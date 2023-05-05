Тур: 1. Стадион: Тапиолан Урхейлупуисто.
Ход матча
29'
31'
21
Коски
Вилле
20
Рале
Матиас
32
Mateo
Ortiz
26
Кастро
Пабло
21
Irfan
Sadik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Защитник
-
20 Рале МатиасЗащитник
- Полузащитник
-
32 Mateo OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Паунио РоопеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Lauri Laine
-
26 Dario Naamo
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Кастро ПаблоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Irfan SadikПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Али ЮсифНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mikko Mannila
История личных встреч
Хонка
Лахти
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
40%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 13 побед
35 матчей
45.7%
22.9%
31.4%
16 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
42.9%
40%
17.1%
15 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
22.9%
37.1%
14 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
22
Голов в среднем за матч
1.75
1.47
Среднее время на гол
51
61
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.47
0.85
Среднее время на гол
61
105
Всего голов
57
39
Голов в среднем за матч
1.63
1.11
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
55
80
Бомбардиры внутри турнира
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коскинен Отсо
|1
|0.17
|Янсен Кевин
|1 (1)
|0.17
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зекири Альтин
|1
|0.25
|Пирттийоки Юхо
|1
|0.25
|Tommi Jaentti
|1
|0.25
|Irfan Sadik
|0
|0
|Julius Tauriainen
|0
|0
Карточки
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аалто Хенри
|1
|0
|Янсен Кевин
|1
|0
|Florian Krebs2
|1
|0
|Коски Вилле
|1
|0
|Алегрия Хуан
|1
|0
|Mateo Ortiz
|1
|0
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джалу Бубакар
|2
|0
|Хертси Лооренц
|1
|0
|Клинга Матти
|1
|0
|Пеннинкангас Теему
|1
|0
|Кунингас Микко
|1
|0
|Вирта Эмели
|1
|0
|Tommi Jaentti
|1
|0
|Julius Tauriainen
|1
|0
|Коскипало Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Хонка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лахти
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
0
Хонка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Лахти
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
0
Хонка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Лахти
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хонка
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
ВПС - Хонка 0:0 Хака - Хонка 1:1 КуПС - Хонка 0:1 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0
КТП - Хонка 0:4 ХИК - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 0:0 Хаммарбю - Хонка 2:2 Хонка - Гроруд 5:2 Хонка - Кристиансунд 2:1 Хонка - Брюне 2:2 Хонка - Пайдэ 4:0 Хонка - ПК-35 Хельсинки 5:0 Хонка - Хака 1:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 0:0 Хонка - Интер Турку 2:1 КуПС - Хонка 3:2 Хонка - ХИК 3:1 Хонка - ХИК 1:2 Хака - Хонка 2:1
Лахти
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Мариехамн - Лахти 2:3 ВПС - Лахти 0:0 Хака - Лахти 0:0
Лахти - ЯПС 4:2 Лахти - Кеблавик 2:2 Лахти - Бранн-2 4:1 Лахти - ТПС 2:1 ТПС - Лахти 1:1 Лахти - ХИФК 6:1 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2 Мариехамн - Лахти 6:0 Лахти - Хака 0:1 Оулу - Лахти 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Мариехамн 0:2 ВПС - Лахти 2:3 Лахти - ХИФК 0:0
Результаты матчей
Хонка
Лахти
Точный счет
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Хонка
Лахти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|6
|4
|1
|1
|10 - 2
|13
|2.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|3.
|1:0
|6
|3
|1
|2
|5 - 3
|10
|4.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|5.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|2 - 3
|7
|6.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|7.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|8.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|9.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|1 - 5
|5
|10.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|1:1
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|12.
|0:1
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|2.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|4.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|6.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|7.
|1:1
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|8.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|10.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|2.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|3.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|11.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|12.
|1:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|5
|Оулу
|Коффей Эшли
|3
|Ильвес
|Пеннанен Петтери
|3
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|2 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|2
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 2
|Оулу
|Балисо Янга
|3
|КТП
|Gabriel Sandberg
|3
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 1
|КуПС
|Попович Антон
|2