Paredes
|2
|1
|Cristian Flores I
|2
|0
|Anthony Matos
|1
|0
|Jesus Gomez II
|1
|0
|Nestor Canelon
|1
|0
|Alexis Doldan
|1
|0
|Edison Penilla
|1
|0
|Luis Arenas
|1
|0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Эстудиантес Мерида
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Форталеза Сеара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Эстудиантес Мерида
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Форталеза Сеара
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Эстудиантес Мерида
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
10
1
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
5
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
100%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
11
1
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
6
55%
0
0%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза Сеара
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Агуя де Мараба - Форталеза Сеара 0:2 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2
Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Форталеза Сеара - Агуя де Мараба 6:1 Сеара - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Палестино 4:0 Форталеза Сеара - Сеара 2:1 Форталеза Сеара - Сеара 2:3 Форталеза Сеара - Ферровиарио 4:0 Санта-Круз Ресифи - Форталеза Сеара 0:4 Форталеза Сеара - Ферровиарио 4:0 Серро Портеньо - Форталеза Сеара 2:1 Ферровиарио - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Серро Портеньо 0:1 Сеара - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Депортиво Мальдонадо 4:0 Форталеза Сеара - Наутико 2:1 Депортиво Мальдонадо - Форталеза Сеара 0:0
Эстудиантес Мерида
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эстудиантес Мерида - Португеза Акаригуа 0:1 Универсидад Сентраль - Эстудиантес Мерида 3:2 Палестино - Эстудиантес Мерида 1:0 Эстудиантес Мерида - Метрополитанос 0:2
Каракас - Эстудиантес Мерида 2:2 Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1 Эстудиантес Мерида - Эрманос Кольменарес 1:0 Монагас - Эстудиантес Мерида 1:1 Эстудиантес Мерида - Райо Зулиано 1:2 Эстудиантес Мерида - Тачира 1:1 Депортиво Ла-Гуайра - Эстудиантес Мерида 1:3 Самора - Эстудиантес Мерида 1:5 Эстудиантес Мерида - Академия Пуэрто-Кабельо 1:3 Тачира - Эстудиантес Мерида 3:0 Эрманос Кольменарес - Эстудиантес Мерида 2:5 Эстудиантес Мерида - Депортиво Ла-Гуайра 1:1 Эстудиантес Мерида - Каракас 1:1 Каракас - Эстудиантес Мерида 1:2 Депортиво Ла-Гуайра - Эстудиантес Мерида 1:0 Эстудиантес Мерида - Эрманос Кольменарес 3:2
Результаты матчей
Форталеза Сеара
Эстудиантес Мерида
Точный счет
4:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 50%
6
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Форталеза Сеара
Эстудиантес Мерида
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|12 - 1
|9
|2.
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|1 - 4
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Такуари
|Carius Edson
|3
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|3
|Мильонариос
|Leonardo Castro
|3
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Эдуардо Карлос II
|2
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|2
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 2
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 2
|Сесар Вальехо
|Гарсес Ренсо
|1 2
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 2
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|1 2