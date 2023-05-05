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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Ильвес
1:0
Первый тайм: 35'
Оулу

Ход матча

16'
Парфитт-Уильямс Джаир
(Sabit James)
1:0
Лучшие коэффициенты
Ильвес
Ничья
Оулу
2.27
4.80
9.70
Все Коэффициенты
1
Виртанен
Отсо
42
Аспегрен
Фелипе
5
Катц
Калле
16
Миеттунен
Тату
55
Якубу
Наджиб
15
Ала-Мюллюмяки
Лаури
8
Пеннанен
Петтери
13
Seydine
N'Diaye
29
Хаарала
Сантери
7
Sabit
James
9
Парфитт-Уильямс
Джаир
35
Уорд
Каллум
23
Yassin
Daoussi
4
Миеттинен
Тони
15
Cristian
Valencia
III
30
Паллас
Ноа
14
Йокелайнен
Никлас
8
Каллинен
Йере
20
Лииматта
Отсо
19
Onni
Suutari
10
Lucas
Morais
7
Карялайнен
Расмус
Ильвес
Оулу

История личных встреч

Ильвес
Оулу

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

140%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

12 матчей

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

В
0:2
В
0:2
В
2:2
В
1:0
В
0:2
К
1:2
И
4:1
И
0:1
И
0:1
И
5:2
И
6:1
И
2:2

Голы

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1.6
1.71

Среднее время на гол

56
52

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.86
1.2

Среднее время на гол

48
75

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

51
60

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеннанен Петтери 3 (2) 0.6
Хаарала Сантери 1 0.2
Парфитт-Уильямс Джаир 1 0.2
Аспегрен Фелипе 0 0
Sabit James 0 0
Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффей Эшли 3 (1) 0.6
Карялайнен Расмус 1 0.2
Лииматта Отсо 1 0.2

Карточки

Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seydine N'Diaye 2 0
Пеннанен Петтери 1 0
Миеттунен Тату 1 0
Мяенпя Аапо 1 0
Катц Калле 1 0
Якубу Наджиб 1 0
Yussif Daouda Moussa 1 0
Sabit James 1 0
Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балисо Янга 3 0
Коффей Эшли 1 1
Cristian Valencia III 2 0
Тайнио Максимус 2 0
Riku Selander 1 0
Rony Huhtala 1 0
Каллинен Йере 1 0
Лииматта Отсо 1 0
Паллас Ноа 1 0

Результаты матчей

Ильвес
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Оулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
3
Ильвес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Оулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

1
0
Ильвес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Оулу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

3
5
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ильвес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ильвес - КТП 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - Интер Турку 2:1 Мариехамн - Ильвес 1:1
ХИФК - Ильвес 1:2 Ильвес - ТПС 2:0 СалПа - Ильвес 0:0 ХИК - Ильвес 3:1 Ильвес - ВПС 1:2 Ильвес - СалПа 1:1 Оулу - Ильвес 0:2 Ильвес - Лахти 1:0 Ильвес - Мариехамн 2:3 ХИФК - Ильвес 1:5 Ильвес - ВПС 2:3 Ильвес - Интер Турку 1:1 КуПС - Ильвес 0:0 Ильвес - Хака 2:3 Мариехамн - Ильвес 1:5 Ильвес - Хонка 0:4
Оулу
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 ХИК - Оулу 1:1 Хака - Оулу 2:2 КТП - Оулу 0:2
Оулу - Коккола 8:1 Оулу - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Оулу - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 0:1 Оулу - Ильвес 0:2 ВПС - Оулу 2:1 Оулу - Лахти 2:1 Мариехамн - Оулу 2:4 Оулу - ХИФК 4:1 ХИФК - Оулу 1:6 Оулу - Лахти 0:0 Хонка - Оулу 2:2 Оулу - Интер Турку 1:0 Хака - Оулу 3:2 Оулу - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2

Результаты матчей

Ильвес
Оулу

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ильвес
Оулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 0:1 6 4 1 1 10 - 2 13
2.
Ильвес
 1:0 5 3 1 1 5 - 3 10
3.
КуПС
 1:0 6 3 1 2 5 - 3 10
4.
СЯК Сейнайоки
 0:0 5 2 3 0 5 - 1 9
5.
Хонка
 0:0 6 1 4 1 2 - 3 7
6.
Лахти
 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
7.
КТП
 1:1 5 1 2 2 3 - 5 5
8.
Оулу
 0:1 5 1 2 2 5 - 7 5
9.
ВПС
 1:0 5 1 2 2 1 - 5 5
10.
Интер Турку
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Хака
 1:1 5 0 3 2 5 - 8 3
12.
Мариехамн
 0:1 5 0 1 4 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 0:1 4 3 1 0 9 - 1 10
2.
Ильвес
 1:0 3 3 0 0 4 - 1 9
3.
КуПС
 1:0 4 2 0 2 3 - 3 6
4.
СЯК Сейнайоки
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
5.
ВПС
 1:0 4 1 2 1 1 - 1 5
6.
КТП
 1:1 3 1 1 1 2 - 3 4
7.
Хака
 1:1 3 0 3 0 4 - 4 3
8.
Хонка
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
9.
Мариехамн
 0:1 3 0 1 2 3 - 6 1
10.
Интер Турку
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лахти
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Оулу
 0:1 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лахти
 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
2.
Оулу
 0:1 4 1 2 1 5 - 4 5
3.
Хонка
 0:0 4 1 2 1 2 - 3 5
4.
СЯК Сейнайоки
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
КуПС
 1:0 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Интер Турку
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
ХИК
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Ильвес
 1:0 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
КТП
 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
ВПС
 1:0 1 0 0 1 0 - 4 0
11.
Мариехамн
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
12.
Хака
 1:1 2 0 0 2 1 - 4 0
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Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 5
Оулу Коффей Эшли 3
Ильвес Пеннанен Петтери 3
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 2 (1)
Интер Турку Darren Smith III 2
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 2
Оулу Балисо Янга 3
КТП Gabriel Sandberg 3
Оулу Коффей Эшли 1 1
КуПС Попович Антон 2
Весь список
Лучшие коэффициенты
Ильвес
Ничья
Оулу
2.27
4.80
9.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ильвес 1:0 Оулу онлайн

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