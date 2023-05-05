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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Вольфсбергер
0:0
Перерыв
Альтах
0'
25' Желтая карточка
Тафернер Маттойс
32' Желтая карточка
Йегер Лукас
35' Желтая карточка
Хаудум Штефан

Ход матча

25'
Тафернер Маттойс
 
32'
 
Йегер Лукас
35'
 
Хаудум Штефан
Лучшие коэффициенты
Вольфсбергер
Ничья
Альтах
3.65
3.78
4.50
Все Коэффициенты
1
Бонманн
Хендрик
4
Гугганиг
Давид
8
Писингер
Симон
22
Баумгартнер
Доминик
6
Верачниг
Николас
3
Шерцер
Йонатан
16
Ляйтгеб
Марио
17
Омич
Эрвин
30
Тафернер
Маттойс
77
Мэлоун
Морис
11
Барибо
Тай
13
Касали
Тино
5
Гугганиг
Лукас
4
Felix
Strauss
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
30
David
Herold
23
Йегер
Лукас
27
Хаудум
Штефан
28
Jan
Jurcec
15
Балик
Гусейн
7
Бишоф
Ной
9
Нухиу
Атдхи
Вольфсбергер
3-4-2-1
Альтах
4-2-3-1

История личных встреч

Вольфсбергер
Альтах

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед

27 матчей

37%
22.2%
40.8%
10 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

22.2%
51.9%
25.9%
6 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
48.1%
18.6%
9 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

Б
0:2
Б
2:3
Б
2:2
Б
3:0
Б
1:2
Б
0:1
Б
0:2
Б
2:1
Б
5:2
Б
0:0
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
1:0
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:2

Голы

Всего голов

15
18

Голов в среднем за матч

1.15
1.29

Среднее время на гол

78
70

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.29
0.77

Среднее время на гол

70
117

Всего голов

33
28

Голов в среднем за матч

1.22
1.04

Тотал матчей

2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

73
86

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барибо Тай 13 (2) 0.46
Мэлоун Морис 7 0.25
Рёчер Торстен 6 0.21
Augustine Boakye 3 0.11
Яшич Адис 2 0.07
Кершбаумер Константин 2 0.07
Балло Тьерно 2 0.07
Новак Михаэль 1 0.04
Писингер Симон 1 0.04
Вергос Николаос 1 (1) 0.04
Ляйтгеб Марио 1 0.04
Визингер Дарио 1 0.04
Raphael Schifferl 1 0.04
Верачниг Николас 1 0.04
Баумгартнер Доминик 0 0
Matteo Anzolin 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нухиу Атдхи 10 0.36
Тибиди Алексис 5 0.18
Бишоф Ной 3 0.11
Jan Jurcec 2 0.07
Форсон Аманква 1 0.04
Тартаротти Йоханнес 1 0.04
Йегер Лукас 1 0.04
Гугганиг Лукас 1 0.04
Mike-Steven Baehre 1 0.04
Турнвальд Мануэль 0 0
Шрайнер Эммануэль 0 0
Нимага Бакари 0 0
Букта Чаба 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тафернер Маттойс 5 0
Писингер Симон 3 1
Верачниг Николас 4 0
Омич Эрвин 4 0
Кершбаумер Константин 3 0
Ляйтгеб Марио 2 0
Рёчер Торстен 2 0
Новак Михаэль 2 0
Шерцер Йонатан 2 0
Matteo Anzolin 2 0
Мэлоун Морис 2 0
Барибо Тай 2 0
Балло Тьерно 2 0
Яшич Адис 2 0
Raphael Schifferl 2 0
Баумгартнер Доминик 1 0
Бонманн Хендрик 1 0
Вергос Николаос 1 0
Букузу Кевин 1 0
Оерманн Тим 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нухиу Атдхи 7 1
Эдокполор Носа Ийобоса 7 1
Йегер Лукас 8 0
Felix Strauss 7 0
Райтер Доминик 3 1
Тибиди Алексис 4 0
Цвишенбруггер Ян 3 0
Хаудум Штефан 3 0
Гугганиг Лукас 3 0
Шрайнер Эммануэль 2 0
Турнвальд Мануэль 2 0
Sebastian Aigner 2 0
Форсон Аманква 2 0
Нимага Бакари 1 0
Mike-Steven Baehre 1 0
Тартаротти Йоханнес 1 0
Ндиайе Пап-Альюн II 1 0
Букта Чаба 1 0
Бишоф Ной 1 0
Amir Abdijanovic 1 0
David Herold 1 0
Jan Jurcec 1 0

Результаты матчей

Вольфсбергер
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Альтах
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

13
6
Вольфсбергер
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Альтах
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

15
15

Волевые поражения

20
8
Вольфсбергер
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (5)
48% (13)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
22% (6)
44% (12)
Альтах
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (6)
52% (14)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

16
19

Волевые поражения

33
14

Голы по времени матча

Забито

17
12
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 20
2
12%
3
25%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
2
12%
2
17%
31-45
2
12%
2
17%
46-60
3
18%
3
25%
61-75
5
29%
29%
1
8%
76-90

Пропущено

28
29
18 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
4
14%
5
17%
1-15
7
25%
2
7%
16-30
7
25%
5
17%
31-45
3
11%
5
17%
46-60
6
21%
3
10%
61-75
1
4%
9
31%
76-90

Забито

25
13
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
4
16%
3
23%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
3
12%
1
8%
31-45
3
12%
2
15%
46-60
3
12%
3
23%
61-75
9
36%
3
23%
76-90

Пропущено

21
22
13 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
5
24%
3
14%
1-15
6
29%
3
14%
16-30
2
10%
2
9%
31-45
4
19%
6
27%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
3
14%
6
27%
76-90

Забито

42
25
17 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 10
4 Не забивали 10
6
14%
6
24%
1-15
6
14%
2
8%
16-30
5
12%
3
12%
31-45
5
12%
4
16%
46-60
6
14%
6
24%
61-75
14
33%
4
16%
76-90

Пропущено

49
51
31 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 31
15 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 23
9
18%
8
16%
1-15
13
27%
5
10%
16-30
9
18%
7
14%
31-45
7
14%
11
22%
46-60
7
14%
5
10%
61-75
4
8%
15
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Альтах - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Хартберг 2:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0
Вольфсбергер - Рид 1:0 Рид - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 САК Клагенфурт - Вольфсбергер 4:1 Дравоград - Вольфсбергер 2:7 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:3 Сиэтл Саундерс - Вольфсбергер 0:0 Хёугесунн - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хайлигенкройц - Вольфсбергер 4:2 Вольфсбергер - Целе 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:1
Альтах
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Альтах - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 1:0
Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1 Альтах - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Альтах 3:0 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Рапид Вена - Альтах 3:0 Альтах - ЛАСК 0:1 Альтах - Иллертиссен 1:2 Альтах - Монако-2 0:3 Унтерахинг - Альтах 2:3 Альтах - Штутгарт-2 1:0 Санкт-Галлен - Альтах 0:1 Грасcхоппер - Альтах 4:1 Зандхаузен - Альтах 0:0 Аустрия Лустенау - Альтах 3:0 Альтах - Штурм 1:1

Результаты матчей

Вольфсбергер
Альтах

Точный счет

1:2
5 раз 38%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:3
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:2
5 раз 19%
1:3
4 раза 15%
2:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 44%
3
7 раз 26%
2
5 раз 19%
0
3 раза 11%
1
11 раз 41%
0
10 раз 37%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Вольфсбергер
Альтах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
4
4
9
1.5
3
11
2
11
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
7
6
8
6
1.5
3
10
5
9
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
3
0.5
Больше Меньше
17
10
12
15
1.5
6
21
7
20
2.5
3
24

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 27 19 7 1 58 - 17 36
2.
Штурм
 27 17 6 4 46 - 22 33
3.
ЛАСК
 27 13 10 4 49 - 32 30
4.
Рапид Вена
 27 11 5 11 43 - 37 21
5.
Аустрия Вена
 27 10 8 9 48 - 44 19
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 27 10 3 14 38 - 53 18

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 27 10 7 10 38 - 44 23
2.
Вольфсбергер
 0:0 28 9 5 14 43 - 48 21
3.
Сваровски Тироль
 27 9 6 12 38 - 42 19
4.
Хартберг
 27 6 6 15 30 - 49 15
5.
Альтах
 0:0 28 5 8 15 26 - 50 14
6.
Рид
 27 4 9 14 23 - 42 12

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 13 7 6 0 22 - 7 27
2.
ЛАСК
 14 8 3 3 28 - 19 27
3.
Рапид Вена
 14 6 3 5 25 - 19 21
4.
Штурм
 14 10 1 3 26 - 14 7
5.
Аустрия Вена
 13 6 3 4 22 - 17 2
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 13 4 1 8 13 - 22 -2

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Альтах
 0:0 14 3 4 7 14 - 21 13
2.
Хартберг
 13 3 3 7 16 - 25 12
3.
Вольфсбергер
 0:0 14 2 3 9 18 - 27 9
4.
Аустрия Лустенау
 13 6 3 4 21 - 22 7
5.
Рид
 14 2 6 6 16 - 24 3
6.
Сваровски Тироль
 14 4 4 6 18 - 24 2

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 13 7 5 1 20 - 8 26
2.
Аустрия Клагенфурт 2
 14 6 2 6 25 - 31 20
3.
Аустрия Вена
 14 4 5 5 26 - 27 17
4.
Ред Булл Зальцбург
 14 12 1 1 36 - 10 9
5.
ЛАСК
 13 5 7 1 21 - 13 3
6.
Рапид Вена
 13 5 2 6 18 - 18 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 13 5 2 6 20 - 18 17
2.
Аустрия Лустенау
 14 4 4 6 17 - 22 16
3.
Вольфсбергер
 0:0 14 7 2 5 25 - 21 12
4.
Рид
 13 2 3 8 7 - 18 9
5.
Хартберг
 14 3 3 8 14 - 24 3
6.
Альтах
 0:0 14 2 4 8 12 - 29 1

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 17 (1)
Аустрия Клагенфурт 2 Пинк Маркус 16
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 14 (3)
Аустрия Вена Табакович Харис 14 (1)
ЛАСК Накамура Кейто 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 9
ЛАСК Йовичич Бранко 1 8
Альтах Нухиу Атдхи 1 7
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 7
Сваровски Тироль Felix Bacher 2 5
Весь список
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Лучшие коэффициенты
Вольфсбергер
Ничья
Альтах
3.65
3.78
4.50
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