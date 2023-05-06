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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 6. Стадион: .
Мьёндален
2:2
Конец матча
КФУМ
0'
0:1
1' Гол
Remi Svindland
39' Желтая карточка
Sverre Hakami Sandal
40' Желтая карточка
Янсен Квинт
1:1
45' Гол
Хансен Адриан Александер
1:2
70' Гол
Simen Hestnes
2:2
80' Гол
Kristian Lien
90'+4
1
Thomas
Kinn
11
Ольсен
Мейнхард
23
Янсен
Квинт
4
Хансен
Адриан
Александер
5
Эверби
Сиверт
38
Sondre
Granaas
6
Сольберг
Йоаким
7
Овенстад
Мартин
10
Скистад
Эрик
Ставас
15
Love
Reuterswaerd
20
Kristian
Lien
1
Emil
Oedegaard
20
Ayoub
Aleesami
4
Momodou
Lion
Njie
15
Mathias
Toennessen
3
Dadi
Dodou
Gaye
8
Simen
Hestnes
2
Keivan
Ghaedamini
7
Robin
Rasch
6
Remi
Svindland
25
Sverre
Hakami
Sandal
18
Obilor
Denzel
Okeke
Мьёндален
4-2-3-1
КФУМ
3-4-3

История личных встреч

Мьёндален
КФУМ

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПД
3:0
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
0:1
КН
0:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

64
112

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristian Lien 4 0.67
Хансен Адриан Александер 1 0.17
Sander Bratvold 1 0.17
Овенстад Мартин 0 0
Токстад Кристоффер 0 0
Brinder Singh 0 0
Sondre Granaas 0 0
КФУМ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Remi Svindland 2 0.33
Robin Rasch 1 0.17
Simen Hestnes 1 0.17
Thomas Klemetsen Jakobsen 1 0.17
Sverre Hakami Sandal 1 0.17
Obilor Denzel Okeke 0 0
Нджиэ Мусса 0 0

Карточки

Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Мейнхард 3 0
Овенстад Мартин 2 0
Токстад Кристоффер 1 0
Свеен Оле 1 0
Янсен Квинт 1 0
Хансен Адриан Александер 1 0
Sondre Granaas 1 0
КФУМ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Simen Hestnes 2 0
Ayoub Aleesami 2 0
Petter Nosakhare Dahl 2 0
Akinsola Akinyemi 1 0
Sverre Hakami Sandal 1 0

Результаты матчей

Мьёндален
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
КФУМ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
3
Мьёндален
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
КФУМ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

4
3
Мьёндален
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
КФУМ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

7
6

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
50%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
43%
1
17%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
1
9%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
5
56%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Мьёндален
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Дьерв - Мьёндален 2:3 Мьёндален - Кристиансунд 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:0
Мьёндален - Осане 0:0 Старт - Мьёндален 3:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Мосс 2:3 Стабек - Мьёндален 1:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 ФК Флекрой - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:3 Мьёндален - Гроруд 5:0 Мьёндален - Хёнефосс 2:1 Стабек - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Гроруд 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Бранн 3:1 Фредрикстад - Мьёндален 2:1 Стйордалс Блинк - Мьёндален 1:2
КФУМ
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
КФУМ - Старт 2:2 Осане - КФУМ 1:1 КФУМ - Ранхейм 0:1 Рёуфосс - КФУМ 4:0
КФУМ - Согндаль 1:1 Фредрикстад - КФУМ 2:0 Эргрюте - КФУМ 0:5 КФУМ - Улленсакер-Киса 1:0 КФУМ - Люн 4:3 КФУМ - Норстранд 1:2 Тромсё - КФУМ 1:1 Старт - КФУМ 5:4 КФУМ - Мосс 4:2 КФУМ - Саннефьёрд 0:3 Хам-Кам - КФУМ 0:5 КФУМ - Конгсвингер 1:2 Бранн - КФУМ 4:1 КФУМ - Стйордалс Блинк 3:1 Рёуфосс - КФУМ 0:3 КФУМ - Стабек 0:0

Результаты матчей

Мьёндален
КФУМ

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Мьёндален
КФУМ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
1
2
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ранхейм
 6 4 1 1 8 - 8 13
2.
Кристиансунд
 6 4 0 2 10 - 8 12
3.
Согндаль
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Хёдд
 5 2 3 0 6 - 2 9
5.
Фредрикстад
 5 2 3 0 3 - 1 9
6.
Рёуфосс
 6 2 2 2 8 - 4 8
7.
Дьерв
 5 2 0 3 9 - 10 6
8.
Конгсвингер
 5 2 0 3 5 - 8 6
9.
Старт
 5 1 3 1 9 - 7 6
10.
Мосс
 5 1 3 1 6 - 6 6
11.
Брюне
 6 1 3 2 8 - 10 6
12.
Санднес
 5 1 2 2 5 - 4 5
13.
Скейд
 5 1 2 2 10 - 10 5
14.
Мьёндален
 6 1 2 3 6 - 10 5
15.
Осане
 6 0 4 2 5 - 7 4
16.
КФУМ
 6 0 4 2 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 4 3 0 1 7 - 3 9
2.
Согндаль
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Ранхейм
 3 2 0 1 5 - 7 6
4.
Брюне
 3 1 2 0 4 - 3 5
5.
Хёдд
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Рёуфосс
 2 1 1 0 4 - 0 4
7.
Санднес
 3 1 1 1 5 - 3 4
8.
Мосс
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Старт
 2 1 0 1 5 - 3 3
10.
Конгсвингер
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Дьерв
 3 1 0 2 6 - 7 3
12.
Фредрикстад
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Скейд
 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
КФУМ
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Мьёндален
 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Осане
 2 0 1 1 2 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 3 2 1 0 2 - 0 7
2.
Ранхейм
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Хёдд
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Согндаль
 3 1 1 1 4 - 4 4
5.
Рёуфосс
 4 1 1 2 4 - 4 4
6.
Дьерв
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Мьёндален
 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Кристиансунд
 2 1 0 1 3 - 5 3
9.
Скейд
 3 1 0 2 7 - 7 3
10.
Конгсвингер
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Старт
 3 0 3 0 4 - 4 3
12.
Осане
 4 0 3 1 3 - 4 3
13.
Мосс
 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
КФУМ
 3 0 2 1 3 - 7 2
15.
Санднес
 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Брюне
 3 0 1 2 4 - 7 1
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  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 4 (1)
Скейд Kristoffer Hoven 4
Мьёндален Kristian Lien 4
Кристиансунд Стокке Беньямин 4
Старт Скогволд Хенрик 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Осане Martin Ueland 4
Кристиансунд Ертсен Торгиль 3
Ранхейм Френдеруп Никлас 3
Мьёндален Ольсен Мейнхард 3
Весь список
  • 64'
    Obilor Denzel Okeke уходит с поля. Нджиэ Мусса выходит вместо него
  • 60'
    Love Reuterswaerd уходит с поля. Brinder Singh выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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