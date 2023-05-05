Тур: 31. Стадион: Мандемейкерс. Зрители: 6924 Главный судья: Нихуйс Бас
0'
1:0
4' ГолYassin Oukili
2:0
35' ГолЙозефзон Флориан
3:0
49' ГолСёнтьенс Матс
3:1
52' ГолАнтонуччи Франческо
82' Желтая карточкаАдевойе Шоун
84' Желтая карточкаМбуямба Ксавьер
4:1
88' ГолЛобете Хулен
90'+4
Ход матча
4'
1:0
35'
49'
3:0
52'
82'
84'
88'
4:1
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
6 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 8
-
3 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
394 Количество передач 452
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Гаари
Жюрьен
29
Крамер
Михил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Перейра ЖоэлВратарь
- Вратарь
-
22 Бакари СаидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кёйперс РойНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Deron PayneЗащитник
- Защитник
-
17 Твигт КалвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Мюрен РобертНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лауэрс БарриВратарь
-
28 Флинт ДжошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Wim Jonk
История личных встреч
Валвейк
Волендам
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
14 матчей
21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.71
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
12
19
Голов в среднем за матч
1.71
2.71
Среднее время на гол
52
33
Всего голов
24
26
Голов в среднем за матч
1.71
1.86
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
52
48
Бомбардиры внутри турнира
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|12 (2)
|0.39
|Йозефзон Флориан
|5
|0.16
|Бель-Хассани Иллиас
|5
|0.16
|Сёнтьенс Матс
|4
|0.13
|Лобете Хулен
|4
|0.13
|Yassin Oukili
|3
|0.1
|Ван ден Бёйс Дарио
|3 (2)
|0.1
|Баккали Закария
|3
|0.1
|Леливелд Юлиан
|2
|0.06
|Анита Вурнон
|2
|0.06
|Клемент Пелле
|2
|0.06
|Бирет Мика
|2
|0.06
|Лутонда Тьерри
|1
|0.03
|Адевойе Шоун
|1
|0.03
|Бакари Саид
|0
|0
|Вруг Патрик
|0
|0
|Кёйперс Рой
|0
|0
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Мигем Дарил
|7
|0.23
|Мюрен Роберт
|5
|0.16
|Верман Хенк
|4
|0.13
|Эйтинг Карел
|3
|0.1
|Мирани Деймон
|3
|0.1
|Мбуямба Ксавьер
|3
|0.1
|Бенамар Бенаисса
|2
|0.06
|Улд-Ших Биляль
|2
|0.06
|Lequincio Zeefuik
|2
|0.06
|Ористанио Гаэтано
|1
|0.03
|Антонуччи Франческо
|1
|0.03
|Да Сильва Флоран
|1
|0.03
|Твигт Калвин
|1
|0.03
|Walid Ould Chikh
|1
|0.03
|Буур Оскар
|1
|0.03
|Мёркин Дерри
|0
|0
|Эль-Кадири Ибрахим
|0
|0
|Флинт Джош
|0
|0
Карточки
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yassin Oukili
|7
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|3
|2
|Гаари Жюрьен
|6
|0
|Адевойе Шоун
|6
|0
|Крамер Михил
|5
|0
|Леливелд Юлиан
|4
|0
|Анита Вурнон
|3
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|3
|0
|Вассен Этьенн
|3
|0
|Августейнс Себбе
|2
|0
|Лобете Хулен
|2
|0
|Йозефзон Флориан
|1
|0
|Сёнтьенс Матс
|1
|0
|Ньивпорт Ларс
|1
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Кёйперс Рой
|1
|0
|Бирет Мика
|1
|0
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плат Брайан
|6
|0
|Ористанио Гаэтано
|4
|1
|Мбуямба Ксавьер
|3
|1
|Бенамар Бенаисса
|4
|0
|Улд-Ших Биляль
|2
|1
|Ван Мигем Дарил
|3
|0
|Эйтинг Карел
|3
|0
|Филип Станкович
|2
|0
|Мёркин Дерри
|2
|0
|Антонуччи Франческо
|2
|0
|Флинт Джош
|2
|0
|Achraf Douiri
|2
|0
|Мюрен Роберт
|1
|0
|Верман Хенк
|1
|0
|Lequincio Zeefuik
|1
|0
|Walid Ould Chikh
|1
|0
Результаты матчей
Валвейк
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Волендам
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
6
13
Валвейк
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Волендам
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
25
23
Волевые поражения
10
17
Валвейк
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (9)
55% (17)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (16)
32% (10)
16% (5)
Волендам
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
26% (8)
32% (10)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
35% (11)
42% (13)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
34
23
Волевые поражения
16
30
Голы по времени матча
Забито
33
16
13 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
4
12%
3
19%
1-15
3
9%
3
19%
16-30
6
18%
2
13%
31-45
4
12%
4
25%
46-60
3
9%
4
25%
61-75
13
39%
0
0%
76-90
Пропущено
22
33
11 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
2
9%
5
15%
1-15
4
18%
5
15%
16-30
5
23%
7
21%
31-45
4
18%
5
15%
46-60
4
18%
5
15%
61-75
3
14%
6
18%
76-90
Забито
17
25
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 8
22 Не забивали 18
2
12%
2
8%
1-15
2
12%
1
4%
16-30
2
12%
4
16%
31-45
2
12%
4
16%
46-60
5
29%
29%
6
24%
61-75
4
24%
8
32%
76-90
Пропущено
31
28
10 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
10%
1
4%
1-15
1
3%
6
21%
16-30
6
19%
4
14%
31-45
5
16%
2
7%
46-60
6
19%
5
18%
61-75
10
32%
10
36%
76-90
Забито
50
41
19 В 1-м тайме 15
31 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 14
9 Не забивали 7
6
12%
5
12%
1-15
5
10%
4
10%
16-30
8
16%
6
15%
31-45
6
12%
8
20%
46-60
8
16%
10
24%
61-75
17
34%
8
20%
76-90
Пропущено
53
61
21 В 1-м тайме 28
32 Во 2-м тайме 33
14 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 25
5
9%
6
10%
1-15
5
9%
11
18%
16-30
11
21%
11
18%
31-45
9
17%
7
11%
46-60
10
19%
10
16%
61-75
13
25%
16
26%
76-90
Результаты последних матчей
Валвейк
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Валвейк - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Валвейк 5:1
Валвейк - Витесс 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 Валвейк - ПСВ 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Аякс - Валвейк 3:1 Эксельсиор - Валвейк 0:0 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 3:1 Валвейк - Эммен 2:0 Спарта Роттердам - Валвейк 0:0 Волендам - Валвейк 2:1 Валвейк - Херенвен 0:0 Рома - Валвейк 3:0 Валвейк - Ракув 2:2 Сент-Трейден - Валвейк 3:0 НЕК Неймеген - Валвейк 6:1
Волендам
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Волендам - Камбюр 2:0 Волендам - ПСВ 2:3 Херенвен - Волендам 2:1 Утрехт - Волендам 0:0
Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Волендам - Эммен 3:1 НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Волендам - Витесс 2:0 Твенте - Волендам 3:0 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1 Волендам - Гронинген 3:2 Аякс - Волендам 1:1 Эксельсиор - Волендам 2:0 Волендам - Валвейк 2:1 Херенвен - Волендам 2:0 Камбюр - Волендам 0:3 Волендам - НАК Бреда 4:1 Севилья - Волендам 7:0 Аякс - Волендам 5:4
Результаты матчей
Валвейк
Волендам
Точный счет
3:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
1:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
9 раз 29%
1
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%
1
12 раз 39%
0
8 раз 26%
2
8 раз 26%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Валвейк
Волендам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
132
106
96
610
213
313
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
106
411
214
213
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
229
Больше Меньше
238
1417
1120
823
328
427
229
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Симонс Хави
|15 (8)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|15 (1)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|14 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|12 (4)
|Валвейк
|Крамер Михил
|12 (4)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Твенте
|Проппер Робин
|8