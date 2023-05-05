Тур: 31. Стадион: МЕВА Арена. Зрители: 33305 Главный судья: Йолленбек Маттиас
0'
0:1
26' ГолБюльтер Мариус
40' Желтая карточкаАжорк Людовик
1:1
53' ГолБаррейро Леандро
1:2
60' ГолКраусс Том
2:2
70' ГолАарон Мартин
90' Желтая карточкаКаси Антони
2:3
90' ПенальтиБюльтер Мариус
90' Желтая карточкаКор Доминик
90' Желтая карточкаБаррейро Леандро
90' Желтая карточкаДрекслер Доминик
90'+15
Бонусы букмекеров
Ход матча
26'
40'
53'
60'
1:2
70'
2:2
90'
90'
2:3
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
1 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 10
-
7 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
374 Количество передач 293
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
10.50 Точный счет – 0:0
16
Бель
Штефан
31
Кор
Доминик
30
Крал
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Уронен ЙереЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Скарке ТимПолузащитник
-
26 Фрай МикаэльНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Райс Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Майнц
Шальке 04
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
27 матчей
22.2%
25.9%
51.9%
6 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
25.9%
37%
37.1%
7 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
11.1%
51.9%
37%
3 победы 14 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.08
0.64
Среднее время на гол
83
140
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
1.57
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
36
22
Голов в среднем за матч
1.33
0.81
Тотал матчей
2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
67
110
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онисиво Карим
|9
|0.29
|Ингвартсен Маркус
|9 (4)
|0.29
|Чхэ-Сон Ли II
|7
|0.23
|Ажорк Людовик
|6
|0.19
|Аарон Мартин
|5
|0.16
|Баррейро Леандро
|4
|0.13
|Кор Доминик
|3
|0.1
|Видмер Сильван
|2
|0.06
|Каси Антони
|2
|0.06
|Вайпер Нельсон
|2
|0.06
|Стах Антон
|1
|0.03
|Буркардт Джонатан
|1
|0.03
|Да Коста Данни
|0
|0
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|0
|0
|Фюльжени Анжело
|0
|0
|Баркок Аймен
|0
|0
|Бюргзорг Делано
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюльтер Мариус
|11 (4)
|0.35
|Дрекслер Доминик
|4
|0.13
|Теродде Симон
|4
|0.13
|Краусс Том
|2
|0.06
|Саласар Родриго
|1
|0.03
|Полтер Себастьян
|1
|0.03
|Караман Кенан
|1
|0.03
|Скарке Тим
|1
|0.03
|Каминьски Марцин
|1
|0.03
|Молле Флоран
|1
|0.03
|Ван дер Берг Сепп
|1
|0.03
|Кодзуки Соитиро
|1
|0.03
|Фрай Микаэль
|0
|0
|Мор Тобиас
|0
|0
|Латца Данни
|0
|0
|Оуведжан Томас
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|10
|0
|Бель Штефан
|7
|0
|Баррейро Леандро
|5
|0
|Свенссон Бо
|4
|0
|Ажорк Людовик
|4
|0
|Онисиво Карим
|4
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|4
|0
|Каси Антони
|4
|0
|Стах Антон
|4
|0
|Хак Александер
|2
|1
|Аарон Мартин
|3
|0
|Фернандес Эдимилсон
|3
|0
|Ингвартсен Маркус
|2
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|2
|0
|Бюргзорг Делано
|2
|0
|Буркардт Джонатан
|2
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Фюльжени Анжело
|1
|0
|Баркок Аймен
|1
|0
|Мустафа Сулиман
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Краусс Том
|6
|0
|Дрекслер Доминик
|3
|1
|Теродде Симон
|4
|0
|Ёсида Мая
|4
|0
|Бюльтер Мариус
|4
|0
|Саласар Родриго
|4
|0
|Дженц Мориц
|4
|0
|Бруннер Седрик
|3
|0
|Баланта Эдер
|3
|0
|Крал Алекс
|3
|0
|Латца Данни
|2
|0
|Полтер Себастьян
|2
|0
|Уронен Йере
|2
|0
|Фрай Микаэль
|2
|0
|Караман Кенан
|2
|0
|Ван дер Берг Сепп
|2
|0
|Граймль Лео
|2
|0
|Тиав Малик
|2
|0
|Шволов Александер
|1
|0
|Молле Флоран
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Кодзуки Соитиро
|1
|0
|Флик Флориан
|1
|0
|Матричани Хеннинг
|1
|0
Результаты матчей
Майнц
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Шальке 04
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
9
6
Майнц
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Шальке 04
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
18
25
Волевые поражения
16
16
Майнц
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (13)
29% (9)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
Шальке 04
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
22
28
Волевые поражения
25
22
Голы по времени матча
Забито
30
10
13 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 2
18 Не забивали 23
3
10%
0
0%
1-15
5
17%
3
30%
16-30
5
17%
0
0%
31-45
4
13%
1
10%
46-60
5
17%
0
0%
61-75
8
27%
6
60%
76-90
Пропущено
21
25
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
1
5%
1
4%
1-15
5
24%
3
12%
16-30
3
14%
4
16%
31-45
2
10%
6
24%
46-60
4
19%
3
12%
61-75
6
29%
8
32%
76-90
Забито
21
20
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
1
5%
4
20%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
5
24%
4
20%
31-45
4
19%
3
15%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
6
29%
7
35%
76-90
Пропущено
25
35
15 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
5
20%
5
14%
1-15
3
12%
2
6%
16-30
7
28%
9
26%
31-45
4
16%
6
17%
46-60
1
4%
5
14%
61-75
5
20%
8
23%
76-90
Забито
51
30
22 В 1-м тайме 12
29 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 7
5 Не забивали 13
4
8%
4
13%
1-15
8
16%
4
13%
16-30
10
20%
4
13%
31-45
8
16%
4
13%
46-60
7
14%
1
3%
61-75
14
27%
13
43%
76-90
Пропущено
46
60
24 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 36
14 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 25
6
13%
6
10%
1-15
8
17%
5
8%
16-30
10
22%
13
22%
31-45
6
13%
12
20%
46-60
5
11%
8
13%
61-75
11
24%
16
27%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Вольфсбург - Майнц 3:0 Майнц - Бавария 3:1 Кёльн - Майнц 1:1 Майнц - Вердер 2:2
РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Майнц - Фрайбург 1:1 Герта - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Боруссия М 4:0 Байер Л - Майнц 2:3 Майнц - Аугсбург 3:1 Унион Берлин - Майнц 2:1 Майнц - Бавария 0:4 Майнц - Бохум 5:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2 Люцерн - Майнц 1:5 Мальорка - Майнц 2:2 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1
Шальке 04
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Шальке 04 - Вердер 2:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Герта 5:2 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0
Шальке 04 - Байер Л 0:3 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Бохум - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 Айнтрахт Фр - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Вердер 0:1 Шальке 04 - Нюрнберг 0:1 Шальке 04 - Цюрих 2:2 Оснабрюк - Шальке 04 2:2 Хайдук - Шальке 04 4:3
Результаты матчей
Майнц
Шальке 04
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:6
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 23%
0:3
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:6
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 42%
2
6 раз 19%
0
5 раз 16%
3
4 раза 13%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
14 раз 45%
1
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Майнц
Шальке 04
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
106
79
79
511
214
313
115
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
78
69
213
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
265
Больше Меньше
1714
1318
922
724
328
328
130
229
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|81 - 33
|62
|2.
|Заявка
|30
|19
|4
|7
|67 - 40
|61
|3.
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|46 - 37
|56
|4.
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|44 - 31
|56
|5.
|Заявка
|30
|16
|6
|8
|54 - 37
|54
|6.
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|54 - 43
|48
|7.
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|54 - 37
|46
|8.
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|51 - 46
|45
|9.
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|50 - 46
|43
|10.
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|42 - 49
|38
|11.
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|44 - 48
|36
|12.
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|48 - 58
|35
|13.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|39 - 55
|31
|14.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|31 - 59
|30
|15.
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|39 - 51
|29
|16.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|38 - 52
|28
|17.
|Заявка
|30
|8
|4
|18
|33 - 67
|28
|18.
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|35 - 61
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|42 - 13
|37
|2.
|Заявка
|15
|10
|5
|0
|46 - 14
|35
|3.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|32 - 15
|35
|4.
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|25 - 9
|33
|5.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 12
|31
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 18
|27
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 17
|26
|8.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|33 - 21
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|30 - 21
|24
|10.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|31 - 22
|22
|11.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 30
|20
|12.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|22 - 16
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 21
|19
|15.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 34
|19
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 25
|17
|17.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 26
|17
|18.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|24 - 25
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|35 - 19
|27
|2.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 25
|25
|3.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 27
|24
|5.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 22
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 25
|21
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 33
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|20 - 33
|18
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 29
|17
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|18 - 25
|12
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|24 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 25
|11
|15.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|15 - 30
|9
|16.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|17 - 32
|9
|17.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 37
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 36
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|13 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|13 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 10
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|10
|Майнц
|Кор Доминик
|10