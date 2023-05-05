Тур: 28. Стадион: Лавантталь Арена. Зрители: 7300
0:0
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаТафернер Маттойс
32' Желтая карточкаЙегер Лукас
35' Желтая карточкаХаудум Штефан
90' Желтая карточкаБалло Тьерно
90'+7
Ход матча
25'
32'
35'
90'
17
Омич
Эрвин
77
Мэлоун
Морис
11
Барибо
Тай
13
Касали
Тино
30
David
Herold
23
Йегер
Лукас
28
Jan
Jurcec
15
Балик
Гусейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Омич ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Мэлоун МорисПолузащитник
-
11 Барибо ТайНападающий
- Запасные игроки
-
21 Скубль ДавидВратарь
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Защитник
-
70 Балло ТьерноПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шмид Манфред
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 David HeroldЗащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Jan JurcecПолузащитник
-
15 Балик ГусейнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Букта ЧабаНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Шмидт Клаус
История личных встреч
Вольфсбергер
Альтах
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед
27 матчей
37%
22.2%
40.8%
10 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
22.2%
51.9%
25.9%
6 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
48.1%
18.6%
9 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
18
Голов в среднем за матч
1.15
1.29
Среднее время на гол
78
70
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.29
0.77
Среднее время на гол
70
117
Всего голов
33
28
Голов в среднем за матч
1.22
1.04
Тотал матчей
2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
73
86
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барибо Тай
|13 (2)
|0.46
|Мэлоун Морис
|7
|0.25
|Рёчер Торстен
|6
|0.21
|Augustine Boakye
|3
|0.11
|Яшич Адис
|2
|0.07
|Кершбаумер Константин
|2
|0.07
|Балло Тьерно
|2
|0.07
|Новак Михаэль
|1
|0.04
|Писингер Симон
|1
|0.04
|Вергос Николаос
|1 (1)
|0.04
|Ляйтгеб Марио
|1
|0.04
|Визингер Дарио
|1
|0.04
|Raphael Schifferl
|1
|0.04
|Верачниг Николас
|1
|0.04
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Matteo Anzolin
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нухиу Атдхи
|10
|0.36
|Тибиди Алексис
|5
|0.18
|Бишоф Ной
|3
|0.11
|Jan Jurcec
|2
|0.07
|Форсон Аманква
|1
|0.04
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0.04
|Йегер Лукас
|1
|0.04
|Гугганиг Лукас
|1
|0.04
|Mike-Steven Baehre
|1
|0.04
|Турнвальд Мануэль
|0
|0
|Шрайнер Эммануэль
|0
|0
|Нимага Бакари
|0
|0
|Букта Чаба
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тафернер Маттойс
|5
|0
|Писингер Симон
|3
|1
|Верачниг Николас
|4
|0
|Омич Эрвин
|4
|0
|Кершбаумер Константин
|3
|0
|Балло Тьерно
|3
|0
|Ляйтгеб Марио
|2
|0
|Рёчер Торстен
|2
|0
|Новак Михаэль
|2
|0
|Шерцер Йонатан
|2
|0
|Matteo Anzolin
|2
|0
|Мэлоун Морис
|2
|0
|Барибо Тай
|2
|0
|Яшич Адис
|2
|0
|Raphael Schifferl
|2
|0
|Баумгартнер Доминик
|1
|0
|Бонманн Хендрик
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
|Букузу Кевин
|1
|0
|Оерманн Тим
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нухиу Атдхи
|7
|1
|Эдокполор Носа Ийобоса
|7
|1
|Йегер Лукас
|8
|0
|Felix Strauss
|7
|0
|Райтер Доминик
|3
|1
|Тибиди Алексис
|4
|0
|Цвишенбруггер Ян
|3
|0
|Хаудум Штефан
|3
|0
|Гугганиг Лукас
|3
|0
|Шрайнер Эммануэль
|2
|0
|Турнвальд Мануэль
|2
|0
|Sebastian Aigner
|2
|0
|Форсон Аманква
|2
|0
|Нимага Бакари
|1
|0
|Mike-Steven Baehre
|1
|0
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0
|Ндиайе Пап-Альюн II
|1
|0
|Букта Чаба
|1
|0
|Бишоф Ной
|1
|0
|Amir Abdijanovic
|1
|0
|David Herold
|1
|0
|Jan Jurcec
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбергер
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (9)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Альтах
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
13
6
Вольфсбергер
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Альтах
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
15
15
Волевые поражения
20
8
Вольфсбергер
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (5)
50% (14)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
25% (7)
43% (12)
Альтах
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
54% (15)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
16
19
Волевые поражения
33
14
Голы по времени матча
Забито
17
12
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
2
12%
3
25%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
2
12%
2
17%
31-45
2
12%
2
17%
46-60
3
18%
3
25%
61-75
5
29%
29%
1
8%
76-90
Пропущено
28
29
18 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
4
14%
5
17%
1-15
7
25%
2
7%
16-30
7
25%
5
17%
31-45
3
11%
5
17%
46-60
6
21%
3
10%
61-75
1
4%
9
31%
76-90
Забито
25
13
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
4
16%
3
23%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
3
12%
1
8%
31-45
3
12%
2
15%
46-60
3
12%
3
23%
61-75
9
36%
3
23%
76-90
Пропущено
21
22
13 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
5
24%
3
14%
1-15
6
29%
3
14%
16-30
2
10%
2
9%
31-45
4
19%
6
27%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
3
14%
6
27%
76-90
Забито
42
25
17 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 10
5 Не забивали 11
6
14%
6
24%
1-15
6
14%
2
8%
16-30
5
12%
3
12%
31-45
5
12%
4
16%
46-60
6
14%
6
24%
61-75
14
33%
4
16%
76-90
Пропущено
49
51
31 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 31
15 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 23
9
18%
8
16%
1-15
13
27%
5
10%
16-30
9
18%
7
14%
31-45
7
14%
11
22%
46-60
7
14%
5
10%
61-75
4
8%
15
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Альтах - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Хартберг 2:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0
Вольфсбергер - Рид 1:0 Рид - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 САК Клагенфурт - Вольфсбергер 4:1 Дравоград - Вольфсбергер 2:7 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:3 Сиэтл Саундерс - Вольфсбергер 0:0 Хёугесунн - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хайлигенкройц - Вольфсбергер 4:2 Вольфсбергер - Целе 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:1
Альтах
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Альтах - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 1:0
Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1 Альтах - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Альтах 3:0 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Рапид Вена - Альтах 3:0 Альтах - ЛАСК 0:1 Альтах - Иллертиссен 1:2 Альтах - Монако-2 0:3 Унтерахинг - Альтах 2:3 Альтах - Штутгарт-2 1:0 Санкт-Галлен - Альтах 0:1 Грасcхоппер - Альтах 4:1 Зандхаузен - Альтах 0:0 Аустрия Лустенау - Альтах 3:0 Альтах - Штурм 1:1
Результаты матчей
Вольфсбергер
Альтах
Точный счет
1:2
5 раз 36%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:3
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:2
5 раз 18%
1:3
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 43%
3
7 раз 25%
2
5 раз 18%
0
4 раза 14%
0
11 раз 39%
1
11 раз 39%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Вольфсбергер
Альтах
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
104
410
311
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
77
86
311
59
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
244
Больше Меньше
1711
1216
622
721
325
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|19
|7
|1
|58 - 17
|36
|2.
|27
|17
|6
|4
|46 - 22
|33
|3.
|27
|13
|10
|4
|49 - 32
|30
|4.
|27
|11
|5
|11
|43 - 37
|21
|5.
|27
|10
|8
|9
|48 - 44
|19
|6.
|27
|10
|3
|14
|38 - 53
|18
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|10
|7
|10
|38 - 44
|23
|2.
|28
|9
|5
|14
|43 - 48
|21
|3.
|27
|9
|6
|12
|38 - 42
|19
|4.
|27
|6
|6
|15
|30 - 49
|15
|5.
|28
|5
|8
|15
|26 - 50
|14
|6.
|27
|4
|9
|14
|23 - 42
|12
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|6
|0
|22 - 7
|27
|2.
|14
|8
|3
|3
|28 - 19
|27
|3.
|14
|6
|3
|5
|25 - 19
|21
|4.
|14
|10
|1
|3
|26 - 14
|7
|5.
|13
|6
|3
|4
|22 - 17
|2
|6.
|13
|4
|1
|8
|13 - 22
|-2
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|3
|4
|7
|14 - 21
|13
|2.
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|3.
|14
|2
|3
|9
|18 - 27
|9
|4.
|13
|6
|3
|4
|21 - 22
|7
|5.
|14
|2
|6
|6
|16 - 24
|3
|6.
|14
|4
|4
|6
|18 - 24
|2
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|5
|1
|20 - 8
|26
|2.
|14
|6
|2
|6
|25 - 31
|20
|3.
|14
|4
|5
|5
|26 - 27
|17
|4.
|14
|12
|1
|1
|36 - 10
|9
|5.
|13
|5
|7
|1
|21 - 13
|3
|6.
|13
|5
|2
|6
|18 - 18
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|2
|6
|20 - 18
|17
|2.
|14
|4
|4
|6
|17 - 22
|16
|3.
|14
|7
|2
|5
|25 - 21
|12
|4.
|13
|2
|3
|8
|7 - 18
|9
|5.
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|3
|6.
|14
|2
|4
|8
|12 - 29
|1
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|17 (1)
|Аустрия Клагенфурт 2
|Пинк Маркус
|16
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|14 (3)
|Аустрия Вена
|Табакович Харис
|14 (1)
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|13 (4)
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 9
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 8
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 7
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 7
|Сваровски Тироль
|Felix Bacher
|2 5