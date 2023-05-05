Тур: 3.
4:1
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаАресо Матиас
26' Желтая карточкаFacundo Gutierrez
36' Желтая карточкаМендес Кевин
1:0
39' ГолAgustin Sant'Anna
2:0
45' ГолAgustin Sant'Anna
2:1
58' ГолSebastian Rodriguez
3:1
70' ГолNicolas Fernandez I
74' Желтая карточкаСаравия Родриго
4:1
80' ГолGaston Togni
81' Желтая карточкаGaston Togni
82' Желтая карточкаSebastian Rodriguez
83' Желтая карточкаAgustin Sant'Anna
90'+4
Ход матча
24'
36'
39'
45'
58'
70'
74'
80'
4:1
81'
22
Унсаин
Луис
11
Gaston
Togni
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Аресо МатиасНападающий
- Запасные игроки
-
22 Рамос ХуанЗащитник
-
10 Мендес КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Лопес ПаблоПолузащитник
-
21 Ролан ДиегоНападающий
- Нападающий
-
-
-
20 Pedro Milans
-
-
-
-
Главный тренер: Alfredo Arias
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Agustin Sant'Anna
|2
|0.67
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.33
|Сото Алексис
|1
|0.33
|Gaston Togni
|1
|0.33
|Julian Alejo Lopez
|1
|0.33
Пеньяроль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Rodriguez
|1
|0.33
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|1
|0.33
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Julian Alejo Lopez
|2
|0
|Солари Сантьяго
|1
|0
|David Barbona
|1
|0
|Сото Алексис
|1
|0
|Agustin Sant'Anna
|1
|0
|Gaston Togni
|1
|0
|Facundo Gutierrez
|1
|0
Пеньяроль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sebastian Rodriguez
|2
|0
|Hernan Menose
|1
|0
|Мендес Кевин
|1
|0
|Leo Coelho
|1
|0
|Lucas Francois II
|1
|0
|Саравия Родриго
|1
|0
|Аресо Матиас
|1
|0
|Santiago Homenchenko
|1
|0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Пеньяроль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Дефенса и Хустисия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пеньяроль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
0
0
Дефенса и Хустисия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Пеньяроль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Пропущено
2
8
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
1
50%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
2
67%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Пропущено
5
10
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
3
60%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Дефенса и Хустисия - Институто 1:0
Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Мильонариос - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Итусаиндо 3:2 Дефенса и Хустисия - Уракан 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:1 Колон - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 1:0
Пеньяроль
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Пеньяроль - Феникс Монтовидео 2:0 Пласа Колония - Пеньяроль 1:2 Пеньяроль - Мильонариос 0:2 Пеньяроль - Данубио 2:0
Серро Ларго - Пеньяроль 0:0 Америка Минейро - Пеньяроль 4:1 Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 1:0 Пеньяроль - Ривер Плейт Монтевидео 1:0 Пеньяроль - Монтевидео Сити Торке 2:2 Ривер Плейт Монтевидео - Пеньяроль 0:4 Пеньяроль - Депортиво Мальдонадо 2:1 Дефенсор Спортинг - Пеньяроль 2:2 Пеньяроль - Бостон Ривер 1:0 Ла Лус - Пеньяроль 3:4 Пеньяроль - Серро 2:0 Пеньяроль - Сан-Лоренсо 1:0 Пеньяроль - Эстудиантес 3:2 Серро Ларго - Пеньяроль 0:2 Пеньяроль - Ривер Плейт Монтевидео 1:1
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
Пеньяроль
Точный счет
2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
4:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
4:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Дефенса и Хустисия
Пеньяроль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|3.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Такуари
|Carius Edson
|3
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|3
|Мильонариос
|Leonardo Castro
|3
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Эдуардо Карлос II
|2
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|2
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 2
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 2
|Сесар Вальехо
|Гарсес Ренсо
|1 2
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 2
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|1 2