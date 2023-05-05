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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Арминия
1:1
Конец матча
Гройтер Фюрт
0'
1:0
17' Гол
Ласм Бриан
1:0
24' Не забитый пенальти
Хргота Бранимир
1:1
26' Пенальти
Хргота Бранимир
90' Желтая карточка
Гризбек Себастьян
90'+5

Ход матча

17'
Ласм Бриан
(Окугава Масая)
1:0
24'
1:0
Хргота Бранимир
26'
1:1
Хргота Бранимир
62'
Василиадис Себастиан
Притль Мануэль
 
62'
Консбрух Джомейн
Ржатковски Марк
 
62'
Белло Джордж
Ощипка Бастиан
 
63'
 
Абиама Диксон
Зиб Арминдо
71'
Серра Янни
Клос Фабиан
 
76'
 
Рашль Тобиас
Петков Лукас
78'
Гебауэр Кристиан
Ласм Бриан
 
89'
 
Maximilian Dietz
Грин Джулиан
89'
 
Аста Симон
Майерхёфер Марко
90'
 
Гризбек Себастьян

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 5
  • 4 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 339 Количество передач 389
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
33
Фрайсль
Мартин
2
Клюнтер
Лукас
4
Якель
Фредерик
30
Андраде
Андреас
5
Ощипка
Бастиан
19
Притль
Мануэль
11
Окугава
Масая
16
Ржатковски
Марк
21
Хак
Робин
10
Ласм
Бриан
9
Клос
Фабиан
1
Линде
Андреас
22
Гризбек
Себастьян
23
Юнг
Гидеон
5
Хаддади
Уссама
18
Майерхёфер
Марко
13
Кристиансен
Макс
24
Йон
Марко
16
Петков
Лукас
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
30
Зиб
Арминдо
Арминия
4-1-3-2
Гройтер Фюрт
3-3-2-2

История личных встреч

Арминия
Гройтер Фюрт

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

20 матчей

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

Б2
1:0
Б
2:2
Б
1:1
Б2
2:4
Б2
2:2
Б2
2:2
Б2
2:3
Б2
0:0
Б2
1:2
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
4:2
Б2
0:0
Б2
4:1
Б2
2:0
Б2
1:0
Б2
1:4
Б2
2:1
Б2
2:4
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.9
1.4

Среднее время на гол

47
64

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

1.4
1.6

Среднее время на гол

64
56

Всего голов

33
30

Голов в среднем за матч

1.65
1.5

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

54
60

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хак Робин 10 (3) 0.32
Клос Фабиан 6 0.19
Ласм Бриан 6 0.19
Серра Янни 6 0.19
Окугава Масая 5 0.16
Консбрух Джомейн 3 0.1
Василиадис Себастиан 2 0.06
Ощипка Бастиан 1 0.03
Гебауэр Кристиан 1 0.03
Якель Фредерик 1 0.03
Притль Мануэль 1 0.03
Хюсинг Оливер 1 0.03
Андраде Андреас 1 0.03
Рамос Гильерме 1 0.03
Канурич Беньямин 1 0.03
Ржатковски Марк 0 0
Клюнтер Лукас 0 0
Лепиница Иван 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 11 (3) 0.35
Ахе Рагнар 7 0.23
Грин Джулиан 4 (1) 0.13
Михальски Дамян 4 0.13
Зиб Арминдо 3 0.1
Абиама Диксон 3 0.1
Аста Симон 1 0.03
Рашль Тобиас 1 0.03
Тильман Тимоти 1 0.03
Пюлюлю Афимико 1 0.03
Петков Лукас 1 0.03
Кристиансен Макс 0 0
Йон Марко 0 0
Юнг Гидеон 0 0

Карточки

Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лепиница Иван 8 0
Василиадис Себастиан 7 0
Рамос Гильерме 6 0
Хак Робин 6 0
Ржатковски Марк 5 0
Клюнтер Лукас 3 1
Ласм Бриан 3 1
Клос Фабиан 4 0
Ощипка Бастиан 4 0
Андраде Андреас 3 0
Фрайсль Мартин 3 0
Консбрух Джомейн 3 0
Сидлер Сильван 1 1
Якель Фредерик 1 1
Притль Мануэль 2 0
Хюсинг Оливер 2 0
Окугава Масая 2 0
Капино Стефанос 1 0
Белло Джордж 1 0
Канурич Беньямин 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аста Симон 5 1
Юнг Гидеон 3 2
Гризбек Себастьян 6 0
Кристиансен Макс 6 0
Хргота Бранимир 5 0
Хаддади Уссама 4 0
Михальски Дамян 4 0
Рашль Тобиас 4 0
Ахе Рагнар 3 0
Йон Марко 3 0
Абиама Диксон 3 0
Зиб Арминдо 3 0
Грин Джулиан 2 0
Oualid Mhamdi 2 0
Тильман Тимоти 0 1
Дуджак Джереми 1 0
Линде Андреас 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0
Шаффран Леон 1 0
Петков Лукас 1 0
Фобассам Оливер 1 0

Результаты матчей

Арминия
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Гройтер Фюрт
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

9
13
Арминия
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Гройтер Фюрт
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

20
5

Волевые поражения

13
19
Арминия
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
Гройтер Фюрт
19%
81%
4 победы 17 поражений
Первый тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (3)
40% (12)
50% (15)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

25
5

Волевые поражения

22
32

Голы по времени матча

Забито

25
16
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
2
8%
2
13%
1-15
5
20%
2
13%
16-30
4
16%
5
31%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
5
20%
2
13%
61-75
6
24%
4
25%
76-90

Пропущено

26
29
7 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
2
8%
5
17%
1-15
1
4%
2
7%
16-30
4
15%
4
14%
31-45
12
46%
5
17%
46-60
4
15%
8
28%
61-75
3
12%
5
17%
76-90

Забито

20
20
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
6
30%
2
10%
1-15
2
10%
3
15%
16-30
3
15%
1
5%
31-45
4
20%
7
35%
46-60
1
5%
4
20%
61-75
4
20%
3
15%
76-90

Пропущено

28
19
12 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
5
18%
2
11%
1-15
5
18%
2
11%
16-30
2
7%
0
0%
31-45
3
11%
8
42%
46-60
8
29%
3
16%
61-75
5
18%
4
21%
76-90

Забито

45
36
22 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 15
7 Не забивали 4
8
18%
4
11%
1-15
7
16%
5
14%
16-30
7
16%
6
17%
31-45
7
16%
8
22%
46-60
6
13%
6
17%
61-75
10
22%
7
19%
76-90

Пропущено

54
48
19 В 1-м тайме 15
35 Во 2-м тайме 33
20 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 25
7
13%
7
15%
1-15
6
11%
4
8%
16-30
6
11%
4
8%
31-45
15
28%
13
27%
46-60
12
22%
11
23%
61-75
8
15%
9
19%
76-90

Результаты последних матчей

Арминия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Санкт-Паули - Арминия 2:1 Арминия - Ганновер 96 1:3 Карлсруэ - Арминия 4:2 Арминия - Фортуна 2:2
Хольштайн Киль - Арминия 2:3 Арминия - Гронинген 1:1 Арминия - Нюрнберг 2:2 Арминия - Дармштадт 3:1 Айнтрахт Бр - Арминия 3:3 Арминия - Хайденхайм 0:1 Гамбург - Арминия 2:1 Арминия - Ганза 0:1 Ян - Арминия 1:3 Арминия - Зандхаузен 1:2 Арминия - Падерборн 1:1 Арминия - Хольштайн Киль 2:1 Боруссия М - Арминия 4:0 Арминия - Ферль 1:1 Арминия - Магдебург 3:1 Падерборн - Арминия 0:2
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Ян 2:1 Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2
Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 1:0 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Блау-Вайс 3:1 Ганза - Гройтер Фюрт 4:1 Пендикспор - Гройтер Фюрт 0:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 3:3 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:3 Дармштадт - Гройтер Фюрт 1:1

Результаты матчей

Арминия
Гройтер Фюрт

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
5 раз 33%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
1
9 раз 60%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%

Точный счет

2:1
4 раза 13%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:1
8 раз 27%
2:2
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
0
7 раз 23%
2
6 раз 20%
3
5 раз 17%
4
2 раза 7%
1
16 раз 53%
2
10 раз 33%
0
3 раза 10%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Арминия
Гройтер Фюрт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
14
1
8
7
1.5
7
8
4
11
2.5
1
14
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
2
5
10
1.5
4
11
3
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
27
3
13
17
1.5
11
19
7
23
2.5
1
29
2
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 30 19 7 4 48 - 24 64
2.
Хайденхайм
 30 17 9 4 61 - 31 60
3.
Гамбург
 2:2 31 17 6 8 62 - 43 57
4.
Падерборн
 2:2 31 15 6 10 63 - 39 51
5.
Санкт-Паули
 30 14 8 8 47 - 35 50
6.
Фортуна
 30 15 5 10 51 - 40 50
7.
Кайзерслаутерн
 30 11 11 8 43 - 38 44
8.
Ганновер 96
 30 11 7 12 43 - 44 40
9.
Хольштайн Киль
 30 10 10 10 48 - 52 40
10.
Карлсруэ
 30 11 6 13 50 - 49 39
11.
Магдебург
 30 11 5 14 42 - 52 38
12.
Гройтер Фюрт
 31 9 10 12 40 - 46 37
13.
Нюрнберг
 30 9 6 15 26 - 44 33
14.
Айнтрахт Бр
 30 8 8 14 36 - 52 32
15.
Ганза
 30 9 4 17 26 - 46 31
16.
Арминия
 31 8 6 17 46 - 55 30
17.
Ян
 30 7 7 16 29 - 47 28
18.
Зандхаузен
 30 7 7 16 33 - 57 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 15 11 3 1 40 - 16 36
2.
Дармштадт
 15 10 5 0 26 - 10 35
3.
Падерборн
 2:2 15 11 0 4 43 - 17 33
4.
Гамбург
 2:2 16 10 3 3 36 - 19 33
5.
Фортуна
 15 10 3 2 32 - 16 33
6.
Санкт-Паули
 15 9 5 1 23 - 10 32
7.
Гройтер Фюрт
 15 7 6 2 22 - 17 27
8.
Кайзерслаутерн
 15 6 6 3 25 - 21 24
9.
Ганновер 96
 15 7 3 5 24 - 20 24
10.
Карлсруэ
 15 7 3 5 28 - 24 24
11.
Нюрнберг
 15 7 2 6 15 - 14 23
12.
Айнтрахт Бр
 15 6 3 6 20 - 19 21
13.
Хольштайн Киль
 15 5 4 6 24 - 24 19
14.
Ян
 15 4 7 4 14 - 20 19
15.
Арминия
 16 5 3 8 26 - 27 18
16.
Магдебург
 15 5 3 7 17 - 20 18
17.
Зандхаузен
 15 4 4 7 17 - 30 16
18.
Ганза
 15 4 1 10 14 - 24 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 15 9 2 4 22 - 14 29
2.
Хайденхайм
 15 6 6 3 21 - 15 24
3.
Гамбург
 2:2 15 7 3 5 26 - 24 24
4.
Хольштайн Киль
 15 5 6 4 24 - 28 21
5.
Магдебург
 15 6 2 7 25 - 32 20
6.
Кайзерслаутерн
 15 5 5 5 18 - 17 20
7.
Санкт-Паули
 15 5 3 7 24 - 25 18
8.
Падерборн
 2:2 16 4 6 6 20 - 22 18
9.
Ганза
 15 5 3 7 12 - 22 18
10.
Фортуна
 15 5 2 8 19 - 24 17
11.
Ганновер 96
 15 4 4 7 19 - 24 16
12.
Карлсруэ
 15 4 3 8 22 - 25 15
13.
Зандхаузен
 15 3 3 9 16 - 27 12
14.
Арминия
 15 3 3 9 20 - 28 12
15.
Айнтрахт Бр
 15 2 5 8 16 - 33 11
16.
Гройтер Фюрт
 16 2 4 10 18 - 29 10
17.
Нюрнберг
 15 2 4 9 11 - 30 10
18.
Ян
 15 3 0 12 15 - 27 9
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  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 23 (6)
Гамбург Глацель Роберт 18 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 13 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (9)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 12 (2)
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Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 12
Ян Гимбер Бенедикт 12
Карлсруэ Франке Марсель 1 10
Ганза Ферхук Йон 2 8
Дармштадт Холланд Фабиан 10
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