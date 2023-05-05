  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
ВПС
2:1
Конец матча
Мариехамн
0'
1:0
1' Гол
Roni Hudd
11' Желтая карточка
Роберто Савио
18' Желтая карточка
De
2:0
53' Гол
Роберто Савио
56' Желтая карточка
Roni Hudd
59' Желтая карточка
Ндом Али
70' Желтая карточка
Пиккарайнен Юханэ
2:1
71' Пенальти
Хопкатт Джейми
80' Желтая карточка
Samuel Lindeman
85' Вторая желтая карточка
Роберто Савио
90' Желтая карточка
Usman Suleman
90'+9
1
Teppo
Marttinen
13
Менса
Баба
5
Mikko
Pitkaenen
3
Пиккарайнен
Юханэ
77
Аланко
Саму
21
Prosper
Ahiabu
44
Башкиров
Евгений
20
Рид
Тайлер
28
Roni
Hudd
11
Роберто
Савио
14
Михаэль
Петер
81
Хенрикссон
Элмо
22
Гранлунд Альбин
2
Лахти
Тими
13
Кубронн
Жан-Кристоф
23
Сумусало
Микко
6
Саллинен
Оскари
8
Нгамба
Альваро
10
Хопкатт
Джейми
7
Сьорос
Рику
11
Нгуекам
Ариэль
9
De
ВПС
Мариехамн

История личных встреч

ВПС
Мариехамн

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.7%
47.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

39 матчей

28.2%
30.8%
41%
11 побед 12 ничьих 16 побед

Первый тайм

28.2%
43.6%
28.2%
11 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

25.6%
33.3%
41.1%
10 побед 13 ничьих 16 побед

История матчей

В
2:2
В
1:3
В
1:3
В
2:1
В
1:0
К
1:3
В
1:1
В
4:1
В
2:2
В
1:0
В
0:0
В
1:1
В
0:0
В
0:2
В
2:2
В
2:0
В
1:0
В
0:1
В
1:0
В
1:2
В
1:0
КЛ
0:4
В
4:1
В
2:2
В
0:1
В
1:3
В
0:0
В
1:2
В
1:1
В
0:1
В
1:0
В
1:4
В
0:3
В
0:0
В
0:0
КЛ
3:1
В
0:2
КЛ
2:3
В
1:3

Голы

Всего голов

20
26

Голов в среднем за матч

1.05
1.3

Среднее время на гол

85
69

Всего голов

22
29

Голов в среднем за матч

1.1
1.53

Среднее время на гол

81
58

Всего голов

42
55

Голов в среднем за матч

1.08
1.41

Тотал матчей

2.5
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
25
Больше 64%
Меньше 36%
14
19
Больше 49%
Меньше 51%
20
15
Больше 38%
Меньше 62%
24
4
Больше 10%
Меньше 90%
35

Среднее время на гол

83
63

Бомбардиры внутри турнира

ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роберто Савио 1 0.2
Roni Hudd 1 0.2
Аланко Саму 0 0
Михаэль Петер 0 0
Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лахти Тими 1 0.2
Нгуекам Ариэль 1 0.2
Анини Самуэль 1 0.2
Нгамба Альваро 1 0.2
Хопкатт Джейми 1 (1) 0.2
Сумусало Микко 0 0
Гранлунд Альбин 0 0

Карточки

ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роберто Савио 1 1
Пиккарайнен Юханэ 2 0
Samuel Lindeman 1 0
Prosper Ahiabu 1 0
Roni Hudd 1 0
Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубронн Жан-Кристоф 2 1
Ндом Али 3 0
De 2 0
Сумусало Микко 1 0
Лахти Тими 1 0
Нгуекам Ариэль 1 0
Хопкатт Джейми 1 0
Анини Самуэль 1 0
Usman Suleman 1 0

Результаты матчей

ВПС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Мариехамн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
2
ВПС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мариехамн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

0
1
ВПС
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Мариехамн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
4
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

ВПС
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ВПС - Хонка 0:0 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ВПС - Лахти 0:0
ВПС - Яро 1:1 ВПС - Коккола 2:0 ВПС - Ювяскюля 4:0 Ильвес - ВПС 1:2 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3 Оулу - ВПС 0:1 Интер Турку - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 2:2 ВПС - Оулу 2:1 ВПС - ХИФК 4:0 Лахти - ВПС 0:2 Ильвес - ВПС 2:3 ВПС - КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:0 ВПС - ХИФК 1:1
Мариехамн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мариехамн - КуПС 0:2 КТП - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Лахти 2:3 Мариехамн - Ильвес 1:1
Хонка - Мариехамн 0:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Мариехамн - ПИФ Паргас 6:1 Мариехамн - ВПС 2:2 ХИФК - Мариехамн 2:3 Ильвес - Мариехамн 2:3 Мариехамн - Оулу 2:4 Мариехамн - Лахти 6:0 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 2:0 Мариехамн - Интер Турку 2:3 Лахти - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Ильвес 1:5 КуПС - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хака 2:0 ХИК - Мариехамн 1:0

Результаты матчей

ВПС
Мариехамн

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
2:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

ВПС
Мариехамн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 6 4 1 1 11 - 3 13
2.
СЯК Сейнайоки
 5 3 2 0 7 - 2 11
3.
КуПС
 6 3 1 2 6 - 4 10
4.
Хонка
 6 2 3 1 5 - 3 9
5.
Оулу
 5 2 2 1 7 - 7 8
6.
Ильвес
 5 2 1 2 5 - 5 7
7.
Лахти
 4 1 2 1 3 - 5 5
8.
Хака
 5 1 2 2 8 - 9 5
9.
ВПС
 5 1 2 2 2 - 6 5
10.
КТП
 5 1 1 3 4 - 8 4
11.
Интер Турку
 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Мариехамн
 5 0 1 4 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 4 3 1 0 9 - 1 10
2.
СЯК Сейнайоки
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Ильвес
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
КуПС
 4 2 0 2 4 - 4 6
5.
Хака
 3 1 2 0 7 - 5 5
6.
ВПС
 4 1 2 1 2 - 2 5
7.
Хонка
 2 1 1 0 3 - 0 4
8.
КТП
 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Мариехамн
 3 0 1 2 3 - 6 1
10.
Интер Турку
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лахти
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Оулу
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 4 2 2 0 7 - 4 8
2.
Хонка
 4 1 2 1 2 - 3 5
3.
Лахти
 4 1 2 1 3 - 5 5
4.
СЯК Сейнайоки
 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
КуПС
 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
ХИК
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Интер Турку
 3 1 0 2 4 - 5 3
8.
Ильвес
 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
ВПС
 1 0 0 1 0 - 4 0
10.
Мариехамн
 2 0 0 2 2 - 4 0
11.
КТП
 2 0 0 2 2 - 5 0
12.
Хака
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 5
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 3 (1)
КТП Michael Simoes Domingues IV 3
Хонка Янсен Кевин 3
Оулу Коффей Эшли 3
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 2
КуПС Попович Антон 3
Мариехамн Ндом Али 3
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 3
Оулу Балисо Янга 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      18'
      De получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      11'
      Роберто Савио получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Михаэль Петер сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      1'
      Г О О О О Л - Roni Hudd бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч ВПС 2:1 Мариехамн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     