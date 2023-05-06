Еще один угловой удар от Ивао, снова он подавал мяч с левого края, но запустил снаряд намного сильнее, чем этого требовала ситуация.

Да, и по владению мячом сильно впереди "Аль-Хилаль". По этому показателю у нас 30% против 70%. Но это и неудивительно. Гостям надо отыгрываться.

Полчаса до конца встречи остается соперникам играть. Честно говоря, не думаю, что удастся сегодня гостям отыграться. По-настоящему опасный момент у приезжего коллектива был на данный момент только один.

Сакаи перемудрил тут. С правого края штрафной выполнял передачу он в штрафную, но прямо в ноги сопернику сфера прилетела. Правда, был офсайд у игрока "Уравы" все-таки.

Игало вообще ничего не может придумать у ворот соперника. Как будто у него отсутствует взаимопонимание со своими партнерами напрочь. Готовятся замены.

Аль-Шехри на поле вышел вместо Аль-Хамдана. Вместо Отайфа на футбольный газон Аль-Давсари. Двойная замена у гостей.

Снова Игало получил мяч перед чужой штрафной, но тут же в подкате против него уверенно действуют соперники, которые в подкате выбивают сферу за пределы поля.

Коидзуми по ноге от соперника сейчас получил, после чего рефери дал свисток. Заработал футболист хозяев штрафной удар для своего коллектива.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАРРИЛЬО! 1:0! В свои ворота переправляет мяч игрок гостей! После подачи с левого края Хейбротен сбрасывал мяч головой на Короки. Тот не сумел нанести удара, а вот Каррильо подправил сферу в ворот. Далеко не факт, что мяч влетал в ворота в этой ситуации. Это автогол!

Воспользовались правом на ошибку игроки "Аль-Хиляля", но им по-прежнему нужно забивать один гол, который позволит перевести игру в овертайм.

Ивао подавал мяч со штрафного, но направил он сферу слишком далеко и высоко. Мяч за пределы поля улетел в этой ситуации. От ворот.

Абдулхамид получил мяч на правом фланге, после чего в единоборстве с защитником упал на газон. Рефери не зафиксировал в этой ситуации фола.

Есть ощущение, что боятся брать игру на себя футболисты "Аль-Хиляля" в отдельных игровых эпизодах. Времени остается намного меньше, а впереди не получается ничего.

"Урава" после забитого мяча отодвигает игру от своих ворот. Японцам ни в коем случае нельзя смещаться в оборону. Пропускать хозяевам нельзя.

Угловой "Урава" сейчас разыграла. Пошла подача на ближнюю штангу, где до мяча уверенно добрались защитники, выбившие мяч в центр поля.

Стартовала вторая половина встречи! Удачи соперникам, и пусть в этом поединке победит сильнейший! Поехали!

Судя по всему, замен в перерыве нашего поединка сделано не было. В прежнем сочетании футболистов вышли на газон оппоненты. Посмотрим, что придумают команды во вторые 45 минут.

Каррильо не сразу смог с газона подняться. Выполнил он навесную передачу с левого края в штрафную соперника, как только пришел в себя. В итоге гости угловой заработали.

Ричард после розыгрыша углового пробил мощно с правого угла штрафной - мяч прилетел прямиком в защитника, который заблокировал угрозу!

Близится уже концовка первого тайма. Сакаи отдавал пас на партнера, но голкипер гостей сыграл на выходе, уверенно забрав сферу в свои перчатки.

Снова Каррильо по левому флангу хотел убежать от соперника, но соперник снес его на газон. Правда, теперь без нарушения правил.

МОМЕНТИЩЕ! Каррильо! Классно он с линии штрафной приложился по воротам соперника. Нисикава видел момент удара и прыгнул за снарядом, сумев его отбить в сторону лицевой!

Еще один угловой подали футболисты "Аль-Хиляля", но на сей раз "Урава" смогла уверенно отбиться в результате стандарта от соперника.

Каррильо с правого края выполнял теперь передачу в штрафную соперника, но Нисикава сумел уверенно сыграть на выходе. Забирает голкипер хозяев мяч в перчатки, но играет на вынос крайне неудачно.

Две добавленные к первому тайму минуты миновали. Прозвучал у нас свисток на перерыв. После первого тайма оппоненты голов не забили. 0:0.

35' Каррильо прошел одного игрока гостей, после чего уходил и от второго, но Окубо в подкате снес оппонента на газон. Это явный срыв атаки и карточка для 21-го номера "Уравы".

33' Много попыток ударить по воротам было у "Аль-Хиляля". Продолжает в подыгрыше действовать Игало. В итоге Абдулхамид вообще оказался на позиции центрального форварда, и с 11-ти метров выстрелил он в защитника.

32' Темповые атаки проходят у "Уравы" здорово сегодня. Смогли перевести игру на чужую половину поля гости. 2:2 по ударам у нас. Игра начала выравниваться.

31' Простили игроки "Уравы" свой коллектив. Но даже если бы забили хозяева, ничего бы не поменялось для гостей. Им по-прежнему нужно было бы забивать гол.

29' ОПАСНО! Едва "Урава" не забивает! Просто не повезло! Сакаи с правой бровки выполнял подачу в штрафную, где Короки в акробатическом приеме в стиле Ибрагимовича пробил по воротам, но сотряс перекладину! Как же повезло сейчас гостям!

28' Еще один угловой заработали сейчас футболисты "Уравы". Будет подача корнера с левого края. Ивао выполнял навес на ближнюю штангу - снова получается крайне неубедительно.

27' Угловой неудачно подала команда хозяев. Спокойно отбились саудовцы. Сразу же пытаются организовать выход из обороны в атаку гости, пытаясь застать соперника врасплох.

25' По количеству передач... Из практически 200 у гостей, а у хозяев чуть больше 50. Вы только представьте, какое давление сейчас гости на оборону соперника организовывают.

24' Легко "Урава" сейчас опорную зону преодолела. Короки оказался на ударной позиции на дужке штрафной. Пробил он по рамке оппонента, но сумел защитник заблокировать выстрел! Угловой!

23' Еще один корнер от гостевой команды. В две волны атаковали гости. Во время второй подачи Аль-Булаихи головой пытался отправить мяч в ворота - сфера рядом со стойкой пролетела!

22' Два кряду угловых заработали игроки "Аль-Хиляля". Отбивается раз за разом при подаче стандартов "Урава". Хотя сейчас японскую команду соперники прямо-таки поджали к воротам.

21' МОМЕНТИЩЕ! Ричард! На ударную позицию на линии штрафной он вышел, после чего мощно направил сферу в сторону правого угла - Нисикава в красивом прыжке добрался до мяча! Красиво!

19' Много левый фланг в своих атаках использует "Аль-Хиляль". Причем часто Игало в созидании участвует. Не только в чужой штрафной он себя предлагает, но и в качестве некого распасовщика выступает.

18' Если поймает сегодня свою волну кипер хозяев, если найдет свою игру, то вряд ли смогут гости забить ему хотя бы гол сегодня. Но, как и все азиаты, он очень мнительный человек, и может просто начать нервничать, что скажется на его игре.

17' Аль-Бурайк с левого фланга подавал мяч на Игало, но Нисикава успел буквально с головы соперника снять мяч. Уверенно фиксирует сферу в перчатках кипер.

16' Напомню, друзья, в азиатской Лиге чемпионов действует право забитого на выезде гола. То есть если встреча сегодня завершится с результатом 0:0, то победа достанется японскому коллективу.

14' Аль-Хамдан теперь слева пытался разогнать наступление своего коллектива. Последовала подача в центр штрафной хозяев. Нисикава уверенно вступает в игру.

13' Отайф из центра сместился на левый фланг, где сразу от двух защитников попытался убежать игрок, но довольно скоро потерял футбольный снаряд.

12' Фанаты продолжают гнать команду хозяев вперед. Владеет инициативой "Урава", но "Аль-Хиляль" просто так сдаваться не намерен в сегодняшнем поединке.

10' 10 минут отыграли соперники. Владеет инициативой на поле команда хозяев сейчас, хотя на первых минутах встречи соперник действовал куда более качественно.

9' Борьба у нас в центре поля, падает на газон игрок "Уравы". Нет свистка, что серьезным образом влияет на ход игры, ведь болельщики снова включаются в игру и начинают свистеть.

7' Вроде как, в порядке все с Нисикавой. Готовятся выполнить подачу от углового флага гости. А н-нет, тут розыгрыш, и только после этого заброс от Каррильо на дальнюю штангу, где никого из партнеров не оказывается.

6' Что-то случилось с Нисикавой сейчас. Судя по всему, повреждение получил футболист команды хозяев. Сидит на газоне голкипер, медики уже на поле.

5' МОМЕНТИЩЕ! Игало оказался сейчас на ударной позиции в в чужой штрафной, после чего увидел игру рукой у соперника. Показывал он рефери, что тот должен указать на "точку", но судья делать этого не стал. Сам же Игало продолжил эпизод и пробил в защитника, который вынес мяч с линии ворот!

4' Напомню, друзья, что первая встреча завершилась со счетом 1:1. В той игре первыми счет открыли гости сегодняшней игры, но в итоге во втором тайме пропустили.

2' Футболисты "Уравы" вышли на газон в красно-белых цветах, в то время, как игроки "Аль-Хиляля" вышли на футбольный газон в синем обмундировании.