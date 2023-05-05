Тур: 31. Стадион: Шюко-Арена.
1:1
Конец матча
0'
1:0
17' ГолЛасм Бриан
1:0
24' Не забитый пенальтиХргота Бранимир
1:1
26' ПенальтиХргота Бранимир
90' Желтая карточкаГризбек Себастьян
90'+5
Ход матча
17'
1:0
24'
1:0
26'
1:1
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 4
-
8 Угловые 5
-
4 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
339 Количество передач 389
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
21
Хак
Робин
10
Ласм
Бриан
23
Юнг
Гидеон
24
Йон
Марко
16
Петков
Лукас
37
Грин
Джулиан
30
Зиб
Арминдо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хак РобинПолузащитник
-
10 Ласм БрианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Белло ДжорджЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Серра ЯнниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Uwe Koschinat
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Йон МаркоЗащитник
-
16 Петков ЛукасПолузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Нападающий
-
30 Зиб АрминдоНападающий
- Запасные игроки
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
История личных встреч
Арминия
Гройтер Фюрт
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
20 матчей
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.9
1.4
Среднее время на гол
47
64
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
1.4
1.6
Среднее время на гол
64
56
Всего голов
33
30
Голов в среднем за матч
1.65
1.5
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
Среднее время на гол
54
60
Бомбардиры внутри турнира
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хак Робин
|10 (3)
|0.32
|Клос Фабиан
|6
|0.19
|Ласм Бриан
|6
|0.19
|Серра Янни
|6
|0.19
|Окугава Масая
|5
|0.16
|Консбрух Джомейн
|3
|0.1
|Василиадис Себастиан
|2
|0.06
|Ощипка Бастиан
|1
|0.03
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.03
|Якель Фредерик
|1
|0.03
|Притль Мануэль
|1
|0.03
|Хюсинг Оливер
|1
|0.03
|Андраде Андреас
|1
|0.03
|Рамос Гильерме
|1
|0.03
|Канурич Беньямин
|1
|0.03
|Ржатковски Марк
|0
|0
|Клюнтер Лукас
|0
|0
|Лепиница Иван
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|11 (3)
|0.35
|Ахе Рагнар
|7
|0.23
|Грин Джулиан
|4 (1)
|0.13
|Михальски Дамян
|4
|0.13
|Зиб Арминдо
|3
|0.1
|Абиама Диксон
|3
|0.1
|Аста Симон
|1
|0.03
|Рашль Тобиас
|1
|0.03
|Тильман Тимоти
|1
|0.03
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.03
|Петков Лукас
|1
|0.03
|Кристиансен Макс
|0
|0
|Йон Марко
|0
|0
|Юнг Гидеон
|0
|0
Карточки
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лепиница Иван
|8
|0
|Василиадис Себастиан
|7
|0
|Рамос Гильерме
|6
|0
|Хак Робин
|6
|0
|Ржатковски Марк
|5
|0
|Клюнтер Лукас
|3
|1
|Ласм Бриан
|3
|1
|Клос Фабиан
|4
|0
|Ощипка Бастиан
|4
|0
|Андраде Андреас
|3
|0
|Фрайсль Мартин
|3
|0
|Консбрух Джомейн
|3
|0
|Сидлер Сильван
|1
|1
|Якель Фредерик
|1
|1
|Притль Мануэль
|2
|0
|Хюсинг Оливер
|2
|0
|Окугава Масая
|2
|0
|Капино Стефанос
|1
|0
|Белло Джордж
|1
|0
|Канурич Беньямин
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аста Симон
|5
|1
|Юнг Гидеон
|3
|2
|Гризбек Себастьян
|6
|0
|Кристиансен Макс
|6
|0
|Хргота Бранимир
|5
|0
|Хаддади Уссама
|4
|0
|Михальски Дамян
|4
|0
|Рашль Тобиас
|4
|0
|Ахе Рагнар
|3
|0
|Йон Марко
|3
|0
|Абиама Диксон
|3
|0
|Зиб Арминдо
|3
|0
|Грин Джулиан
|2
|0
|Oualid Mhamdi
|2
|0
|Тильман Тимоти
|0
|1
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Линде Андреас
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Шаффран Леон
|1
|0
|Петков Лукас
|1
|0
|Фобассам Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Арминия
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Гройтер Фюрт
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
9
13
Арминия
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Гройтер Фюрт
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
20
5
Волевые поражения
13
19
Арминия
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
Гройтер Фюрт
19%
81%
4 победы 17 поражений
Первый тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (3)
40% (12)
50% (15)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
25
5
Волевые поражения
22
32
Голы по времени матча
Забито
25
16
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
2
8%
2
13%
1-15
5
20%
2
13%
16-30
4
16%
5
31%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
5
20%
2
13%
61-75
6
24%
4
25%
76-90
Пропущено
26
29
7 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
2
8%
5
17%
1-15
1
4%
2
7%
16-30
4
15%
4
14%
31-45
12
46%
5
17%
46-60
4
15%
8
28%
61-75
3
12%
5
17%
76-90
Забито
20
20
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
6
30%
2
10%
1-15
2
10%
3
15%
16-30
3
15%
1
5%
31-45
4
20%
7
35%
46-60
1
5%
4
20%
61-75
4
20%
3
15%
76-90
Пропущено
28
19
12 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
5
18%
2
11%
1-15
5
18%
2
11%
16-30
2
7%
0
0%
31-45
3
11%
8
42%
46-60
8
29%
3
16%
61-75
5
18%
4
21%
76-90
Забито
45
36
22 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 15
7 Не забивали 4
8
18%
4
11%
1-15
7
16%
5
14%
16-30
7
16%
6
17%
31-45
7
16%
8
22%
46-60
6
13%
6
17%
61-75
10
22%
7
19%
76-90
Пропущено
54
48
19 В 1-м тайме 15
35 Во 2-м тайме 33
20 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 25
7
13%
7
15%
1-15
6
11%
4
8%
16-30
6
11%
4
8%
31-45
15
28%
13
27%
46-60
12
22%
11
23%
61-75
8
15%
9
19%
76-90
Результаты последних матчей
Арминия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Санкт-Паули - Арминия 2:1 Арминия - Ганновер 96 1:3 Карлсруэ - Арминия 4:2 Арминия - Фортуна 2:2
Хольштайн Киль - Арминия 2:3 Арминия - Гронинген 1:1 Арминия - Нюрнберг 2:2 Арминия - Дармштадт 3:1 Айнтрахт Бр - Арминия 3:3 Арминия - Хайденхайм 0:1 Гамбург - Арминия 2:1 Арминия - Ганза 0:1 Ян - Арминия 1:3 Арминия - Зандхаузен 1:2 Арминия - Падерборн 1:1 Арминия - Хольштайн Киль 2:1 Боруссия М - Арминия 4:0 Арминия - Ферль 1:1 Арминия - Магдебург 3:1 Падерборн - Арминия 0:2
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Ян 2:1 Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2
Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 1:0 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Блау-Вайс 3:1 Ганза - Гройтер Фюрт 4:1 Пендикспор - Гройтер Фюрт 0:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 3:3 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:3 Дармштадт - Гройтер Фюрт 1:1
Результаты матчей
Арминия
Гройтер Фюрт
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
5 раз 33%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
1
9 раз 60%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
Точный счет
2:1
4 раза 13%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:1
8 раз 27%
2:2
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 33%
0
7 раз 23%
2
6 раз 20%
3
5 раз 17%
4
2 раза 7%
1
16 раз 53%
2
10 раз 33%
0
3 раза 10%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Арминия
Гройтер Фюрт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
141
87
78
411
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
132
510
411
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
273
1317
1119
723
129
228
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|19
|7
|4
|48 - 24
|64
|2.
|30
|17
|9
|4
|61 - 31
|60
|3.
|2:2
|31
|17
|6
|8
|62 - 43
|57
|4.
|2:2
|31
|15
|6
|10
|63 - 39
|51
|5.
|30
|14
|8
|8
|47 - 35
|50
|6.
|30
|15
|5
|10
|51 - 40
|50
|7.
|30
|11
|11
|8
|43 - 38
|44
|8.
|30
|11
|7
|12
|43 - 44
|40
|9.
|30
|10
|10
|10
|48 - 52
|40
|10.
|30
|11
|6
|13
|50 - 49
|39
|11.
|30
|11
|5
|14
|42 - 52
|38
|12.
|31
|9
|10
|12
|40 - 46
|37
|13.
|30
|9
|6
|15
|26 - 44
|33
|14.
|30
|8
|8
|14
|36 - 52
|32
|15.
|30
|9
|4
|17
|26 - 46
|31
|16.
|31
|8
|6
|17
|46 - 55
|30
|17.
|30
|7
|7
|16
|29 - 47
|28
|18.
|30
|7
|7
|16
|33 - 57
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|3
|1
|40 - 16
|36
|2.
|15
|10
|5
|0
|26 - 10
|35
|3.
|2:2
|15
|11
|0
|4
|43 - 17
|33
|4.
|2:2
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|5.
|15
|10
|3
|2
|32 - 16
|33
|6.
|15
|9
|5
|1
|23 - 10
|32
|7.
|15
|7
|6
|2
|22 - 17
|27
|8.
|15
|6
|6
|3
|25 - 21
|24
|9.
|15
|7
|3
|5
|24 - 20
|24
|10.
|15
|7
|3
|5
|28 - 24
|24
|11.
|15
|7
|2
|6
|15 - 14
|23
|12.
|15
|6
|3
|6
|20 - 19
|21
|13.
|15
|5
|4
|6
|24 - 24
|19
|14.
|15
|4
|7
|4
|14 - 20
|19
|15.
|16
|5
|3
|8
|26 - 27
|18
|16.
|15
|5
|3
|7
|17 - 20
|18
|17.
|15
|4
|4
|7
|17 - 30
|16
|18.
|15
|4
|1
|10
|14 - 24
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|2
|4
|22 - 14
|29
|2.
|15
|6
|6
|3
|21 - 15
|24
|3.
|2:2
|15
|7
|3
|5
|26 - 24
|24
|4.
|15
|5
|6
|4
|24 - 28
|21
|5.
|15
|6
|2
|7
|25 - 32
|20
|6.
|15
|5
|5
|5
|18 - 17
|20
|7.
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|8.
|2:2
|16
|4
|6
|6
|20 - 22
|18
|9.
|15
|5
|3
|7
|12 - 22
|18
|10.
|15
|5
|2
|8
|19 - 24
|17
|11.
|15
|4
|4
|7
|19 - 24
|16
|12.
|15
|4
|3
|8
|22 - 25
|15
|13.
|15
|3
|3
|9
|16 - 27
|12
|14.
|15
|3
|3
|9
|20 - 28
|12
|15.
|15
|2
|5
|8
|16 - 33
|11
|16.
|16
|2
|4
|10
|18 - 29
|10
|17.
|15
|2
|4
|9
|11 - 30
|10
|18.
|15
|3
|0
|12
|15 - 27
|9
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|23 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|18 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (9)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|12 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 12
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|12
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 10
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 8
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10