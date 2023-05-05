Тур: 3.
2:0
Перерыв
Ход матча
20'
1:0
37'
41'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.67 Победа «Депортиво»
-
13
Juan
Zuluaga
16
Eber
Moreno
27
Jimer
Fory
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Juan ZuluagaПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Eber MorenoПолузащитник
-
27 Jimer ForyПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Морено ХуанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Jhon VasquezПолузащитник
-
-
32 Javier Mena
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alejandro Restrepo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
12 Jorge Roa
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jhonny Ferreira
Бомбардиры внутри турнира
Депортиво Перейра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jimer Fory
|2
|0.67
|Angelo Rodriguez
|1
|0.33
|Carlos Ramirez I
|1 (1)
|0.33
Монагас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Депортиво Перейра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maicol Medina
|2
|1
|Carlos Ramirez I
|2
|0
|Angelo Rodriguez
|1
|0
|Родригес Арлей
|1
|0
|Juan Zuluaga
|1
|0
|Эрнандес Диего
|1
|0
|Larry Angulo
|1
|0
|Johan Bocanegra
|1
|0
|Кинтана Альдаир
|1
|0
Монагас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Andres Romero
|2
|0
|Кастильо Эдсон
|1
|0
|Каммингс Харольд
|1
|0
|Гонсалес Оскар II
|1
|0
|Ruben Dario Ramirez2
|1
|0
|Fernando Basante
|1
|0
Результаты матчей
Депортиво Перейра
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Монагас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Депортиво Перейра
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Монагас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
0
Депортиво Перейра
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Монагас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Депортиво Перейра
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ла Экидад - Депортиво Перейра 2:0 Депортиво Перейра - Энвигадо 0:0 Америка де Кали - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1
Депортиво Перейра - Индепендиенте Санта-Фе 2:2 Унион Магдалена - Депортиво Перейра 0:3 Депортиво Перейра - Атлетико Букараманга 1:1 Депортиво Перейра - Коло-Коло 1:1 Депортиво Пасто - Депортиво Перейра 0:0 Онсе Кальдас - Депортиво Перейра 1:1 Депортиво Перейра - Атлетико Насьональ II 0:2 Агилас Дорадас - Депортиво Перейра 2:1 Депортиво Перейра - Депортес Толима 1:1 Депортиво Кали - Депортиво Перейра 0:1 Ягуарес де Кордова - Депортиво Перейра 2:0 Депортиво Перейра - Онсе Кальдас 3:1 Атлетико Насьональ II - Депортиво Перейра 4:3 Бояка Чико - Депортиво Перейра 3:1 Депортиво Перейра - Атлетико Насьональ II 0:1 Депортиво Перейра - Атлетико Уила 2:1
Монагас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Монагас - Академия Пуэрто-Кабельо 3:2 Коло-Коло - Монагас 1:0 Самора - Монагас 1:1 Монагас - Португеза Акаригуа 1:2
Монагас - Бока Хуниорс 0:0 Карабобо - Монагас 3:0 Монагас - Эстудиантес Мерида 1:1 Универсидад Сентраль - Монагас 0:2 Монагас - Эрманос Кольменарес 2:1 Монагас - Ангостура 1:0 Тачира - Монагас 1:0 Монагас - Минерос де Гуайяна 3:1 Депортиво Ла-Гуайра - Монагас 0:0 Боливар - Монагас 5:1 Блуминг - Монагас 2:2 Ройял Пари - Монагас 2:0 Метрополитанос - Монагас 1:1 Метрополитанос - Монагас 0:2 Монагас - Самора 1:1 Монагас - Карабобо 2:1
Результаты матчей
Депортиво Перейра
Монагас
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Депортиво Перейра
Монагас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|4.
|0:2
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|0:2
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|2:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Флуминенсе
|Кано Херман
|5
|Коринтианс
|Roger I
|3
|Ривер Плейт
|Lucas Beltrain
|3
|Олимпия Асунсьон
|Кардосо Фернандо
|2
|Аргентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 3
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|4
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Ауче Габриэль
|1 2
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Прогноз на матч от Liveresult
-
1.67 Победа «Депортиво»
-