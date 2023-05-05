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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 6.
Сирианска Эскильстуна
1:1
Конец матча
Утсиктенс
0'
35' Желтая карточка
Anton Ekeroth
55' Желтая карточка
Armin Culum
0:1
57' Гол
Lucas Hedlund
1:1
58' Гол
Armin Culum
84' Желтая карточка
Брандт Йеспер
90' Желтая карточка
Albin Skoglund
90' Желтая карточка
Адольфссон Маттис
90'+6
35
Wahlfrid
Nilsson
25
Адольфссон
Маттис
4
Модиг
Йеспер
21
Сульич
Али
2
Robin
Sundgren
22
Theodor
Hansemon
16
Ishak
Shamoun
17
Anton
Ekeroth
13
Якубу
Алию
9
Карлссон
Аджей
Симон
23
Armin
Culum
30
Хадая
Элиас
33
Sebastian
Lagerlund
3
Брандт
Йеспер
2
Wilhelm
Nilsson
4
Allan
Mohideen
10
Albin
Skoglund
6
Erik
Westermark
8
Фальцетас
Александр
21
Мартинссон
Фредрик
9
Lucas
Hedlund
7
Бом
Карл
Сирианска Эскильстуна
3-4-3
Утсиктенс
3-5-2

История личных встреч

Сирианска Эскильстуна
Утсиктенс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

С
3:1
С
2:3

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
2

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
45

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leo Lif 1 0.17
Модиг Йеспер 1 0.17
Armin Culum 1 0.17
Паломино Марсело 1 (1) 0.17
Карлссон Аджей Симон 0 0
Мааруф Самир 0 0
Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Westermark 3 0.5
Lucas Hedlund 2 0.33
Erik Gunnarsson2 2 0.33
Бом Карл 1 0.17
Allan Mohideen 1 0.17
Edin Hamidovic 0 0
Predrag Randjelovic II 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адольфссон Маттис 3 0
Карлссон Аджей Симон 1 0
Сульич Али 1 0
Паломино Марсело 1 0
Митку Маттиас 1 0
Мааруф Самир 1 0
Anton Ekeroth 1 0
Robin Sundgren 1 0
Ishak Shamoun 1 0
Leo Lif 1 0
Oskar Lindberg 1 0
Armin Culum 1 0
Hussein Cabdi Mohammed 1 0
Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wilhelm Nilsson 3 1
Albin Skoglund 4 0
Predrag Randjelovic II 3 0
Erik Gunnarsson2 3 0
Фальцетас Александр 2 0
Брандт Йеспер 2 0
Erik Westermark 2 0
Мартинссон Фредрик 2 0
Бом Карл 1 0
Lucas Hedlund 1 0
Хадая Элиас 1 0

Результаты матчей

Сирианска Эскильстуна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Утсиктенс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
2
Сирианска Эскильстуна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Утсиктенс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

2
3
Сирианска Эскильстуна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Утсиктенс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
3
38%
1
33%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
3
33%
31-45
2
50%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

10
6
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
4
40%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сирианска Эскильстуна - Мьельбю АИ ФФ 1:1 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Сирианска Эскильстуна - Ассириска 1:3
Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 0:1 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сирианска Эскильстуна - Худдинге 2:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Нака Илирия 0:2 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Троллхаттен - Сирианска Эскильстуна 2:1 Ариана - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Мотала 3:0 Гефле - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Дегерфорс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Юргорден 1:5 Сирианска Эскильстуна - Юнитед Нордик 1:0
Утсиктенс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Гефле - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - ГАИС 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 1:3
Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Утсиктенс - Фалькенберг 1:2 ГАИС - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Утсиктенс - Оддевольд 1:3 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Вестерос 0:2 Далкурд - Утсиктенс 4:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 0:1

Результаты матчей

Сирианска Эскильстуна
Утсиктенс

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

3:0
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Сирианска Эскильстуна
Утсиктенс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 6 5 0 1 16 - 7 15
2.
Эстерсунд
 5 3 2 0 7 - 2 11
3.
Утсиктенс
 6 3 2 1 9 - 6 11
4.
ГАИС
 5 3 1 1 9 - 4 10
5.
Вестерос
 5 3 1 1 7 - 3 10
6.
Йёнчёпинг
 5 2 3 0 9 - 7 9
7.
Сундсвалль
 6 3 0 3 11 - 13 9
8.
Гефле
 5 2 1 2 4 - 4 7
9.
Браге
 5 2 1 2 4 - 5 7
10.
Ландскруна
 5 2 0 3 4 - 7 6
11.
Эребру
 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Сирианска Эскильстуна
 6 1 2 3 4 - 10 5
13.
Хельсинборг
 5 1 0 4 2 - 5 3
14.
Треллеборг
 5 1 0 4 7 - 11 3
15.
Эргрюте
 5 0 3 2 5 - 8 3
16.
Сковде АИК
 5 0 2 3 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Йёнчёпинг
 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
ГАИС
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Эстер
 3 2 0 1 8 - 3 6
4.
Ландскруна
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Утсиктенс
 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Вестерос
 2 1 1 0 3 - 0 4
7.
Гефле
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Эстерсунд
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Эребру
 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Сирианска Эскильстуна
 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Браге
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Треллеборг
 3 1 0 2 5 - 5 3
13.
Хельсинборг
 3 1 0 2 2 - 3 3
14.
Сундсвалль
 4 1 0 3 6 - 10 3
15.
Сковде АИК
 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Эргрюте
 2 0 2 0 4 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
Эстерсунд
 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Сундсвалль
 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Вестерос
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Утсиктенс
 3 1 2 0 5 - 3 5
6.
ГАИС
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Браге
 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
Гефле
 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
Йёнчёпинг
 2 0 2 0 5 - 5 2
10.
Эребру
 2 0 1 1 0 - 3 1
11.
Эргрюте
 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
Сирианска Эскильстуна
 3 0 1 2 2 - 8 1
13.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Треллеборг
 2 0 0 2 2 - 6 0
15.
Ландскруна
 2 0 0 2 0 - 4 0
16.
Сковде АИК
 3 0 0 3 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 8
ГАИС Линдберг Юлиус 4
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 4
Эстер Сёдерберг Никлас 3 (4)
Утсиктенс Erik Westermark 3
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 3
Утсиктенс Albin Skoglund 4
Ландскруна Camil Jebara 1 2
Эргрюте Hady Saleh Karim 1 2
Эстер Вестермарк Йеспер 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Aliyu Yakubu уходит с поля. Oskar Lindberg выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      35'
      Anton Ekeroth получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сирианска Эскильстуна 1:1 Утсиктенс онлайн

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