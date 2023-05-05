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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Хонка
0:0
Первый тайм: 32'
Лахти
0'
29' Желтая карточка
Dario Naamo
31' Желтая карточка
Кастро Пабло

Ход матча

29'
Dario Naamo
 
31'
 
Кастро Пабло
Лучшие коэффициенты
Хонка
Ничья
Лахти
6.30
4.90
7.84
Все Коэффициенты
1
Рудаков
Максим
5
Аалто
Хенри
21
Коски
Вилле
23
Эрнандес
Алдайр
20
Рале
Матиас
11
Florian
Krebs2
32
Mateo
Ortiz
8
Янсен
Кевин
10
Кауфманн
Лукас
9
Алегрия
Хуан
7
Бук
Клесио
1
Marin
Ljubic
16
Julius
Tauriainen
15
Пирттийоки
Юхо
2
Кабаши
Ариан
26
Кастро
Пабло
20
Marius
Koenkkoelae
25
Кунингас
Микко
21
Irfan
Sadik
7
Зекири
Альтин
22
Хертси
Лооренц
9
Matheus
Alves
I
Хонка
Лахти

История личных встреч

Хонка
Лахти

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
40%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 13 побед

35 матчей

45.7%
22.9%
31.4%
16 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

42.9%
40%
17.1%
15 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
22.9%
37.1%
14 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

В
5:0
В
0:2
В
2:3
В
1:1
В
1:0
В
2:1
В
0:0
К
0:1
ТМС
1:2
ТМК
1:2
В
3:2
В
2:0
К
0:1
В
2:0
В
1:1
В
0:0
В
2:0
В
1:1
В
1:0
В
4:2
В
0:1
В
1:0
В
3:2
В
2:3
В
2:1
КЛ
2:2
КЛ
4:1
ТМС
2:0
В
1:2
В
2:4
КЛ
4:1
В
1:1
В
2:2
В
1:0
В
1:0

Голы

Всего голов

35
22

Голов в среднем за матч

1.75
1.47

Среднее время на гол

51
61

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.47
0.85

Среднее время на гол

61
105

Всего голов

57
39

Голов в среднем за матч

1.63
1.11

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

55
80

Бомбардиры внутри турнира

Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коскинен Отсо 1 0.17
Янсен Кевин 1 (1) 0.17
Воутилайнен Джерри 0 0
Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Альтин 1 0.25
Пирттийоки Юхо 1 0.25
Tommi Jaentti 1 0.25
Irfan Sadik 0 0
Julius Tauriainen 0 0

Карточки

Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аалто Хенри 1 0
Янсен Кевин 1 0
Florian Krebs2 1 0
Коски Вилле 1 0
Алегрия Хуан 1 0
Mateo Ortiz 1 0
Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джалу Бубакар 2 0
Хертси Лооренц 1 0
Клинга Матти 1 0
Пеннинкангас Теему 1 0
Кунингас Микко 1 0
Вирта Эмели 1 0
Tommi Jaentti 1 0
Julius Tauriainen 1 0
Коскипало Даниэль 1 0

Результаты матчей

Хонка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лахти
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Хонка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Лахти
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
0
Хонка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Лахти
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хонка
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
ВПС - Хонка 0:0 Хака - Хонка 1:1 КуПС - Хонка 0:1 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0
КТП - Хонка 0:4 ХИК - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 0:0 Хаммарбю - Хонка 2:2 Хонка - Гроруд 5:2 Хонка - Кристиансунд 2:1 Хонка - Брюне 2:2 Хонка - Пайдэ 4:0 Хонка - ПК-35 Хельсинки 5:0 Хонка - Хака 1:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 0:0 Хонка - Интер Турку 2:1 КуПС - Хонка 3:2 Хонка - ХИК 3:1 Хонка - ХИК 1:2 Хака - Хонка 2:1
Лахти
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Мариехамн - Лахти 2:3 ВПС - Лахти 0:0 Хака - Лахти 0:0
Лахти - ЯПС 4:2 Лахти - Кеблавик 2:2 Лахти - Бранн-2 4:1 Лахти - ТПС 2:1 ТПС - Лахти 1:1 Лахти - ХИФК 6:1 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2 Мариехамн - Лахти 6:0 Лахти - Хака 0:1 Оулу - Лахти 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Мариехамн 0:2 ВПС - Лахти 2:3 Лахти - ХИФК 0:0

Результаты матчей

Хонка
Лахти

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Хонка
Лахти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 0:1 6 4 1 1 10 - 2 13
2.
Ильвес
 1:0 5 3 1 1 5 - 3 10
3.
КуПС
 1:0 6 3 1 2 5 - 3 10
4.
СЯК Сейнайоки
 0:0 5 2 3 0 5 - 1 9
5.
Хонка
 0:0 6 1 4 1 2 - 3 7
6.
Лахти
 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
7.
КТП
 1:1 5 1 2 2 3 - 5 5
8.
Оулу
 0:1 5 1 2 2 5 - 7 5
9.
ВПС
 1:0 5 1 2 2 1 - 5 5
10.
Интер Турку
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Хака
 1:1 5 0 3 2 5 - 8 3
12.
Мариехамн
 0:1 5 0 1 4 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 0:1 4 3 1 0 9 - 1 10
2.
Ильвес
 1:0 3 3 0 0 4 - 1 9
3.
КуПС
 1:0 4 2 0 2 3 - 3 6
4.
СЯК Сейнайоки
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
5.
ВПС
 1:0 4 1 2 1 1 - 1 5
6.
КТП
 1:1 3 1 1 1 2 - 3 4
7.
Хака
 1:1 3 0 3 0 4 - 4 3
8.
Хонка
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
9.
Мариехамн
 0:1 3 0 1 2 3 - 6 1
10.
Интер Турку
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лахти
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Оулу
 0:1 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лахти
 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
2.
Оулу
 0:1 4 1 2 1 5 - 4 5
3.
Хонка
 0:0 4 1 2 1 2 - 3 5
4.
СЯК Сейнайоки
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
КуПС
 1:0 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Интер Турку
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
ХИК
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Ильвес
 1:0 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
КТП
 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
ВПС
 1:0 1 0 0 1 0 - 4 0
11.
Мариехамн
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
12.
Хака
 1:1 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 5
Оулу Коффей Эшли 3
Ильвес Пеннанен Петтери 3
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 2 (1)
Интер Турку Darren Smith III 2
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 2
Оулу Балисо Янга 3
КТП Gabriel Sandberg 3
Оулу Коффей Эшли 1 1
КуПС Попович Антон 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    31'
    Pablo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Dario Naamo получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хонка
Ничья
Лахти
6.30
4.90
7.84
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хонка 0:0 Лахти онлайн

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