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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 3.
Депортиво Перейра
2:0
Перерыв
Монагас
0'
1:0
20' Пенальти
Carlos Ramirez I
37' Желтая карточка
Andres Romero
2:0
41' Гол
Jimer Fory

Ход матча

20'
Carlos Ramirez I
1:0
33'
Yeison Suarez
Carlos Ramirez I
 
37'
 
Andres Romero
41'
Jimer Fory
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Депортиво Перейра
Ничья
Монагас
1.72
3.85
5.66
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кинтана
Альдаир
14
Juan
Quintero
II
5
Geisson
Perea
29
Carlos
Ramirez
I
20
Yilmar
Velasquez
13
Juan
Zuluaga
11
Johan
Bocanegra
16
Eber
Moreno
27
Jimer
Fory
9
Angelo
Rodriguez
30
Родригес
Арлей
25
Москера
Орландо
27
Андерсон
Иван
2
Ruben
Dario
Ramirez2
19
Гонсалес
Оскар
II
14
Cristopher
Rodriguez
10
Edanyilber
Navas
8
Andres
Romero
51
Ривас
Кристиан
34
Кастильо
Эдсон
11
David
Morales
9
Арройо
Абдиэль
Депортиво Перейра
3-1-4-2
Монагас
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Депортиво Перейра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jimer Fory 2 0.67
Angelo Rodriguez 1 0.33
Carlos Ramirez I 1 (1) 0.33
Монагас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Депортиво Перейра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maicol Medina 2 1
Carlos Ramirez I 2 0
Angelo Rodriguez 1 0
Родригес Арлей 1 0
Juan Zuluaga 1 0
Эрнандес Диего 1 0
Larry Angulo 1 0
Johan Bocanegra 1 0
Кинтана Альдаир 1 0
Монагас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Andres Romero 2 0
Кастильо Эдсон 1 0
Каммингс Харольд 1 0
Гонсалес Оскар II 1 0
Ruben Dario Ramirez2 1 0
Fernando Basante 1 0

Результаты матчей

Депортиво Перейра
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Монагас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Депортиво Перейра
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Монагас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Депортиво Перейра
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Монагас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Депортиво Перейра
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ла Экидад - Депортиво Перейра 2:0 Депортиво Перейра - Энвигадо 0:0 Америка де Кали - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1
Депортиво Перейра - Индепендиенте Санта-Фе 2:2 Унион Магдалена - Депортиво Перейра 0:3 Депортиво Перейра - Атлетико Букараманга 1:1 Депортиво Перейра - Коло-Коло 1:1 Депортиво Пасто - Депортиво Перейра 0:0 Онсе Кальдас - Депортиво Перейра 1:1 Депортиво Перейра - Атлетико Насьональ II 0:2 Агилас Дорадас - Депортиво Перейра 2:1 Депортиво Перейра - Депортес Толима 1:1 Депортиво Кали - Депортиво Перейра 0:1 Ягуарес де Кордова - Депортиво Перейра 2:0 Депортиво Перейра - Онсе Кальдас 3:1 Атлетико Насьональ II - Депортиво Перейра 4:3 Бояка Чико - Депортиво Перейра 3:1 Депортиво Перейра - Атлетико Насьональ II 0:1 Депортиво Перейра - Атлетико Уила 2:1
Монагас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Монагас - Академия Пуэрто-Кабельо 3:2 Коло-Коло - Монагас 1:0 Самора - Монагас 1:1 Монагас - Португеза Акаригуа 1:2
Монагас - Бока Хуниорс 0:0 Карабобо - Монагас 3:0 Монагас - Эстудиантес Мерида 1:1 Универсидад Сентраль - Монагас 0:2 Монагас - Эрманос Кольменарес 2:1 Монагас - Ангостура 1:0 Тачира - Монагас 1:0 Монагас - Минерос де Гуайяна 3:1 Депортиво Ла-Гуайра - Монагас 0:0 Боливар - Монагас 5:1 Блуминг - Монагас 2:2 Ройял Пари - Монагас 2:0 Метрополитанос - Монагас 1:1 Метрополитанос - Монагас 0:2 Монагас - Самора 1:1 Монагас - Карабобо 2:1

Результаты матчей

Депортиво Перейра
Монагас

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Депортиво Перейра
Монагас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Депортиво Перейра
 2:0 3 1 1 1 4 - 3 4
3.
Коло-Коло
 3 1 1 1 2 - 3 4
4.
Монагас
 0:2 3 0 1 2 0 - 3 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Перейра
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Коло-Коло
 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Монагас
 0:2 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Коло-Коло
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Депортиво Перейра
 2:0 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Монагас
 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 5
Коринтианс Roger I 3
Ривер Плейт Lucas Beltrain 3
Олимпия Асунсьон Кардосо Фернандо 2
Весь список

Топ нарушителей
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Angelo Rodriguez сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Jimer Fory бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Andres Romero получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Карлос Рамирес уходит с поля. Yeison Suarez выходит вместо него
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Карлос Рамирес из команды Депортиво Перейра забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Депортиво Перейра
Ничья
Монагас
1.72
3.85
5.66
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Депортиво Перейра 2:0 Монагас онлайн

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