Тур: 1. Стадион: Таммела.
Ход матча
16'
55
Якубу
Наджиб
35
Уорд
Каллум
30
Паллас
Ноа
19
Onni
Suutari
10
Lucas
Morais
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Якубу НаджибЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
-
10 Ларссон АдамНападающий
-
-
4 _Umar M.
-
-
19 Oiva Jukkola
-
23 Noel Hasa
-
Главный тренер: Toni Kallio
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Паллас НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Onni SuutariНападающий
-
10 Lucas MoraisНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
5 Аффи ЯннЗащитник
-
16 Балисо ЯнгаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
История личных встреч
Ильвес
Оулу
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
140%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
12 матчей
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
1.6
1.71
Среднее время на гол
56
52
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.86
1.2
Среднее время на гол
48
75
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
51
60
Бомбардиры внутри турнира
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеннанен Петтери
|3 (2)
|0.6
|Хаарала Сантери
|1
|0.2
|Парфитт-Уильямс Джаир
|1
|0.2
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
|Sabit James
|0
|0
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффей Эшли
|3 (1)
|0.6
|Карялайнен Расмус
|1
|0.2
|Лииматта Отсо
|1
|0.2
Карточки
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seydine N'Diaye
|2
|0
|Пеннанен Петтери
|1
|0
|Миеттунен Тату
|1
|0
|Мяенпя Аапо
|1
|0
|Катц Калле
|1
|0
|Якубу Наджиб
|1
|0
|Yussif Daouda Moussa
|1
|0
|Sabit James
|1
|0
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балисо Янга
|3
|0
|Коффей Эшли
|1
|1
|Cristian Valencia III
|2
|0
|Тайнио Максимус
|2
|0
|Riku Selander
|1
|0
|Rony Huhtala
|1
|0
|Каллинен Йере
|1
|0
|Лииматта Отсо
|1
|0
|Паллас Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Ильвес
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Оулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
3
Ильвес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Оулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
1
0
Ильвес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Оулу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
1
3
Голы по времени матча
Забито
3
5
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ильвес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ильвес - КТП 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - Интер Турку 2:1 Мариехамн - Ильвес 1:1
ХИФК - Ильвес 1:2 Ильвес - ТПС 2:0 СалПа - Ильвес 0:0 ХИК - Ильвес 3:1 Ильвес - ВПС 1:2 Ильвес - СалПа 1:1 Оулу - Ильвес 0:2 Ильвес - Лахти 1:0 Ильвес - Мариехамн 2:3 ХИФК - Ильвес 1:5 Ильвес - ВПС 2:3 Ильвес - Интер Турку 1:1 КуПС - Ильвес 0:0 Ильвес - Хака 2:3 Мариехамн - Ильвес 1:5 Ильвес - Хонка 0:4
Оулу
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 ХИК - Оулу 1:1 Хака - Оулу 2:2 КТП - Оулу 0:2
Оулу - Коккола 8:1 Оулу - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Оулу - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 0:1 Оулу - Ильвес 0:2 ВПС - Оулу 2:1 Оулу - Лахти 2:1 Мариехамн - Оулу 2:4 Оулу - ХИФК 4:1 ХИФК - Оулу 1:6 Оулу - Лахти 0:0 Хонка - Оулу 2:2 Оулу - Интер Турку 1:0 Хака - Оулу 3:2 Оулу - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2
Результаты матчей
Ильвес
Оулу
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Ильвес
Оулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|6
|4
|1
|1
|10 - 2
|13
|2.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|3.
|1:0
|6
|3
|1
|2
|5 - 3
|10
|4.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|5.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|2 - 3
|7
|6.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|7.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|8.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|9.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|1 - 5
|5
|10.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|1:1
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|12.
|0:1
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|2.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|4.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|6.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|7.
|1:1
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|8.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|10.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|2.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|3.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|11.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|12.
|1:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|5
|Оулу
|Коффей Эшли
|3
|Ильвес
|Пеннанен Петтери
|3
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|2 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|2
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 2
|Оулу
|Балисо Янга
|3
|КТП
|Gabriel Sandberg
|3
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 1
|КуПС
|Попович Антон
|2