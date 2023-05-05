Тур: 1. Стадион: Тапиолан Урхейлупуисто.
0'
1:0
36' ГолЯнсен Кевин
2:0
45' ГолБук Клесио
45' Желтая карточкаБук Клесио
75' Желтая карточкаЗекири Альтин
75' Желтая карточкаFlorian Krebs2
76' Желтая карточкаЭрнандес Алдайр
2:0
81' Не забитый пенальтиЯнсен Кевин
3:0
82' ГолЯнсен Кевин
90'+5
Ход матча
36'
1:0
45'
2:0
45'
75'
75'
76'
81'
2:0
82'
3:0
21
Коски
Вилле
20
Рале
Матиас
32
Mateo
Ortiz
26
Кастро
Пабло
21
Irfan
Sadik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Защитник
-
20 Рале МатиасЗащитник
- Полузащитник
-
32 Mateo OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Паунио РоопеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Lauri Laine
-
26 Dario Naamo
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Кастро ПаблоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Irfan SadikПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Али ЮсифНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mikko Mannila
История личных встреч
Хонка
Лахти
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
40%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 13 побед
35 матчей
45.7%
22.9%
31.4%
16 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
42.9%
40%
17.1%
15 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
22.9%
37.1%
14 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
22
Голов в среднем за матч
1.75
1.47
Среднее время на гол
51
61
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.47
0.85
Среднее время на гол
61
105
Всего голов
57
39
Голов в среднем за матч
1.63
1.11
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
55
80
Бомбардиры внутри турнира
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янсен Кевин
|3 (1)
|0.5
|Бук Клесио
|1
|0.17
|Коскинен Отсо
|1
|0.17
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
|Florian Krebs2
|0
|0
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зекири Альтин
|1
|0.25
|Пирттийоки Юхо
|1
|0.25
|Tommi Jaentti
|1
|0.25
|Irfan Sadik
|0
|0
|Julius Tauriainen
|0
|0
Карточки
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Florian Krebs2
|2
|0
|Аалто Хенри
|1
|0
|Янсен Кевин
|1
|0
|Бук Клесио
|1
|0
|Эрнандес Алдайр
|1
|0
|Коски Вилле
|1
|0
|Алегрия Хуан
|1
|0
|Mateo Ortiz
|1
|0
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джалу Бубакар
|2
|0
|Хертси Лооренц
|1
|0
|Клинга Матти
|1
|0
|Пеннинкангас Теему
|1
|0
|Кунингас Микко
|1
|0
|Вирта Эмели
|1
|0
|Tommi Jaentti
|1
|0
|Julius Tauriainen
|1
|0
|Зекири Альтин
|1
|0
|Коскипало Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Хонка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лахти
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
0
Хонка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Лахти
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
0
Хонка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Лахти
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
67%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хонка
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
ВПС - Хонка 0:0 Хака - Хонка 1:1 КуПС - Хонка 0:1 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0
КТП - Хонка 0:4 ХИК - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 0:0 Хаммарбю - Хонка 2:2 Хонка - Гроруд 5:2 Хонка - Кристиансунд 2:1 Хонка - Брюне 2:2 Хонка - Пайдэ 4:0 Хонка - ПК-35 Хельсинки 5:0 Хонка - Хака 1:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 0:0 Хонка - Интер Турку 2:1 КуПС - Хонка 3:2 Хонка - ХИК 3:1 Хонка - ХИК 1:2 Хака - Хонка 2:1
Лахти
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Мариехамн - Лахти 2:3 ВПС - Лахти 0:0 Хака - Лахти 0:0
Лахти - ЯПС 4:2 Лахти - Кеблавик 2:2 Лахти - Бранн-2 4:1 Лахти - ТПС 2:1 ТПС - Лахти 1:1 Лахти - ХИФК 6:1 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2 Мариехамн - Лахти 6:0 Лахти - Хака 0:1 Оулу - Лахти 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Мариехамн 0:2 ВПС - Лахти 2:3 Лахти - ХИФК 0:0
Результаты матчей
Хонка
Лахти
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 50%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Хонка
Лахти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
13
15
13
15
13
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|5
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|3 (1)
|КТП
|Michael Simoes Domingues IV
|3
|Хонка
|Янсен Кевин
|3
|Оулу
|Коффей Эшли
|3
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 2
|КуПС
|Попович Антон
|3
|Мариехамн
|Ндом Али
|3
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|3
|Оулу
|Балисо Янга
|3