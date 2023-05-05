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Копа Судамерикана
2023

Тур: 3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
0:0
Конец матча
ЛДУ Кито
0'
29' Желтая карточка
Хулио Джоян
56' Желтая карточка
Альварадо Александер
73' Желтая карточка
Домингес Александер
80' Желтая карточка
Angel Gonzalez II
90' Желтая карточка
Abel Mathias Platero Hernandez III
90' Желтая карточка
Киньонес Лионель
90'+7
12
Lucas
Perri
24
Ди
Пласидо
Леонель
34
Adryelson
15
Куэста
Виктор
21
Марсал
Фернандо
6
Че
Че
5
Данило
Барбоза
10
Зауэр
Густаво
33
Эдуардо
Карлос
II
11
Энрике
Луис
III
9
Соарес
Франсиско
22
Домингес
Александер
3
Мина
Ричард
4
Ад
Рикардо
6
Facundo
Rodriguez2
33
Киньонес
Лионель
14
Abel
Mathias
Platero
Hernandez
III
5
Oscar
Zambrano
21
Себастьян
Гонзалез
10
Альварадо
Александер
26
Хулио
Джоян
19
Jose
Angulo1
Ботафого Рио-де-Жанейро
ЛДУ Кито

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
ЛДУ Кито

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
4:2
КБ
2:2

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
2

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдуардо Карлос II 2 0.67
Соарес Франсиско 2 (1) 0.67
Виктор Жоао II 1 0.33
Че Че 1 (1) 0.33
ЛДУ Кито
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jose Angulo1 2 0.67
Мартинес Маурисио 1 0.33
Juan Luis Anangono 1 0.33
Lisandro Alzugaray 1 0.33

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафаэль да Сильва 1 0
Эдуардо Карлос II 1 0
Марсал Фернандо 1 0
Ди Пласидо Леонель 1 0
Куэста Виктор 1 0
ЛДУ Кито
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киньонес Лионель 3 0
Lucas Piovi 2 0
Abel Mathias Platero Hernandez III 2 0
Домингес Александер 1 0
Angel Gonzalez II 1 0
Ад Рикардо 1 0
Хулио Джоян 1 0
Альварадо Александер 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ЛДУ Кито
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ЛДУ Кито
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
3
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ЛДУ Кито
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
3

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
3
60%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ипиранга Эрешин 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сесар Вальехо 4:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Ипиранга Эрешин - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аудакс Рио 5:2 Магальянес - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 3:1 Португеза - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Бразильенсе 7:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 1:3 Ресенде - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Сержипи - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1 Агуа-Санта - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Сан-Бернарду - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0
ЛДУ Кито
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Универсидад Католика - ЛДУ Кито 0:4 Оренсе - ЛДУ Кито 2:1 ЛДУ Кито - Магальянес 4:0 ЛДУ Кито - Барселона Гуаякиль 0:1
Гуаякиль Сити - ЛДУ Кито 1:2 Сесар Вальехо - ЛДУ Кито 1:2 ЛДУ Кито - Гуаласео 6:1 Эль-Насьональ Кито - ЛДУ Кито 0:2 ЛДУ Кито - Дельфин 4:0 ЛДУ Кито - Аукас 1:1 Депортиво Куэнка - ЛДУ Кито 2:0 ЛДУ Кито - Депортиво Куэнка 3:0 Депортиво Куэнка - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Универсидад Католика Сантьяго 1:1 ЛДУ Кито - Аукас 0:0 Аукас - ЛДУ Кито 1:4 ЛДУ Кито - Эль-Насьональ Кито 1:2 Мильонариос - ЛДУ Кито 0:0 Макара - ЛДУ Кито 0:5 ЛДУ Кито - Гуаякиль Сити 2:0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
ЛДУ Кито

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
ЛДУ Кито

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛДУ Кито
 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 1 2 0 6 - 2 5
3.
Магальянес
 3 0 2 1 4 - 8 2
4.
Сесар Вальехо
 3 0 1 2 3 - 8 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 1 1 0 4 - 0 4
2.
ЛДУ Кито
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Магальянес
 2 0 2 0 4 - 4 2
4.
Сесар Вальехо
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛДУ Кито
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Сесар Вальехо
 2 0 1 1 2 - 6 1
4.
Магальянес
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Такуари Carius Edson 3
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 3
Мильонариос Leonardo Castro 3
Ботафого Рио-де-Жанейро Эдуардо Карлос II 2
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 2
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 2
Сесар Вальехо Гарсес Ренсо 1 2
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 2
Депортес Толима Leider Riascos 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Желтая карточка
      30'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      29'
      Хулио Джоян получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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