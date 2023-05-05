  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Зрители: 7300
Вольфсбергер
0:0
Конец матча
Альтах
0'
25' Желтая карточка
Тафернер Маттойс
32' Желтая карточка
Йегер Лукас
35' Желтая карточка
Хаудум Штефан
90' Желтая карточка
Балло Тьерно
90'+7
1
Бонманн
Хендрик
4
Гугганиг
Давид
8
Писингер
Симон
22
Баумгартнер
Доминик
6
Верачниг
Николас
3
Шерцер
Йонатан
16
Ляйтгеб
Марио
17
Омич
Эрвин
30
Тафернер
Маттойс
77
Мэлоун
Морис
11
Барибо
Тай
13
Касали
Тино
5
Гугганиг
Лукас
4
Felix
Strauss
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
30
David
Herold
23
Йегер
Лукас
27
Хаудум
Штефан
28
Jan
Jurcec
15
Балик
Гусейн
7
Бишоф
Ной
9
Нухиу
Атдхи
Вольфсбергер
3-4-2-1
Альтах
4-2-3-1

История личных встреч

Вольфсбергер
Альтах

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед

27 матчей

37%
22.2%
40.8%
10 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

22.2%
51.9%
25.9%
6 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
48.1%
18.6%
9 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

Б
0:2
Б
2:3
Б
2:2
Б
3:0
Б
1:2
Б
0:1
Б
0:2
Б
2:1
Б
5:2
Б
0:0
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
1:0
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:2

Голы

Всего голов

15
18

Голов в среднем за матч

1.15
1.29

Среднее время на гол

78
70

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.29
0.77

Среднее время на гол

70
117

Всего голов

33
28

Голов в среднем за матч

1.22
1.04

Тотал матчей

2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

73
86

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барибо Тай 13 (2) 0.46
Мэлоун Морис 7 0.25
Рёчер Торстен 6 0.21
Augustine Boakye 3 0.11
Яшич Адис 2 0.07
Кершбаумер Константин 2 0.07
Балло Тьерно 2 0.07
Новак Михаэль 1 0.04
Писингер Симон 1 0.04
Вергос Николаос 1 (1) 0.04
Ляйтгеб Марио 1 0.04
Визингер Дарио 1 0.04
Raphael Schifferl 1 0.04
Верачниг Николас 1 0.04
Баумгартнер Доминик 0 0
Matteo Anzolin 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нухиу Атдхи 10 0.36
Тибиди Алексис 5 0.18
Бишоф Ной 3 0.11
Jan Jurcec 2 0.07
Форсон Аманква 1 0.04
Тартаротти Йоханнес 1 0.04
Йегер Лукас 1 0.04
Гугганиг Лукас 1 0.04
Mike-Steven Baehre 1 0.04
Турнвальд Мануэль 0 0
Шрайнер Эммануэль 0 0
Нимага Бакари 0 0
Букта Чаба 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тафернер Маттойс 5 0
Писингер Симон 3 1
Верачниг Николас 4 0
Омич Эрвин 4 0
Кершбаумер Константин 3 0
Балло Тьерно 3 0
Ляйтгеб Марио 2 0
Рёчер Торстен 2 0
Новак Михаэль 2 0
Шерцер Йонатан 2 0
Matteo Anzolin 2 0
Мэлоун Морис 2 0
Барибо Тай 2 0
Яшич Адис 2 0
Raphael Schifferl 2 0
Баумгартнер Доминик 1 0
Бонманн Хендрик 1 0
Вергос Николаос 1 0
Букузу Кевин 1 0
Оерманн Тим 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нухиу Атдхи 7 1
Эдокполор Носа Ийобоса 7 1
Йегер Лукас 8 0
Felix Strauss 7 0
Райтер Доминик 3 1
Тибиди Алексис 4 0
Цвишенбруггер Ян 3 0
Хаудум Штефан 3 0
Гугганиг Лукас 3 0
Шрайнер Эммануэль 2 0
Турнвальд Мануэль 2 0
Sebastian Aigner 2 0
Форсон Аманква 2 0
Нимага Бакари 1 0
Mike-Steven Baehre 1 0
Тартаротти Йоханнес 1 0
Ндиайе Пап-Альюн II 1 0
Букта Чаба 1 0
Бишоф Ной 1 0
Amir Abdijanovic 1 0
David Herold 1 0
Jan Jurcec 1 0

Результаты матчей

Вольфсбергер
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (9)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Альтах
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

13
6
Вольфсбергер
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Альтах
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

15
15

Волевые поражения

20
8
Вольфсбергер
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (5)
50% (14)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
25% (7)
43% (12)
Альтах
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
54% (15)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

16
19

Волевые поражения

33
14

Голы по времени матча

Забито

17
12
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
2
12%
3
25%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
2
12%
2
17%
31-45
2
12%
2
17%
46-60
3
18%
3
25%
61-75
5
29%
29%
1
8%
76-90

Пропущено

28
29
18 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
4
14%
5
17%
1-15
7
25%
2
7%
16-30
7
25%
5
17%
31-45
3
11%
5
17%
46-60
6
21%
3
10%
61-75
1
4%
9
31%
76-90

Забито

25
13
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
4
16%
3
23%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
3
12%
1
8%
31-45
3
12%
2
15%
46-60
3
12%
3
23%
61-75
9
36%
3
23%
76-90

Пропущено

21
22
13 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
5
24%
3
14%
1-15
6
29%
3
14%
16-30
2
10%
2
9%
31-45
4
19%
6
27%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
3
14%
6
27%
76-90

Забито

42
25
17 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 10
5 Не забивали 11
6
14%
6
24%
1-15
6
14%
2
8%
16-30
5
12%
3
12%
31-45
5
12%
4
16%
46-60
6
14%
6
24%
61-75
14
33%
4
16%
76-90

Пропущено

49
51
31 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 31
15 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 23
9
18%
8
16%
1-15
13
27%
5
10%
16-30
9
18%
7
14%
31-45
7
14%
11
22%
46-60
7
14%
5
10%
61-75
4
8%
15
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Альтах - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Хартберг 2:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0
Вольфсбергер - Рид 1:0 Рид - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 САК Клагенфурт - Вольфсбергер 4:1 Дравоград - Вольфсбергер 2:7 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:3 Сиэтл Саундерс - Вольфсбергер 0:0 Хёугесунн - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хайлигенкройц - Вольфсбергер 4:2 Вольфсбергер - Целе 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:1
Альтах
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Альтах - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 1:0
Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1 Альтах - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Альтах 3:0 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Рапид Вена - Альтах 3:0 Альтах - ЛАСК 0:1 Альтах - Иллертиссен 1:2 Альтах - Монако-2 0:3 Унтерахинг - Альтах 2:3 Альтах - Штутгарт-2 1:0 Санкт-Галлен - Альтах 0:1 Грасcхоппер - Альтах 4:1 Зандхаузен - Альтах 0:0 Аустрия Лустенау - Альтах 3:0 Альтах - Штурм 1:1

Результаты матчей

Вольфсбергер
Альтах

Точный счет

1:2
5 раз 36%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:3
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:2
5 раз 18%
1:3
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 43%
3
7 раз 25%
2
5 раз 18%
0
4 раза 14%
0
11 раз 39%
1
11 раз 39%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Вольфсбергер
Альтах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
4
4
10
1.5
3
11
2
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
7
7
8
6
1.5
3
11
5
9
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
4
0.5
Больше Меньше
17
11
12
16
1.5
6
22
7
21
2.5
3
25

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 27 19 7 1 58 - 17 36
2.
Штурм
 27 17 6 4 46 - 22 33
3.
ЛАСК
 27 13 10 4 49 - 32 30
4.
Рапид Вена
 27 11 5 11 43 - 37 21
5.
Аустрия Вена
 27 10 8 9 48 - 44 19
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 27 10 3 14 38 - 53 18

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 27 10 7 10 38 - 44 23
2.
Вольфсбергер
 28 9 5 14 43 - 48 21
3.
Сваровски Тироль
 27 9 6 12 38 - 42 19
4.
Хартберг
 27 6 6 15 30 - 49 15
5.
Альтах
 28 5 8 15 26 - 50 14
6.
Рид
 27 4 9 14 23 - 42 12

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 13 7 6 0 22 - 7 27
2.
ЛАСК
 14 8 3 3 28 - 19 27
3.
Рапид Вена
 14 6 3 5 25 - 19 21
4.
Штурм
 14 10 1 3 26 - 14 7
5.
Аустрия Вена
 13 6 3 4 22 - 17 2
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 13 4 1 8 13 - 22 -2

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Альтах
 14 3 4 7 14 - 21 13
2.
Хартберг
 13 3 3 7 16 - 25 12
3.
Вольфсбергер
 14 2 3 9 18 - 27 9
4.
Аустрия Лустенау
 13 6 3 4 21 - 22 7
5.
Рид
 14 2 6 6 16 - 24 3
6.
Сваровски Тироль
 14 4 4 6 18 - 24 2

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 13 7 5 1 20 - 8 26
2.
Аустрия Клагенфурт 2
 14 6 2 6 25 - 31 20
3.
Аустрия Вена
 14 4 5 5 26 - 27 17
4.
Ред Булл Зальцбург
 14 12 1 1 36 - 10 9
5.
ЛАСК
 13 5 7 1 21 - 13 3
6.
Рапид Вена
 13 5 2 6 18 - 18 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 13 5 2 6 20 - 18 17
2.
Аустрия Лустенау
 14 4 4 6 17 - 22 16
3.
Вольфсбергер
 14 7 2 5 25 - 21 12
4.
Рид
 13 2 3 8 7 - 18 9
5.
Хартберг
 14 3 3 8 14 - 24 3
6.
Альтах
 14 2 4 8 12 - 29 1

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 17 (1)
Аустрия Клагенфурт 2 Пинк Маркус 16
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 14 (3)
Аустрия Вена Табакович Харис 14 (1)
ЛАСК Накамура Кейто 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 9
ЛАСК Йовичич Бранко 1 8
Альтах Нухиу Атдхи 1 7
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 7
Сваровски Тироль Felix Bacher 2 5
Весь список
  • 49'
    Тафернер Маттойс сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Шерцер Йонатан бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    35'
    Хаудум Штефан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Йегер Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Тафернер Маттойс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Вольфсбергер 0:0 Альтах онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     