Тур: 6.
0'
0:1
2' ГолБук Робин
1:1
22' ГолChovanie Amatkarijo
1:2
27' ГолPashang Abdulla
35' Желтая карточкаБрэндон Эрик
2:2
45' ГолChovanie Amatkarijo
48' Желтая карточкаАдриан Самуэль
2:3
67' ГолБук Робин
3:3
81' ГолКарлссон Грач Себастьян
82' Желтая карточкаНильссон Александр
90' Желтая карточкаArvid Eriksson
90' Желтая карточкаCalvin Kabuye
90' Красная карточкаЛамин Адам Бен
90'+10
Ход матча
2'
0:1
22'
27'
35'
45'
48'
67'
2:3
81'
90'
90'
90'
27
Ziad
Ghanoum
22
Раск
Теодор
21
Кроон
Симон
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Ziad GhanoumЗащитник
-
22 Раск ТеодорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Кроон СимонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Anton Berg
-
-
Главный тренер: Magnus Powell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бук РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
22 Базе МарванПолузащитник
- Полузащитник
-
31 David Celic
-
-
-
Главный тренер: Andres Garcia
История личных встреч
Эстерсунд
Йёнчёпинг
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
12 матчей
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.33
Среднее время на гол
54
270
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.17
0.5
Среднее время на гол
77
180
Всего голов
17
5
Голов в среднем за матч
1.42
0.42
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
63
216
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Chovanie Amatkarijo
|3
|0.5
|Карлссон Грач Себастьян
|3
|0.5
|Miroslav Mazur
|1
|0.17
|Штольт Малкольм
|1
|0.17
|Брэндон Эрик
|0
|0
|Аджумани Янник
|0
|0
|Ziad Ghanoum
|0
|0
|Jakob Johnsson
|0
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Робин
|4
|0.67
|Pashang Abdulla
|4
|0.67
|Сильверхолт Тейлор
|2
|0.33
|Николич Марко
|1
|0.17
|Моенза Малкольм
|1
|0.17
|Flamur Dzelili
|0
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mansour Sinyan
|1
|1
|Вейлид Сесар
|2
|0
|Miroslav Mazur
|2
|0
|Раск Теодор
|2
|0
|Штольт Малкольм
|2
|0
|Брэндон Эрик
|2
|0
|Кроон Симон
|1
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Аджумани Янник
|1
|0
|Calvin Kabuye
|1
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Flamur Dzelili
|3
|0
|Ламин Адам Бен
|0
|1
|Нильссон Александр
|1
|0
|Маннс Йеспер
|1
|0
|Адриан Самуэль
|1
|0
|Pashang Abdulla
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|Arvid Eriksson
|1
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|1
|0
Результаты матчей
Эстерсунд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Йёнчёпинг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
5
Эстерсунд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Йёнчёпинг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
4
Эстерсунд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Йёнчёпинг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
4
9
Голы по времени матча
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
20%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
9
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Эстер - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эребру - Эстерсунд 0:0
Эстерсунд - ГАИС 1:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Левангер 0:2 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эстерсунд - Ког 0:2 Эстерсунд - Фалькенберг 2:0 Фалькенберг - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Норрбю 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Далкурд - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 0:2 Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Эргрюте - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Эребру 2:0
Йёнчёпинг
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3
Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Юнитед Нордик 3:2 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг - Отвидаберг 1:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1 Далкурд - Йёнчёпинг 5:2 Йёнчёпинг - Норрбю 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Йёнчёпинг - Браге 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Броммапойкарна 1:2 Утсиктенс - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Эстерокер - Йёнчёпинг 0:3
Результаты матчей
Эстерсунд
Йёнчёпинг
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Эстерсунд
Йёнчёпинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
41
14
14
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|4 (3)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|4
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|4
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|4
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 3
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|4
|Ландскруна
|Camil Jebara
|1 2
|Эргрюте
|Hady Saleh Karim
|1 2
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|3