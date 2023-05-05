Тур: 1. Стадион: OmaSP Stadion.
0:0
Первый тайм: 35'
0'
14
Terry
Yegbe
11
Мурило
16
Юрю
Томми
19
Ярвинен
Ииро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Terry YegbeЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 МурилоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Ханнола ПюрюПолузащитник
-
10 Diego RojasНападающий
-
27 Ebuka Samson
-
23 Nooa Laine
-
-
Главный тренер: Joaquin Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Юрю ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Висс Яркко
История личных встреч
СЯК Сейнайоки
Интер Турку
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 8 побед
28 матчей
42.9%
21.4%
35.7%
12 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
39.3%
39.3%
21.4%
11 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
17.9%
53.6%
28.5%
5 побед 15 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.64
1.21
Среднее время на гол
54
74
Всего голов
15
18
Голов в среднем за матч
1.07
1.29
Среднее время на гол
84
70
Всего голов
38
35
Голов в среднем за матч
1.36
1.25
Тотал матчей
2.5
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
66
72
Бомбардиры внутри турнира
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jaime Moreno II
|2
|0.4
|Данвуди Джейк
|1
|0.2
|Kingsley Ofori
|1
|0.2
|Стренг Джеремайя
|1
|0.2
|Мурило
|0
|0
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|2
|0.67
|Тамминен Матиас
|1
|0.33
|Ставицки Тимо
|0
|0
Карточки
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tuomas Kaukua
|2
|0
|Valentin Gasc
|2
|0
|Данвуди Джейк
|1
|0
|Terry Yegbe
|1
|0
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Форселль Петтери
|1
|0
|Lauri Hakanen
|1
|0
|Ярвинен Ииро
|1
|0
|Ставицки Тимо
|1
|0
|Нурми Ноа
|1
|0
Результаты матчей
СЯК Сейнайоки
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Интер Турку
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
1
СЯК Сейнайоки
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Интер Турку
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
0
СЯК Сейнайоки
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Интер Турку
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
3
1
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
2
40%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1
СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2 СЯК Сейнайоки - ТПС 3:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3 СЯК Сейнайоки - Пайдэ 1:2 Коккола - СЯК Сейнайоки 2:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 0:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Хонка 0:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 2:0 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:0 ХИК - СЯК Сейнайоки 1:0
Интер Турку
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ильвес - Интер Турку 2:1 КуПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Гнистан 4:0 Интер Турку - Хака 1:1
Интер Турку - СалПа 2:1 Интер Турку - Эканс 3:1 ФК Калью - Интер Турку 0:2 Интер Турку - ВПС 1:5 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС - Интер Турку 2:0 Хонка - Интер Турку 2:1 ХИК - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Хака 0:1 КуПС - Интер Турку 1:0 Ильвес - Интер Турку 1:1 Мариехамн - Интер Турку 2:3 ХИФК - Интер Турку 2:3 Интер Турку - КуПС 1:2 Оулу - Интер Турку 1:0 Интер Турку - ВПС 1:1
Результаты матчей
СЯК Сейнайоки
Интер Турку
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
СЯК Сейнайоки
Интер Турку
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
11
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|6
|4
|1
|1
|10 - 2
|13
|2.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|3.
|1:0
|6
|3
|1
|2
|5 - 3
|10
|4.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|5.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|2 - 3
|7
|6.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|7.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|8.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|9.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|1 - 5
|5
|10.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|1:1
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|12.
|0:1
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|2.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|4.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|6.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|7.
|1:1
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|8.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|10.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|2.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|3.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|11.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|12.
|1:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|5
|Оулу
|Коффей Эшли
|3
|Ильвес
|Пеннанен Петтери
|3
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|2 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|2
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 2
|Оулу
|Балисо Янга
|3
|КТП
|Gabriel Sandberg
|3
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 1
|КуПС
|Попович Антон
|2