Тур: 1. Стадион: Хиеталахти.
Ход матча
1'
1:0
11'
18'
13
Менса
Баба
77
Аланко
Саму
20
Рид
Тайлер
28
Roni
Hudd
9
De
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Менса БабаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Аланко СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рид ТайлерПолузащитник
-
28 Roni HuddНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Jon ViscosiВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
9 DeНападающий
- Запасные игроки
-
15 Энрике АланЗащитник
-
44 Ндом АлиПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
30 Otto Hautamo
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
История личных встреч
ВПС
Мариехамн
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.7%
47.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
22 матча
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
39 матчей
28.2%
30.8%
41%
11 побед 12 ничьих 16 побед
Первый тайм
28.2%
43.6%
28.2%
11 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
25.6%
33.3%
41.1%
10 побед 13 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
26
Голов в среднем за матч
1.05
1.3
Среднее время на гол
85
69
Всего голов
22
29
Голов в среднем за матч
1.1
1.53
Среднее время на гол
81
58
Всего голов
42
55
Голов в среднем за матч
1.08
1.41
Тотал матчей
2.5
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
25
Больше 64%
Меньше 36%
14
19
Больше 49%
Меньше 51%
20
15
Больше 38%
Меньше 62%
24
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
Среднее время на гол
83
63
Бомбардиры внутри турнира
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Roni Hudd
|1
|0.2
|Михаэль Петер
|0
|0
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лахти Тими
|1
|0.2
|Нгуекам Ариэль
|1
|0.2
|Анини Самуэль
|1
|0.2
|Нгамба Альваро
|1
|0.2
|Сумусало Микко
|0
|0
|Гранлунд Альбин
|0
|0
Карточки
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пиккарайнен Юханэ
|1
|0
|Роберто Савио
|1
|0
|Prosper Ahiabu
|1
|0
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубронн Жан-Кристоф
|2
|1
|Ндом Али
|2
|0
|De
|2
|0
|Сумусало Микко
|1
|0
|Лахти Тими
|1
|0
|Нгуекам Ариэль
|1
|0
|Хопкатт Джейми
|1
|0
|Анини Самуэль
|1
|0
Результаты матчей
ВПС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Мариехамн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
ВПС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мариехамн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
0
1
ВПС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Мариехамн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
4
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
ВПС
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ВПС - Хонка 0:0 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ВПС - Лахти 0:0
ВПС - Яро 1:1 ВПС - Коккола 2:0 ВПС - Ювяскюля 4:0 Ильвес - ВПС 1:2 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3 Оулу - ВПС 0:1 Интер Турку - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 2:2 ВПС - Оулу 2:1 ВПС - ХИФК 4:0 Лахти - ВПС 0:2 Ильвес - ВПС 2:3 ВПС - КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:0 ВПС - ХИФК 1:1
Мариехамн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мариехамн - КуПС 0:2 КТП - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Лахти 2:3 Мариехамн - Ильвес 1:1
Хонка - Мариехамн 0:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Мариехамн - ПИФ Паргас 6:1 Мариехамн - ВПС 2:2 ХИФК - Мариехамн 2:3 Ильвес - Мариехамн 2:3 Мариехамн - Оулу 2:4 Мариехамн - Лахти 6:0 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 2:0 Мариехамн - Интер Турку 2:3 Лахти - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Ильвес 1:5 КуПС - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хака 2:0 ХИК - Мариехамн 1:0
Результаты матчей
ВПС
Мариехамн
Точный счет
0:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
4:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
ВПС
Мариехамн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|6
|4
|1
|1
|10 - 2
|13
|2.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|3.
|1:0
|6
|3
|1
|2
|5 - 3
|10
|4.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|5.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|2 - 3
|7
|6.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|7.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|8.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|9.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|1 - 5
|5
|10.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|1:1
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|12.
|0:1
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|2.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|4.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|6.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|7.
|1:1
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|8.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|10.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|2.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|3.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|11.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|12.
|1:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|5
|Оулу
|Коффей Эшли
|3
|Ильвес
|Пеннанен Петтери
|3
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|2 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|2
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 2
|Оулу
|Балисо Янга
|3
|КТП
|Gabriel Sandberg
|3
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 1
|КуПС
|Попович Антон
|2