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Копа Судамерикана
2023

Тур: 3.
Университарио Депортес Лима
1:0
Перерыв
Индепендиенте Санта-Фе
0'
1:0
11' Гол
Эррера Эмануэль
19' Желтая карточка
Wilfrido De La Rosa
39' Желтая карточка
Калькатерра Орасио
44' Желтая карточка
Matias Di Benedetto

Ход матча

11'
Эррера Эмануэль
1:0
19'
 
Wilfrido De La Rosa
39'
Калькатерра Орасио
 
44'
Matias Di Benedetto
 
Лучшие коэффициенты
Университарио Депортес Лима
Ничья
Индепендиенте Санта-Фе
1.89
6.00
4.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Карвальо
Хосе
29
Корсо
Альдо
3
Williams
Riveros
III
5
Matias
Di
Benedetto
24
Поло Энди
27
Nelson
Cabanillas
16
Перес
Гедес
Мартин
18
Rodrigo
Urena
10
Калькатерра
Орасио
15
Эррера
Эмануэль
20
Валера
Алекс
12
Juan
Espitia
27
Fabian
Viafara
28
Kevin
Mantilla
4
David
Ramirez
Pisciotti
21
Fabio
Delgado
31
Johan
Torres
5
Ivan
Rojas
9
Wilfrido
De
La
Rosa
80
Кристиан
Марруго
10
Jose
Enamorado
11
Родальега
Уго
Университарио Депортес Лима
Индепендиенте Санта-Фе

Бомбардиры внутри турнира

Университарио Депортес Лима
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррера Эмануэль 1 0.33
Williams Riveros III 1 0.33
Валера Алекс 1 0.33
Alexander Succar 1 (1) 0.33
Индепендиенте Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родальега Уго 1 0.33
Kevin Mantilla 1 0.33

Карточки

Университарио Депортес Лима
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matias Di Benedetto 2 0
Перес Гедес Мартин 1 0
Rodrigo Urena 1 0
Калькатерра Орасио 1 0
Индепендиенте Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wilfrido De La Rosa 3 0
Fabian Sambueza 0 1
Dairon Mosquera 1 0
Harold Rivera 1 0
Jose Enamorado 1 0
Johan Torres 1 0

Результаты матчей

Университарио Депортес Лима
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Индепендиенте Санта-Фе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Университарио Депортес Лима
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Индепендиенте Санта-Фе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Университарио Депортес Лима
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Индепендиенте Санта-Фе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Университарио Депортес Лима
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Спорт Бойз - Университарио Депортес Лима 0:3 Университарио Депортес Лима - Спортинг Кристал 2:0 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2 Депортиво Мунисипаль - Университарио Депортес Лима 1:2
Университарио Депортес Лима - Атлетико Грау 2:1 Химнасия Ла-Плата - Университарио Депортес Лима 0:1 Депортиво Гарсиласо - Университарио Депортес Лима 0:0 Университарио Депортес Лима - Сенсьяно 3:0 Университарио Депортес Лима - Депортива Тарма 3:1 Депортиво Бинасьональ - Университарио Депортес Лима 1:2 Университарио Депортес Лима - Сенсьяно 2:0 Университарио Депортес Лима - Мелгар 1:0 Карлос Мануччи - Университарио Депортес Лима 2:0 Университарио Депортес Лима - Альянса Лима 1:2 Унион Комерсио - Университарио Депортес Лима 1:0 Университарио Депортес Лима - Академия Кантолао 4:0 Университарио Депортес Лима - Либертад Гран Маморе 0:3 Либертад Гран Маморе - Университарио Депортес Лима 3:0 Универсидад Кахамарка - Университарио Депортес Лима 1:1 Университарио Депортес Лима - Спорт Уанкайо 2:0
Индепендиенте Санта-Фе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Индепендиенте Санта-Фе - Депортес Толима 2:0 Агилас Дорадас - Индепендиенте Санта-Фе 3:1 Индепендиенте Санта-Фе - Атлетико Букараманга 3:0 Индепендиенте Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:1
Депортиво Перейра - Индепендиенте Санта-Фе 2:2 Альянса Петролера - Индепендиенте Санта-Фе 3:1 Гойяс - Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Индепендиенте Санта-Фе - Бояка Чико 1:0 Индепендиенте Санта-Фе - Мильонариос 1:2 Индепендиенте Санта-Фе - Депортиво Кали 3:0 Хуниор - Индепендиенте Санта-Фе 1:1 Индепендиенте Санта-Фе - Америка де Кали 2:0 Агилас Дорадас - Индепендиенте Санта-Фе 1:2 Энвигадо - Индепендиенте Санта-Фе 3:2 Индепендиенте Санта-Фе - Унион Магдалена 0:0 Ла Экидад - Индепендиенте Санта-Фе 0:1 Индепендиенте Санта-Фе - Депортиво Пасто 0:2 Индепендьенте Медельин - Индепендиенте Санта-Фе 1:1 Ягуарес де Кордова - Индепендиенте Санта-Фе 2:2 Индепендиенте Санта-Фе - Мильонариос 1:1

Результаты матчей

Университарио Депортес Лима
Индепендиенте Санта-Фе

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Университарио Депортес Лима
Индепендиенте Санта-Фе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университарио Депортес Лима
 1:0 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Гойяс
 3 1 2 0 4 - 2 5
3.
Индепендиенте Санта-Фе
 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университарио Депортес Лима
 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Индепендиенте Санта-Фе
 0:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Гойяс
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гойяс
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Университарио Депортес Лима
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Индепендиенте Санта-Фе
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
4.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Такуари Carius Edson 3
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 3
Мильонариос Leonardo Castro 3
Ботафого Рио-де-Жанейро Эдуардо Карлос II 2
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 2
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 2
Сесар Вальехо Гарсес Ренсо 1 2
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 2
Депортес Толима Leider Riascos 1 2
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Matias Di Benedetto получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Калькатерра Орасио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Wilfrido De La Rosa получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Эррера Эмануэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Университарио Депортес Лима
Ничья
Индепендиенте Санта-Фе
1.89
6.00
4.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Университарио Депортес Лима 1:0 Индепендиенте Санта-Фе онлайн

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