Тур: 1. Стадион: Tehtaan kentta.
0'
1:0
1' ГолЛескано Хуан
1:1
21' ГолMichael Simoes Domingues IV
1:2
39' ГолMichael Simoes Domingues IV
2:2
49' ГолПурме Тино
3:2
60' ГолФриберг Никлас
62' Желтая карточкаФриберг Никлас
4:2
75' ПенальтиЛайне Янне-Пекка
90'+4
Ход матча
1'
1:0
21'
39'
49'
2:2
60'
3:2
62'
75'
4:2
12
Хакала
Аату
15
Пурме
Тино
18
Магута
Райан
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Пурме ТиноЗащитник
-
18 Магута РайанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Simo RoihaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Де Врис ДжекНападающий
-
-
Главный тренер: Jussi Leppaelahti
История личных встреч
Хака
КТП
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
23 матча
43.5%
34.8%
21.7%
10 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
2.75
1.47
Среднее время на гол
32
61
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.4
1.38
Среднее время на гол
64
65
Всего голов
43
33
Голов в среднем за матч
1.87
1.43
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
48
62
Бомбардиры внутри турнира
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лайне Янне-Пекка
|1 (1)
|0.2
|Лескано Хуан
|1
|0.2
|Магута Райан
|1
|0.2
|Сийра Тууре
|1
|0.2
|Фриберг Никлас
|1
|0.2
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0.2
|Пурме Тино
|1
|0.2
|Fallou Ndiaye
|1
|0.2
|Роджерсон Логан
|0
|0
КТП
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Simoes Domingues IV
|3
|0.6
|Фуртадо Уиллис
|1
|0.2
|Мантатис Георгиос
|0
|0
|Де Врис Джек
|0
|0
Карточки
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лайне Янне-Пекка
|2
|0
|Fallou Ndiaye
|2
|0
|Сийра Тууре
|1
|0
|Фриберг Никлас
|1
|0
|Stavros Zarokostas
|1
|0
|Магута Райан
|1
|0
КТП
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gabriel Sandberg
|3
|0
|Нурмос Ласси
|2
|0
|Де Врис Джек
|2
|0
|Simo Roiha
|1
|0
|William Venta Akre
|1
|0
|Michael Simoes Domingues IV
|1
|0
|Фуртадо Уиллис
|1
|0
|Линдфорс Матиас
|1
|0
|Ниемеля Матиас
|1
|0
Результаты матчей
Хака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
КТП
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
2
Хака
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
КТП
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
0
2
Хака
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
КТП
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
3
4
Голы по времени матча
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
13%
2
50%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хака
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ХИК - Хака 2:0 Хака - Хонка 1:1 Хака - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1
Хака - Лахти 0:0 Эканс - Хака 2:4 КТП - Хака 1:0 Интер Турку - Хака 1:1 ХИК - Хака 4:0 ЯПС - Хака 3:3 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3 Хонка - Хака 1:1 Хака - ХИК 0:1 КуПС - Хака 0:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Интер Турку - Хака 0:1 Лахти - Хака 0:1 Хака - Хонка 2:1 Ильвес - Хака 2:3
КТП
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ильвес - КТП 1:0 КТП - Мариехамн 2:1 КТП - КуПС 0:0 КТП - Хонка 0:4
КТП - Оулу 0:2 ПЕПО Лаппеэнранта - КТП 1:2 КТП - Хака 1:0 ЯПС - КТП 2:2 КяПа - КТП 4:2 Миккелин Паллоильят - КТП 0:2 КТП - ТПС 0:1 ЕИФ Экенас - КТП 1:2 КТП - КПВ Кокола 6:2 Яро - КТП 4:2 КТП - ЯПС 6:0 ПК-35 Хельсинки - КТП 0:1 КТП - Яро 2:1 ПЕПО Лаппеэнранта - КТП 0:2 Миккелин Паллоильят - КТП 3:0 КТП - СИК 2 Сейнейоки 1:0
Результаты матчей
Хака
КТП
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Хака
КТП
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
23
14
14
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|5
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|3 (1)
|КТП
|Michael Simoes Domingues IV
|3
|Хонка
|Янсен Кевин
|3
|Оулу
|Коффей Эшли
|3
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 2
|КуПС
|Попович Антон
|3
|Мариехамн
|Ндом Али
|3
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|3
|Оулу
|Балисо Янга
|3