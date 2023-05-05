Тур: 6.
1:1
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаAnton Ekeroth
55' Желтая карточкаArmin Culum
0:1
57' ГолLucas Hedlund
1:1
58' ГолArmin Culum
84' Желтая карточкаБрандт Йеспер
90' Желтая карточкаAlbin Skoglund
90' Желтая карточкаАдольфссон Маттис
90'+6
Ход матча
35'
55'
57'
0:1
58'
1:1
84'
90'
21
Сульич
Али
13
Якубу
Алию
23
Armin
Culum
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Сульич АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Якубу АлиюНападающий
- Нападающий
-
23 Armin CulumНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Leo Lif
-
-
Главный тренер: Jawad Al Jebouri
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Бом КарлНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Mark Gorgos
-
15 Ihab Naser
-
-
-
99 Emir Bosnic
-
Главный тренер: Bosko Orovic
История личных встреч
Сирианска Эскильстуна
Утсиктенс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
2.5
2
Тотал матчей
4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
45
Бомбардиры внутри турнира
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leo Lif
|1
|0.17
|Модиг Йеспер
|1
|0.17
|Armin Culum
|1
|0.17
|Паломино Марсело
|1 (1)
|0.17
|Карлссон Аджей Симон
|0
|0
|Мааруф Самир
|0
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Westermark
|3
|0.5
|Lucas Hedlund
|2
|0.33
|Erik Gunnarsson2
|2
|0.33
|Бом Карл
|1
|0.17
|Allan Mohideen
|1
|0.17
|Edin Hamidovic
|0
|0
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
Карточки
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адольфссон Маттис
|3
|0
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0
|Сульич Али
|1
|0
|Паломино Марсело
|1
|0
|Митку Маттиас
|1
|0
|Мааруф Самир
|1
|0
|Anton Ekeroth
|1
|0
|Robin Sundgren
|1
|0
|Ishak Shamoun
|1
|0
|Leo Lif
|1
|0
|Oskar Lindberg
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
|Hussein Cabdi Mohammed
|1
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Wilhelm Nilsson
|3
|1
|Albin Skoglund
|4
|0
|Predrag Randjelovic II
|3
|0
|Erik Gunnarsson2
|3
|0
|Фальцетас Александр
|2
|0
|Брандт Йеспер
|2
|0
|Erik Westermark
|2
|0
|Мартинссон Фредрик
|2
|0
|Бом Карл
|1
|0
|Lucas Hedlund
|1
|0
|Хадая Элиас
|1
|0
Результаты матчей
Сирианска Эскильстуна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Утсиктенс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
2
Сирианска Эскильстуна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Утсиктенс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
2
3
Сирианска Эскильстуна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Утсиктенс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
3
5
Голы по времени матча
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
3
38%
1
33%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
3
33%
31-45
2
50%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
10
6
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
4
40%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сирианска Эскильстуна - Мьельбю АИ ФФ 1:1 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Сирианска Эскильстуна - Ассириска 1:3
Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 0:1 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сирианска Эскильстуна - Худдинге 2:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Нака Илирия 0:2 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Троллхаттен - Сирианска Эскильстуна 2:1 Ариана - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Мотала 3:0 Гефле - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Дегерфорс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Юргорден 1:5 Сирианска Эскильстуна - Юнитед Нордик 1:0
Утсиктенс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Гефле - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - ГАИС 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 1:3
Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Утсиктенс - Фалькенберг 1:2 ГАИС - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Утсиктенс - Оддевольд 1:3 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Вестерос 0:2 Далкурд - Утсиктенс 4:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 0:1
Результаты матчей
Сирианска Эскильстуна
Утсиктенс
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
3:0
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Сирианска Эскильстуна
Утсиктенс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
24
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|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|4
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|4
|Эстер
|Сёдерберг Никлас
|3 (4)
|Утсиктенс
|Erik Westermark
|3
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 3
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|4
|Ландскруна
|Camil Jebara
|1 2
|Эргрюте
|Hady Saleh Karim
|1 2
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|3