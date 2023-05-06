Тур: 6. Стадион: Фоссхауган Кампус.
0'
11' Желтая карточкаТум Исаак
1:0
34' ГолSondre Oerjasaeter
1:1
47' ГолHaakon Butli Hammer
70' Желтая карточкаHaakon Butli Hammer
2:1
82' ГолСконес Каспер
90'+6
Ход матча
11'
34'
47'
82'
20
Тум
Исаак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Erik FroeysaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
18 Kodjo Somesi
-
27 Simen Hagboe
-
-
Главный тренер: Joergen Waalemark
История личных встреч
Согндаль
Рёуфосс
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
11 матчей
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.17
1.8
Среднее время на гол
77
50
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.8
0.83
Среднее время на гол
112
108
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1
1.27
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
90
70
Бомбардиры внутри турнира
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sondre Oerjasaeter
|2
|0.33
|Ингимюндарсон Вальдимар
|2
|0.33
|Йоунссон Йоунатан
|1
|0.17
|Тум Исаак
|1
|0.17
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.17
|Erik Flataker
|1
|0.17
|Сконес Каспер
|1
|0.17
|Ховен Андреас
|0
|0
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хельмерсен Андреас
|2
|0.33
|Loris Mettler
|1
|0.17
|Haakon Butli Hammer
|1
|0.17
|Nicolai Fremstad
|1
|0.17
|Arnar Thor Gudjonsson
|1
|0.17
|Браттбакк Филип
|1
|0.17
|Andreas Osterud
|1
|0.17
|Gard Simenstad
|0
|0
|Simen Hagboe
|0
|0
Карточки
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тум Исаак
|3
|0
|Daniel Arrocha
|1
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|1
|0
|Ховен Андреас
|1
|0
|Kristoffer Nessoe
|1
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|1
|0
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haakon Butli Hammer
|2
|0
|Jamal Deen Haruna
|2
|0
|Adrian Olsen Teigen
|1
|0
|Nicolai Fremstad
|1
|0
|Браттбакк Филип
|1
|0
|Andreas Osterud
|1
|0
|Magnus Fagernes
|1
|0
Результаты матчей
Согндаль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Рёуфосс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
2
2
Согндаль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Рёуфосс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
4
Согндаль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Рёуфосс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
5
6
Голы по времени матча
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
3
60%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
67%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
1
11%
3
33%
76-90
Пропущено
7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Согндаль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кристиансунд - Согндаль 2:1 Согндаль - Брюне 2:2 Мосс - Согндаль 1:2 Согндаль - Санднес 1:0
КФУМ - Согндаль 1:1 Бранн - Согндаль 6:0 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Согндаль - Хёдд 0:2 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Осане - Согндаль 1:1 Согндаль - Форд 8:2 Олесунн - Согндаль 3:0 Согндаль - Силькеборг 2:3 Согндаль - Ольборг 3:5 Согндаль - Хёдд 0:0 Согндаль - Флоро 9:0 Рёуфосс - Согндаль 0:3 Согндаль - Старт 1:2 Гроруд - Согндаль 2:0 Согндаль - Стйордалс Блинк 6:1
Рёуфосс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Рёуфосс - Осане 0:0 Старт - Рёуфосс 1:3 Санднес - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - КФУМ 4:0
Хёдд - Рёуфосс 1:0 Рёуфосс - Браттвог 2:1 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Рёуфосс - Полесье 1:2 Рёуфосс - Берум 2:2 Волеренга - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Улленсакер-Киса 6:0 Рёуфосс - Гроруд 3:2 Стрёмсгодсет - Рёуфосс 2:0 Рёуфосс - СК Гйовик-Лин 4:1 Рёуфосс - Скейд 3:0 Рёуфосс - Тотен 4:1 Рёуфосс - Брумунддал 5:1 Рёуфосс - Эльверум 7:1 Рёуфосс - Согндаль 0:3
Результаты матчей
Согндаль
Рёуфосс
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Согндаль
Рёуфосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|4 (1)
|Скейд
|Kristoffer Hoven
|4
|Мьёндален
|Kristian Lien
|4
|Кристиансунд
|Стокке Беньямин
|4
|Старт
|Скогволд Хенрик
|3 (2)
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Осане
|Martin Ueland
|4
|Кристиансунд
|Ертсен Торгиль
|3
|Ранхейм
|Френдеруп Никлас
|3
|Мьёндален
|Ольсен Мейнхард
|3