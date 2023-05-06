Тур: 6. Стадион: Nordmore Stadion.
3:1
Конец матча
0'
1:0
16' ГолMikkel Rakneberg
25' Желтая карточкаChristian Landu Landu
25' Желтая карточкаКартум Сандер Эрик
1:1
29' ГолChristian Landu Landu
60' Желтая карточкаХатлехоль Йёрген
2:1
75' ГолСтокке Беньямин
79' Желтая карточкаСодаль Ларс-Эрик
3:1
87' ГолСтокке Беньямин
90'+6
Ход матча
16'
29'
60'
75'
79'
87'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Нападающий
-
20 Elias Myrlid
-
-
25 Isaac Annan
-
24 David Agbo
-
13 Marius Olsen
-
-
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Axel KrygerЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Диа МамадуНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Jens Huseboe
-
-
Главный тренер: Ole Kevin Knappen
История личных встреч
Кристиансунд
Брюне
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
2
1.75
Среднее время на гол
45
51
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
2.25
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
2.13
1.38
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
42
65
Бомбардиры внутри турнира
Кристиансунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стокке Беньямин
|4 (1)
|0.67
|Картум Сандер Эрик
|3
|0.5
|Mikkel Rakneberg
|2
|0.33
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.17
|Ертсен Торгиль
|0
|0
|Сивертсен Оскар
|0
|0
|Нилсен Снорре
|0
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|0
|0
Брюне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Abel William Stensrud
|3
|0.5
|Christian Landu Landu
|1
|0.17
|Ротихеуг Оливер
|1
|0.17
|Sigurd Groenli
|1
|0.17
|Мненей Ноа
|1
|0.17
|Диа Мамаду
|1
|0.17
|Andreas Dybevik
|0
|0
|Robert Undheim
|0
|0
|Хатлехоль Йёрген
|0
|0
|Eirik Saunes
|0
|0
Карточки
Кристиансунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нилсен Снорре
|3
|1
|Ертсен Торгиль
|3
|0
|Картум Сандер Эрик
|2
|0
|Ярл Себастиан
|1
|0
|Виллиамсен Макс
|1
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|1
|0
Брюне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christian Landu Landu
|2
|0
|Хатлехоль Йёрген
|2
|0
|Andreas Dybevik
|2
|0
|Sigurd Groenli
|2
|0
|Балдвинссон Рогви
|1
|0
|Axel Kryger
|1
|0
|Sondre Norheim I
|1
|0
|Abel William Stensrud
|1
|0
|Диа Мамаду
|1
|0
|Содаль Ларс-Эрик
|1
|0
|Ole Kevin Knappen
|1
|0
Результаты матчей
Кристиансунд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Брюне
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
3
Кристиансунд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Брюне
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
3
4
Кристиансунд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Брюне
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
3
7
Голы по времени матча
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
7
7
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
4
57%
76-90
Пропущено
7
7
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
43%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кристиансунд
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кристиансунд - Согндаль 2:1 Мьёндален - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Конгсвингер 2:0 Старт - Кристиансунд 4:0
Кристиансунд - Фредрикстад 0:1 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Левангер 1:1 Кристиансунд - Викинг 4:1 Ландскруна - Кристиансунд 0:1 Хонка - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 0:4 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1 Осане - Кристиансунд 2:5 Кристиансунд - Трефф 4:3 Кристиансунд - Браттвог 3:1 Кристиансунд - Дьерв 1:1 Сарпсборг-08 - Кристиансунд 2:2 Кристиансунд - Олесунн 4:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0
Брюне
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брюне - Фредрикстад 0:0 Согндаль - Брюне 2:2 Брюне - Старт 2:2 Ранхейм - Брюне 2:1
Брюне - Конгсвингер 2:1 Осане - Брюне 2:2 Брюне - Дьерв 1:1 Старт - Брюне 2:0 Стабек - Брюне 5:0 Хонка - Брюне 2:2 Брюне - Викинг 0:2 Хёугесунн - Брюне 2:0 Брюне - Санднес 3:0 Брюне - Мандалскамератене 5:1 Брюне - Санднес 0:2 Осане - Брюне 1:2 Брюне - Мьёндален 2:1 Фредрикстад - Брюне 1:3 Брюне - Скейд 0:3 Тромсдален - Брюне 0:1
Результаты матчей
Кристиансунд
Брюне
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Кристиансунд
Брюне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
32
32
14
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|4 (1)
|Скейд
|Kristoffer Hoven
|4
|Мьёндален
|Kristian Lien
|4
|Кристиансунд
|Стокке Беньямин
|4
|Старт
|Скогволд Хенрик
|3 (2)
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Осане
|Martin Ueland
|4
|Кристиансунд
|Ертсен Торгиль
|3
|Ранхейм
|Френдеруп Никлас
|3
|Мьёндален
|Ольсен Мейнхард
|3