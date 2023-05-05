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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Хонка
3:0
Конец матча
Лахти
0'
1:0
36' Гол
Янсен Кевин
2:0
45' Гол
Бук Клесио
45' Желтая карточка
Бук Клесио
75' Желтая карточка
Зекири Альтин
75' Желтая карточка
Florian Krebs2
76' Желтая карточка
Эрнандес Алдайр
2:0
81' Не забитый пенальти
Янсен Кевин
3:0
82' Гол
Янсен Кевин
90'+5
1
Рудаков
Максим
5
Аалто
Хенри
21
Коски
Вилле
23
Эрнандес
Алдайр
20
Рале
Матиас
11
Florian
Krebs2
32
Mateo
Ortiz
8
Янсен
Кевин
10
Кауфманн
Лукас
9
Алегрия
Хуан
7
Бук
Клесио
1
Marin
Ljubic
16
Julius
Tauriainen
15
Пирттийоки
Юхо
2
Кабаши
Ариан
26
Кастро
Пабло
20
Marius
Koenkkoelae
25
Кунингас
Микко
21
Irfan
Sadik
7
Зекири
Альтин
22
Хертси
Лооренц
9
Matheus
Alves
I
Хонка
Лахти

История личных встреч

Хонка
Лахти

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
40%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 13 побед

35 матчей

45.7%
22.9%
31.4%
16 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

42.9%
40%
17.1%
15 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
22.9%
37.1%
14 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

В
5:0
В
0:2
В
2:3
В
1:1
В
1:0
В
2:1
В
0:0
К
0:1
ТМС
1:2
ТМК
1:2
В
3:2
В
2:0
К
0:1
В
2:0
В
1:1
В
0:0
В
2:0
В
1:1
В
1:0
В
4:2
В
0:1
В
1:0
В
3:2
В
2:3
В
2:1
КЛ
2:2
КЛ
4:1
ТМС
2:0
В
1:2
В
2:4
КЛ
4:1
В
1:1
В
2:2
В
1:0
В
1:0

Голы

Всего голов

35
22

Голов в среднем за матч

1.75
1.47

Среднее время на гол

51
61

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.47
0.85

Среднее время на гол

61
105

Всего голов

57
39

Голов в среднем за матч

1.63
1.11

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

55
80

Бомбардиры внутри турнира

Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янсен Кевин 3 (1) 0.5
Бук Клесио 1 0.17
Коскинен Отсо 1 0.17
Воутилайнен Джерри 0 0
Florian Krebs2 0 0
Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Альтин 1 0.25
Пирттийоки Юхо 1 0.25
Tommi Jaentti 1 0.25
Irfan Sadik 0 0
Julius Tauriainen 0 0

Карточки

Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Florian Krebs2 2 0
Аалто Хенри 1 0
Янсен Кевин 1 0
Бук Клесио 1 0
Эрнандес Алдайр 1 0
Коски Вилле 1 0
Алегрия Хуан 1 0
Mateo Ortiz 1 0
Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джалу Бубакар 2 0
Хертси Лооренц 1 0
Клинга Матти 1 0
Пеннинкангас Теему 1 0
Кунингас Микко 1 0
Вирта Эмели 1 0
Tommi Jaentti 1 0
Julius Tauriainen 1 0
Зекири Альтин 1 0
Коскипало Даниэль 1 0

Результаты матчей

Хонка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лахти
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Хонка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Лахти
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
0
Хонка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Лахти
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
67%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хонка
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
ВПС - Хонка 0:0 Хака - Хонка 1:1 КуПС - Хонка 0:1 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0
КТП - Хонка 0:4 ХИК - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 0:0 Хаммарбю - Хонка 2:2 Хонка - Гроруд 5:2 Хонка - Кристиансунд 2:1 Хонка - Брюне 2:2 Хонка - Пайдэ 4:0 Хонка - ПК-35 Хельсинки 5:0 Хонка - Хака 1:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 0:0 Хонка - Интер Турку 2:1 КуПС - Хонка 3:2 Хонка - ХИК 3:1 Хонка - ХИК 1:2 Хака - Хонка 2:1
Лахти
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Мариехамн - Лахти 2:3 ВПС - Лахти 0:0 Хака - Лахти 0:0
Лахти - ЯПС 4:2 Лахти - Кеблавик 2:2 Лахти - Бранн-2 4:1 Лахти - ТПС 2:1 ТПС - Лахти 1:1 Лахти - ХИФК 6:1 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2 Мариехамн - Лахти 6:0 Лахти - Хака 0:1 Оулу - Лахти 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Мариехамн 0:2 ВПС - Лахти 2:3 Лахти - ХИФК 0:0

Результаты матчей

Хонка
Лахти

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 50%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Хонка
Лахти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1
5
1.5
1
3
1
5
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 6 4 1 1 11 - 3 13
2.
СЯК Сейнайоки
 5 3 2 0 7 - 2 11
3.
КуПС
 6 3 1 2 6 - 4 10
4.
Хонка
 6 2 3 1 5 - 3 9
5.
Оулу
 5 2 2 1 7 - 7 8
6.
Ильвес
 5 2 1 2 5 - 5 7
7.
Лахти
 4 1 2 1 3 - 5 5
8.
Хака
 5 1 2 2 8 - 9 5
9.
ВПС
 5 1 2 2 2 - 6 5
10.
КТП
 5 1 1 3 4 - 8 4
11.
Интер Турку
 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Мариехамн
 5 0 1 4 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 4 3 1 0 9 - 1 10
2.
СЯК Сейнайоки
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Ильвес
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
КуПС
 4 2 0 2 4 - 4 6
5.
Хака
 3 1 2 0 7 - 5 5
6.
ВПС
 4 1 2 1 2 - 2 5
7.
Хонка
 2 1 1 0 3 - 0 4
8.
КТП
 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Мариехамн
 3 0 1 2 3 - 6 1
10.
Интер Турку
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лахти
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Оулу
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 4 2 2 0 7 - 4 8
2.
Хонка
 4 1 2 1 2 - 3 5
3.
Лахти
 4 1 2 1 3 - 5 5
4.
СЯК Сейнайоки
 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
КуПС
 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
ХИК
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Интер Турку
 3 1 0 2 4 - 5 3
8.
Ильвес
 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
ВПС
 1 0 0 1 0 - 4 0
10.
Мариехамн
 2 0 0 2 2 - 4 0
11.
КТП
 2 0 0 2 2 - 5 0
12.
Хака
 2 0 0 2 1 - 4 0
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  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 5
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 3 (1)
КТП Michael Simoes Domingues IV 3
Хонка Янсен Кевин 3
Оулу Коффей Эшли 3
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 2
КуПС Попович Антон 3
Мариехамн Ндом Али 3
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 3
Оулу Балисо Янга 3
Весь список
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    • 46'
      Arian Kabashi уходит с поля. Пеннинкангас Теему выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      46'
      Бук Клесио получил желтую карточку от судьи
    • 45'
      Florian Krebs сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Бук Клесио бьет в цель!
    • 44'
      Florian Krebs сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Янсен Кевин бьет в цель!
    • Желтая карточка
      31'
      Pablo получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      29'
      Dario Naamo получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хонка 3:0 Лахти онлайн

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