  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2022-2023

Лига чемпионов АФК
2022-2023

Урава Редс
 
Позже
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Лучшие коэффициенты
Урава Редс
Ничья
Аль-Хиляль Эр-Рияд
2.45
3.45
2.95
Все Коэффициенты

История личных встреч

Урава Редс
Аль-Хиляль Эр-Рияд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЧА
1:1
ЛЧА
0:2
ЛЧА
1:0
ЛЧА
1:0
ЛЧА
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
0.8

Тотал матчей

1.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

112
112

Бомбардиры внутри турнира

Урава Редс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моберг-Карлссон Давид 3 0.75
Юнкер Каспер 3 0.75
Коидзуми Ёшио 1 0.25
Короки Синдзо 1 0.25
Иванами Такуя 1 0.25
Мацуо Юсуке 1 0.25
Акимото Такахиро 1 0.25
Шольц Александр 1 (1) 0.25
Эсака Атару 0 0
Ивао Кэн 0 0
Сэкинэ Такахиро 0 0
Ито Ацуки 0 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Игало Одион 5 1.25
Марега Мусса 3 0.75
Аль-Давсари Салем 2 0.5
Хён Су Чан 1 0.25
Вьетто Лусиано 1 0.25
Аль-Маюф Абдулла 0 0
Аль-Шехри Салех 0 0
Канно Мохамед 0 0
Аль-Хамдан Абдулла 0 0
Ричард Майкл 0 0

Карточки

Урава Редс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ивао Кэн 2 0
Ито Ацуки 2 0
Охата Аюму 1 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Давсари Салем 0 1
Аль-Маюф Абдулла 1 0
Аль-Булаихи Али 1 0
Канно Мохамед 1 0
Абдулхамид Сауд 1 0

Результаты матчей

Урава Редс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Урава Редс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

8
4
Урава Редс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

8
4

Голы по времени матча

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
50%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
25%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
1
13%
0
0%
91-120

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Забито

12
12
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
17%
4
33%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
2
17%
2
17%
76-90
1
8%
0
0%
91-120

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Урава Редс
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Урава Редс 1:1 Кавасаки Фронтале - Урава Редс 1:1 Урава Редс - Сёнан Бельмаре 1:1 Урава Редс - Хоккайдо Консадоле Саппоро 4:1
Нагоя Грампус - Урава Редс 0:0 Кавасаки Фронтале - Урава Редс 0:0 Касива Рейсол - Урава Редс 0:3 Урава Редс - Симидзу С-Палс 1:1 Урава Редс - Альбирекс Ниигата 2:1 Виссел Кобе - Урава Редс 0:1 Сёнан Бельмаре - Урава Редс 0:0 Урава Редс - Серезо Осака 2:1 Йокогама Маринос - Урава Редс 2:0 Токио - Урава Редс 2:0 Урава Редс - Айнтрахт Фр 4:2 Урава Редс - Ависпа Фукуока 1:1 Йокогама Маринос - Урава Редс 4:1 Урава Редс - Хоккайдо Консадоле Саппоро 1:1 Урава Редс - Саган Тосу 2:1 Санфречче Хиросима - Урава Редс 4:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Урава Редс 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Батин - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таи 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:0 Аль-Файха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:1 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 1:2 Аль-Вахда Мекка - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:3 Аль-Духаиль - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:7 Фулад Хузестан - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 3:1 Реал Мадрид - Аль-Хиляль Эр-Рияд 5:3 Фламенго - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:3 Видад Касабланка - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Файха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0

Результаты матчей

Урава Редс
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Точный счет

4:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
0:7
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 50%
7
1 раз 50%

Точный счет

0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:7
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
7
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Урава Редс
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
1
1
2
3.5
1
1
1
2
4.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2
2
2.5
2
2
2
2
3.5
1
3
1
3
4.5
1
3

Топ бомбардиров
Аль-Хиляль Эр-Рияд Игало Одион 5
Аль-Хиляль Эр-Рияд Марега Мусса 3 (2)
Урава Редс Моберг-Карлссон Давид 3
Урава Редс Юнкер Каспер 3
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Давсари Салем 2 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Урава Редс Ивао Кэн 2
Аль-Духаиль Сеара Луис 2
Чонбук Хендай Моторс Gustavo Souza III 2
Урава Редс Ито Ацуки 2
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Давсари Салем 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Урава Редс - Аль-Хиляль Эр-Рияд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 мая 2023, осталось 9 часов 35 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Лучшие коэффициенты
    Урава Редс
    Ничья
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    2.45
    3.45
    2.95
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Урава Редс - Аль-Хиляль Эр-Рияд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Урава Редс - Аль-Хиляль Эр-Рияд

    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Урава Редс
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     