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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Зрители: 6924 Главный судья: Нихуйс Бас
Валвейк
4:1
Конец матча
Волендам
0'
1:0
4' Гол
Yassin Oukili
2:0
35' Гол
Йозефзон Флориан
3:0
49' Гол
Сёнтьенс Матс
3:1
52' Гол
Антонуччи Франческо
82' Желтая карточка
Адевойе Шоун
84' Желтая карточка
Мбуямба Ксавьер
4:1
88' Гол
Лобете Хулен
90'+4

Ход матча

4'
Yassin Oukili
(Крамер Михил)
1:0
35'
Йозефзон Флориан
(Клемент Пелле)
2:0
46'
 
Антонуччи Франческо
Deron Payne
49'
Сёнтьенс Матс
(Крамер Михил)
3:0
52'
3:1
Антонуччи Франческо
(Мёркин Дерри)
59'
Баккали Закария
Йозефзон Флориан
 
64'
 
Верман Хенк
Мюрен Роберт
65'
 
Да Сильва Флоран
Твигт Калвин
76'
 
Walid Ould Chikh
Ористанио Гаэтано
79'
Бакари Саид
Леливелд Юлиан
 
79'
Фелида Кевин
Клемент Пелле
 
82'
Адевойе Шоун
 
83'
 
Эль-Кадири Ибрахим
Ван Мигем Дарил
84'
 
Мбуямба Ксавьер
87'
Лобете Хулен
Сёнтьенс Матс
 
88'
Лобете Хулен
(Бакари Саид)
4:1

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 8
  • 3 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 394 Количество передач 452
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вассен
Этьенн
2
Леливелд
Юлиан
23
Гаари
Жюрьен
4
Адевойе
Шоун
5
Лутонда
Тьерри
33
Yassin
Oukili
6
Анита
Вурнон
14
Клемент
Пелле
20
Сёнтьенс
Матс
29
Крамер
Михил
10
Йозефзон
Флориан
1
Филип
Станкович
6
Бенамар
Бенаисса
4
Мирани
Деймон
31
Мбуямба
Ксавьер
26
Deron
Payne
5
Мёркин
Дерри
17
Твигт
Калвин
8
Эйтинг
Карел
7
Ван
Мигем
Дарил
21
Мюрен
Роберт
10
Ористанио
Гаэтано
Валвейк
4-3-3
Волендам
5-2-3

История личных встреч

Валвейк
Волендам

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

14 матчей

21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

Э
2:1
ПД
3:3
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
1:3
ПД
1:4
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
1:3
ПД
3:4
ПД
2:2
ВД(GD
2:3

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.71
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

12
19

Голов в среднем за матч

1.71
2.71

Среднее время на гол

52
33

Всего голов

24
26

Голов в среднем за матч

1.71
1.86

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

52
48

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 12 (2) 0.39
Йозефзон Флориан 5 0.16
Бель-Хассани Иллиас 5 0.16
Сёнтьенс Матс 4 0.13
Лобете Хулен 4 0.13
Yassin Oukili 3 0.1
Ван ден Бёйс Дарио 3 (2) 0.1
Баккали Закария 3 0.1
Леливелд Юлиан 2 0.06
Анита Вурнон 2 0.06
Клемент Пелле 2 0.06
Бирет Мика 2 0.06
Лутонда Тьерри 1 0.03
Адевойе Шоун 1 0.03
Бакари Саид 0 0
Вруг Патрик 0 0
Кёйперс Рой 0 0
Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Мигем Дарил 7 0.23
Мюрен Роберт 5 0.16
Верман Хенк 4 0.13
Эйтинг Карел 3 0.1
Мирани Деймон 3 0.1
Мбуямба Ксавьер 3 0.1
Бенамар Бенаисса 2 0.06
Улд-Ших Биляль 2 0.06
Lequincio Zeefuik 2 0.06
Ористанио Гаэтано 1 0.03
Антонуччи Франческо 1 0.03
Да Сильва Флоран 1 0.03
Твигт Калвин 1 0.03
Walid Ould Chikh 1 0.03
Буур Оскар 1 0.03
Мёркин Дерри 0 0
Эль-Кадири Ибрахим 0 0
Флинт Джош 0 0

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yassin Oukili 7 0
Бель-Хассани Иллиас 3 2
Гаари Жюрьен 6 0
Адевойе Шоун 6 0
Крамер Михил 5 0
Леливелд Юлиан 4 0
Анита Вурнон 3 0
Ван ден Бёйс Дарио 3 0
Вассен Этьенн 3 0
Августейнс Себбе 2 0
Лобете Хулен 2 0
Йозефзон Флориан 1 0
Сёнтьенс Матс 1 0
Ньивпорт Ларс 1 0
Клемент Пелле 1 0
Кёйперс Рой 1 0
Бирет Мика 1 0
Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плат Брайан 6 0
Ористанио Гаэтано 4 1
Мбуямба Ксавьер 3 1
Бенамар Бенаисса 4 0
Улд-Ших Биляль 2 1
Ван Мигем Дарил 3 0
Эйтинг Карел 3 0
Филип Станкович 2 0
Мёркин Дерри 2 0
Антонуччи Франческо 2 0
Флинт Джош 2 0
Achraf Douiri 2 0
Мюрен Роберт 1 0
Верман Хенк 1 0
Lequincio Zeefuik 1 0
Walid Ould Chikh 1 0

Результаты матчей

Валвейк
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Волендам
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

6
13
Валвейк
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Волендам
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

25
23

Волевые поражения

10
17
Валвейк
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (9)
55% (17)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (16)
32% (10)
16% (5)
Волендам
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
26% (8)
32% (10)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
35% (11)
42% (13)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

34
23

Волевые поражения

16
30

Голы по времени матча

Забито

33
16
13 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
4
12%
3
19%
1-15
3
9%
3
19%
16-30
6
18%
2
13%
31-45
4
12%
4
25%
46-60
3
9%
4
25%
61-75
13
39%
0
0%
76-90

Пропущено

22
33
11 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
2
9%
5
15%
1-15
4
18%
5
15%
16-30
5
23%
7
21%
31-45
4
18%
5
15%
46-60
4
18%
5
15%
61-75
3
14%
6
18%
76-90

Забито

17
25
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 8
22 Не забивали 18
2
12%
2
8%
1-15
2
12%
1
4%
16-30
2
12%
4
16%
31-45
2
12%
4
16%
46-60
5
29%
29%
6
24%
61-75
4
24%
8
32%
76-90

Пропущено

31
28
10 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
10%
1
4%
1-15
1
3%
6
21%
16-30
6
19%
4
14%
31-45
5
16%
2
7%
46-60
6
19%
5
18%
61-75
10
32%
10
36%
76-90

Забито

50
41
19 В 1-м тайме 15
31 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 14
9 Не забивали 7
6
12%
5
12%
1-15
5
10%
4
10%
16-30
8
16%
6
15%
31-45
6
12%
8
20%
46-60
8
16%
10
24%
61-75
17
34%
8
20%
76-90

Пропущено

53
61
21 В 1-м тайме 28
32 Во 2-м тайме 33
14 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 25
5
9%
6
10%
1-15
5
9%
11
18%
16-30
11
21%
11
18%
31-45
9
17%
7
11%
46-60
10
19%
10
16%
61-75
13
25%
16
26%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Валвейк - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Валвейк 5:1
Валвейк - Витесс 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 Валвейк - ПСВ 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Аякс - Валвейк 3:1 Эксельсиор - Валвейк 0:0 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 3:1 Валвейк - Эммен 2:0 Спарта Роттердам - Валвейк 0:0 Волендам - Валвейк 2:1 Валвейк - Херенвен 0:0 Рома - Валвейк 3:0 Валвейк - Ракув 2:2 Сент-Трейден - Валвейк 3:0 НЕК Неймеген - Валвейк 6:1
Волендам
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Волендам - Камбюр 2:0 Волендам - ПСВ 2:3 Херенвен - Волендам 2:1 Утрехт - Волендам 0:0
Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Волендам - Эммен 3:1 НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Волендам - Витесс 2:0 Твенте - Волендам 3:0 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1 Волендам - Гронинген 3:2 Аякс - Волендам 1:1 Эксельсиор - Волендам 2:0 Волендам - Валвейк 2:1 Херенвен - Волендам 2:0 Камбюр - Волендам 0:3 Волендам - НАК Бреда 4:1 Севилья - Волендам 7:0 Аякс - Волендам 5:4

Результаты матчей

Валвейк
Волендам

Точный счет

3:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
1:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 29%
1
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%
1
12 раз 39%
0
8 раз 26%
2
8 раз 26%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Валвейк
Волендам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
2
10
6
1.5
9
6
6
10
2.5
2
13
3
13
3.5
2
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
6
4
11
1.5
2
14
2
13
2.5
1
15
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
23
8
14
17
1.5
11
20
8
23
2.5
3
28
4
27
3.5
2
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 30 22 7 1 73 - 28 73
2.
ПСВ
 30 20 5 5 81 - 35 65
3.
Аякс
 30 18 8 4 79 - 32 62
4.
АЗ Алкмаар
 30 18 6 6 59 - 32 60
5.
Спарта Роттердам
 30 15 8 7 50 - 33 53
6.
Твенте
 30 14 10 6 51 - 26 52
7.
Утрехт
 30 12 9 9 46 - 45 45
8.
Валвейк
 31 11 8 12 50 - 53 41
9.
НЕК Неймеген
 30 8 14 8 39 - 34 38
10.
Херенвен
 30 10 8 12 36 - 45 38
11.
Гоу Эхед Иглс
 30 9 9 12 42 - 50 36
12.
Фортуна Ситтард
 30 9 5 16 35 - 56 32
13.
Витесс
 30 7 10 13 36 - 48 31
14.
Волендам
 31 8 6 17 37 - 65 30
15.
Эммен
 30 6 10 14 29 - 51 28
16.
Эксельсиор
 30 8 4 18 27 - 66 28
17.
Гронинген
 30 4 5 21 28 - 60 17
18.
Камбюр
 30 4 4 22 21 - 60 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 15 13 1 1 49 - 10 40
2.
Твенте
 15 11 4 0 39 - 10 37
3.
Фейеноорд
 15 11 4 0 34 - 9 37
4.
Аякс
 15 9 4 2 44 - 13 31
5.
Валвейк
 16 9 3 4 34 - 21 30
6.
АЗ Алкмаар
 15 8 5 2 30 - 17 29
7.
Спарта Роттердам
 15 9 2 4 28 - 16 29
8.
Гоу Эхед Иглс
 15 6 5 4 24 - 22 23
9.
Утрехт
 15 6 5 4 15 - 13 23
10.
Эксельсиор
 15 7 2 6 19 - 24 23
11.
Волендам
 15 7 1 7 24 - 29 22
12.
НЕК Неймеген
 15 3 9 3 26 - 22 18
13.
Эммен
 15 3 9 3 15 - 17 18
14.
Херенвен
 15 5 2 8 19 - 26 17
15.
Фортуна Ситтард
 15 4 3 8 18 - 27 15
16.
Витесс
 15 3 6 6 16 - 25 15
17.
Гронинген
 15 3 3 9 18 - 26 12
18.
Камбюр
 15 2 0 13 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 15 11 3 1 39 - 19 36
2.
АЗ Алкмаар
 15 10 1 4 29 - 15 31
3.
Аякс
 15 9 4 2 35 - 19 31
4.
ПСВ
 15 7 4 4 32 - 25 25
5.
Спарта Роттердам
 15 6 6 3 22 - 17 24
6.
Утрехт
 15 6 4 5 31 - 32 22
7.
Херенвен
 15 5 6 4 17 - 19 21
8.
НЕК Неймеген
 15 5 5 5 13 - 12 20
9.
Фортуна Ситтард
 15 5 2 8 17 - 29 17
10.
Витесс
 15 4 4 7 20 - 23 16
11.
Твенте
 15 3 6 6 12 - 16 15
12.
Гоу Эхед Иглс
 15 3 4 8 18 - 28 13
13.
Валвейк
 15 2 5 8 16 - 32 11
14.
Камбюр
 15 2 4 9 11 - 30 10
15.
Эммен
 15 3 1 11 14 - 34 10
16.
Волендам
 16 1 5 10 13 - 36 8
17.
Гронинген
 15 1 2 12 10 - 34 5
18.
Эксельсиор
 15 1 2 12 8 - 42 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Симонс Хави 15 (8)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 15 (1)
Утрехт Дувикас Анастасиос 14 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 12 (4)
Валвейк Крамер Михил 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Аякс Альварес Эдсон 10
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Твенте Проппер Робин 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Валвейк заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 6924 болельщиков
  • 93'
    Франческо Антонуччи пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем
  • 93'
    Верман Хенк из команды Волендам не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 93'
    Мёркин Дерри из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 93'
    Вассен Этьенн из команды Валвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    93'
    Эйтинг Карел навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 92'
    Волендам пытается что-то создать.
  • 92'
    Мёркин Дерри пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем
  • 92'
    Волендам пытается что-то создать.
  • 92'
    Гаари Жюрьен из команды Валвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья сигнализирует, что Флоран да Силва из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Фелида Кевин
  • 91'
    Фелида Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
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    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Валвейк 4:1 Волендам онлайн

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