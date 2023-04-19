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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Ингулец
1:0
Конец матча
Рух Львов
0'
1:0
15' Пенальти
Ковалёв Максим
39' Желтая карточка
Соломон-Отабор Вив
45' Желтая карточка
Кучеренко Александр
48' Желтая карточка
Альваренга Фабрисио
84' Желтая карточка
Andriy Kitela
85' Желтая карточка
Козак Александр
90' Вторая желтая карточка
Соломон-Отабор Вив
90' Желтая карточка
Лях Ростислав
90'+5
12
Oleksiy
Palamarchuk
33
Нагиев
Дмитрий
55
Ковалёв
Максим
23
Кучеренко
Александр
29
Artem
Smolyakov
8
Клименко
Владислав
5
Запорожец
Евгений
88
Кухарук
Андрей
24
Головкин
Иван
10
Козак
Александр
97
Denys
Rezepov
79
Панькив
Юрий
93
Vitaliy
Roman
92
Слюбик
Богдан
96
Слюсар
Денис
73
Лях
Ростислав
6
Довгий
Алексей
15
Denys
Pidgurskyi
17
Мысык
Марьян
30
Де
Паула
Таллес
11
Соломон-Отабор
Вив
7
Климчук
Юрий
Ингулец
Рух Львов

История личных встреч

Ингулец
Рух Львов

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.25

Среднее время на гол

90
360

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

0.75
0.63

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

120
144

Бомбардиры внутри турнира

Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Козак Александр 3 0.14
Одарюк Владимир 3 0.14
Artem Smolyakov 2 0.1
Ситало Артём 2 0.1
Марусич Максим 2 0.1
Ковалёв Максим 2 (2) 0.1
Клименко Владислав 1 0.05
Запорожец Евгений 1 0.05
Кучеренко Александр 1 0.05
Головкин Иван 1 0.05
Кравчук Даниил 1 0.05
Сакив Тарас 0 0
Нагиев Дмитрий 0 0
Козыренко Юрий 0 0
Viktor Bliznichenko 0 0
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Паула Таллес 6 (1) 0.29
Довгий Алексей 4 0.19
Климчук Юрий 3 (1) 0.14
Карабин Ярослав 3 (1) 0.14
Рунич Василий 1 0.05
Слюсар Денис 1 0.05
Дидик Роман 1 0.05
Marko Sapuha 1 0.05
Бойчук Богдан 0 0
Мысык Марьян 0 0
Соломон-Отабор Вив 0 0

Карточки

Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Козак Александр 5 0
Марусич Максим 4 0
Ченбай Сергей 4 0
Кучеренко Александр 4 0
Клименко Владислав 4 0
Artem Smolyakov 2 1
Одарюк Владимир 3 0
Сакив Тарас 3 0
Кухарук Андрей 3 0
Запорожец Евгений 3 0
Ковалёв Максим 2 0
Oleksiy Palamarchuk 2 0
Viktor Bliznichenko 2 0
Бартулович Младен 1 0
Близниченко Андрей 1 0
Коробенко Андрей 1 0
Кучер Даниил 1 0
Ситало Артём 1 0
Сидоренко Владислав 1 0
Мельничук Максим 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Климчук Юрий 6 1
Marko Sapuha 5 1
Vitaliy Roman 5 1
Слюсар Денис 4 1
Довгий Алексей 5 0
Соломон-Отабор Вив 3 1
Лях Ростислав 4 0
Дидик Роман 4 0
Слюбик Богдан 4 0
Fernando Edson 2 1
Де Паула Таллес 3 0
Альваренга Фабрисио 3 0
Рунич Василий 3 0
Andriy Kitela 3 0
Бойчук Богдан 1 1
Мысык Марьян 2 0
Федорчук Валерий 1 0
Белый Максим 1 0
Веремиенко Олег 1 0
Притула Остап 1 0
Карабин Ярослав 1 0
Denys Pidgurskyi 1 0

Результаты матчей

Ингулец
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
0% (0)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
82% (9)
0% (0)
Рух Львов
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

4
4
Ингулец
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Рух Львов
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

7
11
Ингулец
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (9)
19% (4)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
52% (11)
14% (3)
Рух Львов
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
14% (3)
38% (8)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

9
8

Волевые поражения

11
15

Голы по времени матча

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 16
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
43%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Пропущено

11
17
8 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
9%
4
24%
1-15
2
18%
2
12%
16-30
5
45%
4
24%
31-45
2
18%
2
12%
46-60
1
9%
1
6%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Забито

9
14
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
2
22%
5
36%
31-45
2
22%
4
29%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
2
22%
2
14%
76-90

Пропущено

14
13
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
2
14%
3
23%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
5
36%
3
23%
61-75
3
21%
2
15%
76-90

Забито

19
21
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
5 Не забивали 8
3
16%
0
0%
1-15
2
11%
4
19%
16-30
4
21%
5
24%
31-45
2
11%
6
29%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
5
26%
4
19%
76-90

Пропущено

25
30
13 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 18
2
8%
4
13%
1-15
4
16%
4
13%
16-30
7
28%
7
23%
31-45
3
12%
5
17%
46-60
6
24%
4
13%
61-75
3
12%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ингулец
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0 Минай - Ингулец 1:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2
Ингулец - Металлист 2:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2 Ингулец - Вишиста Краков 1:2 Аксу - Ингулец 2:2 Ингулец - Петрокуб 2:3 Ингулец - Македония Джёрче Петров 1:0 Подбескидзе - Ингулец 0:1 Берое - Ингулец 1:1 Ингулец - Верес 1:0 Ингулец - Львов 1:0 Ингулец - Динамо Киев 1:2 Металлист-1925 - Ингулец 2:1 Ингулец - Заря 1:0 Шахтёр Донецк - Ингулец 3:0 Кривбасс - Ингулец 2:1 Днепр-1 - Ингулец 2:2
Рух Львов
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Рух Львов - Динамо Киев 1:1 Рух Львов - Верес 0:0 Заря - Рух Львов 3:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0
Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Рух Львов - Триглав Крань 1:0 Домжале - Рух Львов 3:2 Штурм - Рух Львов 3:2 Дунайcка Cтреда - Рух Львов 0:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Александрия - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Минай 1:1 Львов - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Ворскла - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Рух Львов 3:0

Результаты матчей

Ингулец
Рух Львов

Точный счет

1:2
4 раза 36%
1:0
4 раза 36%
0:1
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
8 раз 73%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:0
5 раз 24%
1:2
5 раз 24%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
12 раз 57%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
0
8 раз 38%
1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ингулец
Рух Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
1
10
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
5
3
7
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
13
8
4
17
1.5
6
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 21 16 4 1 52 - 15 52
2.
Днепр-1
 20 14 3 3 43 - 17 45
3.
Заря
 21 13 4 4 44 - 27 43
4.
Динамо Киев
 21 12 4 5 30 - 17 40
5.
Александрия
 20 8 9 3 33 - 26 33
6.
Колос Ковалёвка
 21 8 6 7 19 - 20 30
7.
Кривбасс
 21 8 4 9 17 - 23 28
8.
Ворскла
 21 7 5 9 24 - 28 26
9.
Ингулец
 21 7 4 10 20 - 24 25
10.
Металлист-1925
 21 4 10 7 17 - 34 22
11.
Минай
 21 5 6 10 15 - 25 21
12.
Верес
 21 5 5 11 26 - 33 20
13.
Черноморец Од
 21 4 8 9 19 - 27 20
14.
Рух Львов
 21 4 7 10 20 - 31 19
15.
Металлист
 21 4 7 10 22 - 33 19
16.
Львов
 21 3 4 14 16 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 12 9 3 0 24 - 8 30
2.
Заря
 10 7 3 0 26 - 13 24
3.
Днепр-1
 9 7 1 1 21 - 7 22
4.
Александрия
 11 6 4 1 24 - 14 22
5.
Динамо Киев
 12 6 3 3 16 - 9 21
6.
Колос Ковалёвка
 10 5 2 3 12 - 7 17
7.
Кривбасс
 10 5 2 3 7 - 8 17
8.
Ингулец
 11 5 0 6 10 - 11 15
9.
Ворскла
 10 4 3 3 10 - 8 15
10.
Металлист-1925
 11 3 3 5 10 - 23 12
11.
Рух Львов
 11 2 5 4 13 - 14 11
12.
Минай
 10 2 3 5 7 - 12 9
13.
Металлист
 10 1 5 4 11 - 18 8
14.
Львов
 10 2 2 6 10 - 18 8
15.
Черноморец Од
 11 1 4 6 7 - 16 7
16.
Верес
 9 0 2 7 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 11 7 2 2 22 - 10 23
2.
Шахтёр Донецк
 9 7 1 1 28 - 7 22
3.
Динамо Киев
 9 6 1 2 14 - 8 19
4.
Заря
 11 6 1 4 18 - 14 19
5.
Верес
 12 5 3 4 19 - 17 18
6.
Черноморец Од
 10 3 4 3 12 - 11 13
7.
Колос Ковалёвка
 11 3 4 4 7 - 13 13
8.
Минай
 11 3 3 5 8 - 13 12
9.
Металлист
 11 3 2 6 11 - 15 11
10.
Кривбасс
 11 3 2 6 10 - 15 11
11.
Александрия
 9 2 5 2 9 - 12 11
12.
Ворскла
 11 3 2 6 14 - 20 11
13.
Ингулец
 10 2 4 4 10 - 13 10
14.
Металлист-1925
 10 1 7 2 7 - 11 10
15.
Рух Львов
 10 2 2 6 7 - 17 8
16.
Львов
 11 1 2 8 6 - 19 5
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Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 18 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (1)
Ворскла Сулейманов Таулан 9
Динамо Киев Ванат Владислав 8 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 8
Минай Горин Олег 9
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Львов Грисьо Максим 2 5
Рух Львов Климчук Юрий 1 6
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