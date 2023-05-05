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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Нихуйс Бас
Валвейк
1:0
Первый тайм: 27'
Волендам
0'
1:0
4' Гол
Yassin Oukili

Ход матча

4'
Yassin Oukili
(Крамер Михил)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Валвейк
Ничья
Волендам
2.02
5.10
6.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вассен
Этьенн
2
Леливелд
Юлиан
23
Гаари
Жюрьен
4
Адевойе
Шоун
5
Лутонда
Тьерри
33
Yassin
Oukili
6
Анита
Вурнон
14
Клемент
Пелле
20
Сёнтьенс
Матс
29
Крамер
Михил
10
Йозефзон
Флориан
1
Филип
Станкович
6
Бенамар
Бенаисса
4
Мирани
Деймон
31
Мбуямба
Ксавьер
26
Deron
Payne
5
Мёркин
Дерри
17
Твигт
Калвин
8
Эйтинг
Карел
7
Ван
Мигем
Дарил
21
Мюрен
Роберт
10
Ористанио
Гаэтано
Валвейк
4-3-3
Волендам
5-2-3

История личных встреч

Валвейк
Волендам

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

14 матчей

21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

Э
2:1
ПД
3:3
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
1:3
ПД
1:4
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
1:3
ПД
3:4
ПД
2:2
ВД(GD
2:3

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.71
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

12
19

Голов в среднем за матч

1.71
2.71

Среднее время на гол

52
33

Всего голов

24
26

Голов в среднем за матч

1.71
1.86

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

52
48

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 12 (2) 0.39
Бель-Хассани Иллиас 5 0.16
Йозефзон Флориан 4 0.13
Сёнтьенс Матс 3 0.1
Лобете Хулен 3 0.1
Yassin Oukili 3 0.1
Ван ден Бёйс Дарио 3 (2) 0.1
Баккали Закария 3 0.1
Леливелд Юлиан 2 0.06
Анита Вурнон 2 0.06
Клемент Пелле 2 0.06
Бирет Мика 2 0.06
Лутонда Тьерри 1 0.03
Адевойе Шоун 1 0.03
Бакари Саид 0 0
Вруг Патрик 0 0
Кёйперс Рой 0 0
Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Мигем Дарил 7 0.23
Мюрен Роберт 5 0.16
Верман Хенк 4 0.13
Эйтинг Карел 3 0.1
Мирани Деймон 3 0.1
Мбуямба Ксавьер 3 0.1
Бенамар Бенаисса 2 0.06
Улд-Ших Биляль 2 0.06
Lequincio Zeefuik 2 0.06
Ористанио Гаэтано 1 0.03
Да Сильва Флоран 1 0.03
Твигт Калвин 1 0.03
Walid Ould Chikh 1 0.03
Буур Оскар 1 0.03
Мёркин Дерри 0 0
Эль-Кадири Ибрахим 0 0
Антонуччи Франческо 0 0
Флинт Джош 0 0

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yassin Oukili 7 0
Бель-Хассани Иллиас 3 2
Гаари Жюрьен 6 0
Крамер Михил 5 0
Адевойе Шоун 5 0
Леливелд Юлиан 4 0
Анита Вурнон 3 0
Ван ден Бёйс Дарио 3 0
Вассен Этьенн 3 0
Августейнс Себбе 2 0
Лобете Хулен 2 0
Йозефзон Флориан 1 0
Сёнтьенс Матс 1 0
Ньивпорт Ларс 1 0
Клемент Пелле 1 0
Кёйперс Рой 1 0
Бирет Мика 1 0
Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плат Брайан 6 0
Ористанио Гаэтано 4 1
Бенамар Бенаисса 4 0
Улд-Ших Биляль 2 1
Мбуямба Ксавьер 2 1
Ван Мигем Дарил 3 0
Эйтинг Карел 3 0
Филип Станкович 2 0
Мёркин Дерри 2 0
Антонуччи Франческо 2 0
Флинт Джош 2 0
Achraf Douiri 2 0
Мюрен Роберт 1 0
Верман Хенк 1 0
Lequincio Zeefuik 1 0
Walid Ould Chikh 1 0

Результаты матчей

Валвейк
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Волендам
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

6
12
Валвейк
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Волендам
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

25
23

Волевые поражения

10
17
Валвейк
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (8)
57% (17)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
33% (10)
17% (5)
Волендам
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
27% (8)
33% (10)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
37% (11)
40% (12)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

33
23

Волевые поражения

16
29

Голы по времени матча

Забито

29
15
11 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
3
10%
3
20%
1-15
3
10%
3
20%
16-30
5
17%
2
13%
31-45
3
10%
3
20%
46-60
3
10%
4
27%
61-75
12
41%
0
0%
76-90

Пропущено

21
29
11 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
2
10%
4
14%
1-15
4
19%
5
17%
16-30
5
24%
6
21%
31-45
3
14%
4
14%
46-60
4
19%
5
17%
61-75
3
14%
5
17%
76-90

Забито

17
25
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 17
2
12%
2
8%
1-15
2
12%
1
4%
16-30
2
12%
4
16%
31-45
2
12%
4
16%
46-60
5
29%
29%
6
24%
61-75
4
24%
8
32%
76-90

Пропущено

31
28
10 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
10%
1
4%
1-15
1
3%
6
21%
16-30
6
19%
4
14%
31-45
5
16%
2
7%
46-60
6
19%
5
18%
61-75
10
32%
10
36%
76-90

Забито

46
40
17 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 14
9 Не забивали 7
5
11%
5
13%
1-15
5
11%
4
10%
16-30
7
15%
6
15%
31-45
5
11%
7
18%
46-60
8
17%
10
25%
61-75
16
35%
8
20%
76-90

Пропущено

52
57
21 В 1-м тайме 26
31 Во 2-м тайме 31
14 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 24
5
10%
5
9%
1-15
5
10%
11
19%
16-30
11
21%
10
18%
31-45
8
15%
6
11%
46-60
10
19%
10
18%
61-75
13
25%
15
26%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Валвейк - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Валвейк 5:1
Валвейк - Витесс 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 Валвейк - ПСВ 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Аякс - Валвейк 3:1 Эксельсиор - Валвейк 0:0 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 3:1 Валвейк - Эммен 2:0 Спарта Роттердам - Валвейк 0:0 Волендам - Валвейк 2:1 Валвейк - Херенвен 0:0 Рома - Валвейк 3:0 Валвейк - Ракув 2:2 Сент-Трейден - Валвейк 3:0 НЕК Неймеген - Валвейк 6:1
Волендам
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Волендам - Камбюр 2:0 Волендам - ПСВ 2:3 Херенвен - Волендам 2:1 Утрехт - Волендам 0:0
Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Волендам - Эммен 3:1 НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Волендам - Витесс 2:0 Твенте - Волендам 3:0 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1 Волендам - Гронинген 3:2 Аякс - Волендам 1:1 Эксельсиор - Волендам 2:0 Волендам - Валвейк 2:1 Херенвен - Волендам 2:0 Камбюр - Волендам 0:3 Волендам - НАК Бреда 4:1 Севилья - Волендам 7:0 Аякс - Волендам 5:4

Результаты матчей

Валвейк
Волендам

Точный счет

3:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
2 раза 13%
2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 30%
1
8 раз 27%
2
6 раз 20%
3
4 раза 13%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
11 раз 37%
0
8 раз 27%
2
8 раз 27%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Валвейк
Волендам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
2
9
6
1.5
9
6
5
10
2.5
2
13
2
13
3.5
2
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
9
6
4
11
1.5
2
13
2
13
2.5
1
14
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
9
0.5
Больше Меньше
22
8
13
17
1.5
11
19
7
23
2.5
3
27
3
27
3.5
2
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 30 22 7 1 73 - 28 73
2.
ПСВ
 30 20 5 5 81 - 35 65
3.
Аякс
 30 18 8 4 79 - 32 62
4.
АЗ Алкмаар
 30 18 6 6 59 - 32 60
5.
Спарта Роттердам
 30 15 8 7 50 - 33 53
6.
Твенте
 30 14 10 6 51 - 26 52
7.
Утрехт
 30 12 9 9 46 - 45 45
8.
Валвейк
 1:0 31 11 8 12 47 - 52 41
9.
НЕК Неймеген
 30 8 14 8 39 - 34 38
10.
Херенвен
 30 10 8 12 36 - 45 38
11.
Гоу Эхед Иглс
 30 9 9 12 42 - 50 36
12.
Фортуна Ситтард
 30 9 5 16 35 - 56 32
13.
Витесс
 30 7 10 13 36 - 48 31
14.
Волендам
 0:1 31 8 6 17 36 - 62 30
15.
Эммен
 30 6 10 14 29 - 51 28
16.
Эксельсиор
 30 8 4 18 27 - 66 28
17.
Гронинген
 30 4 5 21 28 - 60 17
18.
Камбюр
 30 4 4 22 21 - 60 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 15 13 1 1 49 - 10 40
2.
Твенте
 15 11 4 0 39 - 10 37
3.
Фейеноорд
 15 11 4 0 34 - 9 37
4.
Аякс
 15 9 4 2 44 - 13 31
5.
Валвейк
 1:0 16 9 3 4 31 - 20 30
6.
АЗ Алкмаар
 15 8 5 2 30 - 17 29
7.
Спарта Роттердам
 15 9 2 4 28 - 16 29
8.
Гоу Эхед Иглс
 15 6 5 4 24 - 22 23
9.
Утрехт
 15 6 5 4 15 - 13 23
10.
Эксельсиор
 15 7 2 6 19 - 24 23
11.
Волендам
 0:1 15 7 1 7 24 - 29 22
12.
НЕК Неймеген
 15 3 9 3 26 - 22 18
13.
Эммен
 15 3 9 3 15 - 17 18
14.
Херенвен
 15 5 2 8 19 - 26 17
15.
Фортуна Ситтард
 15 4 3 8 18 - 27 15
16.
Витесс
 15 3 6 6 16 - 25 15
17.
Гронинген
 15 3 3 9 18 - 26 12
18.
Камбюр
 15 2 0 13 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 15 11 3 1 39 - 19 36
2.
АЗ Алкмаар
 15 10 1 4 29 - 15 31
3.
Аякс
 15 9 4 2 35 - 19 31
4.
ПСВ
 15 7 4 4 32 - 25 25
5.
Спарта Роттердам
 15 6 6 3 22 - 17 24
6.
Утрехт
 15 6 4 5 31 - 32 22
7.
Херенвен
 15 5 6 4 17 - 19 21
8.
НЕК Неймеген
 15 5 5 5 13 - 12 20
9.
Фортуна Ситтард
 15 5 2 8 17 - 29 17
10.
Витесс
 15 4 4 7 20 - 23 16
11.
Твенте
 15 3 6 6 12 - 16 15
12.
Гоу Эхед Иглс
 15 3 4 8 18 - 28 13
13.
Валвейк
 1:0 15 2 5 8 16 - 32 11
14.
Камбюр
 15 2 4 9 11 - 30 10
15.
Эммен
 15 3 1 11 14 - 34 10
16.
Волендам
 0:1 16 1 5 10 12 - 33 8
17.
Гронинген
 15 1 2 12 10 - 34 5
18.
Эксельсиор
 15 1 2 12 8 - 42 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Симонс Хави 15 (8)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 15 (1)
Утрехт Дувикас Анастасиос 14 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 12 (4)
ПСВ Де Йонг Люк 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Аякс Альварес Эдсон 10
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Твенте Проппер Робин 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      16'
      Эйтинг Карел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 15'
      Сёнтьенс Матс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 15'
      Deron Payne выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Контроль мяча: Валвейк: 56%, Волендам: 44%.
    • 14'
      Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Валвейк начинает контратаку
    • 14'
      Адевойе Шоун из команды Валвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      14'
      Эйтинг Карел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 14'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 13'
      Филип Станкович из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      13'
      Анита Вурнон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 12'
      Валвейк пытается что-то создать.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Валвейк
    • 12'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Мюрен Роберт и попал в перекладину!
    • 11'
      Мбуямба Ксавьер выиграл воздушное противоборство у Крамер Михил.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Валвейк
    • 11'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Валвейк: 53%, Волендам: 47%.
    • Фол, нарушение
      10'
      Судья сигнализирует, что Клемент Пелле из команды Валвейк поставил подножку. Пострадал Deron Payne
    • 9'
      Удар от ворот произведет Валвейк
    • 9'
      Gaetano Oristanio из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 9'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 8'
      Адевойе Шоун из команды Валвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      8'
      Эйтинг Карел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 8'
      Гаари Жюрьен успешно блокирует удар.
    • 8'
      Gaetano Oristanio из команды Волендам нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      8'
      Эйтинг Карел из команды Волендам подал угловой справа.
    • 7'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 5'
      Валвейк пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Валвейк: 69%, Волендам: 31%.
    • 5'
      Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Крамер Михил сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      4'
      Г О О О О Л - Яссин Оукили из команды Валвейк правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 3'
      Валвейк пытается что-то создать.
    • 3'
      Deron Payne выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Лутонда Тьерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 2'
      Валвейк контролирует мяч.
    • 2'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Вассен Этьенн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Валвейк начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 53% завершится победой Валвейк.
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Валвейк
    Ничья
    Волендам
    2.02
    5.10
    6.20
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