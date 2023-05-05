Тур: 1. Стадион: Таммела.
0'
1:0
16' ГолПарфитт-Уильямс Джаир
47' Желтая карточкаМиеттинен Тони
51' Желтая карточкаКатц Калле
1:1
54' ГолЙокелайнен Никлас
70' Желтая карточкаSeydine N'Diaye
77' Желтая карточкаЯкубу Наджиб
86' Красная карточкаПеннанен Петтери
1:2
90' ГолЛииматта Отсо
90'+5
Ход матча
16'
47'
51'
54'
70'
77'
86'
90'
1:2
55
Якубу
Наджиб
35
Уорд
Каллум
30
Паллас
Ноа
19
Onni
Suutari
10
Lucas
Morais
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Якубу НаджибЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
-
10 Ларссон АдамНападающий
-
-
4 _Umar M.
-
-
19 Oiva Jukkola
-
23 Noel Hasa
-
Главный тренер: Toni Kallio
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Паллас НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Onni SuutariНападающий
-
10 Lucas MoraisНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
5 Аффи ЯннЗащитник
-
16 Балисо ЯнгаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
История личных встреч
Ильвес
Оулу
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
140%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
12 матчей
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
1.6
1.71
Среднее время на гол
56
52
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.86
1.2
Среднее время на гол
48
75
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
51
60
Бомбардиры внутри турнира
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеннанен Петтери
|3 (2)
|0.6
|Хаарала Сантери
|1
|0.2
|Парфитт-Уильямс Джаир
|1
|0.2
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
|Sabit James
|0
|0
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффей Эшли
|3 (1)
|0.6
|Лииматта Отсо
|2
|0.4
|Карялайнен Расмус
|1
|0.2
|Йокелайнен Никлас
|1
|0.2
Карточки
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seydine N'Diaye
|3
|0
|Пеннанен Петтери
|1
|1
|Катц Калле
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Миеттунен Тату
|1
|0
|Мяенпя Аапо
|1
|0
|Yussif Daouda Moussa
|1
|0
|Sabit James
|1
|0
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балисо Янга
|3
|0
|Коффей Эшли
|1
|1
|Cristian Valencia III
|2
|0
|Тайнио Максимус
|2
|0
|Riku Selander
|1
|0
|Rony Huhtala
|1
|0
|Миеттинен Тони
|1
|0
|Каллинен Йере
|1
|0
|Лииматта Отсо
|1
|0
|Паллас Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Ильвес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Оулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
3
Ильвес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Оулу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
1
0
Ильвес
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Оулу
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
2
3
Голы по времени матча
Забито
4
7
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
7
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ильвес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ильвес - КТП 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - Интер Турку 2:1 Мариехамн - Ильвес 1:1
ХИФК - Ильвес 1:2 Ильвес - ТПС 2:0 СалПа - Ильвес 0:0 ХИК - Ильвес 3:1 Ильвес - ВПС 1:2 Ильвес - СалПа 1:1 Оулу - Ильвес 0:2 Ильвес - Лахти 1:0 Ильвес - Мариехамн 2:3 ХИФК - Ильвес 1:5 Ильвес - ВПС 2:3 Ильвес - Интер Турку 1:1 КуПС - Ильвес 0:0 Ильвес - Хака 2:3 Мариехамн - Ильвес 1:5 Ильвес - Хонка 0:4
Оулу
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 ХИК - Оулу 1:1 Хака - Оулу 2:2 КТП - Оулу 0:2
Оулу - Коккола 8:1 Оулу - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Оулу - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 0:1 Оулу - Ильвес 0:2 ВПС - Оулу 2:1 Оулу - Лахти 2:1 Мариехамн - Оулу 2:4 Оулу - ХИФК 4:1 ХИФК - Оулу 1:6 Оулу - Лахти 0:0 Хонка - Оулу 2:2 Оулу - Интер Турку 1:0 Хака - Оулу 3:2 Оулу - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2
Результаты матчей
Ильвес
Оулу
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ильвес
Оулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
32
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|5
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|3 (1)
|КТП
|Michael Simoes Domingues IV
|3
|Хонка
|Янсен Кевин
|3
|Оулу
|Коффей Эшли
|3
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 2
|КуПС
|Попович Антон
|3
|Мариехамн
|Ндом Али
|3
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|3
|Оулу
|Балисо Янга
|3