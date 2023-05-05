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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Зрители: 33305 Главный судья: Йолленбек Маттиас
Майнц
2:3
Конец матча
Шальке 04
0'
0:1
26' Гол
Бюльтер Мариус
40' Желтая карточка
Ажорк Людовик
1:1
53' Гол
Баррейро Леандро
1:2
60' Гол
Краусс Том
2:2
70' Гол
Аарон Мартин
90' Желтая карточка
Каси Антони
2:3
90' Пенальти
Бюльтер Мариус
90' Желтая карточка
Кор Доминик
90' Желтая карточка
Баррейро Леандро
90' Желтая карточка
Дрекслер Доминик
90'+15
2:3. Гол Мариуса Бюльтера с пена...
2:2. Гол Аарона Мартина (видео)....
1:2. Гол Тома Краусса (видео). Ч...
1:1. Гол Леандро Баррейро (видео...

Ход матча

26'
0:1
Бюльтер Мариус
(Саласар Родриго)
40'
Ажорк Людовик
 
46'
Вайпер Нельсон
Да Коста Данни
 
53'
Баррейро Леандро
(Ханше-Ольсен Андреас)
1:1
60'
1:2
Краусс Том
(Караман Кенан)
65'
Ингвартсен Маркус
Ажорк Людовик
 
65'
Баркок Аймен
Ли Чхэ-Сон
 
70'
Аарон Мартин
2:2
74'
 
Полтер Себастьян
Теродде Симон
74'
 
Дрекслер Доминик
Караман Кенан
78'
 
Скарке Тим
Саласар Родриго
79'
 
Уронен Йере
Бруннер Седрик
86'
Каси Антони
Фернандес Эдимилсон
 
88'
 
Латца Данни
Краусс Том
90'
Бюргзорг Делано
Онисиво Карим
 
90'
Каси Антони
 
90'
2:3
Бюльтер Мариус
90'
Кор Доминик
 
90'
Баррейро Леандро
 
90'
 
Дрекслер Доминик

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 10
  • 7 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 374 Количество передач 293
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Майнц 79.8% (99)
X 14.5% (18)
Шальке 04 5.6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Центнер
Робин
25
Ханше-Ольсен
Андреас
16
Бель
Штефан
20
Фернандес
Эдимилсон
21
Да
Коста
Данни
3
Аарон
Мартин
8
Баррейро
Леандро
31
Кор
Доминик
7
Чхэ-Сон
Ли
II
9
Онисиво
Карим
17
Ажорк
Людовик
13
Шволов
Александер
27
Бруннер
Седрик
5
Ван
дер
Берг
Сепп
35
Каминьски
Марцин
41
Матричани
Хеннинг
30
Крал
Алекс
6
Краусс
Том
19
Караман
Кенан
10
Саласар
Родриго
11
Бюльтер
Мариус
9
Теродде
Симон
Майнц
3-4-2-1
Шальке 04
4-2-3-1

История личных встреч

Майнц
Шальке 04

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

27 матчей

22.2%
25.9%
51.9%
6 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

25.9%
37%
37.1%
7 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

11.1%
51.9%
37%
3 победы 14 ничьих 10 побед

История матчей

Б
1:0
Б
0:0
Б
2:2
Б
0:0
Б
2:1
Б
3:0
Б
1:0
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:0
Б
4:1
Б
0:0
Б
0:1
Б
2:2
К
1:2
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:4
Б
1:3
Б
0:1
Б
0:0
Б
1:0
К
1:0

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.08
0.64

Среднее время на гол

83
140

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.57
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

36
22

Голов в среднем за матч

1.33
0.81

Тотал матчей

2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

67
110

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онисиво Карим 9 0.29
Ингвартсен Маркус 9 (4) 0.29
Чхэ-Сон Ли II 7 0.23
Ажорк Людовик 6 0.19
Аарон Мартин 5 0.16
Баррейро Леандро 4 0.13
Кор Доминик 3 0.1
Видмер Сильван 2 0.06
Каси Антони 2 0.06
Вайпер Нельсон 2 0.06
Стах Антон 1 0.03
Буркардт Джонатан 1 0.03
Да Коста Данни 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Ханше-Ольсен Андреас 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Баркок Аймен 0 0
Бюргзорг Делано 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюльтер Мариус 11 (4) 0.35
Дрекслер Доминик 4 0.13
Теродде Симон 4 0.13
Краусс Том 2 0.06
Саласар Родриго 1 0.03
Полтер Себастьян 1 0.03
Караман Кенан 1 0.03
Скарке Тим 1 0.03
Каминьски Марцин 1 0.03
Молле Флоран 1 0.03
Ван дер Берг Сепп 1 0.03
Кодзуки Соитиро 1 0.03
Фрай Микаэль 0 0
Мор Тобиас 0 0
Латца Данни 0 0
Оуведжан Томас 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 10 0
Бель Штефан 7 0
Баррейро Леандро 5 0
Свенссон Бо 4 0
Ажорк Людовик 4 0
Онисиво Карим 4 0
Ханше-Ольсен Андреас 4 0
Каси Антони 4 0
Стах Антон 4 0
Хак Александер 2 1
Аарон Мартин 3 0
Фернандес Эдимилсон 3 0
Ингвартсен Маркус 2 0
Чхэ-Сон Ли II 2 0
Бюргзорг Делано 2 0
Буркардт Джонатан 2 0
Центнер Робин 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Баркок Аймен 1 0
Мустафа Сулиман 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Краусс Том 6 0
Дрекслер Доминик 3 1
Теродде Симон 4 0
Ёсида Мая 4 0
Бюльтер Мариус 4 0
Саласар Родриго 4 0
Дженц Мориц 4 0
Бруннер Седрик 3 0
Баланта Эдер 3 0
Крал Алекс 3 0
Латца Данни 2 0
Полтер Себастьян 2 0
Уронен Йере 2 0
Фрай Микаэль 2 0
Караман Кенан 2 0
Ван дер Берг Сепп 2 0
Граймль Лео 2 0
Тиав Малик 2 0
Шволов Александер 1 0
Молле Флоран 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Кодзуки Соитиро 1 0
Флик Флориан 1 0
Матричани Хеннинг 1 0

Результаты матчей

Майнц
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Шальке 04
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

9
6
Майнц
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Шальке 04
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

18
25

Волевые поражения

16
16
Майнц
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (13)
29% (9)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
Шальке 04
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

22
28

Волевые поражения

25
22

Голы по времени матча

Забито

30
10
13 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 2
18 Не забивали 23
3
10%
0
0%
1-15
5
17%
3
30%
16-30
5
17%
0
0%
31-45
4
13%
1
10%
46-60
5
17%
0
0%
61-75
8
27%
6
60%
76-90

Пропущено

21
25
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
1
5%
1
4%
1-15
5
24%
3
12%
16-30
3
14%
4
16%
31-45
2
10%
6
24%
46-60
4
19%
3
12%
61-75
6
29%
8
32%
76-90

Забито

21
20
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
1
5%
4
20%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
5
24%
4
20%
31-45
4
19%
3
15%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
6
29%
7
35%
76-90

Пропущено

25
35
15 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
5
20%
5
14%
1-15
3
12%
2
6%
16-30
7
28%
9
26%
31-45
4
16%
6
17%
46-60
1
4%
5
14%
61-75
5
20%
8
23%
76-90

Забито

51
30
22 В 1-м тайме 12
29 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 7
5 Не забивали 13
4
8%
4
13%
1-15
8
16%
4
13%
16-30
10
20%
4
13%
31-45
8
16%
4
13%
46-60
7
14%
1
3%
61-75
14
27%
13
43%
76-90

Пропущено

46
60
24 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 36
14 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 25
6
13%
6
10%
1-15
8
17%
5
8%
16-30
10
22%
13
22%
31-45
6
13%
12
20%
46-60
5
11%
8
13%
61-75
11
24%
16
27%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Вольфсбург - Майнц 3:0 Майнц - Бавария 3:1 Кёльн - Майнц 1:1 Майнц - Вердер 2:2
РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Майнц - Фрайбург 1:1 Герта - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Боруссия М 4:0 Байер Л - Майнц 2:3 Майнц - Аугсбург 3:1 Унион Берлин - Майнц 2:1 Майнц - Бавария 0:4 Майнц - Бохум 5:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2 Люцерн - Майнц 1:5 Мальорка - Майнц 2:2 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1
Шальке 04
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Шальке 04 - Вердер 2:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Герта 5:2 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0
Шальке 04 - Байер Л 0:3 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Бохум - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 Айнтрахт Фр - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Вердер 0:1 Шальке 04 - Нюрнберг 0:1 Шальке 04 - Цюрих 2:2 Оснабрюк - Шальке 04 2:2 Хайдук - Шальке 04 4:3

Результаты матчей

Майнц
Шальке 04

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:6
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 23%
0:3
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:6
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 42%
2
6 раз 19%
0
5 раз 16%
3
4 раза 13%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
14 раз 45%
1
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Майнц
Шальке 04

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
10
6
7
9
1.5
7
9
5
11
2.5
2
14
3
13
3.5
1
15
2
14
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
7
8
6
9
1.5
2
13
2
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
0.5
Больше Меньше
17
14
13
18
1.5
9
22
7
24
2.5
3
28
3
28
3.5
1
30
2
29
4.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 30 18 8 4 81 - 33 62
2.
Боруссия Д
 Заявка 30 19 4 7 67 - 40 61
3.
Фрайбург
 Заявка 30 16 8 6 46 - 37 56
4.
Унион Берлин
 Заявка 30 16 8 6 44 - 31 56
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 30 16 6 8 54 - 37 54
6.
Байер Л
 Заявка 31 14 6 11 54 - 43 48
7.
Вольфсбург
 Заявка 30 12 10 8 54 - 37 46
8.
Майнц
 Заявка 31 12 9 10 51 - 46 45
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 30 11 10 9 50 - 46 43
10.
Кёльн
 Заявка 31 9 11 11 42 - 49 38
11.
Боруссия М
 Заявка 30 9 9 12 44 - 48 36
12.
Вердер
 Заявка 30 10 5 15 48 - 58 35
13.
Аугсбург
 Заявка 30 8 7 15 39 - 55 31
14.
Шальке 04
 Заявка 31 7 9 15 31 - 59 30
15.
Хоффенхайм
 Заявка 30 8 5 17 39 - 51 29
16.
Штутгарт
 Заявка 30 6 10 14 38 - 52 28
17.
Бохум
 Заявка 30 8 4 18 33 - 67 28
18.
Герта
 Заявка 30 5 7 18 35 - 61 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 14 12 1 1 42 - 13 37
2.
Бавария
 Заявка 15 10 5 0 46 - 14 35
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 11 2 2 32 - 15 35
4.
Унион Берлин
 Заявка 15 9 6 0 25 - 9 33
5.
Фрайбург
 Заявка 15 9 4 2 26 - 12 31
6.
Боруссия М
 Заявка 15 8 3 4 29 - 18 27
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 5 3 30 - 17 26
8.
Байер Л
 Заявка 16 8 2 6 33 - 21 26
9.
Майнц
 Заявка 16 6 6 4 30 - 21 24
10.
Вольфсбург
 Заявка 15 5 7 3 31 - 22 22
11.
Бохум
 Заявка 15 6 2 7 22 - 30 20
12.
Кёльн
 Заявка 15 5 5 5 22 - 16 20
13.
Штутгарт
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
14.
Аугсбург
 Заявка 15 5 4 6 15 - 21 19
15.
Шальке 04
 Заявка 16 5 4 7 21 - 34 19
16.
Герта
 Заявка 15 4 5 6 21 - 25 17
17.
Хоффенхайм
 Заявка 15 5 2 8 21 - 26 17
18.
Вердер
 Заявка 15 5 1 9 24 - 25 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 15 8 3 4 35 - 19 27
2.
Фрайбург
 Заявка 15 7 4 4 20 - 25 25
3.
Вольфсбург
 Заявка 15 7 3 5 23 - 15 24
4.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
5.
Унион Берлин
 Заявка 15 7 2 6 19 - 22 23
6.
Байер Л
 Заявка 15 6 4 5 21 - 22 22
7.
Майнц
 Заявка 15 6 3 6 21 - 25 21
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
9.
Вердер
 Заявка 15 5 4 6 24 - 33 19
10.
Кёльн
 Заявка 16 4 6 6 20 - 33 18
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 4 5 6 20 - 29 17
12.
Хоффенхайм
 Заявка 15 3 3 9 18 - 25 12
13.
Аугсбург
 Заявка 15 3 3 9 24 - 34 12
14.
Шальке 04
 Заявка 15 2 5 8 10 - 25 11
15.
Боруссия М
 Заявка 15 1 6 8 15 - 30 9
16.
Штутгарт
 Заявка 15 1 6 8 17 - 32 9
17.
Бохум
 Заявка 15 2 2 11 11 - 37 8
18.
Герта
 Заявка 15 1 2 12 14 - 36 5
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 10
Боруссия М Коне Куадио 11
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 10
Майнц Кор Доминик 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 105'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Шальке 04 вырывает победу
  • Свисток
    105'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 105'
    Контроль мяча: Майнц: 55%, Шальке 04: 45%.
  • 105'
    Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 105'
    Удар от ворот произведет Шальке 04
  • Желтая карточка
    104'
    Дрекслер Доминик получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Желтая карточка
    104'
    Баррейро Леандро получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Желтая карточка
    104'
    Кор Доминик получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 103'
    Уронен Йере из команды Шальке 04 перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 102'
    Команда Шальке 04 забила решающий гол в последние минуты игры!
  • Описание гола
    102'
    Г О О О О О Л - Бюльтер Мариус из команды Шальке 04 забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Робин Центнер прыгнул не в ту сторону.
  • Желтая карточка
    101'
    Каси Антони тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • Фол, нарушение
    100'
    ПЕНАЛЬТИ! - Каси Антони дергает за футболку соперника (это был Бюльтер Мариус) и рефери назначает пенальти!
  • 100'
    После проверки VAR судья изменил решение - Шальке 04 пробьет пенальти!
  • 100'
    Контроль мяча: Майнц: 55%, Шальке 04: 45%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 98'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 98'
      Майнц начинает контратаку
    • 98'
      Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
    • 97'
      Бель Штефан из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 97'
      Латца Данни нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 97'
      Ханше-Ольсен Андреас из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      97'
      Скарке Тим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 97'
      Центнер Робин делает важнейший сейв!
    • 97'
      Оооо... вот это был удар! Бюльтер Мариус должен был забить с этой позиции.
    • 97'
      Хорошую попытку сделал Бюльтер Мариус. Удар в створ, но вратарь начеку