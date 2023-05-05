Тур: 31. Стадион: Мандемейкерс. Главный судья: Нихуйс Бас
Ход матча
4'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Гаари
Жюрьен
29
Крамер
Михил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Перейра ЖоэлВратарь
- Вратарь
-
22 Бакари СаидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кёйперс РойНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Deron PayneЗащитник
- Защитник
-
17 Твигт КалвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Мюрен РобертНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лауэрс БарриВратарь
-
28 Флинт ДжошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Wim Jonk
История личных встреч
Валвейк
Волендам
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
14 матчей
21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.71
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
12
19
Голов в среднем за матч
1.71
2.71
Среднее время на гол
52
33
Всего голов
24
26
Голов в среднем за матч
1.71
1.86
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
52
48
Бомбардиры внутри турнира
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|12 (2)
|0.39
|Бель-Хассани Иллиас
|5
|0.16
|Йозефзон Флориан
|4
|0.13
|Сёнтьенс Матс
|3
|0.1
|Лобете Хулен
|3
|0.1
|Yassin Oukili
|3
|0.1
|Ван ден Бёйс Дарио
|3 (2)
|0.1
|Баккали Закария
|3
|0.1
|Леливелд Юлиан
|2
|0.06
|Анита Вурнон
|2
|0.06
|Клемент Пелле
|2
|0.06
|Бирет Мика
|2
|0.06
|Лутонда Тьерри
|1
|0.03
|Адевойе Шоун
|1
|0.03
|Бакари Саид
|0
|0
|Вруг Патрик
|0
|0
|Кёйперс Рой
|0
|0
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Мигем Дарил
|7
|0.23
|Мюрен Роберт
|5
|0.16
|Верман Хенк
|4
|0.13
|Эйтинг Карел
|3
|0.1
|Мирани Деймон
|3
|0.1
|Мбуямба Ксавьер
|3
|0.1
|Бенамар Бенаисса
|2
|0.06
|Улд-Ших Биляль
|2
|0.06
|Lequincio Zeefuik
|2
|0.06
|Ористанио Гаэтано
|1
|0.03
|Да Сильва Флоран
|1
|0.03
|Твигт Калвин
|1
|0.03
|Walid Ould Chikh
|1
|0.03
|Буур Оскар
|1
|0.03
|Мёркин Дерри
|0
|0
|Эль-Кадири Ибрахим
|0
|0
|Антонуччи Франческо
|0
|0
|Флинт Джош
|0
|0
Карточки
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yassin Oukili
|7
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|3
|2
|Гаари Жюрьен
|6
|0
|Крамер Михил
|5
|0
|Адевойе Шоун
|5
|0
|Леливелд Юлиан
|4
|0
|Анита Вурнон
|3
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|3
|0
|Вассен Этьенн
|3
|0
|Августейнс Себбе
|2
|0
|Лобете Хулен
|2
|0
|Йозефзон Флориан
|1
|0
|Сёнтьенс Матс
|1
|0
|Ньивпорт Ларс
|1
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Кёйперс Рой
|1
|0
|Бирет Мика
|1
|0
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плат Брайан
|6
|0
|Ористанио Гаэтано
|4
|1
|Бенамар Бенаисса
|4
|0
|Улд-Ших Биляль
|2
|1
|Мбуямба Ксавьер
|2
|1
|Ван Мигем Дарил
|3
|0
|Эйтинг Карел
|3
|0
|Филип Станкович
|2
|0
|Мёркин Дерри
|2
|0
|Антонуччи Франческо
|2
|0
|Флинт Джош
|2
|0
|Achraf Douiri
|2
|0
|Мюрен Роберт
|1
|0
|Верман Хенк
|1
|0
|Lequincio Zeefuik
|1
|0
|Walid Ould Chikh
|1
|0
Результаты матчей
Валвейк
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Волендам
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
6
12
Валвейк
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Волендам
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
25
23
Волевые поражения
10
17
Валвейк
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (8)
57% (17)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
33% (10)
17% (5)
Волендам
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
27% (8)
33% (10)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
37% (11)
40% (12)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
33
23
Волевые поражения
16
29
Голы по времени матча
Забито
29
15
11 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
3
10%
3
20%
1-15
3
10%
3
20%
16-30
5
17%
2
13%
31-45
3
10%
3
20%
46-60
3
10%
4
27%
61-75
12
41%
0
0%
76-90
Пропущено
21
29
11 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
2
10%
4
14%
1-15
4
19%
5
17%
16-30
5
24%
6
21%
31-45
3
14%
4
14%
46-60
4
19%
5
17%
61-75
3
14%
5
17%
76-90
Забито
17
25
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 17
2
12%
2
8%
1-15
2
12%
1
4%
16-30
2
12%
4
16%
31-45
2
12%
4
16%
46-60
5
29%
29%
6
24%
61-75
4
24%
8
32%
76-90
Пропущено
31
28
10 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
10%
1
4%
1-15
1
3%
6
21%
16-30
6
19%
4
14%
31-45
5
16%
2
7%
46-60
6
19%
5
18%
61-75
10
32%
10
36%
76-90
Забито
46
40
17 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 14
9 Не забивали 7
5
11%
5
13%
1-15
5
11%
4
10%
16-30
7
15%
6
15%
31-45
5
11%
7
18%
46-60
8
17%
10
25%
61-75
16
35%
8
20%
76-90
Пропущено
52
57
21 В 1-м тайме 26
31 Во 2-м тайме 31
14 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 24
5
10%
5
9%
1-15
5
10%
11
19%
16-30
11
21%
10
18%
31-45
8
15%
6
11%
46-60
10
19%
10
18%
61-75
13
25%
15
26%
76-90
Результаты последних матчей
Валвейк
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Валвейк - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Валвейк 5:1
Валвейк - Витесс 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 Валвейк - ПСВ 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Аякс - Валвейк 3:1 Эксельсиор - Валвейк 0:0 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 3:1 Валвейк - Эммен 2:0 Спарта Роттердам - Валвейк 0:0 Волендам - Валвейк 2:1 Валвейк - Херенвен 0:0 Рома - Валвейк 3:0 Валвейк - Ракув 2:2 Сент-Трейден - Валвейк 3:0 НЕК Неймеген - Валвейк 6:1
Волендам
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Волендам - Камбюр 2:0 Волендам - ПСВ 2:3 Херенвен - Волендам 2:1 Утрехт - Волендам 0:0
Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Волендам - Эммен 3:1 НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Волендам - Витесс 2:0 Твенте - Волендам 3:0 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1 Волендам - Гронинген 3:2 Аякс - Волендам 1:1 Эксельсиор - Волендам 2:0 Волендам - Валвейк 2:1 Херенвен - Волендам 2:0 Камбюр - Волендам 0:3 Волендам - НАК Бреда 4:1 Севилья - Волендам 7:0 Аякс - Волендам 5:4
Результаты матчей
Валвейк
Волендам
Точный счет
3:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
2 раза 13%
2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
9 раз 30%
1
8 раз 27%
2
6 раз 20%
3
4 раза 13%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
11 раз 37%
0
8 раз 27%
2
8 раз 27%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Валвейк
Волендам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
132
96
96
510
213
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
96
411
213
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
219
Больше Меньше
228
1317
1119
723
327
327
228
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|22
|7
|1
|73 - 28
|73
|2.
|30
|20
|5
|5
|81 - 35
|65
|3.
|30
|18
|8
|4
|79 - 32
|62
|4.
|30
|18
|6
|6
|59 - 32
|60
|5.
|30
|15
|8
|7
|50 - 33
|53
|6.
|30
|14
|10
|6
|51 - 26
|52
|7.
|30
|12
|9
|9
|46 - 45
|45
|8.
|1:0
|31
|11
|8
|12
|47 - 52
|41
|9.
|30
|8
|14
|8
|39 - 34
|38
|10.
|30
|10
|8
|12
|36 - 45
|38
|11.
|30
|9
|9
|12
|42 - 50
|36
|12.
|30
|9
|5
|16
|35 - 56
|32
|13.
|30
|7
|10
|13
|36 - 48
|31
|14.
|0:1
|31
|8
|6
|17
|36 - 62
|30
|15.
|30
|6
|10
|14
|29 - 51
|28
|16.
|30
|8
|4
|18
|27 - 66
|28
|17.
|30
|4
|5
|21
|28 - 60
|17
|18.
|30
|4
|4
|22
|21 - 60
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|13
|1
|1
|49 - 10
|40
|2.
|15
|11
|4
|0
|39 - 10
|37
|3.
|15
|11
|4
|0
|34 - 9
|37
|4.
|15
|9
|4
|2
|44 - 13
|31
|5.
|1:0
|16
|9
|3
|4
|31 - 20
|30
|6.
|15
|8
|5
|2
|30 - 17
|29
|7.
|15
|9
|2
|4
|28 - 16
|29
|8.
|15
|6
|5
|4
|24 - 22
|23
|9.
|15
|6
|5
|4
|15 - 13
|23
|10.
|15
|7
|2
|6
|19 - 24
|23
|11.
|0:1
|15
|7
|1
|7
|24 - 29
|22
|12.
|15
|3
|9
|3
|26 - 22
|18
|13.
|15
|3
|9
|3
|15 - 17
|18
|14.
|15
|5
|2
|8
|19 - 26
|17
|15.
|15
|4
|3
|8
|18 - 27
|15
|16.
|15
|3
|6
|6
|16 - 25
|15
|17.
|15
|3
|3
|9
|18 - 26
|12
|18.
|15
|2
|0
|13
|10 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|3
|1
|39 - 19
|36
|2.
|15
|10
|1
|4
|29 - 15
|31
|3.
|15
|9
|4
|2
|35 - 19
|31
|4.
|15
|7
|4
|4
|32 - 25
|25
|5.
|15
|6
|6
|3
|22 - 17
|24
|6.
|15
|6
|4
|5
|31 - 32
|22
|7.
|15
|5
|6
|4
|17 - 19
|21
|8.
|15
|5
|5
|5
|13 - 12
|20
|9.
|15
|5
|2
|8
|17 - 29
|17
|10.
|15
|4
|4
|7
|20 - 23
|16
|11.
|15
|3
|6
|6
|12 - 16
|15
|12.
|15
|3
|4
|8
|18 - 28
|13
|13.
|1:0
|15
|2
|5
|8
|16 - 32
|11
|14.
|15
|2
|4
|9
|11 - 30
|10
|15.
|15
|3
|1
|11
|14 - 34
|10
|16.
|0:1
|16
|1
|5
|10
|12 - 33
|8
|17.
|15
|1
|2
|12
|10 - 34
|5
|18.
|15
|1
|2
|12
|8 - 42
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Симонс Хави
|15 (8)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|15 (1)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|14 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|12 (4)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|12 (3)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Твенте
|Проппер Робин
|8