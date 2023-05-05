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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 6.
Сирианска Эскильстуна
1:1
Второй тайм: 73'
Утсиктенс
0'
35' Желтая карточка
Anton Ekeroth
55' Желтая карточка
Armin Culum
0:1
56' Гол
Lucas Hedlund
1:1
58' Гол
Armin Culum

Ход матча

35'
Anton Ekeroth
 
46'
Oskar Lindberg
Якубу Алию
 
55'
Armin Culum
 
56'
Leo Lif
Theodor Hansemon
 
56'
0:1
Lucas Hedlund
58'
Armin Culum
(Leo Lif)
1:1
62'
Паломино Марсело
Ishak Shamoun
 
62'
Мааруф Самир
Robin Sundgren
 
67'
 
Edin Hamidovic
Мартинссон Фредрик
Лучшие коэффициенты
Сирианска Эскильстуна
Ничья
Утсиктенс
4.50
3.49
4.80
Все Коэффициенты
35
Wahlfrid
Nilsson
25
Адольфссон
Маттис
4
Модиг
Йеспер
21
Сульич
Али
2
Robin
Sundgren
22
Theodor
Hansemon
16
Ishak
Shamoun
17
Anton
Ekeroth
13
Якубу
Алию
9
Карлссон
Аджей
Симон
23
Armin
Culum
30
Хадая
Элиас
33
Sebastian
Lagerlund
3
Брандт
Йеспер
2
Wilhelm
Nilsson
4
Allan
Mohideen
10
Albin
Skoglund
6
Erik
Westermark
8
Фальцетас
Александр
21
Мартинссон
Фредрик
9
Lucas
Hedlund
7
Бом
Карл
Сирианска Эскильстуна
3-4-3
Утсиктенс
3-5-2

История личных встреч

Сирианска Эскильстуна
Утсиктенс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

С
3:1
С
2:3

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
2

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
45

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модиг Йеспер 1 0.17
Leo Lif 1 0.17
Паломино Марсело 1 (1) 0.17
Карлссон Аджей Симон 0 0
Мааруф Самир 0 0
Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Westermark 3 0.5
Erik Gunnarsson2 2 0.33
Бом Карл 1 0.17
Allan Mohideen 1 0.17
Lucas Hedlund 1 0.17
Edin Hamidovic 0 0
Predrag Randjelovic II 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адольфссон Маттис 2 0
Карлссон Аджей Симон 1 0
Сульич Али 1 0
Паломино Марсело 1 0
Митку Маттиас 1 0
Мааруф Самир 1 0
Anton Ekeroth 1 0
Robin Sundgren 1 0
Ishak Shamoun 1 0
Leo Lif 1 0
Oskar Lindberg 1 0
Hussein Cabdi Mohammed 1 0
Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wilhelm Nilsson 3 1
Predrag Randjelovic II 3 0
Albin Skoglund 3 0
Erik Gunnarsson2 3 0
Фальцетас Александр 2 0
Erik Westermark 2 0
Мартинссон Фредрик 2 0
Бом Карл 1 0
Брандт Йеспер 1 0
Lucas Hedlund 1 0
Хадая Элиас 1 0

Результаты матчей

Сирианска Эскильстуна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Утсиктенс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
1
Сирианска Эскильстуна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Утсиктенс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

2
3
Сирианска Эскильстуна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Утсиктенс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

2
4

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
3
38%
1
33%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
3
38%
31-45
1
33%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
5
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
4
44%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сирианска Эскильстуна - Мьельбю АИ ФФ 1:1 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Сирианска Эскильстуна - Ассириска 1:3
Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 0:1 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сирианска Эскильстуна - Худдинге 2:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Нака Илирия 0:2 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Троллхаттен - Сирианска Эскильстуна 2:1 Ариана - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Мотала 3:0 Гефле - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Дегерфорс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Юргорден 1:5 Сирианска Эскильстуна - Юнитед Нордик 1:0
Утсиктенс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Гефле - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - ГАИС 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 1:3
Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Утсиктенс - Фалькенберг 1:2 ГАИС - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Утсиктенс - Оддевольд 1:3 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Вестерос 0:2 Далкурд - Утсиктенс 4:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 0:1

Результаты матчей

Сирианска Эскильстуна
Утсиктенс

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

3:0
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Сирианска Эскильстуна
Утсиктенс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 6 5 0 1 16 - 7 15
2.
Эстерсунд
 5 3 2 0 7 - 2 11
3.
Утсиктенс
 1:1 6 3 2 1 9 - 6 11
4.
ГАИС
 5 3 1 1 9 - 4 10
5.
Вестерос
 5 3 1 1 7 - 3 10
6.
Йёнчёпинг
 5 2 3 0 9 - 7 9
7.
Сундсвалль
 6 3 0 3 11 - 13 9
8.
Гефле
 5 2 1 2 4 - 4 7
9.
Браге
 5 2 1 2 4 - 5 7
10.
Ландскруна
 5 2 0 3 4 - 7 6
11.
Эребру
 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Сирианска Эскильстуна
 1:1 6 1 2 3 4 - 10 5
13.
Хельсинборг
 5 1 0 4 2 - 5 3
14.
Треллеборг
 5 1 0 4 7 - 11 3
15.
Эргрюте
 5 0 3 2 5 - 8 3
16.
Сковде АИК
 5 0 2 3 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Йёнчёпинг
 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
ГАИС
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Эстер
 3 2 0 1 8 - 3 6
4.
Ландскруна
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Утсиктенс
 1:1 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Вестерос
 2 1 1 0 3 - 0 4
7.
Гефле
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Эстерсунд
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Эребру
 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Сирианска Эскильстуна
 1:1 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Браге
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Треллеборг
 3 1 0 2 5 - 5 3
13.
Хельсинборг
 3 1 0 2 2 - 3 3
14.
Сундсвалль
 4 1 0 3 6 - 10 3
15.
Сковде АИК
 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Эргрюте
 2 0 2 0 4 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
Эстерсунд
 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Сундсвалль
 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Вестерос
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Утсиктенс
 1:1 3 1 2 0 5 - 3 5
6.
ГАИС
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Браге
 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
Гефле
 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
Йёнчёпинг
 2 0 2 0 5 - 5 2
10.
Эребру
 2 0 1 1 0 - 3 1
11.
Эргрюте
 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
Сирианска Эскильстуна
 1:1 3 0 1 2 2 - 8 1
13.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Треллеборг
 2 0 0 2 2 - 6 0
15.
Ландскруна
 2 0 0 2 0 - 4 0
16.
Сковде АИК
 3 0 0 3 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 8
ГАИС Линдберг Юлиус 4
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 4
Эстер Сёдерберг Никлас 3 (4)
Утсиктенс Erik Westermark 3
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 3
Ландскруна Camil Jebara 1 2
Эргрюте Hady Saleh Karim 1 2
Эстер Вестермарк Йеспер 3
Сундсвалль Андерссон Эрик 3
Весь список
  • Желтая карточка
    55'
    Armin Culum получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Aliyu Yakubu уходит с поля. Oskar Lindberg выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    35'
    Anton Ekeroth получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 39% завершится победой Сирианска Эскильстуна.
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Лучшие коэффициенты
Сирианска Эскильстуна
Ничья
Утсиктенс
4.50
3.49
4.80
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