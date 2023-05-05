Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

97' Полтер Себастьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

97' Шальке 04 идет вперед с потенциально опасной атакой.

96' Матч возобновлен

95' Ох, нехорошо это выглядит. Матричани Хеннинг получил травму и медбригада забирает его с поля.

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

92' Скарке Тим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

92' Матричани Хеннинг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Латца Данни пробует нанести удар издали, но Робин Центнер держит все под контролем

91' Крал Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

90' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Уронен Йере выиграл воздушное противоборство у Nelson Weiper.

89' Шальке 04 совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Майнц

89' Латца Данни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

88' Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

88' Nelson Weiper из команды Майнц наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

87' Аарон Мартин из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Удар от ворот произведет Майнц

87' Краусс Том не смог попасть в створ ударом издали

85' Сегодняшная посещаемость составляет 33305 болельщиков

85' Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

83' Оооо... вот это был удар! Полтер Себастьян должен был забить с этой позиции.

83' Хорошую попытку сделал Полтер Себастьян . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Бюльтер Мариус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Игрок из команды Шальке 04 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

82' Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе

81' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

81' Скарке Тим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Хорошую попытку сделал Скарке Тим . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Полтер Себастьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Шальке 04 идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Удар от ворот произведет Майнц

78' Бруннер Седрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Матч возобновлен

77' Шволов Александер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе

77' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

75' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

73' Ханше-Ольсен Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

71' Отличная индивидуальная работа от Аарон Мартин , гол забит с изяществом.

70' Г О О О О Л - Аарон Мартин левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

68' Бюльтер Мариус пробует нанести удар издали, но Робин Центнер держит все под контролем

68' Игрок из команды Шальке 04 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

67' Команда Шальке 04 довольна результатом к этому моменту.

64' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Матричани Хеннинг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

62' Nelson Weiper из команды Майнц в офсайде

61' Шальке 04 совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Отличный командный гол!

60' Г О О О О Л - Краусс Том забивает с правой ноги!

60' Шальке 04 идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Ажорк Людовик нанес удар головой, но Александр Шволов спокойно отбил мяч.

59' Баррейро Леандро из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Фернандес Эдимилсон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

57' Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

57' Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

56' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Удар от ворот произведет Майнц

54' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Команда Майнц сравняла счет! Игра продолжается!

53' Фернандес Эдимилсон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Удар от ворот произведет Майнц

52' Игрок из команды Шальке 04 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

52' Оооо... вот это был удар! Бюльтер Мариус должен был забить с этой позиции.

52' Хорошую попытку сделал Бюльтер Мариус . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Теродде Симон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Фернандес Эдимилсон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Удар от ворот произведет Майнц

48' Саласар Родриго не смог попасть в створ ударом издали

48' Шальке 04 идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Ханше-Ольсен Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе

46' Тактическая замена. Да Коста Данни уходит с поля и его заменяет Nelson Weiper