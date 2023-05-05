Франческо Антонуччи пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

85' Удар от ворот произведет Волендам

84' Мбуямба Ксавьер получил желтую карточку от судьи

84' Удар от ворот произведет Валвейк

84' Игрок из команды Волендам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

83' Тактическая замена. Ван Мигем Дарил уходит с поля и его заменяет Ibrahim El Kadiri

82' Адевойе Шоун получил желтую карточку от судьи

79' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Эйтинг Карел навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

76' Тактическая замена. Gaetano Oristanio уходит с поля и его заменяет Walid Ould-Chikh

75' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

72' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Валвейк

70' Ван Мигем Дарил оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Мёркин Дерри из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Бенамар Бенаисса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Гаари Жюрьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Мёркин Дерри из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Удар от ворот произведет Волендам

65' Баккали Закария не смог попасть в створ ударом издали

65' Удар от ворот произведет Валвейк

65' Тактическая замена. Твигт Калвин уходит с поля и его заменяет Флоран да Силва

62' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Удар от ворот произведет Валвейк

60' Gaetano Oristanio оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Эйтинг Карел из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Йозефзон Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Бенамар Бенаисса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Франческо Антонуччи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Г О О О О Л - Франческо Антонуччи записал гол на свой счет!

49' Г О О О О Л - Сёнтьенс Матс записал гол на свой счет!

49' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Удар от ворот произведет Валвейк

46' Тактическая замена. Deron Payne уходит с поля и его заменяет Франческо Антонуччи