Тур: 10. Стадион: Inhulets Stadium.
0'
1:0
15' ПенальтиКовалёв Максим
39' Желтая карточкаСоломон-Отабор Вив
45' Желтая карточкаКучеренко Александр
48' Желтая карточкаАльваренга Фабрисио
84' Желтая карточкаAndriy Kitela
85' Желтая карточкаКозак Александр
90' Вторая желтая карточкаСоломон-Отабор Вив
90' Желтая карточкаЛях Ростислав
90'+5
Ход матча
15'
1:0
84'
85'
90'
79
Панькив
Юрий
96
Слюсар
Денис
17
Мысык
Марьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ситало АртёмНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Sergiy Kovalets
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
-
96 Слюсар ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мысык МарьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
История личных встреч
Ингулец
Рух Львов
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.25
Среднее время на гол
90
360
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
0.75
0.63
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
120
144
Бомбардиры внутри турнира
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Козак Александр
|3
|0.14
|Одарюк Владимир
|3
|0.14
|Artem Smolyakov
|2
|0.1
|Ситало Артём
|2
|0.1
|Марусич Максим
|2
|0.1
|Ковалёв Максим
|2 (2)
|0.1
|Клименко Владислав
|1
|0.05
|Запорожец Евгений
|1
|0.05
|Кучеренко Александр
|1
|0.05
|Головкин Иван
|1
|0.05
|Кравчук Даниил
|1
|0.05
|Сакив Тарас
|0
|0
|Нагиев Дмитрий
|0
|0
|Козыренко Юрий
|0
|0
|Viktor Bliznichenko
|0
|0
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Паула Таллес
|6 (1)
|0.29
|Довгий Алексей
|4
|0.19
|Климчук Юрий
|3 (1)
|0.14
|Карабин Ярослав
|3 (1)
|0.14
|Рунич Василий
|1
|0.05
|Слюсар Денис
|1
|0.05
|Дидик Роман
|1
|0.05
|Marko Sapuha
|1
|0.05
|Бойчук Богдан
|0
|0
|Мысык Марьян
|0
|0
|Соломон-Отабор Вив
|0
|0
Карточки
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Козак Александр
|5
|0
|Марусич Максим
|4
|0
|Ченбай Сергей
|4
|0
|Кучеренко Александр
|4
|0
|Клименко Владислав
|4
|0
|Artem Smolyakov
|2
|1
|Одарюк Владимир
|3
|0
|Сакив Тарас
|3
|0
|Кухарук Андрей
|3
|0
|Запорожец Евгений
|3
|0
|Ковалёв Максим
|2
|0
|Oleksiy Palamarchuk
|2
|0
|Viktor Bliznichenko
|2
|0
|Бартулович Младен
|1
|0
|Близниченко Андрей
|1
|0
|Коробенко Андрей
|1
|0
|Кучер Даниил
|1
|0
|Ситало Артём
|1
|0
|Сидоренко Владислав
|1
|0
|Мельничук Максим
|1
|0
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Климчук Юрий
|6
|1
|Marko Sapuha
|5
|1
|Vitaliy Roman
|5
|1
|Слюсар Денис
|4
|1
|Довгий Алексей
|5
|0
|Соломон-Отабор Вив
|3
|1
|Лях Ростислав
|4
|0
|Дидик Роман
|4
|0
|Слюбик Богдан
|4
|0
|Fernando Edson
|2
|1
|Де Паула Таллес
|3
|0
|Альваренга Фабрисио
|3
|0
|Рунич Василий
|3
|0
|Andriy Kitela
|3
|0
|Бойчук Богдан
|1
|1
|Мысык Марьян
|2
|0
|Федорчук Валерий
|1
|0
|Белый Максим
|1
|0
|Веремиенко Олег
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Карабин Ярослав
|1
|0
|Denys Pidgurskyi
|1
|0
Результаты матчей
Ингулец
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
0% (0)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
82% (9)
0% (0)
Рух Львов
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
4
4
Ингулец
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Рух Львов
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
8
7
Волевые поражения
7
11
Ингулец
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (9)
19% (4)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
52% (11)
14% (3)
Рух Львов
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
14% (3)
38% (8)
48% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
9
8
Волевые поражения
11
15
Голы по времени матча
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 16
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
43%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
29%
76-90
Пропущено
11
17
8 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
9%
4
24%
1-15
2
18%
2
12%
16-30
5
45%
4
24%
31-45
2
18%
2
12%
46-60
1
9%
1
6%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Забито
9
14
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
2
22%
5
36%
31-45
2
22%
4
29%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
2
22%
2
14%
76-90
Пропущено
14
13
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
2
14%
3
23%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
5
36%
3
23%
61-75
3
21%
2
15%
76-90
Забито
19
21
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
5 Не забивали 8
3
16%
0
0%
1-15
2
11%
4
19%
16-30
4
21%
5
24%
31-45
2
11%
6
29%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
5
26%
4
19%
76-90
Пропущено
25
30
13 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 18
2
8%
4
13%
1-15
4
16%
4
13%
16-30
7
28%
7
23%
31-45
3
12%
5
17%
46-60
6
24%
4
13%
61-75
3
12%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ингулец
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0 Минай - Ингулец 1:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2
Ингулец - Металлист 2:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2 Ингулец - Вишиста Краков 1:2 Аксу - Ингулец 2:2 Ингулец - Петрокуб 2:3 Ингулец - Македония Джёрче Петров 1:0 Подбескидзе - Ингулец 0:1 Берое - Ингулец 1:1 Ингулец - Верес 1:0 Ингулец - Львов 1:0 Ингулец - Динамо Киев 1:2 Металлист-1925 - Ингулец 2:1 Ингулец - Заря 1:0 Шахтёр Донецк - Ингулец 3:0 Кривбасс - Ингулец 2:1 Днепр-1 - Ингулец 2:2
Рух Львов
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Рух Львов - Динамо Киев 1:1 Рух Львов - Верес 0:0 Заря - Рух Львов 3:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0
Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Рух Львов - Триглав Крань 1:0 Домжале - Рух Львов 3:2 Штурм - Рух Львов 3:2 Дунайcка Cтреда - Рух Львов 0:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Александрия - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Минай 1:1 Львов - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Ворскла - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Рух Львов 3:0
Результаты матчей
Ингулец
Рух Львов
Точный счет
1:2
4 раза 36%
1:0
4 раза 36%
0:1
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
8 раз 73%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:0
5 раз 24%
1:2
5 раз 24%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
12 раз 57%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
0
8 раз 38%
1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ингулец
Рух Львов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
83
110
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
55
37
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
138
417
615
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов
- — Выход в квалификацию Лиги конференций УЕФА
- — Зона плей-офф
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|18 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (1)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|9
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|8 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|8 (1)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 8
|Минай
|Горин Олег
|9
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Львов
|Грисьо Максим
|2 5
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|1 6