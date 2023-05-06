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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 6. Стадион: .
Согндаль
2:1
Конец матча
Рёуфосс
0'
11' Желтая карточка
Тум Исаак
1:0
34' Гол
Sondre Oerjasaeter
1:1
47' Гол
Haakon Butli Hammer
70' Желтая карточка
Haakon Butli Hammer
2:1
82' Гол
Сконес Каспер
90'+6
1
Фей
Рензе
11
Ховен
Андреас
26
Andreas
van
der
Spa
4
Daniel
Arrocha
13
Фло
Пер-Эгиль
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
20
Тум
Исаак
15
Kristoffer
Nessoe
7
Йоунссон
Йоунатан
99
Alejandro
Diaz
II
27
Sondre
Oerjasaeter
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
5
Arnar
Thor
Gudjonsson
14
Jamal
Deen
Haruna
11
Nicolai
Fremstad
20
Gard
Simenstad
25
Erik
Froeysa
6
Haakon
Butli
Hammer
10
Loris
Mettler
4
Sivert
Westerlund
9
Хельмерсен
Андреас
7
Andreas
Osterud
Согндаль
4-3-3
Рёуфосс
3-5-2

История личных встреч

Согндаль
Рёуфосс

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

11 матчей

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
0:0
ПД
0:3
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
1:3
К
0:2
ТМК
1:1

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.17
1.8

Среднее время на гол

77
50

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.8
0.83

Среднее время на гол

112
108

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1
1.27

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

90
70

Бомбардиры внутри турнира

Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sondre Oerjasaeter 2 0.33
Ингимюндарсон Вальдимар 2 0.33
Йоунссон Йоунатан 1 0.17
Тум Исаак 1 0.17
Kristoffer Nessoe 1 0.17
Erik Flataker 1 0.17
Сконес Каспер 1 0.17
Ховен Андреас 0 0
Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хельмерсен Андреас 2 0.33
Loris Mettler 1 0.17
Haakon Butli Hammer 1 0.17
Nicolai Fremstad 1 0.17
Arnar Thor Gudjonsson 1 0.17
Браттбакк Филип 1 0.17
Andreas Osterud 1 0.17
Gard Simenstad 0 0
Simen Hagboe 0 0

Карточки

Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тум Исаак 3 0
Daniel Arrocha 1 0
Ингимюндарсон Вальдимар 1 0
Ховен Андреас 1 0
Kristoffer Nessoe 1 0
Martin Andre Sjoelstad 1 0
Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haakon Butli Hammer 2 0
Jamal Deen Haruna 2 0
Adrian Olsen Teigen 1 0
Nicolai Fremstad 1 0
Браттбакк Филип 1 0
Andreas Osterud 1 0
Magnus Fagernes 1 0

Результаты матчей

Согндаль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Рёуфосс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
2
Согндаль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Рёуфосс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
4
Согндаль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Рёуфосс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
6

Голы по времени матча

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
3
60%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
67%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
1
11%
3
33%
76-90

Пропущено

7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Согндаль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кристиансунд - Согндаль 2:1 Согндаль - Брюне 2:2 Мосс - Согндаль 1:2 Согндаль - Санднес 1:0
КФУМ - Согндаль 1:1 Бранн - Согндаль 6:0 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Согндаль - Хёдд 0:2 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Осане - Согндаль 1:1 Согндаль - Форд 8:2 Олесунн - Согндаль 3:0 Согндаль - Силькеборг 2:3 Согндаль - Ольборг 3:5 Согндаль - Хёдд 0:0 Согндаль - Флоро 9:0 Рёуфосс - Согндаль 0:3 Согндаль - Старт 1:2 Гроруд - Согндаль 2:0 Согндаль - Стйордалс Блинк 6:1
Рёуфосс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Рёуфосс - Осане 0:0 Старт - Рёуфосс 1:3 Санднес - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - КФУМ 4:0
Хёдд - Рёуфосс 1:0 Рёуфосс - Браттвог 2:1 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Рёуфосс - Полесье 1:2 Рёуфосс - Берум 2:2 Волеренга - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Улленсакер-Киса 6:0 Рёуфосс - Гроруд 3:2 Стрёмсгодсет - Рёуфосс 2:0 Рёуфосс - СК Гйовик-Лин 4:1 Рёуфосс - Скейд 3:0 Рёуфосс - Тотен 4:1 Рёуфосс - Брумунддал 5:1 Рёуфосс - Эльверум 7:1 Рёуфосс - Согндаль 0:3

Результаты матчей

Согндаль
Рёуфосс

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Согндаль
Рёуфосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ранхейм
 6 4 1 1 8 - 8 13
2.
Кристиансунд
 6 4 0 2 10 - 8 12
3.
Согндаль
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Хёдд
 5 2 3 0 6 - 2 9
5.
Фредрикстад
 5 2 3 0 3 - 1 9
6.
Рёуфосс
 6 2 2 2 8 - 4 8
7.
Дьерв
 5 2 0 3 9 - 10 6
8.
Конгсвингер
 5 2 0 3 5 - 8 6
9.
Старт
 5 1 3 1 9 - 7 6
10.
Мосс
 5 1 3 1 6 - 6 6
11.
Брюне
 6 1 3 2 8 - 10 6
12.
Санднес
 5 1 2 2 5 - 4 5
13.
Скейд
 5 1 2 2 10 - 10 5
14.
Мьёндален
 6 1 2 3 6 - 10 5
15.
Осане
 6 0 4 2 5 - 7 4
16.
КФУМ
 6 0 4 2 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 4 3 0 1 7 - 3 9
2.
Согндаль
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Ранхейм
 3 2 0 1 5 - 7 6
4.
Брюне
 3 1 2 0 4 - 3 5
5.
Хёдд
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Рёуфосс
 2 1 1 0 4 - 0 4
7.
Санднес
 3 1 1 1 5 - 3 4
8.
Мосс
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Старт
 2 1 0 1 5 - 3 3
10.
Конгсвингер
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Дьерв
 3 1 0 2 6 - 7 3
12.
Фредрикстад
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Скейд
 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
КФУМ
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Мьёндален
 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Осане
 2 0 1 1 2 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 3 2 1 0 2 - 0 7
2.
Ранхейм
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Хёдд
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Согндаль
 3 1 1 1 4 - 4 4
5.
Рёуфосс
 4 1 1 2 4 - 4 4
6.
Дьерв
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Мьёндален
 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Кристиансунд
 2 1 0 1 3 - 5 3
9.
Скейд
 3 1 0 2 7 - 7 3
10.
Конгсвингер
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Старт
 3 0 3 0 4 - 4 3
12.
Осане
 4 0 3 1 3 - 4 3
13.
Мосс
 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
КФУМ
 3 0 2 1 3 - 7 2
15.
Санднес
 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Брюне
 3 0 1 2 4 - 7 1
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  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 4 (1)
Скейд Kristoffer Hoven 4
Мьёндален Kristian Lien 4
Кристиансунд Стокке Беньямин 4
Старт Скогволд Хенрик 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Осане Martin Ueland 4
Кристиансунд Ертсен Торгиль 3
Ранхейм Френдеруп Никлас 3
Мьёндален Ольсен Мейнхард 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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