Тур: 28. Стадион: Лавантталь Арена.
0:0
Перерыв
0'
25' Желтая карточкаТафернер Маттойс
32' Желтая карточкаЙегер Лукас
35' Желтая карточкаХаудум Штефан
Ход матча
25'
32'
35'
17
Омич
Эрвин
77
Мэлоун
Морис
11
Барибо
Тай
13
Касали
Тино
30
David
Herold
23
Йегер
Лукас
28
Jan
Jurcec
15
Балик
Гусейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Омич ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Мэлоун МорисПолузащитник
-
11 Барибо ТайНападающий
- Запасные игроки
-
21 Скубль ДавидВратарь
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Защитник
-
70 Балло ТьерноПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шмид Манфред
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 David HeroldЗащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Jan JurcecПолузащитник
-
15 Балик ГусейнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Букта ЧабаНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Шмидт Клаус
История личных встреч
Вольфсбергер
Альтах
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед
27 матчей
37%
22.2%
40.8%
10 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
22.2%
51.9%
25.9%
6 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
48.1%
18.6%
9 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
18
Голов в среднем за матч
1.15
1.29
Среднее время на гол
78
70
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.29
0.77
Среднее время на гол
70
117
Всего голов
33
28
Голов в среднем за матч
1.22
1.04
Тотал матчей
2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
73
86
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барибо Тай
|13 (2)
|0.46
|Мэлоун Морис
|7
|0.25
|Рёчер Торстен
|6
|0.21
|Augustine Boakye
|3
|0.11
|Яшич Адис
|2
|0.07
|Кершбаумер Константин
|2
|0.07
|Балло Тьерно
|2
|0.07
|Новак Михаэль
|1
|0.04
|Писингер Симон
|1
|0.04
|Вергос Николаос
|1 (1)
|0.04
|Ляйтгеб Марио
|1
|0.04
|Визингер Дарио
|1
|0.04
|Raphael Schifferl
|1
|0.04
|Верачниг Николас
|1
|0.04
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Matteo Anzolin
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нухиу Атдхи
|10
|0.36
|Тибиди Алексис
|5
|0.18
|Бишоф Ной
|3
|0.11
|Jan Jurcec
|2
|0.07
|Форсон Аманква
|1
|0.04
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0.04
|Йегер Лукас
|1
|0.04
|Гугганиг Лукас
|1
|0.04
|Mike-Steven Baehre
|1
|0.04
|Турнвальд Мануэль
|0
|0
|Шрайнер Эммануэль
|0
|0
|Нимага Бакари
|0
|0
|Букта Чаба
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тафернер Маттойс
|5
|0
|Писингер Симон
|3
|1
|Верачниг Николас
|4
|0
|Омич Эрвин
|4
|0
|Кершбаумер Константин
|3
|0
|Ляйтгеб Марио
|2
|0
|Рёчер Торстен
|2
|0
|Новак Михаэль
|2
|0
|Шерцер Йонатан
|2
|0
|Matteo Anzolin
|2
|0
|Мэлоун Морис
|2
|0
|Барибо Тай
|2
|0
|Балло Тьерно
|2
|0
|Яшич Адис
|2
|0
|Raphael Schifferl
|2
|0
|Баумгартнер Доминик
|1
|0
|Бонманн Хендрик
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
|Букузу Кевин
|1
|0
|Оерманн Тим
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нухиу Атдхи
|7
|1
|Эдокполор Носа Ийобоса
|7
|1
|Йегер Лукас
|8
|0
|Felix Strauss
|7
|0
|Райтер Доминик
|3
|1
|Тибиди Алексис
|4
|0
|Цвишенбруггер Ян
|3
|0
|Хаудум Штефан
|3
|0
|Гугганиг Лукас
|3
|0
|Шрайнер Эммануэль
|2
|0
|Турнвальд Мануэль
|2
|0
|Sebastian Aigner
|2
|0
|Форсон Аманква
|2
|0
|Нимага Бакари
|1
|0
|Mike-Steven Baehre
|1
|0
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0
|Ндиайе Пап-Альюн II
|1
|0
|Букта Чаба
|1
|0
|Бишоф Ной
|1
|0
|Amir Abdijanovic
|1
|0
|David Herold
|1
|0
|Jan Jurcec
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбергер
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Альтах
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
13
6
Вольфсбергер
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Альтах
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
15
15
Волевые поражения
20
8
Вольфсбергер
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (5)
48% (13)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
22% (6)
44% (12)
Альтах
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (6)
52% (14)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
16
19
Волевые поражения
33
14
Голы по времени матча
Забито
17
12
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 20
2
12%
3
25%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
2
12%
2
17%
31-45
2
12%
2
17%
46-60
3
18%
3
25%
61-75
5
29%
29%
1
8%
76-90
Пропущено
28
29
18 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
4
14%
5
17%
1-15
7
25%
2
7%
16-30
7
25%
5
17%
31-45
3
11%
5
17%
46-60
6
21%
3
10%
61-75
1
4%
9
31%
76-90
Забито
25
13
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
4
16%
3
23%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
3
12%
1
8%
31-45
3
12%
2
15%
46-60
3
12%
3
23%
61-75
9
36%
3
23%
76-90
Пропущено
21
22
13 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
5
24%
3
14%
1-15
6
29%
3
14%
16-30
2
10%
2
9%
31-45
4
19%
6
27%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
3
14%
6
27%
76-90
Забито
42
25
17 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 10
4 Не забивали 10
6
14%
6
24%
1-15
6
14%
2
8%
16-30
5
12%
3
12%
31-45
5
12%
4
16%
46-60
6
14%
6
24%
61-75
14
33%
4
16%
76-90
Пропущено
49
51
31 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 31
15 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 23
9
18%
8
16%
1-15
13
27%
5
10%
16-30
9
18%
7
14%
31-45
7
14%
11
22%
46-60
7
14%
5
10%
61-75
4
8%
15
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Альтах - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Хартберг 2:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0
Вольфсбергер - Рид 1:0 Рид - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 САК Клагенфурт - Вольфсбергер 4:1 Дравоград - Вольфсбергер 2:7 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:3 Сиэтл Саундерс - Вольфсбергер 0:0 Хёугесунн - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хайлигенкройц - Вольфсбергер 4:2 Вольфсбергер - Целе 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:1
Альтах
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Альтах - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 1:0
Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1 Альтах - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Альтах 3:0 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Рапид Вена - Альтах 3:0 Альтах - ЛАСК 0:1 Альтах - Иллертиссен 1:2 Альтах - Монако-2 0:3 Унтерахинг - Альтах 2:3 Альтах - Штутгарт-2 1:0 Санкт-Галлен - Альтах 0:1 Грасcхоппер - Альтах 4:1 Зандхаузен - Альтах 0:0 Аустрия Лустенау - Альтах 3:0 Альтах - Штурм 1:1
Результаты матчей
Вольфсбергер
Альтах
Точный счет
1:2
5 раз 38%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:3
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:2
5 раз 19%
1:3
4 раза 15%
2:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 44%
3
7 раз 26%
2
5 раз 19%
0
3 раза 11%
1
11 раз 41%
0
10 раз 37%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Вольфсбергер
Альтах
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
104
49
311
211
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
76
86
310
59
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
243
Больше Меньше
1710
1215
621
720
324
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|19
|7
|1
|58 - 17
|36
|2.
|27
|17
|6
|4
|46 - 22
|33
|3.
|27
|13
|10
|4
|49 - 32
|30
|4.
|27
|11
|5
|11
|43 - 37
|21
|5.
|27
|10
|8
|9
|48 - 44
|19
|6.
|27
|10
|3
|14
|38 - 53
|18
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|10
|7
|10
|38 - 44
|23
|2.
|0:0
|28
|9
|5
|14
|43 - 48
|21
|3.
|27
|9
|6
|12
|38 - 42
|19
|4.
|27
|6
|6
|15
|30 - 49
|15
|5.
|0:0
|28
|5
|8
|15
|26 - 50
|14
|6.
|27
|4
|9
|14
|23 - 42
|12
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|6
|0
|22 - 7
|27
|2.
|14
|8
|3
|3
|28 - 19
|27
|3.
|14
|6
|3
|5
|25 - 19
|21
|4.
|14
|10
|1
|3
|26 - 14
|7
|5.
|13
|6
|3
|4
|22 - 17
|2
|6.
|13
|4
|1
|8
|13 - 22
|-2
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|3
|4
|7
|14 - 21
|13
|2.
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|3.
|0:0
|14
|2
|3
|9
|18 - 27
|9
|4.
|13
|6
|3
|4
|21 - 22
|7
|5.
|14
|2
|6
|6
|16 - 24
|3
|6.
|14
|4
|4
|6
|18 - 24
|2
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|5
|1
|20 - 8
|26
|2.
|14
|6
|2
|6
|25 - 31
|20
|3.
|14
|4
|5
|5
|26 - 27
|17
|4.
|14
|12
|1
|1
|36 - 10
|9
|5.
|13
|5
|7
|1
|21 - 13
|3
|6.
|13
|5
|2
|6
|18 - 18
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|2
|6
|20 - 18
|17
|2.
|14
|4
|4
|6
|17 - 22
|16
|3.
|0:0
|14
|7
|2
|5
|25 - 21
|12
|4.
|13
|2
|3
|8
|7 - 18
|9
|5.
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|3
|6.
|0:0
|14
|2
|4
|8
|12 - 29
|1
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|17 (1)
|Аустрия Клагенфурт 2
|Пинк Маркус
|16
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|14 (3)
|Аустрия Вена
|Табакович Харис
|14 (1)
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|13 (4)
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 9
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 8
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 7
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 7
|Сваровски Тироль
|Felix Bacher
|2 5