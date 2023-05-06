Тур: 6. Стадион: Consto Arena.
0'
0:1
1' ГолRemi Svindland
39' Желтая карточкаSverre Hakami Sandal
40' Желтая карточкаЯнсен Квинт
1:1
45' ГолХансен Адриан Александер
1:2
70' ГолSimen Hestnes
2:2
80' ГолKristian Lien
90'+4
Ход матча
1'
40'
45'
70'
1:2
80'
2:2
23
Янсен
Квинт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Янсен КвинтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
19 Daniel Skare
-
14 Keerat Singh
-
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Нджиэ МуссаНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Moesgaard
История личных встреч
Мьёндален
КФУМ
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
64
112
Бомбардиры внутри турнира
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristian Lien
|4
|0.67
|Хансен Адриан Александер
|1
|0.17
|Sander Bratvold
|1
|0.17
|Овенстад Мартин
|0
|0
|Токстад Кристоффер
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
|Sondre Granaas
|0
|0
КФУМ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Remi Svindland
|2
|0.33
|Robin Rasch
|1
|0.17
|Simen Hestnes
|1
|0.17
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|1
|0.17
|Sverre Hakami Sandal
|1
|0.17
|Obilor Denzel Okeke
|0
|0
|Нджиэ Мусса
|0
|0
Карточки
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Овенстад Мартин
|2
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Свеен Оле
|1
|0
|Янсен Квинт
|1
|0
|Хансен Адриан Александер
|1
|0
|Sondre Granaas
|1
|0
КФУМ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Simen Hestnes
|2
|0
|Ayoub Aleesami
|2
|0
|Petter Nosakhare Dahl
|2
|0
|Akinsola Akinyemi
|1
|0
|Sverre Hakami Sandal
|1
|0
Результаты матчей
Мьёндален
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
КФУМ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
3
Мьёндален
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
КФУМ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
4
3
Мьёндален
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
КФУМ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
7
6
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
50%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
43%
1
17%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
1
9%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
5
56%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Мьёндален
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Дьерв - Мьёндален 2:3 Мьёндален - Кристиансунд 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:0
Мьёндален - Осане 0:0 Старт - Мьёндален 3:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Мосс 2:3 Стабек - Мьёндален 1:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 ФК Флекрой - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:3 Мьёндален - Гроруд 5:0 Мьёндален - Хёнефосс 2:1 Стабек - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Гроруд 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Бранн 3:1 Фредрикстад - Мьёндален 2:1 Стйордалс Блинк - Мьёндален 1:2
КФУМ
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
КФУМ - Старт 2:2 Осане - КФУМ 1:1 КФУМ - Ранхейм 0:1 Рёуфосс - КФУМ 4:0
КФУМ - Согндаль 1:1 Фредрикстад - КФУМ 2:0 Эргрюте - КФУМ 0:5 КФУМ - Улленсакер-Киса 1:0 КФУМ - Люн 4:3 КФУМ - Норстранд 1:2 Тромсё - КФУМ 1:1 Старт - КФУМ 5:4 КФУМ - Мосс 4:2 КФУМ - Саннефьёрд 0:3 Хам-Кам - КФУМ 0:5 КФУМ - Конгсвингер 1:2 Бранн - КФУМ 4:1 КФУМ - Стйордалс Блинк 3:1 Рёуфосс - КФУМ 0:3 КФУМ - Стабек 0:0
Результаты матчей
Мьёндален
КФУМ
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Мьёндален
КФУМ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
24
24
15
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|4 (1)
|Скейд
|Kristoffer Hoven
|4
|Мьёндален
|Kristian Lien
|4
|Кристиансунд
|Стокке Беньямин
|4
|Старт
|Скогволд Хенрик
|3 (2)
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Осане
|Martin Ueland
|4
|Кристиансунд
|Ертсен Торгиль
|3
|Ранхейм
|Френдеруп Никлас
|3
|Мьёндален
|Ольсен Мейнхард
|3