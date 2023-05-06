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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 6.
Эстерсунд
3:3
Конец матча
Йёнчёпинг
0'
0:1
2' Гол
Бук Робин
1:1
22' Гол
Chovanie Amatkarijo
1:2
27' Гол
Pashang Abdulla
35' Желтая карточка
Брэндон Эрик
2:2
45' Гол
Chovanie Amatkarijo
48' Желтая карточка
Адриан Самуэль
2:3
67' Гол
Бук Робин
3:3
81' Гол
Карлссон Грач Себастьян
82' Желтая карточка
Нильссон Александр
90' Желтая карточка
Arvid Eriksson
90' Желтая карточка
Calvin Kabuye
90' Красная карточка
Ламин Адам Бен
90'+10
1
Кейта
Али
II
27
Ziad
Ghanoum
22
Раск
Теодор
18
Miroslav
Mazur
15
Jakob
Johnsson
28
Аджумани
Янник
2
Вейлид
Сесар
8
Брэндон
Эрик
26
Chovanie
Amatkarijo
17
Штольт
Малкольм
21
Кроон
Симон
1
Нильссон
Александр
4
Маннс
Йеспер
19
Ламин
Адам
Бен
15
Arvid
Eriksson
7
Моенза
Малкольм
8
Адриан
Самуэль
24
Николич
Марко
9
Сильверхолт
Тейлор
10
Бук
Робин
18
Торссон
Антон
13
Pashang
Abdulla
Эстерсунд
5-3-2
Йёнчёпинг
4-2-3-1

История личных встреч

Эстерсунд
Йёнчёпинг

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

12 матчей

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:1
С
1:0
А
0:0
А
1:1
А
1:0
К
1:0
С
0:1
С
1:1
С
4:0
С
1:0
С
1:1
С
5:0

Голы

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.33

Среднее время на гол

54
270

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.17
0.5

Среднее время на гол

77
180

Всего голов

17
5

Голов в среднем за матч

1.42
0.42

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

63
216

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Chovanie Amatkarijo 3 0.5
Карлссон Грач Себастьян 3 0.5
Miroslav Mazur 1 0.17
Штольт Малкольм 1 0.17
Брэндон Эрик 0 0
Аджумани Янник 0 0
Ziad Ghanoum 0 0
Jakob Johnsson 0 0
Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 4 0.67
Pashang Abdulla 4 0.67
Сильверхолт Тейлор 2 0.33
Николич Марко 1 0.17
Моенза Малкольм 1 0.17
Flamur Dzelili 0 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mansour Sinyan 1 1
Вейлид Сесар 2 0
Miroslav Mazur 2 0
Раск Теодор 2 0
Штольт Малкольм 2 0
Брэндон Эрик 2 0
Кроон Симон 1 0
Кейта Али II 1 0
Аджумани Янник 1 0
Calvin Kabuye 1 0
Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Flamur Dzelili 3 0
Ламин Адам Бен 0 1
Нильссон Александр 1 0
Маннс Йеспер 1 0
Адриан Самуэль 1 0
Pashang Abdulla 1 0
Николич Марко 1 0
Страндсатер Даниэль 1 0
Arvid Eriksson 1 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 1 0

Результаты матчей

Эстерсунд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Йёнчёпинг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
5
Эстерсунд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Йёнчёпинг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
4
Эстерсунд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Йёнчёпинг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
9

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
20%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
9
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Эстер - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эребру - Эстерсунд 0:0
Эстерсунд - ГАИС 1:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Левангер 0:2 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эстерсунд - Ког 0:2 Эстерсунд - Фалькенберг 2:0 Фалькенберг - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Норрбю 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Далкурд - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 0:2 Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Эргрюте - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Эребру 2:0
Йёнчёпинг
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3
Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Юнитед Нордик 3:2 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг - Отвидаберг 1:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1 Далкурд - Йёнчёпинг 5:2 Йёнчёпинг - Норрбю 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Йёнчёпинг - Браге 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Броммапойкарна 1:2 Утсиктенс - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Эстерокер - Йёнчёпинг 0:3

Результаты матчей

Эстерсунд
Йёнчёпинг

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Эстерсунд
Йёнчёпинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
4
1
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 6 5 0 1 16 - 7 15
2.
Вестерос
 6 4 1 1 10 - 3 13
3.
Эстерсунд
 6 3 3 0 10 - 5 12
4.
Утсиктенс
 6 3 2 1 9 - 6 11
5.
ГАИС
 5 3 1 1 9 - 4 10
6.
Йёнчёпинг
 6 2 4 0 12 - 10 10
7.
Сундсвалль
 6 3 0 3 11 - 13 9
8.
Браге
 5 2 1 2 4 - 5 7
9.
Гефле
 6 2 1 3 4 - 7 7
10.
Ландскруна
 5 2 0 3 4 - 7 6
11.
Эребру
 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Сирианска Эскильстуна
 6 1 2 3 4 - 10 5
13.
Хельсинборг
 5 1 0 4 2 - 5 3
14.
Треллеборг
 5 1 0 4 7 - 11 3
15.
Эргрюте
 5 0 3 2 5 - 8 3
16.
Сковде АИК
 5 0 2 3 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Йёнчёпинг
 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
ГАИС
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Эстер
 3 2 0 1 8 - 3 6
4.
Ландскруна
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Утсиктенс
 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Эстерсунд
 3 1 2 0 6 - 5 5
7.
Вестерос
 2 1 1 0 3 - 0 4
8.
Эребру
 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Сирианска Эскильстуна
 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Гефле
 3 1 1 1 2 - 4 4
11.
Браге
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Треллеборг
 3 1 0 2 5 - 5 3
13.
Хельсинборг
 3 1 0 2 2 - 3 3
14.
Сундсвалль
 4 1 0 3 6 - 10 3
15.
Сковде АИК
 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Эргрюте
 2 0 2 0 4 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
Вестерос
 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Эстерсунд
 3 2 1 0 4 - 0 7
4.
Сундсвалль
 2 2 0 0 5 - 3 6
5.
Утсиктенс
 3 1 2 0 5 - 3 5
6.
ГАИС
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Браге
 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
Гефле
 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
Йёнчёпинг
 3 0 3 0 8 - 8 3
10.
Эребру
 2 0 1 1 0 - 3 1
11.
Эргрюте
 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
Сирианска Эскильстуна
 3 0 1 2 2 - 8 1
13.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Треллеборг
 2 0 0 2 2 - 6 0
15.
Ландскруна
 2 0 0 2 0 - 4 0
16.
Сковде АИК
 3 0 0 3 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Йёнчёпинг Бук Робин 4 (3)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 4
ГАИС Линдберг Юлиус 4
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 4
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 3
Утсиктенс Albin Skoglund 4
Ландскруна Camil Jebara 1 2
Эргрюте Hady Saleh Karim 1 2
Эстер Вестермарк Йеспер 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Pashang Abdulla уходит с поля. Базе Марван выходит вместо него
  • 94'
    Бук Робин уходит с поля. Страндсатер Даниэль выходит вместо него
  • 92'
    УДАЛЕНИЕ! - Ламин Адам Бен увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    91'
    Calvin Kabuye получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    91'
    Arvid Eriksson получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Кроон Симон уходит с поля. Andre Oesterholm выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Эстерсунд 3:3 Йёнчёпинг онлайн

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