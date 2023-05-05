Тур: 1. Стадион: Хиеталахти.
0'
1:0
1' ГолRoni Hudd
11' Желтая карточкаРоберто Савио
18' Желтая карточкаDe
2:0
53' ГолРоберто Савио
56' Желтая карточкаRoni Hudd
59' Желтая карточкаНдом Али
70' Желтая карточкаПиккарайнен Юханэ
2:1
71' ПенальтиХопкатт Джейми
80' Желтая карточкаSamuel Lindeman
85' Вторая желтая карточкаРоберто Савио
90' Желтая карточкаUsman Suleman
90'+9
Ход матча
1'
1:0
11'
18'
53'
2:0
56'
59'
71'
2:1
80'
85'
90'
13
Менса
Баба
77
Аланко
Саму
20
Рид
Тайлер
28
Roni
Hudd
9
De
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Менса БабаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Аланко СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рид ТайлерПолузащитник
-
28 Roni HuddНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Jon ViscosiВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
9 DeНападающий
- Запасные игроки
-
15 Энрике АланЗащитник
-
44 Ндом АлиПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
30 Otto Hautamo
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
История личных встреч
ВПС
Мариехамн
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.7%
47.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
22 матча
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
39 матчей
28.2%
30.8%
41%
11 побед 12 ничьих 16 побед
Первый тайм
28.2%
43.6%
28.2%
11 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
25.6%
33.3%
41.1%
10 побед 13 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
26
Голов в среднем за матч
1.05
1.3
Среднее время на гол
85
69
Всего голов
22
29
Голов в среднем за матч
1.1
1.53
Среднее время на гол
81
58
Всего голов
42
55
Голов в среднем за матч
1.08
1.41
Тотал матчей
2.5
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
25
Больше 64%
Меньше 36%
14
19
Больше 49%
Меньше 51%
20
15
Больше 38%
Меньше 62%
24
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
Среднее время на гол
83
63
Бомбардиры внутри турнира
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роберто Савио
|1
|0.2
|Roni Hudd
|1
|0.2
|Аланко Саму
|0
|0
|Михаэль Петер
|0
|0
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лахти Тими
|1
|0.2
|Нгуекам Ариэль
|1
|0.2
|Анини Самуэль
|1
|0.2
|Нгамба Альваро
|1
|0.2
|Хопкатт Джейми
|1 (1)
|0.2
|Сумусало Микко
|0
|0
|Гранлунд Альбин
|0
|0
Карточки
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роберто Савио
|1
|1
|Пиккарайнен Юханэ
|2
|0
|Samuel Lindeman
|1
|0
|Prosper Ahiabu
|1
|0
|Roni Hudd
|1
|0
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубронн Жан-Кристоф
|2
|1
|Ндом Али
|3
|0
|De
|2
|0
|Сумусало Микко
|1
|0
|Лахти Тими
|1
|0
|Нгуекам Ариэль
|1
|0
|Хопкатт Джейми
|1
|0
|Анини Самуэль
|1
|0
|Usman Suleman
|1
|0
Результаты матчей
ВПС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Мариехамн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
2
ВПС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мариехамн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
0
1
ВПС
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Мариехамн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
1
3
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
4
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
ВПС
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ВПС - Хонка 0:0 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ВПС - Лахти 0:0
ВПС - Яро 1:1 ВПС - Коккола 2:0 ВПС - Ювяскюля 4:0 Ильвес - ВПС 1:2 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3 Оулу - ВПС 0:1 Интер Турку - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 2:2 ВПС - Оулу 2:1 ВПС - ХИФК 4:0 Лахти - ВПС 0:2 Ильвес - ВПС 2:3 ВПС - КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:0 ВПС - ХИФК 1:1
Мариехамн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мариехамн - КуПС 0:2 КТП - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Лахти 2:3 Мариехамн - Ильвес 1:1
Хонка - Мариехамн 0:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Мариехамн - ПИФ Паргас 6:1 Мариехамн - ВПС 2:2 ХИФК - Мариехамн 2:3 Ильвес - Мариехамн 2:3 Мариехамн - Оулу 2:4 Мариехамн - Лахти 6:0 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 2:0 Мариехамн - Интер Турку 2:3 Лахти - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Ильвес 1:5 КуПС - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хака 2:0 ХИК - Мариехамн 1:0
Результаты матчей
ВПС
Мариехамн
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
4:0
1 раз 100%
2:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
ВПС
Мариехамн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
41
14
14
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|5
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|3 (1)
|КТП
|Michael Simoes Domingues IV
|3
|Хонка
|Янсен Кевин
|3
|Оулу
|Коффей Эшли
|3
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 2
|КуПС
|Попович Антон
|3
|Мариехамн
|Ндом Али
|3
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|3
|Оулу
|Балисо Янга
|3