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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Хака
1:1
Первый тайм: 35'
КТП
0'
1:0
1' Гол
Лескано Хуан
1:1
21' Гол
Michael Simoes Domingues IV

Ход матча

1'
Лескано Хуан
(Роджерсон Логан)
1:0
21'
1:1
Michael Simoes Domingues IV
Лучшие коэффициенты
Хака
Ничья
КТП
2.00
4.40
4.60
Все Коэффициенты
12
Хакала
Аату
25
Херберт
Антони
5
Fallou
Ndiaye
3
Фриберг
Никлас
15
Пурме
Тино
18
Магута
Райан
6
Atte
Sihvonen
8
Сийра
Тууре
11
Роджерсон
Логан
9
Лескано
Хуан
17
Лайне
Янне-Пекка
1
Лейслахти
Расмус
3
Нурмос
Ласси
6
Valtteri
Vesiaho
4
Клинкенберг
Дан
14
Juho
Lehtiranta
18
Печиле
Дамьяно
23
Линдфорс
Матиас
7
Joni
Maekelae
10
Фуртадо
Уиллис
29
Michael
Simoes
Domingues
IV
20
Simo
Roiha
Хака
КТП

История личных встреч

Хака
КТП

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

23 матча

43.5%
34.8%
21.7%
10 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
1:0
К
2:4
В
2:4
В
0:0
В
0:3
И
5:0
И
0:1
И
6:3
И
0:0
И
3:0
И
2:2
И
3:3
И
2:2
И
3:3
И
3:0
И
3:1
И
3:0
И
1:1
И
2:1
И
1:0
В
0:2
В
1:1
КЛ
0:2

Голы

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

2.75
1.47

Среднее время на гол

32
61

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.4
1.38

Среднее время на гол

64
65

Всего голов

43
33

Голов в среднем за матч

1.87
1.43

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

48
62

Бомбардиры внутри турнира

Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Хуан 1 0.2
Магута Райан 1 0.2
Сийра Тууре 1 0.2
Аувинен Ээро-Матти 1 0.2
Fallou Ndiaye 1 0.2
Лайне Янне-Пекка 0 0
Роджерсон Логан 0 0
КТП
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Simoes Domingues IV 2 0.4
Фуртадо Уиллис 1 0.2
Мантатис Георгиос 0 0
Де Врис Джек 0 0

Карточки

Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лайне Янне-Пекка 2 0
Fallou Ndiaye 2 0
Сийра Тууре 1 0
Stavros Zarokostas 1 0
Магута Райан 1 0
КТП
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Sandberg 3 0
Нурмос Ласси 2 0
Де Врис Джек 2 0
Simo Roiha 1 0
William Venta Akre 1 0
Michael Simoes Domingues IV 1 0
Фуртадо Уиллис 1 0
Линдфорс Матиас 1 0
Ниемеля Матиас 1 0

Результаты матчей

Хака
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
КТП
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
0
Хака
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
КТП
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

0
2
Хака
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
КТП
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ХИК - Хака 2:0 Хака - Хонка 1:1 Хака - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1
Хака - Лахти 0:0 Эканс - Хака 2:4 КТП - Хака 1:0 Интер Турку - Хака 1:1 ХИК - Хака 4:0 ЯПС - Хака 3:3 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3 Хонка - Хака 1:1 Хака - ХИК 0:1 КуПС - Хака 0:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Интер Турку - Хака 0:1 Лахти - Хака 0:1 Хака - Хонка 2:1 Ильвес - Хака 2:3
КТП
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ильвес - КТП 1:0 КТП - Мариехамн 2:1 КТП - КуПС 0:0 КТП - Хонка 0:4
КТП - Оулу 0:2 ПЕПО Лаппеэнранта - КТП 1:2 КТП - Хака 1:0 ЯПС - КТП 2:2 КяПа - КТП 4:2 Миккелин Паллоильят - КТП 0:2 КТП - ТПС 0:1 ЕИФ Экенас - КТП 1:2 КТП - КПВ Кокола 6:2 Яро - КТП 4:2 КТП - ЯПС 6:0 ПК-35 Хельсинки - КТП 0:1 КТП - Яро 2:1 ПЕПО Лаппеэнранта - КТП 0:2 Миккелин Паллоильят - КТП 3:0 КТП - СИК 2 Сейнейоки 1:0

Результаты матчей

Хака
КТП

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Хака
КТП

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
3
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 0:1 6 4 1 1 10 - 2 13
2.
Ильвес
 1:0 5 3 1 1 5 - 3 10
3.
КуПС
 1:0 6 3 1 2 5 - 3 10
4.
СЯК Сейнайоки
 0:0 5 2 3 0 5 - 1 9
5.
Хонка
 0:0 6 1 4 1 2 - 3 7
6.
Лахти
 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
7.
КТП
 1:1 5 1 2 2 3 - 5 5
8.
Оулу
 0:1 5 1 2 2 5 - 7 5
9.
ВПС
 1:0 5 1 2 2 1 - 5 5
10.
Интер Турку
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Хака
 1:1 5 0 3 2 5 - 8 3
12.
Мариехамн
 0:1 5 0 1 4 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 0:1 4 3 1 0 9 - 1 10
2.
Ильвес
 1:0 3 3 0 0 4 - 1 9
3.
КуПС
 1:0 4 2 0 2 3 - 3 6
4.
СЯК Сейнайоки
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
5.
ВПС
 1:0 4 1 2 1 1 - 1 5
6.
КТП
 1:1 3 1 1 1 2 - 3 4
7.
Хака
 1:1 3 0 3 0 4 - 4 3
8.
Хонка
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
9.
Мариехамн
 0:1 3 0 1 2 3 - 6 1
10.
Интер Турку
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лахти
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Оулу
 0:1 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лахти
 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
2.
Оулу
 0:1 4 1 2 1 5 - 4 5
3.
Хонка
 0:0 4 1 2 1 2 - 3 5
4.
СЯК Сейнайоки
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
КуПС
 1:0 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Интер Турку
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
ХИК
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Ильвес
 1:0 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
КТП
 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
ВПС
 1:0 1 0 0 1 0 - 4 0
11.
Мариехамн
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
12.
Хака
 1:1 2 0 0 2 1 - 4 0
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  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 5
Оулу Коффей Эшли 3
Ильвес Пеннанен Петтери 3
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 2 (1)
Интер Турку Darren Smith III 2
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 2
Оулу Балисо Янга 3
КТП Gabriel Sandberg 3
Оулу Коффей Эшли 1 1
КуПС Попович Антон 2
Весь список
Лучшие коэффициенты
Хака
Ничья
КТП
2.00
4.40
4.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хака 1:1 КТП онлайн

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