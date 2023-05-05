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Копа Судамерикана
2023

Тур: 3.
Дефенса и Хустисия
4:1
Конец матча
Пеньяроль
0'
24' Желтая карточка
Аресо Матиас
26' Желтая карточка
Facundo Gutierrez
36' Желтая карточка
Мендес Кевин
1:0
39' Гол
Agustin Sant'Anna
2:0
45' Гол
Agustin Sant'Anna
2:1
58' Гол
Sebastian Rodriguez
3:1
70' Гол
Nicolas Fernandez I
74' Желтая карточка
Саравия Родриго
4:1
80' Гол
Gaston Togni
81' Желтая карточка
Gaston Togni
82' Желтая карточка
Sebastian Rodriguez
83' Желтая карточка
Agustin Sant'Anna
90'+4
22
Унсаин
Луис
32
Agustin
Sant'Anna
6
Nazareno
Colombo
25
Кардона
Томас
3
Сото
Алексис
5
Facundo
Gutierrez
8
Julian
Alejo
Lopez
17
Gabriel
Alanis
19
David
Barbona
11
Gaston
Togni
29
Nicolas
Fernandez
I
1
Кардосо
Тьяго
15
Yonatthan
Rak
3
Hernan
Menose
34
Nahuel
Herrera
13
Агиррегарай
Матиас
5
Кристофоро
Себастьян
8
Sebastian
Rodriguez
17
Valentin
Rodriguez
24
Мансилья
Брайан
Эсекиэль
49
Bruno
Betancor
19
Аресо
Матиас
Дефенса и Хустисия
Пеньяроль

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Agustin Sant'Anna 2 0.67
Nicolas Fernandez I 1 0.33
Сото Алексис 1 0.33
Gaston Togni 1 0.33
Julian Alejo Lopez 1 0.33
Пеньяроль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Rodriguez 1 0.33
Мансилья Брайан Эсекиэль 1 0.33

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Julian Alejo Lopez 2 0
Солари Сантьяго 1 0
David Barbona 1 0
Сото Алексис 1 0
Agustin Sant'Anna 1 0
Gaston Togni 1 0
Facundo Gutierrez 1 0
Пеньяроль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sebastian Rodriguez 2 0
Hernan Menose 1 0
Мендес Кевин 1 0
Leo Coelho 1 0
Lucas Francois II 1 0
Саравия Родриго 1 0
Аресо Матиас 1 0
Santiago Homenchenko 1 0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Пеньяроль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Дефенса и Хустисия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пеньяроль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

0
0
Дефенса и Хустисия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Пеньяроль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Пропущено

2
8
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
1
50%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
2
67%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Пропущено

5
10
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
3
60%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Дефенса и Хустисия - Институто 1:0
Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Мильонариос - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Итусаиндо 3:2 Дефенса и Хустисия - Уракан 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:1 Колон - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 1:0
Пеньяроль
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Пеньяроль - Феникс Монтовидео 2:0 Пласа Колония - Пеньяроль 1:2 Пеньяроль - Мильонариос 0:2 Пеньяроль - Данубио 2:0
Серро Ларго - Пеньяроль 0:0 Америка Минейро - Пеньяроль 4:1 Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 1:0 Пеньяроль - Ривер Плейт Монтевидео 1:0 Пеньяроль - Монтевидео Сити Торке 2:2 Ривер Плейт Монтевидео - Пеньяроль 0:4 Пеньяроль - Депортиво Мальдонадо 2:1 Дефенсор Спортинг - Пеньяроль 2:2 Пеньяроль - Бостон Ривер 1:0 Ла Лус - Пеньяроль 3:4 Пеньяроль - Серро 2:0 Пеньяроль - Сан-Лоренсо 1:0 Пеньяроль - Эстудиантес 3:2 Серро Ларго - Пеньяроль 0:2 Пеньяроль - Ривер Плейт Монтевидео 1:1

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
Пеньяроль

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
4:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
4:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Дефенса и Хустисия
Пеньяроль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мильонариос
 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Дефенса и Хустисия
 3 2 0 1 6 - 5 6
3.
Америка Минейро
 3 1 1 1 6 - 4 4
4.
Пеньяроль
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Мильонариос
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Америка Минейро
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Пеньяроль
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мильонариос
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Америка Минейро
 2 0 1 1 2 - 3 1
3.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Пеньяроль
 2 0 0 2 2 - 8 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Такуари Carius Edson 3
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 3
Мильонариос Leonardo Castro 3
Ботафого Рио-де-Жанейро Эдуардо Карлос II 2
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 2
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 2
Сесар Вальехо Гарсес Ренсо 1 2
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 2
Депортес Толима Leider Riascos 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      58'
      Г О О О О Л - Sebastian Rodriguez бьет в цель!
    • 46'
      Nahuel Herrera уходит с поля. Rodrigo Saravia выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Agustin Sant'Anna бьет в цель!
    • 39'
      Santiago Solari сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Agustin Sant'Anna бьет в цель!
    • Желтая карточка
      36'
      Мендес Кевин получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      26'
      Кевин Гутьеррес получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Габриэль Аланис уходит с поля. Santiago Solari выходит вместо него
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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