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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
СЯК Сейнайоки
0:0
Первый тайм: 35'
Интер Турку
0'
Лучшие коэффициенты
СЯК Сейнайоки
Ничья
Интер Турку
2.49
3.38
3.80
Все Коэффициенты
1
Ovie
Ejeheri
22
Градецки
Матей
17
Тикканен
Вилле
14
Terry
Yegbe
21
Kingsley
Ofori
8
Данвуди
Джейк
24
Valentin
Gasc
19
Tuomas
Kaukua
11
Мурило
9
Jaime
Moreno
II
29
Стренг
Джеремайя
13
Хуухтанен
Ээту
4
Алмен
Микаэль
22
Luka
Kuittinen
25
Арсьеро
Родриго
2
Jussi
Niska
16
Юрю
Томми
17
Bismark
Ampofo
19
Ярвинен
Ииро
21
Тамминен
Матиас
9
Darren
Smith
III
11
Сейдиу
Арлинд
СЯК Сейнайоки
Интер Турку

История личных встреч

СЯК Сейнайоки
Интер Турку

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 8 побед

28 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
12 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

39.3%
39.3%
21.4%
11 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

17.9%
53.6%
28.5%
5 побед 15 ничьих 8 побед

История матчей

В
1:0
В
1:0
В
1:1
К
1:1
В
2:5
В
2:2
В
2:0
К
1:0
В
0:1
В
3:2
В
2:1
В
1:2
В
2:2
В
2:0
В
0:1
В
5:0
В
0:1
В
0:3
К
3:2
В
1:0
В
1:3
В
1:0
В
0:2
В
0:1
В
1:1
В
1:1
В
2:2
В
2:1

Голы

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.64
1.21

Среднее время на гол

54
74

Всего голов

15
18

Голов в среднем за матч

1.07
1.29

Среднее время на гол

84
70

Всего голов

38
35

Голов в среднем за матч

1.36
1.25

Тотал матчей

2.5
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

66
72

Бомбардиры внутри турнира

СЯК Сейнайоки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jaime Moreno II 2 0.4
Данвуди Джейк 1 0.2
Kingsley Ofori 1 0.2
Стренг Джеремайя 1 0.2
Мурило 0 0
Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 2 0.67
Тамминен Матиас 1 0.33
Ставицки Тимо 0 0

Карточки

СЯК Сейнайоки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tuomas Kaukua 2 0
Valentin Gasc 2 0
Данвуди Джейк 1 0
Terry Yegbe 1 0
Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Форселль Петтери 1 0
Lauri Hakanen 1 0
Ярвинен Ииро 1 0
Ставицки Тимо 1 0
Нурми Ноа 1 0

Результаты матчей

СЯК Сейнайоки
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Интер Турку
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
1
СЯК Сейнайоки
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Интер Турку
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
0
СЯК Сейнайоки
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Интер Турку
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

3
1

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
2
40%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1
СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2 СЯК Сейнайоки - ТПС 3:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3 СЯК Сейнайоки - Пайдэ 1:2 Коккола - СЯК Сейнайоки 2:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 0:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Хонка 0:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 2:0 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:0 ХИК - СЯК Сейнайоки 1:0
Интер Турку
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ильвес - Интер Турку 2:1 КуПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Гнистан 4:0 Интер Турку - Хака 1:1
Интер Турку - СалПа 2:1 Интер Турку - Эканс 3:1 ФК Калью - Интер Турку 0:2 Интер Турку - ВПС 1:5 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС - Интер Турку 2:0 Хонка - Интер Турку 2:1 ХИК - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Хака 0:1 КуПС - Интер Турку 1:0 Ильвес - Интер Турку 1:1 Мариехамн - Интер Турку 2:3 ХИФК - Интер Турку 2:3 Интер Турку - КуПС 1:2 Оулу - Интер Турку 1:0 Интер Турку - ВПС 1:1

Результаты матчей

СЯК Сейнайоки
Интер Турку

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

СЯК Сейнайоки
Интер Турку

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
1
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 0:1 6 4 1 1 10 - 2 13
2.
Ильвес
 1:0 5 3 1 1 5 - 3 10
3.
КуПС
 1:0 6 3 1 2 5 - 3 10
4.
СЯК Сейнайоки
 0:0 5 2 3 0 5 - 1 9
5.
Хонка
 0:0 6 1 4 1 2 - 3 7
6.
Лахти
 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
7.
КТП
 1:1 5 1 2 2 3 - 5 5
8.
Оулу
 0:1 5 1 2 2 5 - 7 5
9.
ВПС
 1:0 5 1 2 2 1 - 5 5
10.
Интер Турку
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Хака
 1:1 5 0 3 2 5 - 8 3
12.
Мариехамн
 0:1 5 0 1 4 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 0:1 4 3 1 0 9 - 1 10
2.
Ильвес
 1:0 3 3 0 0 4 - 1 9
3.
КуПС
 1:0 4 2 0 2 3 - 3 6
4.
СЯК Сейнайоки
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
5.
ВПС
 1:0 4 1 2 1 1 - 1 5
6.
КТП
 1:1 3 1 1 1 2 - 3 4
7.
Хака
 1:1 3 0 3 0 4 - 4 3
8.
Хонка
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
9.
Мариехамн
 0:1 3 0 1 2 3 - 6 1
10.
Интер Турку
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лахти
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Оулу
 0:1 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лахти
 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
2.
Оулу
 0:1 4 1 2 1 5 - 4 5
3.
Хонка
 0:0 4 1 2 1 2 - 3 5
4.
СЯК Сейнайоки
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
КуПС
 1:0 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Интер Турку
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
ХИК
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Ильвес
 1:0 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
КТП
 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
ВПС
 1:0 1 0 0 1 0 - 4 0
11.
Мариехамн
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
12.
Хака
 1:1 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 5
Оулу Коффей Эшли 3
Ильвес Пеннанен Петтери 3
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 2 (1)
Интер Турку Darren Smith III 2
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 2
Оулу Балисо Янга 3
КТП Gabriel Sandberg 3
Оулу Коффей Эшли 1 1
КуПС Попович Антон 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Jaime Moreno бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
СЯК Сейнайоки
Ничья
Интер Турку
2.49
3.38
3.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч СЯК Сейнайоки 0:0 Интер Турку онлайн

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