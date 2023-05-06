  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2022-2023

Лига чемпионов АФК
2022-2023

Урава Редс
1:0
Второй тайм: 70'
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0'
36' Желтая карточка
Окубо Томоаки
1:0
49' Гол в свои ворота
Каррильо Андре

Ход матча

36'
Окубо Томоаки
 
49'
Каррильо Андре
1:0
69'
 
Аль-Шехри Салех
Аль-Хамдан Абдулла
69'
 
Аль-Давсари Нассер
Отайф Абдулла

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 30 Владение мячом, % 70
Прогнозы 67
Урава Редс 37.3% (25)
X 16.4% (11)
Аль-Хиляль Эр-Рияд 46.3% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Урава Редс
Ничья
Аль-Хиляль Эр-Рияд
2.50
3.50
9.50
Все Коэффициенты
1
Нисикава
Сусаку
2
Сакаи
Хироки
28
Шольц
Александр
5
Хейбротен
Мариус
15
Акимото
Такахиро
3
Ито
Ацуки
19
Ивао
Кэн
21
Окубо
Томоаки
8
Коидзуми
Ёшио
14
Сэкинэ
Такахиро
30
Короки
Синдзо
1
Аль-Маюф
Абдулла
66
Абдулхамид
Сауд
20
Хён
Су
Чан
5
Аль-Булаихи
Али
2
Аль-Бурайк
Мохаммед
28
Канно
Мохамед
8
Отайф
Абдулла
19
Каррильо
Андре
96
Ричард
Майкл
9
Игало
Одион
14
Аль-Хамдан
Абдулла
Урава Редс
4-2-3-1
Аль-Хиляль Эр-Рияд
4-3-3

История личных встреч

Урава Редс
Аль-Хиляль Эр-Рияд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЧА
1:1
ЛЧА
0:2
ЛЧА
1:0
ЛЧА
1:0
ЛЧА
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
0.8

Тотал матчей

1.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

112
112

Бомбардиры внутри турнира

Урава Редс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моберг-Карлссон Давид 3 0.6
Юнкер Каспер 3 0.6
Коидзуми Ёшио 1 0.2
Короки Синдзо 1 0.2
Иванами Такуя 1 0.2
Мацуо Юсуке 1 0.2
Акимото Такахиро 1 0.2
Шольц Александр 1 (1) 0.2
Эсака Атару 0 0
Ивао Кэн 0 0
Сэкинэ Такахиро 0 0
Ито Ацуки 0 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Игало Одион 5 1
Марега Мусса 3 0.6
Аль-Давсари Салем 2 0.4
Хён Су Чан 1 0.2
Вьетто Лусиано 1 0.2
Аль-Маюф Абдулла 0 0
Аль-Шехри Салех 0 0
Канно Мохамед 0 0
Аль-Хамдан Абдулла 0 0
Ричард Майкл 0 0

Карточки

Урава Редс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ивао Кэн 2 0
Ито Ацуки 2 0
Охата Аюму 1 0
Окубо Томоаки 1 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Давсари Салем 0 1
Аль-Маюф Абдулла 1 0
Аль-Булаихи Али 1 0
Канно Мохамед 1 0
Абдулхамид Сауд 1 0

Результаты матчей

Урава Редс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Урава Редс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

8
4
Урава Редс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

8
4

Голы по времени матча

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
50%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
25%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
1
13%
0
0%
91-120

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Забито

12
12
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
17%
4
33%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
2
17%
2
17%
76-90
1
8%
0
0%
91-120

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Урава Редс
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Урава Редс 1:1 Кавасаки Фронтале - Урава Редс 1:1 Урава Редс - Сёнан Бельмаре 1:1 Урава Редс - Хоккайдо Консадоле Саппоро 4:1
Нагоя Грампус - Урава Редс 0:0 Кавасаки Фронтале - Урава Редс 0:0 Касива Рейсол - Урава Редс 0:3 Урава Редс - Симидзу С-Палс 1:1 Урава Редс - Альбирекс Ниигата 2:1 Виссел Кобе - Урава Редс 0:1 Сёнан Бельмаре - Урава Редс 0:0 Урава Редс - Серезо Осака 2:1 Йокогама Маринос - Урава Редс 2:0 Токио - Урава Редс 2:0 Урава Редс - Айнтрахт Фр 4:2 Урава Редс - Ависпа Фукуока 1:1 Йокогама Маринос - Урава Редс 4:1 Урава Редс - Хоккайдо Консадоле Саппоро 1:1 Урава Редс - Саган Тосу 2:1 Санфречче Хиросима - Урава Редс 4:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Урава Редс 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Батин - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таи 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:0 Аль-Файха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:1 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 1:2 Аль-Вахда Мекка - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:3 Аль-Духаиль - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:7 Фулад Хузестан - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 3:1 Реал Мадрид - Аль-Хиляль Эр-Рияд 5:3 Фламенго - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:3 Видад Касабланка - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Файха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0

Результаты матчей

Урава Редс
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Точный счет

4:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
0:7
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 50%
7
1 раз 50%

Точный счет

0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:7
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
7
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Урава Редс
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
1
1
2
3.5
1
1
1
2
4.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2
2
2.5
2
2
2
2
3.5
1
3
1
3
4.5
1
3

Топ бомбардиров
Аль-Хиляль Эр-Рияд Игало Одион 5
Аль-Хиляль Эр-Рияд Марега Мусса 3 (2)
Урава Редс Моберг-Карлссон Давид 3
Урава Редс Юнкер Каспер 3
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Давсари Салем 2 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Урава Редс Ивао Кэн 2
Аль-Духаиль Сеара Луис 2
Чонбук Хендай Моторс Gustavo Souza III 2
Урава Редс Ито Ацуки 2
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Давсари Салем 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 67'
    Снова Игало получил мяч перед чужой штрафной, но тут же в подкате против него уверенно действуют соперники, которые в подкате выбивают сферу за пределы поля. 
  • Замена
    66'
    Аль-Шехри на поле вышел вместо Аль-Хамдана. Вместо Отайфа на футбольный газон Аль-Давсари. Двойная замена у гостей.
  • 65'
    Игало вообще ничего не может придумать у ворот соперника. Как будто у него отсутствует взаимопонимание со своими партнерами напрочь. Готовятся замены.
  • Офсайд
    63'
    Сакаи перемудрил тут. С правого края штрафной выполнял передачу он в штрафную, но прямо в ноги сопернику сфера прилетела. Правда, был офсайд у игрока "Уравы" все-таки.
  • 61'
    Полчаса до конца встречи остается соперникам играть. Честно говоря, не думаю, что удастся сегодня гостям отыграться. По-настоящему опасный момент у приезжего коллектива был на данный момент только один.
  • 60'
    Да, и по владению мячом сильно впереди "Аль-Хилаль". По этому показателю у нас 30% против 70%. Но это и неудивительно. Гостям надо отыгрываться. 
  • Угловой
    59'
    Еще один угловой удар от Ивао, снова он подавал мяч с левого края, но запустил снаряд намного сильнее, чем этого требовала ситуация.
  • Угловой
    57'
    Угловой "Урава" сейчас разыграла. Пошла подача на ближнюю штангу, где до мяча уверенно добрались защитники, выбившие мяч в центр поля. 
  • 56'
    "Урава" после забитого мяча отодвигает игру от своих ворот. Японцам ни в коем случае нельзя смещаться в оборону. Пропускать хозяевам нельзя. 
  • 55'
    Есть ощущение, что боятся брать игру на себя футболисты "Аль-Хиляля" в отдельных игровых эпизодах. Времени остается намного меньше, а впереди не получается ничего.
  • 53'
    Абдулхамид получил мяч на правом фланге, после чего в единоборстве с защитником упал на газон. Рефери не зафиксировал в этой ситуации фола.
  • 52'
    Ивао подавал мяч со штрафного, но направил он сферу слишком далеко и высоко. Мяч за пределы поля улетел в этой ситуации. От ворот.
  • 51'
    Воспользовались правом на ошибку игроки "Аль-Хиляля", но им по-прежнему нужно забивать один гол, который позволит перевести игру в овертайм.
  • Гол в свои ворота
    50'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАРРИЛЬО! 1:0!
    В свои ворота переправляет мяч игрок гостей! После подачи с левого края Хейбротен сбрасывал мяч головой на Короки. Тот не сумел нанести удара, а вот Каррильо подправил сферу в ворот. Далеко не факт, что мяч влетал в ворота в этой ситуации. Это автогол!
  • 48'
    Коидзуми по ноге от соперника сейчас получил, после чего рефери дал свисток. Заработал футболист хозяев штрафной удар для своего коллектива.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Судя по всему, замен в перерыве нашего поединка сделано не было. В прежнем сочетании футболистов вышли на газон оппоненты. Посмотрим, что придумают команды во вторые 45 минут.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина встречи! Удачи соперникам, и пусть в этом поединке победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Две добавленные к первому тайму минуты миновали. Прозвучал у нас свисток на перерыв. После первого тайма оппоненты голов не забили. 0:0.
    • 44'
      Каррильо с правого края выполнял теперь передачу в штрафную соперника, но Нисикава сумел уверенно сыграть на выходе. Забирает голкипер хозяев мяч в перчатки, но играет на вынос крайне неудачно.
    • Угловой
      42'
      Еще один угловой подали футболисты "Аль-Хиляля", но на сей раз "Урава" смогла уверенно отбиться в результате стандарта от соперника. 
    • Опасный момент
      41'
      МОМЕНТИЩЕ! Каррильо! Классно он с линии штрафной приложился по воротам соперника. Нисикава видел момент удара и прыгнул за снарядом, сумев его отбить в сторону лицевой!
    • 40'
      Снова Каррильо по левому флангу хотел убежать от соперника, но соперник снес его на газон. Правда, теперь без нарушения правил.
    • 39'
      Близится уже концовка первого тайма. Сакаи отдавал пас на партнера, но голкипер гостей сыграл на выходе, уверенно забрав сферу в свои перчатки.
    • Угловой
      37'
      Ричард после розыгрыша углового пробил мощно с правого угла штрафной - мяч прилетел прямиком в защитника, который заблокировал угрозу!
    • 36'
      Каррильо не сразу смог с газона подняться. Выполнил он навесную передачу с левого края в штрафную соперника, как только пришел в себя. В итоге гости угловой заработали. 
    • Желтая карточка
      35'
      Каррильо прошел одного игрока гостей, после чего уходил и от второго, но Окубо в подкате снес оппонента на газон. Это явный срыв атаки и карточка для 21-го номера "Уравы".
    • 33'
      Много попыток ударить по воротам было у "Аль-Хиляля". Продолжает в подыгрыше действовать Игало. В итоге Абдулхамид вообще оказался на позиции центрального форварда, и с 11-ти метров выстрелил он в защитника.
    • 32'
      Темповые атаки проходят у "Уравы" здорово сегодня. Смогли перевести игру на чужую половину поля гости. 2:2 по ударам у нас. Игра начала выравниваться.
    • 31'
      Простили игроки "Уравы" свой коллектив. Но даже если бы забили хозяева, ничего бы не поменялось для гостей. Им по-прежнему нужно было бы забивать гол.
    • Штанга
      29'
      ОПАСНО! Едва "Урава" не забивает! Просто не повезло! Сакаи с правой бровки выполнял подачу в штрафную, где Короки в акробатическом приеме в стиле Ибрагимовича пробил по воротам, но сотряс перекладину! Как же повезло сейчас гостям!
    • Угловой
      28'
      Еще один угловой заработали сейчас футболисты "Уравы". Будет подача корнера с левого края. Ивао выполнял навес на ближнюю штангу - снова получается крайне неубедительно.
    • 27'
      Угловой неудачно подала команда хозяев. Спокойно отбились саудовцы. Сразу же пытаются организовать выход из обороны в атаку гости, пытаясь застать соперника врасплох.
    • 25'
      По количеству передач... Из практически 200 у гостей, а у хозяев чуть больше 50. Вы только представьте, какое давление сейчас гости на оборону соперника организовывают.
    • Угловой
      24'
      Легко "Урава" сейчас опорную зону преодолела. Короки оказался на ударной позиции на дужке штрафной. Пробил он по рамке оппонента, но сумел защитник заблокировать выстрел! Угловой!
    • Опасный момент
      23'
      Еще один корнер от гостевой команды. В две волны атаковали гости. Во время второй подачи Аль-Булаихи головой пытался отправить мяч в ворота - сфера рядом со стойкой пролетела!
    • Угловой
      22'
      Два кряду угловых заработали игроки "Аль-Хиляля". Отбивается раз за разом при подаче стандартов "Урава". Хотя сейчас японскую команду соперники прямо-таки поджали к воротам.
    • Опасный момент
      21'
      МОМЕНТИЩЕ! Ричард! На ударную позицию на линии штрафной он вышел, после чего мощно направил сферу в сторону правого угла - Нисикава в красивом прыжке добрался до мяча! Красиво!
    • 19'
      Много левый фланг в своих атаках использует "Аль-Хиляль". Причем часто Игало в созидании участвует. Не только в чужой штрафной он себя предлагает, но и в качестве некого распасовщика выступает.
    • 18'
      Если поймает сегодня свою волну кипер хозяев, если найдет свою игру, то вряд ли смогут гости забить ему хотя бы гол сегодня. Но, как и все азиаты, он очень мнительный человек, и может просто начать нервничать, что скажется на его игре.
    • 17'
      Аль-Бурайк с левого фланга подавал мяч на Игало, но Нисикава успел буквально с головы соперника снять мяч. Уверенно фиксирует сферу в перчатках кипер.
    • 16'
      Напомню, друзья, в азиатской Лиге чемпионов действует право забитого на выезде гола. То есть если встреча сегодня завершится с результатом 0:0, то победа достанется японскому коллективу. 
    • 14'
      Аль-Хамдан теперь слева пытался разогнать наступление своего коллектива. Последовала подача в центр штрафной хозяев. Нисикава уверенно вступает в игру.
    • 13'
      Отайф из центра сместился на левый фланг, где сразу от двух защитников попытался убежать игрок, но довольно скоро потерял футбольный снаряд.
    • 12'
      Фанаты продолжают гнать команду хозяев вперед. Владеет инициативой "Урава", но "Аль-Хиляль" просто так сдаваться не намерен в сегодняшнем поединке. 
    • 10'
      10 минут отыграли соперники. Владеет инициативой на поле команда хозяев сейчас, хотя на первых минутах встречи соперник действовал куда более качественно.
    • 9'
      Борьба у нас в центре поля, падает на газон игрок "Уравы". Нет свистка, что серьезным образом влияет на ход игры, ведь болельщики снова включаются в игру и начинают свистеть.
    • Угловой
      7'
      Вроде как, в порядке все с Нисикавой. Готовятся выполнить подачу от углового флага гости. А н-нет, тут розыгрыш, и только после этого заброс от Каррильо на дальнюю штангу, где никого из партнеров не оказывается.
    • Травма, повреждение
      6'
      Что-то случилось с Нисикавой сейчас. Судя по всему, повреждение получил футболист команды хозяев. Сидит на газоне голкипер, медики уже на поле.
    • Опасный момент
      5'
      МОМЕНТИЩЕ! Игало оказался сейчас на ударной позиции в в чужой штрафной, после чего увидел игру рукой у соперника. Показывал он рефери, что тот должен указать на "точку", но судья делать этого не стал. Сам же Игало продолжил эпизод и пробил в защитника, который вынес мяч с линии ворот!
    • Анонс
      4'
      Напомню, друзья, что первая встреча завершилась со счетом 1:1. В той игре первыми счет открыли гости сегодняшней игры, но в итоге во втором тайме пропустили.
    • 2'
      Футболисты "Уравы" вышли на газон в красно-белых цветах, в то время, как игроки "Аль-Хиляля" вышли на футбольный газон в синем обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех на ответном финальном матче азиатской Лиги чемпионов. В очной встрече сыграют между собой «Урава» и «Аль-Хиляль». Встреча состоится в японской Саитаме, на одноименном футбольном стадионе.

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    • 39 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
      • Прогнозы 67
      Урава Редс 37.3% (25)
      X 16.4% (11)
      Аль-Хиляль Эр-Рияд 46.3% (31)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Урава Редс
      Ничья
      Аль-Хиляль Эр-Рияд
      2.50
      3.50
      9.50
      Все Коэффициенты
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      36'
      Окубо Томоаки получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • 39 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Урава Редс 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Урава Редс 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд

    Исход игры
    Урава Редс
    37.3% (25)
    Ничья
    16.4% (11)
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    46.3% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.09% (39)
    Меньше
    40.91% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (48)
    Нет
    27.27% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    31.3% (21)
    2:1 Урава Редс
    22.4% (15)
    1:0 Урава Редс
    14.9% (10)
    1:1 Ничья
    14.9% (10)
    0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    6% (4)
    0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    4.5% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Урава Редс
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     