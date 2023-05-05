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История личных встреч
Урава Редс
Аль-Хиляль Эр-Рияд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.67
Среднее время на гол
180
135
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.8
0.8
Тотал матчей
1.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
112
112
Бомбардиры внутри турнира
Урава Редс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моберг-Карлссон Давид
|3
|0.75
|Юнкер Каспер
|3
|0.75
|Коидзуми Ёшио
|1
|0.25
|Короки Синдзо
|1
|0.25
|Иванами Такуя
|1
|0.25
|Мацуо Юсуке
|1
|0.25
|Акимото Такахиро
|1
|0.25
|Шольц Александр
|1 (1)
|0.25
|Эсака Атару
|0
|0
|Ивао Кэн
|0
|0
|Сэкинэ Такахиро
|0
|0
|Ито Ацуки
|0
|0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игало Одион
|5
|1.25
|Марега Мусса
|3
|0.75
|Аль-Давсари Салем
|2
|0.5
|Хён Су Чан
|1
|0.25
|Вьетто Лусиано
|1
|0.25
|Аль-Маюф Абдулла
|0
|0
|Аль-Шехри Салех
|0
|0
|Канно Мохамед
|0
|0
|Аль-Хамдан Абдулла
|0
|0
|Ричард Майкл
|0
|0
Карточки
Урава Редс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ивао Кэн
|2
|0
|Ито Ацуки
|2
|0
|Охата Аюму
|1
|0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Давсари Салем
|0
|1
|Аль-Маюф Абдулла
|1
|0
|Аль-Булаихи Али
|1
|0
|Канно Мохамед
|1
|0
|Абдулхамид Сауд
|1
|0
Результаты матчей
Урава Редс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Урава Редс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
8
4
Урава Редс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
8
4
Голы по времени матча
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
50%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
25%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
1
13%
0
0%
91-120
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Забито
12
12
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
17%
4
33%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
2
17%
2
17%
76-90
1
8%
0
0%
91-120
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Урава Редс
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Урава Редс 1:1 Кавасаки Фронтале - Урава Редс 1:1 Урава Редс - Сёнан Бельмаре 1:1 Урава Редс - Хоккайдо Консадоле Саппоро 4:1
Нагоя Грампус - Урава Редс 0:0 Кавасаки Фронтале - Урава Редс 0:0 Касива Рейсол - Урава Редс 0:3 Урава Редс - Симидзу С-Палс 1:1 Урава Редс - Альбирекс Ниигата 2:1 Виссел Кобе - Урава Редс 0:1 Сёнан Бельмаре - Урава Редс 0:0 Урава Редс - Серезо Осака 2:1 Йокогама Маринос - Урава Редс 2:0 Токио - Урава Редс 2:0 Урава Редс - Айнтрахт Фр 4:2 Урава Редс - Ависпа Фукуока 1:1 Йокогама Маринос - Урава Редс 4:1 Урава Редс - Хоккайдо Консадоле Саппоро 1:1 Урава Редс - Саган Тосу 2:1 Санфречче Хиросима - Урава Редс 4:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Урава Редс 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Батин - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таи 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:0 Аль-Файха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:1 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 1:2 Аль-Вахда Мекка - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:3 Аль-Духаиль - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:7 Фулад Хузестан - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 3:1 Реал Мадрид - Аль-Хиляль Эр-Рияд 5:3 Фламенго - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:3 Видад Касабланка - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Файха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0
Результаты матчей
Урава Редс
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Точный счет
4:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
0:7
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 50%
7
1 раз 50%
Точный счет
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:7
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
7
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Урава Редс
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
12
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
22
22
13
13
13
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игало Одион
|5
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Марега Мусса
|3 (2)
|Урава Редс
|Моберг-Карлссон Давид
|3
|Урава Редс
|Юнкер Каспер
|3
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Давсари Салем
|2 (3)
|Урава Редс
|Ивао Кэн
|2
|Аль-Духаиль
|Сеара Луис
|2
|Чонбук Хендай Моторс
|Gustavo Souza III
|2
|Урава Редс
|Ито Ацуки
|2
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Давсари Салем
|1
Прогнозы на матч Урава Редс - Аль-Хиляль Эр-Рияд
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