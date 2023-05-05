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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Ильвес
1:2
Конец матча
Оулу
0'
1:0
16' Гол
Парфитт-Уильямс Джаир
47' Желтая карточка
Миеттинен Тони
51' Желтая карточка
Катц Калле
1:1
54' Гол
Йокелайнен Никлас
70' Желтая карточка
Seydine N'Diaye
77' Желтая карточка
Якубу Наджиб
86' Красная карточка
Пеннанен Петтери
1:2
90' Гол
Лииматта Отсо
90'+5
1
Виртанен
Отсо
42
Аспегрен
Фелипе
5
Катц
Калле
16
Миеттунен
Тату
55
Якубу
Наджиб
15
Ала-Мюллюмяки
Лаури
8
Пеннанен
Петтери
13
Seydine
N'Diaye
29
Хаарала
Сантери
7
Sabit
James
9
Парфитт-Уильямс
Джаир
35
Уорд
Каллум
23
Yassin
Daoussi
4
Миеттинен
Тони
15
Cristian
Valencia
III
30
Паллас
Ноа
14
Йокелайнен
Никлас
8
Каллинен
Йере
20
Лииматта
Отсо
19
Onni
Suutari
10
Lucas
Morais
7
Карялайнен
Расмус
Ильвес
Оулу

История личных встреч

Ильвес
Оулу

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

140%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

12 матчей

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

В
0:2
В
0:2
В
2:2
В
1:0
В
0:2
К
1:2
И
4:1
И
0:1
И
0:1
И
5:2
И
6:1
И
2:2

Голы

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1.6
1.71

Среднее время на гол

56
52

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.86
1.2

Среднее время на гол

48
75

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

51
60

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеннанен Петтери 3 (2) 0.6
Хаарала Сантери 1 0.2
Парфитт-Уильямс Джаир 1 0.2
Аспегрен Фелипе 0 0
Sabit James 0 0
Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффей Эшли 3 (1) 0.6
Лииматта Отсо 2 0.4
Карялайнен Расмус 1 0.2
Йокелайнен Никлас 1 0.2

Карточки

Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seydine N'Diaye 3 0
Пеннанен Петтери 1 1
Катц Калле 2 0
Якубу Наджиб 2 0
Миеттунен Тату 1 0
Мяенпя Аапо 1 0
Yussif Daouda Moussa 1 0
Sabit James 1 0
Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балисо Янга 3 0
Коффей Эшли 1 1
Cristian Valencia III 2 0
Тайнио Максимус 2 0
Riku Selander 1 0
Rony Huhtala 1 0
Миеттинен Тони 1 0
Каллинен Йере 1 0
Лииматта Отсо 1 0
Паллас Ноа 1 0

Результаты матчей

Ильвес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Оулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
3
Ильвес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Оулу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

1
0
Ильвес
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Оулу
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

2
3

Голы по времени матча

Забито

4
7
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ильвес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ильвес - КТП 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - Интер Турку 2:1 Мариехамн - Ильвес 1:1
ХИФК - Ильвес 1:2 Ильвес - ТПС 2:0 СалПа - Ильвес 0:0 ХИК - Ильвес 3:1 Ильвес - ВПС 1:2 Ильвес - СалПа 1:1 Оулу - Ильвес 0:2 Ильвес - Лахти 1:0 Ильвес - Мариехамн 2:3 ХИФК - Ильвес 1:5 Ильвес - ВПС 2:3 Ильвес - Интер Турку 1:1 КуПС - Ильвес 0:0 Ильвес - Хака 2:3 Мариехамн - Ильвес 1:5 Ильвес - Хонка 0:4
Оулу
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 ХИК - Оулу 1:1 Хака - Оулу 2:2 КТП - Оулу 0:2
Оулу - Коккола 8:1 Оулу - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Оулу - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 0:1 Оулу - Ильвес 0:2 ВПС - Оулу 2:1 Оулу - Лахти 2:1 Мариехамн - Оулу 2:4 Оулу - ХИФК 4:1 ХИФК - Оулу 1:6 Оулу - Лахти 0:0 Хонка - Оулу 2:2 Оулу - Интер Турку 1:0 Хака - Оулу 3:2 Оулу - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2

Результаты матчей

Ильвес
Оулу

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ильвес
Оулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 6 4 1 1 11 - 3 13
2.
СЯК Сейнайоки
 5 3 2 0 7 - 2 11
3.
КуПС
 6 3 1 2 6 - 4 10
4.
Хонка
 6 2 3 1 5 - 3 9
5.
Оулу
 5 2 2 1 7 - 7 8
6.
Ильвес
 5 2 1 2 5 - 5 7
7.
Лахти
 4 1 2 1 3 - 5 5
8.
Хака
 5 1 2 2 8 - 9 5
9.
ВПС
 5 1 2 2 2 - 6 5
10.
КТП
 5 1 1 3 4 - 8 4
11.
Интер Турку
 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Мариехамн
 5 0 1 4 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 4 3 1 0 9 - 1 10
2.
СЯК Сейнайоки
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Ильвес
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
КуПС
 4 2 0 2 4 - 4 6
5.
Хака
 3 1 2 0 7 - 5 5
6.
ВПС
 4 1 2 1 2 - 2 5
7.
Хонка
 2 1 1 0 3 - 0 4
8.
КТП
 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Мариехамн
 3 0 1 2 3 - 6 1
10.
Интер Турку
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лахти
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Оулу
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 4 2 2 0 7 - 4 8
2.
Хонка
 4 1 2 1 2 - 3 5
3.
Лахти
 4 1 2 1 3 - 5 5
4.
СЯК Сейнайоки
 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
КуПС
 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
ХИК
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Интер Турку
 3 1 0 2 4 - 5 3
8.
Ильвес
 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
ВПС
 1 0 0 1 0 - 4 0
10.
Мариехамн
 2 0 0 2 2 - 4 0
11.
КТП
 2 0 0 2 2 - 5 0
12.
Хака
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 5
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 3 (1)
КТП Michael Simoes Domingues IV 3
Хонка Янсен Кевин 3
Оулу Коффей Эшли 3
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 2
КуПС Попович Антон 3
Мариехамн Ндом Али 3
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 3
Оулу Балисо Янга 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      51'
      Катц Калле получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      47'
      Миеттинен Тони получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 16'
      Sabit James сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Парфитт-Уильямс Джаир бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ильвес 1:2 Оулу онлайн

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