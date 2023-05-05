Тур: 3.
1:0
Перерыв
0'
1:0
11' ГолЭррера Эмануэль
19' Желтая карточкаWilfrido De La Rosa
39' Желтая карточкаКалькатерра Орасио
44' Желтая карточкаMatias Di Benedetto
Ход матча
11'
1:0
29
Корсо
Альдо
24
Поло Энди
20
Валера
Алекс
12
Juan
Espitia
31
Johan
Torres
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Корсо АльдоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Поло ЭндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Валера АлексНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
30 Piero Guzman
-
-
21 Diego Romero
-
-
-
-
17 Jose Rivera1
-
77 Yuriel Celi
-
14 Jose Bolivar
-
37 Alvaro Rojas
-
Главный тренер: Фоссати Хорхе
- Основной состав
-
12 Juan EspitiaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Johan TorresПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
3 Аха ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Harold Rivera
Бомбардиры внутри турнира
Университарио Депортес Лима
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эррера Эмануэль
|1
|0.33
|Williams Riveros III
|1
|0.33
|Валера Алекс
|1
|0.33
|Alexander Succar
|1 (1)
|0.33
Индепендиенте Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родальега Уго
|1
|0.33
|Kevin Mantilla
|1
|0.33
Карточки
Университарио Депортес Лима
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matias Di Benedetto
|2
|0
|Перес Гедес Мартин
|1
|0
|Rodrigo Urena
|1
|0
|Калькатерра Орасио
|1
|0
Индепендиенте Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Wilfrido De La Rosa
|3
|0
|Fabian Sambueza
|0
|1
|Dairon Mosquera
|1
|0
|Harold Rivera
|1
|0
|Jose Enamorado
|1
|0
|Johan Torres
|1
|0
Результаты матчей
Университарио Депортес Лима
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Индепендиенте Санта-Фе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Университарио Депортес Лима
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Индепендиенте Санта-Фе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Университарио Депортес Лима
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Индепендиенте Санта-Фе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
2
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Университарио Депортес Лима
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Спорт Бойз - Университарио Депортес Лима 0:3 Университарио Депортес Лима - Спортинг Кристал 2:0 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2 Депортиво Мунисипаль - Университарио Депортес Лима 1:2
Университарио Депортес Лима - Атлетико Грау 2:1 Химнасия Ла-Плата - Университарио Депортес Лима 0:1 Депортиво Гарсиласо - Университарио Депортес Лима 0:0 Университарио Депортес Лима - Сенсьяно 3:0 Университарио Депортес Лима - Депортива Тарма 3:1 Депортиво Бинасьональ - Университарио Депортес Лима 1:2 Университарио Депортес Лима - Сенсьяно 2:0 Университарио Депортес Лима - Мелгар 1:0 Карлос Мануччи - Университарио Депортес Лима 2:0 Университарио Депортес Лима - Альянса Лима 1:2 Унион Комерсио - Университарио Депортес Лима 1:0 Университарио Депортес Лима - Академия Кантолао 4:0 Университарио Депортес Лима - Либертад Гран Маморе 0:3 Либертад Гран Маморе - Университарио Депортес Лима 3:0 Универсидад Кахамарка - Университарио Депортес Лима 1:1 Университарио Депортес Лима - Спорт Уанкайо 2:0
Индепендиенте Санта-Фе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Индепендиенте Санта-Фе - Депортес Толима 2:0 Агилас Дорадас - Индепендиенте Санта-Фе 3:1 Индепендиенте Санта-Фе - Атлетико Букараманга 3:0 Индепендиенте Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:1
Депортиво Перейра - Индепендиенте Санта-Фе 2:2 Альянса Петролера - Индепендиенте Санта-Фе 3:1 Гойяс - Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Индепендиенте Санта-Фе - Бояка Чико 1:0 Индепендиенте Санта-Фе - Мильонариос 1:2 Индепендиенте Санта-Фе - Депортиво Кали 3:0 Хуниор - Индепендиенте Санта-Фе 1:1 Индепендиенте Санта-Фе - Америка де Кали 2:0 Агилас Дорадас - Индепендиенте Санта-Фе 1:2 Энвигадо - Индепендиенте Санта-Фе 3:2 Индепендиенте Санта-Фе - Унион Магдалена 0:0 Ла Экидад - Индепендиенте Санта-Фе 0:1 Индепендиенте Санта-Фе - Депортиво Пасто 0:2 Индепендьенте Медельин - Индепендиенте Санта-Фе 1:1 Ягуарес де Кордова - Индепендиенте Санта-Фе 2:2 Индепендиенте Санта-Фе - Мильонариос 1:1
Результаты матчей
Университарио Депортес Лима
Индепендиенте Санта-Фе
Точный счет
2:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Университарио Депортес Лима
Индепендиенте Санта-Фе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|3.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Такуари
|Carius Edson
|3
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|3
|Мильонариос
|Leonardo Castro
|3
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Эдуардо Карлос II
|2
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|2
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 2
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 2
|Сесар Вальехо
|Гарсес Ренсо
|1 2
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 2
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|1 2