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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 3.
Либертад
1:1
Второй тайм: 58'
Атлетико Паранаэнсе
0'
1:0
10' Гол
Кардосо Оскар
30' Желтая карточка
Pablo I
1:1
52' Гол
Romulo Cruz

Ход матча

10'
Кардосо Оскар
1:0
30'
 
Pablo I
46'
 
Хавьер Тиаго
Витор Буэно
46'
 
Romulo Cruz
Pablo I
52'
1:1
Romulo Cruz
58'
Ruben Lezcano
Diego Gomez
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Либертад
Ничья
Атлетико Паранаэнсе
3.10
4.70
3.73
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сильва
Мартин
33
Пирис
Иван
5
Diego
Viera
II
3
Alexander
Barboza
4
Nestor
Gimenez
23
Diego
Gomez
6
Alvaro
Campuzano
21
Lucas
Sanabria2
15
Hector
Villalba1
7
Кардосо
Оскар
30
Enso
Gonzalez
1
Bento
Krepski
2
Khellven
34
Энрике
Педру
II
44
Thiago
Heleno
48
Педринью
Роша
8
Витор
Буэно
10
David
Terans
5
Фернандиньо
Фернандо
80
Сантана
Алекс
92
Pablo
I
9
Роке
Витор
Либертад
4-3-3
Атлетико Паранаэнсе
4-4-2

История личных встреч

Либертад
Атлетико Паранаэнсе

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

КЛ
1:1
КЛ
2:1
КЛ
2:0
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Либертад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардосо Оскар 2 (1) 0.67
Diego Gomez 1 0.33
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Romulo Cruz 1 0.33
Роке Витор 1 0.33
David Terans 1 (1) 0.33

Карточки

Либертад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Diego Gomez 1 0
Мельгарехо Лоренсо 1 0
Пирис Иван 1 0
Рамирес Иван 1 0
Alexander Barboza 1 0
Alvaro Campuzano 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thiago Heleno 1 1
Pablo I 2 0
Фернандиньо Фернандо 1 0
Ivaldo 1 0
Tomas Cuello 1 0

Результаты матчей

Либертад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Либертад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Либертад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Либертад
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Либертад - Оренсе 0:0 Либертад - Насьональ Асунсьон 2:1 Спортиво Лукеньо - Либертад 0:2 Эль-Насьональ Кито - Либертад 4:2
Либертад - Альянса Лима 1:2 Либертад - Ресистенсия 4:0 Либертад - Индепендьенте дель Валле 0:0 Гуарани Асунсьон - Либертад 0:0 Спортиво Амелиано - Либертад 2:5 Мушук Руна - Либертад 2:1 Атлетико Минейро - Либертад 0:1 Либертад - Серро Портеньо 5:0 Либертад - Аукас 2:2 Либертад - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:0 Олимпия Асунсьон - Либертад 2:1 Дельфин - Либертад 3:2 Либертад - Гуайрена 2:0 Спортиво Триниденсе - Либертад 1:2 Либертад - Депортиво Куэнка 3:1 Эмелек - Либертад 2:0
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - КРБ Масейо 2:1 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1
Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 КРБ Масейо - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 0:0 Альянса Лима - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Каскавел - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 1:0 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Хосеенсе 4:0 Сан-Хосеенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:5 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 3:1 Сианорти - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Азурис 5:0 Сан-Хосеенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:3

Результаты матчей

Либертад
Атлетико Паранаэнсе

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Либертад
Атлетико Паранаэнсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1:1 3 1 2 0 3 - 2 5
2.
Либертад
 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Альянса Лима
 3 1 1 1 2 - 3 4
4.
Атлетико Минейро
 3 1 0 2 3 - 3 3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Атлетико Минейро
 2 1 0 1 2 - 1 3
3.
Альянса Лима
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Либертад
 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Либертад
 1:1 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Альянса Лима
 2 1 0 1 2 - 3 3
3.
Атлетико Паранаэнсе
 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Атлетико Минейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 5
Коринтианс Roger I 3
Ривер Плейт Lucas Beltrain 3
Олимпия Асунсьон Кардосо Фернандо 2
Весь список

Топ нарушителей
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Фламенго Уэсли Лопес 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 58'
    Diego Gomez уходит с поля. Ruben Lezcano выходит вместо него
  • 52'
    Энрике Педру II сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    52'
    Г О О О О Л - Romulo Cruz бьет в цель!
  • 46'
    Пабло уходит с поля. Romulo Cruz выходит вместо него
  • 46'
    Витор Буэно уходит с поля. Тиаго выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    30'
    Пабло получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Hector Villalba сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Кардосо Оскар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Либертад
Ничья
Атлетико Паранаэнсе
3.10
4.70
3.73
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Либертад
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