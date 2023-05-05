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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Хака
4:2
Конец матча
КТП
0'
1:0
1' Гол
Лескано Хуан
1:1
21' Гол
Michael Simoes Domingues IV
1:2
39' Гол
Michael Simoes Domingues IV
2:2
49' Гол
Пурме Тино
3:2
60' Гол
Фриберг Никлас
62' Желтая карточка
Фриберг Никлас
4:2
75' Пенальти
Лайне Янне-Пекка
90'+4
12
Хакала
Аату
25
Херберт
Антони
5
Fallou
Ndiaye
3
Фриберг
Никлас
15
Пурме
Тино
18
Магута
Райан
6
Atte
Sihvonen
8
Сийра
Тууре
11
Роджерсон
Логан
9
Лескано
Хуан
17
Лайне
Янне-Пекка
1
Лейслахти
Расмус
3
Нурмос
Ласси
6
Valtteri
Vesiaho
4
Клинкенберг
Дан
14
Juho
Lehtiranta
18
Печиле
Дамьяно
23
Линдфорс
Матиас
7
Joni
Maekelae
10
Фуртадо
Уиллис
29
Michael
Simoes
Domingues
IV
20
Simo
Roiha
Хака
КТП

История личных встреч

Хака
КТП

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

23 матча

43.5%
34.8%
21.7%
10 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
1:0
К
2:4
В
2:4
В
0:0
В
0:3
И
5:0
И
0:1
И
6:3
И
0:0
И
3:0
И
2:2
И
3:3
И
2:2
И
3:3
И
3:0
И
3:1
И
3:0
И
1:1
И
2:1
И
1:0
В
0:2
В
1:1
КЛ
0:2

Голы

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

2.75
1.47

Среднее время на гол

32
61

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.4
1.38

Среднее время на гол

64
65

Всего голов

43
33

Голов в среднем за матч

1.87
1.43

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

48
62

Бомбардиры внутри турнира

Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лайне Янне-Пекка 1 (1) 0.2
Лескано Хуан 1 0.2
Магута Райан 1 0.2
Сийра Тууре 1 0.2
Фриберг Никлас 1 0.2
Аувинен Ээро-Матти 1 0.2
Пурме Тино 1 0.2
Fallou Ndiaye 1 0.2
Роджерсон Логан 0 0
КТП
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Simoes Domingues IV 3 0.6
Фуртадо Уиллис 1 0.2
Мантатис Георгиос 0 0
Де Врис Джек 0 0

Карточки

Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лайне Янне-Пекка 2 0
Fallou Ndiaye 2 0
Сийра Тууре 1 0
Фриберг Никлас 1 0
Stavros Zarokostas 1 0
Магута Райан 1 0
КТП
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Sandberg 3 0
Нурмос Ласси 2 0
Де Врис Джек 2 0
Simo Roiha 1 0
William Venta Akre 1 0
Michael Simoes Domingues IV 1 0
Фуртадо Уиллис 1 0
Линдфорс Матиас 1 0
Ниемеля Матиас 1 0

Результаты матчей

Хака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
КТП
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
2
Хака
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
КТП
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

0
2
Хака
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
КТП
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

3
4

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
13%
2
50%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ХИК - Хака 2:0 Хака - Хонка 1:1 Хака - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1
Хака - Лахти 0:0 Эканс - Хака 2:4 КТП - Хака 1:0 Интер Турку - Хака 1:1 ХИК - Хака 4:0 ЯПС - Хака 3:3 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3 Хонка - Хака 1:1 Хака - ХИК 0:1 КуПС - Хака 0:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Интер Турку - Хака 0:1 Лахти - Хака 0:1 Хака - Хонка 2:1 Ильвес - Хака 2:3
КТП
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ильвес - КТП 1:0 КТП - Мариехамн 2:1 КТП - КуПС 0:0 КТП - Хонка 0:4
КТП - Оулу 0:2 ПЕПО Лаппеэнранта - КТП 1:2 КТП - Хака 1:0 ЯПС - КТП 2:2 КяПа - КТП 4:2 Миккелин Паллоильят - КТП 0:2 КТП - ТПС 0:1 ЕИФ Экенас - КТП 1:2 КТП - КПВ Кокола 6:2 Яро - КТП 4:2 КТП - ЯПС 6:0 ПК-35 Хельсинки - КТП 0:1 КТП - Яро 2:1 ПЕПО Лаппеэнранта - КТП 0:2 Миккелин Паллоильят - КТП 3:0 КТП - СИК 2 Сейнейоки 1:0

Результаты матчей

Хака
КТП

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Хака
КТП

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 6 4 1 1 11 - 3 13
2.
СЯК Сейнайоки
 5 3 2 0 7 - 2 11
3.
КуПС
 6 3 1 2 6 - 4 10
4.
Хонка
 6 2 3 1 5 - 3 9
5.
Оулу
 5 2 2 1 7 - 7 8
6.
Ильвес
 5 2 1 2 5 - 5 7
7.
Лахти
 4 1 2 1 3 - 5 5
8.
Хака
 5 1 2 2 8 - 9 5
9.
ВПС
 5 1 2 2 2 - 6 5
10.
КТП
 5 1 1 3 4 - 8 4
11.
Интер Турку
 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Мариехамн
 5 0 1 4 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 4 3 1 0 9 - 1 10
2.
СЯК Сейнайоки
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Ильвес
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
КуПС
 4 2 0 2 4 - 4 6
5.
Хака
 3 1 2 0 7 - 5 5
6.
ВПС
 4 1 2 1 2 - 2 5
7.
Хонка
 2 1 1 0 3 - 0 4
8.
КТП
 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Мариехамн
 3 0 1 2 3 - 6 1
10.
Интер Турку
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лахти
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Оулу
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 4 2 2 0 7 - 4 8
2.
Хонка
 4 1 2 1 2 - 3 5
3.
Лахти
 4 1 2 1 3 - 5 5
4.
СЯК Сейнайоки
 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
КуПС
 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
ХИК
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Интер Турку
 3 1 0 2 4 - 5 3
8.
Ильвес
 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
ВПС
 1 0 0 1 0 - 4 0
10.
Мариехамн
 2 0 0 2 2 - 4 0
11.
КТП
 2 0 0 2 2 - 5 0
12.
Хака
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 5
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 3 (1)
КТП Michael Simoes Domingues IV 3
Хонка Янсен Кевин 3
Оулу Коффей Эшли 3
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 2
КуПС Попович Антон 3
Мариехамн Ндом Али 3
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 3
Оулу Балисо Янга 3
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Mika бьет в цель!
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Mika бьет в цель!
    • 1'
      Роджерсон Логан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      1'
      Г О О О О Л - Лескано Хуан бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хака 4:2 КТП онлайн

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