Тур: 36. Стадион: Ренато Кури.
0'
0:1
5' ГолЛападула Джанлука
18' Желтая карточкаОливьери Марко
18' Желтая карточкаАльтаре Джорджо
0:2
30' ГолPaulo Dentello
33' Желтая карточкаРози Алеандро
0:3
45' ГолМанкозу Марко
0:4
49' ГолКурфалидис Христос
62' Желтая карточкаКасасола Тиаго
0:5
87' ГолЛападула Джанлука
90'+1
Ход матча
5'
18'
18'
30'
0:2
33'
45'
49'
0:4
62'
87'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 6
-
8 Угловые 3
-
5 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
434 Количество передач 302
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.42 Победа «Кальяри»
-
12
Фурлан
Якопо
90
Струна
Альяж
- Основной состав
-
12 Фурлан ЯкопоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
90 Струна АльяжЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Пас ЙеферсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Матос РидерНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Прелец НикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
-
23 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Лувумбо ЗитоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
История личных встреч
Перуджа
Кальяри
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касасола Тиаго
|8 (5)
|0.22
|Ди Серио Джузеппе
|5
|0.14
|Луперини Грегорио
|4
|0.11
|Лизи Франческо
|3
|0.08
|Ди Кармине Самуэль
|3
|0.08
|Мелькьорри Федерико
|3 (1)
|0.08
|Стриццоло Лука
|3
|0.08
|Оливьери Марко
|2
|0.06
|Санторо Симоне
|2
|0.06
|Анджелла Габриэле
|1
|0.03
|Куан Кристиан
|1
|0.03
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|Рози Алеандро
|0
|0
|Сгарби Филиппо
|0
|0
|Матос Ридер
|0
|0
|Дель Орко Кристиан
|0
|0
|Курадо Маркос
|0
|0
|Эконг Эммануэль
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|19 (3)
|0.53
|Паволетти Леонардо
|6
|0.17
|Манкозу Марко
|5 (1)
|0.14
|Лувумбо Зито
|3
|0.08
|Дзаппа Габриэле
|3
|0.08
|Дейола Алессандро
|2
|0.06
|Paulo Dentello
|2
|0.06
|Курфалидис Христос
|1
|0.03
|Перейро Гастон
|1
|0.03
|Рог Марко
|1
|0.03
|Лелла Нунцио
|1
|0.03
|Альтаре Джорджо
|1
|0.03
|Макумбу Антуан
|1
|0.03
|Виола Николас
|1 (1)
|0.03
|Нандес Найтан
|0
|0
|Миллико Винченцо
|0
|0
|Прелец Ник
|0
|0
|Капрадосси Элио
|0
|0
|Карбони Франко
|0
|0
|Оберт Адам
|0
|0
Карточки
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Курадо Маркос
|11
|0
|Лизи Франческо
|9
|1
|Санторо Симоне
|9
|1
|Пас Йеферсон
|7
|1
|Касасола Тиаго
|7
|0
|Рози Алеандро
|5
|1
|Сгарби Филиппо
|5
|1
|Ианнони Эдоардо
|5
|1
|Бартоломей Паоло
|6
|0
|Куан Кристиан
|6
|0
|Дель Орко Кристиан
|5
|0
|Оливьери Марко
|5
|0
|Ди Серио Джузеппе
|5
|0
|Мелькьорри Федерико
|4
|0
|Струна Альяж
|3
|0
|Ди Кармине Самуэль
|2
|0
|Анджелла Габриэле
|2
|0
|Матос Ридер
|1
|0
|Капецци Леонардо
|1
|0
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Луперини Грегорио
|1
|0
|Вулич Милош
|1
|0
|Damiano Cancellieri
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нандес Найтан
|9
|0
|Рог Марко
|6
|1
|Альтаре Джорджо
|6
|1
|Дзаппа Габриэле
|6
|0
|Лападула Джанлука
|4
|1
|Гольданига Эдоардо
|5
|0
|Alberto Dossena
|5
|0
|Миллико Винченцо
|5
|0
|Макумбу Антуан
|5
|0
|Paulo Dentello
|4
|0
|Лувумбо Зито
|4
|0
|Паволетти Леонардо
|3
|0
|Дейола Алессандро
|3
|0
|Карбони Франко
|3
|0
|Ди Пардо Алессандро
|1
|1
|Оберт Адам
|1
|1
|Капрадосси Элио
|2
|0
|Виола Николас
|1
|0
|Манкозу Марко
|1
|0
|Фалько Филиппо
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Радунович Борис
|1
|0
|Дезогус Якопо
|1
|0
|Курфалидис Христос
|1
|0
Результаты матчей
Перуджа
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Кальяри
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
9
10
Перуджа
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Кальяри
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
19
5
Волевые поражения
11
25
Перуджа
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (12)
42% (15)
25% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
42% (15)
31% (11)
Кальяри
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (7)
47% (17)
33% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
47% (17)
31% (11)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
20
5
Волевые поражения
20
35
Голы по времени матча
Забито
20
21
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
25 Не забивали 25
4
20%
4
19%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
3
15%
4
19%
31-45
6
30%
2
10%
46-60
3
15%
3
14%
61-75
3
15%
7
33%
76-90
Пропущено
23
17
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
5
22%
2
12%
1-15
2
9%
2
12%
16-30
2
9%
4
24%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
1
4%
2
12%
61-75
9
39%
6
35%
76-90
Забито
16
26
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 11
26 Не забивали 21
1
6%
4
15%
1-15
2
13%
5
19%
16-30
5
31%
2
8%
31-45
3
19%
4
15%
46-60
3
19%
4
15%
61-75
2
13%
7
27%
76-90
Пропущено
23
16
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
3
13%
1
6%
1-15
4
17%
4
25%
16-30
5
22%
2
13%
31-45
3
13%
3
19%
46-60
5
22%
2
13%
61-75
3
13%
4
25%
76-90
Забито
36
47
16 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 18
15 Не забивали 10
5
14%
8
17%
1-15
3
8%
6
13%
16-30
8
22%
6
13%
31-45
9
25%
6
13%
46-60
6
17%
7
15%
61-75
5
14%
14
30%
30%
76-90
Пропущено
46
33
21 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 23
8
17%
3
9%
1-15
6
13%
6
18%
16-30
7
15%
6
18%
31-45
7
15%
4
12%
46-60
6
13%
4
12%
61-75
12
26%
10
30%
76-90
Результаты последних матчей
Перуджа
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
СПАЛ - Перуджа 1:1 Перуджа - Козенца 0:0 Дженоа - Перуджа 2:0 Перуджа - Модена 0:1
Перуджа - Реджина 1:3 Перуджа - Фрозиноне 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:2 Зюйдтироль - Перуджа 2:1 Перуджа - Комо 0:0 Пиза - Перуджа 2:1 Перуджа - Тернана 3:0 Асколи - Перуджа 1:0 Перуджа - Брешия 4:0 Бари - Перуджа 0:2 Парма - Перуджа 2:0 Перуджа - Палермо 3:3 Беневенто - Перуджа 0:2 Перуджа - Венеция 2:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - СПАЛ 0:0
Кальяри
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Кальяри - Тернана 2:1 Парма - Кальяри 2:1 Кальяри - Фрозиноне 0:0 Пиза - Кальяри 0:0
Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Реджина - Кальяри 0:4 Кальяри - Асколи 4:1 Брешия - Кальяри 1:1 Кальяри - Дженоа 0:0 Венеция - Кальяри 0:0 Бари - Кальяри 1:1 Кальяри - Беневенто 1:0 Модена - Кальяри 2:0 Кальяри - СПАЛ 2:1 Читтаделла - Кальяри 0:0 Кальяри - Комо 2:0 Кальяри - Козенца 2:0 Палермо - Кальяри 2:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Тернана - Кальяри 1:0
Результаты матчей
Перуджа
Кальяри
Точный счет
0:0
4 раза 22%
1:3
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:1
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
2:1
7 раз 19%
0:0
6 раз 17%
1:0
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 42%
1
12 раз 33%
2
5 раз 14%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
13 раз 36%
0
10 раз 28%
2
9 раз 25%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Перуджа
Кальяри
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
153
414
810
315
216
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
117
513
513
117
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2115
Больше Меньше
2610
927
1323
432
432
135
333
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|19 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|17 (6)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 13
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Реджина
|Майер Жан
|1 10