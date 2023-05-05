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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 36. Стадион: .
Перуджа
0:5
Конец матча
Кальяри
0'
0:1
5' Гол
Лападула Джанлука
18' Желтая карточка
Оливьери Марко
18' Желтая карточка
Альтаре Джорджо
0:2
30' Гол
Paulo Dentello
33' Желтая карточка
Рози Алеандро
0:3
45' Гол
Манкозу Марко
0:4
49' Гол
Курфалидис Христос
62' Желтая карточка
Касасола Тиаго
0:5
87' Гол
Лападула Джанлука
90'+1
12
Фурлан
Якопо
2
Рози
Алеандро
21
Курадо
Маркос
90
Струна
Альяж
24
Касасола
Тиаго
4
Ианнони
Эдоардо
25
Санторо
Симоне
28
Куан
Кристиан
23
Лизи
Франческо
13
Луперини
Грегорио
11
Оливьери
Марко
1
Радунович
Борис
28
Дзаппа
Габриэле
3
Гольданига
Эдоардо
14
Дейола
Алессандро
5
Манкозу
Марко
20
Прелец
Ник
8
Нандес
Найтан
15
Альтаре
Джорджо
29
Макумбу
Антуан
37
Paulo
Dentello
9
Лападула
Джанлука
Перуджа
3-5-1-1
Кальяри
4-3-2-1

История личных встреч

Перуджа
Кальяри

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

СB
3:2
К
3:2
СB
0:2
СB
0:0

Голы

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касасола Тиаго 8 (5) 0.22
Ди Серио Джузеппе 5 0.14
Луперини Грегорио 4 0.11
Лизи Франческо 3 0.08
Ди Кармине Самуэль 3 0.08
Мелькьорри Федерико 3 (1) 0.08
Стриццоло Лука 3 0.08
Оливьери Марко 2 0.06
Санторо Симоне 2 0.06
Анджелла Габриэле 1 0.03
Куан Кристиан 1 0.03
Бартоломей Паоло 0 0
Рози Алеандро 0 0
Сгарби Филиппо 0 0
Матос Ридер 0 0
Дель Орко Кристиан 0 0
Курадо Маркос 0 0
Эконг Эммануэль 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 19 (3) 0.53
Паволетти Леонардо 6 0.17
Манкозу Марко 5 (1) 0.14
Лувумбо Зито 3 0.08
Дзаппа Габриэле 3 0.08
Дейола Алессандро 2 0.06
Paulo Dentello 2 0.06
Курфалидис Христос 1 0.03
Перейро Гастон 1 0.03
Рог Марко 1 0.03
Лелла Нунцио 1 0.03
Альтаре Джорджо 1 0.03
Макумбу Антуан 1 0.03
Виола Николас 1 (1) 0.03
Нандес Найтан 0 0
Миллико Винченцо 0 0
Прелец Ник 0 0
Капрадосси Элио 0 0
Карбони Франко 0 0
Оберт Адам 0 0

Карточки

Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Курадо Маркос 11 0
Лизи Франческо 9 1
Санторо Симоне 9 1
Пас Йеферсон 7 1
Касасола Тиаго 7 0
Рози Алеандро 5 1
Сгарби Филиппо 5 1
Ианнони Эдоардо 5 1
Бартоломей Паоло 6 0
Куан Кристиан 6 0
Дель Орко Кристиан 5 0
Оливьери Марко 5 0
Ди Серио Джузеппе 5 0
Мелькьорри Федерико 4 0
Струна Альяж 3 0
Ди Кармине Самуэль 2 0
Анджелла Габриэле 2 0
Матос Ридер 1 0
Капецци Леонардо 1 0
Стриццоло Лука 1 0
Луперини Грегорио 1 0
Вулич Милош 1 0
Damiano Cancellieri 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нандес Найтан 9 0
Рог Марко 6 1
Альтаре Джорджо 6 1
Дзаппа Габриэле 6 0
Лападула Джанлука 4 1
Гольданига Эдоардо 5 0
Alberto Dossena 5 0
Миллико Винченцо 5 0
Макумбу Антуан 5 0
Paulo Dentello 4 0
Лувумбо Зито 4 0
Паволетти Леонардо 3 0
Дейола Алессандро 3 0
Карбони Франко 3 0
Ди Пардо Алессандро 1 1
Оберт Адам 1 1
Капрадосси Элио 2 0
Виола Николас 1 0
Манкозу Марко 1 0
Фалько Филиппо 1 0
Баррека Антонио 1 0
Радунович Борис 1 0
Дезогус Якопо 1 0
Курфалидис Христос 1 0

Результаты матчей

Перуджа
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Кальяри
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

9
10
Перуджа
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Кальяри
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

19
5

Волевые поражения

11
25
Перуджа
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (12)
42% (15)
25% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
42% (15)
31% (11)
Кальяри
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (7)
47% (17)
33% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
47% (17)
31% (11)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

20
5

Волевые поражения

20
35

Голы по времени матча

Забито

20
21
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
25 Не забивали 25
4
20%
4
19%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
3
15%
4
19%
31-45
6
30%
2
10%
46-60
3
15%
3
14%
61-75
3
15%
7
33%
76-90

Пропущено

23
17
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
5
22%
2
12%
1-15
2
9%
2
12%
16-30
2
9%
4
24%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
1
4%
2
12%
61-75
9
39%
6
35%
76-90

Забито

16
26
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 11
26 Не забивали 21
1
6%
4
15%
1-15
2
13%
5
19%
16-30
5
31%
2
8%
31-45
3
19%
4
15%
46-60
3
19%
4
15%
61-75
2
13%
7
27%
76-90

Пропущено

23
16
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
3
13%
1
6%
1-15
4
17%
4
25%
16-30
5
22%
2
13%
31-45
3
13%
3
19%
46-60
5
22%
2
13%
61-75
3
13%
4
25%
76-90

Забито

36
47
16 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 18
15 Не забивали 10
5
14%
8
17%
1-15
3
8%
6
13%
16-30
8
22%
6
13%
31-45
9
25%
6
13%
46-60
6
17%
7
15%
61-75
5
14%
14
30%
30%
76-90

Пропущено

46
33
21 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 23
8
17%
3
9%
1-15
6
13%
6
18%
16-30
7
15%
6
18%
31-45
7
15%
4
12%
46-60
6
13%
4
12%
61-75
12
26%
10
30%
76-90

Результаты последних матчей

Перуджа
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
СПАЛ - Перуджа 1:1 Перуджа - Козенца 0:0 Дженоа - Перуджа 2:0 Перуджа - Модена 0:1
Перуджа - Реджина 1:3 Перуджа - Фрозиноне 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:2 Зюйдтироль - Перуджа 2:1 Перуджа - Комо 0:0 Пиза - Перуджа 2:1 Перуджа - Тернана 3:0 Асколи - Перуджа 1:0 Перуджа - Брешия 4:0 Бари - Перуджа 0:2 Парма - Перуджа 2:0 Перуджа - Палермо 3:3 Беневенто - Перуджа 0:2 Перуджа - Венеция 2:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - СПАЛ 0:0
Кальяри
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Кальяри - Тернана 2:1 Парма - Кальяри 2:1 Кальяри - Фрозиноне 0:0 Пиза - Кальяри 0:0
Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Реджина - Кальяри 0:4 Кальяри - Асколи 4:1 Брешия - Кальяри 1:1 Кальяри - Дженоа 0:0 Венеция - Кальяри 0:0 Бари - Кальяри 1:1 Кальяри - Беневенто 1:0 Модена - Кальяри 2:0 Кальяри - СПАЛ 2:1 Читтаделла - Кальяри 0:0 Кальяри - Комо 2:0 Кальяри - Козенца 2:0 Палермо - Кальяри 2:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Тернана - Кальяри 1:0

Результаты матчей

Перуджа
Кальяри

Точный счет

0:0
4 раза 22%
1:3
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:1
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
2:1
7 раз 19%
0:0
6 раз 17%
1:0
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 42%
1
12 раз 33%
2
5 раз 14%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
13 раз 36%
0
10 раз 28%
2
9 раз 25%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Перуджа
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
15
3
4
14
1.5
8
10
3
15
2.5
2
16
1
17
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
11
7
5
13
1.5
5
13
1
17
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
15
0.5
Больше Меньше
26
10
9
27
1.5
13
23
4
32
2.5
4
32
1
35
3.5
3
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 35 21 8 6 54 - 21 71
2.
Дженоа
 35 19 11 5 45 - 21 67
3.
Бари
 35 16 13 6 53 - 32 61
4.
Кальяри
 36 13 15 8 47 - 33 54
5.
Зюйдтироль
 35 13 15 7 35 - 31 54
6.
Парма
 35 14 10 11 43 - 38 52
7.
Пиза
 35 11 13 11 45 - 36 46
8.
Реджина
 35 15 4 16 46 - 43 46
9.
Асколи
 35 12 10 13 38 - 43 46
10.
Венеция
 35 12 9 14 46 - 45 45
11.
Палермо
 35 10 15 10 43 - 44 45
12.
Модена
 35 12 8 15 43 - 49 44
13.
Комо
 35 9 16 10 43 - 45 43
14.
Тернана
 35 11 10 14 34 - 45 43
15.
Читтаделла
 35 8 14 13 30 - 43 38
16.
Брешия
 35 9 11 15 33 - 52 38
17.
Козенца
 35 9 11 15 28 - 50 38
18.
Перуджа
 36 9 9 18 35 - 47 36
19.
СПАЛ
 35 7 14 14 38 - 47 35
20.
Беневенто
 35 6 14 15 28 - 42 32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 18 13 3 2 32 - 9 42
2.
Кальяри
 18 10 6 2 26 - 16 36
3.
Дженоа
 17 10 6 1 23 - 6 35
4.
Тернана
 17 8 5 4 19 - 17 29
5.
Парма
 17 9 2 6 22 - 15 29
6.
Палермо
 17 7 7 3 21 - 14 28
7.
Комо
 18 7 7 4 25 - 19 28
8.
Бари
 18 6 9 3 29 - 19 27
9.
Козенца
 17 7 6 4 19 - 16 27
10.
Зюйдтироль
 18 6 9 3 20 - 17 27
11.
Пиза
 17 7 5 5 25 - 16 26
12.
Реджина
 17 8 2 7 25 - 21 26
13.
Модена
 17 6 7 4 23 - 16 25
14.
Асколи
 18 6 5 7 19 - 21 23
15.
Венеция
 18 6 5 7 26 - 25 23
16.
Брешия
 18 6 5 7 16 - 21 23
17.
Перуджа
 18 5 6 7 19 - 24 21
18.
СПАЛ
 18 4 7 7 25 - 26 19
19.
Читтаделла
 17 4 7 6 16 - 21 19
20.
Беневенто
 18 3 6 9 14 - 24 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 17 10 4 3 24 - 13 34
2.
Дженоа
 18 9 5 4 22 - 15 32
3.
Фрозиноне
 17 8 5 4 22 - 12 29
4.
Зюйдтироль
 17 7 6 4 15 - 14 27
5.
Парма
 18 5 8 5 21 - 23 23
6.
Асколи
 17 6 5 6 19 - 22 23
7.
Венеция
 17 6 4 7 20 - 20 22
8.
Пиза
 18 4 8 6 20 - 20 20
9.
Реджина
 18 7 2 9 21 - 22 20
10.
Читтаделла
 18 4 7 7 14 - 22 19
11.
Модена
 18 6 1 11 20 - 33 19
12.
Кальяри
 18 3 9 6 21 - 17 18
13.
Палермо
 18 3 8 7 22 - 30 17
14.
Беневенто
 17 3 8 6 14 - 18 17
15.
СПАЛ
 17 3 7 7 13 - 21 16
16.
Комо
 17 2 9 6 18 - 26 15
17.
Перуджа
 18 4 3 11 16 - 23 15
18.
Брешия
 17 3 6 8 17 - 31 15
19.
Тернана
 18 3 5 10 15 - 28 14
20.
Козенца
 18 2 5 11 9 - 34 11
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 19 (4)
Венеция Похьянпало Йоэль 17 (6)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Палермо Брунори Маттео 15 (3)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 13
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
Реджина Майер Жан 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Лападула Джанлука сделал результативную передачу.
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Перуджа 0:5 Кальяри онлайн

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