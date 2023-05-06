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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 6. Стадион: .
Ранхейм
3:2
Конец матча
Осане
0'
0:1
21' Гол
Emil Sildnes
0:2
43' Гол
Sander Eng Strand
1:2
45' Пенальти
Бюэ Бендик
2:2
52' Пенальти
Бюэ Бендик
3:2
77' Гол
Региниуссен Мадс
81' Желтая карточка
Didrik Fredriksen
90'+4
92
Френдеруп
Никлас
16
Квигстад
Лассе
4
Sondre
Klingen
Langaas
2
Эгген-Рисмарк
Кристиан
15
Erik
Toenne
8
Ruben
Kristensen
Alte
23
Henrik
Kristiansen
11
Солли
Сиверт
20
Arne
Gunnes
9
Бюэ
Бендик
7
Региниуссен
Мадс
30
Лисгард
Идар
5
Sindre
Austevoll
6
Ola
Heltne
Nilsen
14
Knut
Haga
22
Haakon
Sjaatil
16
Didrik
Fredriksen
29
Стефенсен
Кристоффер
Нессе
8
Emil
Sildnes
15
Sander
Eng
Strand
20
Stian
Nygaard
I
28
Mame
Mor
Ndiaye
Ранхейм
4-3-3
Осане
3-5-2

История личных встреч

Ранхейм
Осане

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 3 победы

14 матчей

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
3:3
ПД
1:2
ПД
2:2
ПД
1:3
ТПМ
4:1
ПД
3:1
ПД
0:3
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
3:2
К
0:2

Голы

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

2.25
2.33

Среднее время на гол

40
38

Всего голов

4
13

Голов в среднем за матч

0.67
1.63

Среднее время на гол

135
55

Всего голов

22
27

Голов в среднем за матч

1.57
1.93

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

57
46

Бомбардиры внутри турнира

Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солли Сиверт 3 0.5
Бюэ Бендик 2 (2) 0.33
Региниуссен Мадс 1 0.17
Arne Gunnes 1 0.17
Ruben Kristensen Alte 1 0.17
Henrik Kristiansen 0 0
Осане
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Stian Nygaard I 2 0.33
Emil Sildnes 1 0.17
Sander Eng Strand 1 0.17
Mame Mor Ndiaye 1 0.17
Стефенсен Кристоффер Нессе 0 0

Карточки

Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Френдеруп Никлас 3 0
Педерсен Мортен-Гамст 1 0
Erik Toenne 1 0
Ruben Kristensen Alte 1 0
Квигстад Лассе 1 0
Осане
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Ueland 4 0
Sander Eng Strand 3 0
Стефенсен Кристоффер Нессе 2 0
Лисгард Идар 1 0
Sindre Austevoll 1 0
Didrik Fredriksen 1 0
Mame Mor Ndiaye 1 0
Mats Selmer Thornes 1 0
Ola Heltne Nilsen 1 0

Результаты матчей

Ранхейм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Осане
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
Ранхейм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Осане
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
1
Ранхейм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Осане
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

3
4

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
6
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
5
63%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
3
38%
1
17%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ранхейм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хёдд - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Скейд 0:4 КФУМ - Ранхейм 0:1 Ранхейм - Брюне 2:1
Дьерв - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Хёдд 3:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Ранхейм - Стриндхейм 0:2 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Ранхейм - Левангер 3:2 Ранхейм - Бьясен 0:1 Ранхейм - Нардо 3:1 Ранхейм - Стйордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Русенборг-2 2:2 Старт - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Рёуфосс 3:2 Стабек - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Конгсвингер 0:2 Ранхейм - Санднес 1:2
Осане
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Рёуфосс - Осане 0:0 Осане - КФУМ 1:1 Хёдд - Осане 1:1 Осане - Дьерв 1:2
Мьёндален - Осане 0:0 Осане - Брюне 2:2 Велес II - Осане 0:1 Осане - Юнкерен 4:1 Осане - Согндаль 1:1 Осане - Бранн 0:1 Осане - Сутра 1:1 Осане - Лисеклостер 4:1 Осане - Кристиансунд 2:5 Гроруд - Осане 3:1 Осане - Брюне 1:2 Старт - Осане 4:1 Осане - Рёуфосс 1:0 Стабек - Осане 4:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Ранхейм - Осане 3:3

Результаты матчей

Ранхейм
Осане

Точный счет

0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ранхейм
Осане

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
1
5
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ранхейм
 6 4 1 1 8 - 8 13
2.
Кристиансунд
 6 4 0 2 10 - 8 12
3.
Согндаль
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Хёдд
 5 2 3 0 6 - 2 9
5.
Фредрикстад
 5 2 3 0 3 - 1 9
6.
Рёуфосс
 6 2 2 2 8 - 4 8
7.
Дьерв
 5 2 0 3 9 - 10 6
8.
Конгсвингер
 5 2 0 3 5 - 8 6
9.
Старт
 5 1 3 1 9 - 7 6
10.
Мосс
 5 1 3 1 6 - 6 6
11.
Брюне
 6 1 3 2 8 - 10 6
12.
Санднес
 5 1 2 2 5 - 4 5
13.
Скейд
 5 1 2 2 10 - 10 5
14.
Мьёндален
 6 1 2 3 6 - 10 5
15.
Осане
 6 0 4 2 5 - 7 4
16.
КФУМ
 6 0 4 2 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 4 3 0 1 7 - 3 9
2.
Согндаль
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Ранхейм
 3 2 0 1 5 - 7 6
4.
Брюне
 3 1 2 0 4 - 3 5
5.
Хёдд
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Рёуфосс
 2 1 1 0 4 - 0 4
7.
Санднес
 3 1 1 1 5 - 3 4
8.
Мосс
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Старт
 2 1 0 1 5 - 3 3
10.
Конгсвингер
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Дьерв
 3 1 0 2 6 - 7 3
12.
Фредрикстад
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Скейд
 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
КФУМ
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Мьёндален
 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Осане
 2 0 1 1 2 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 3 2 1 0 2 - 0 7
2.
Ранхейм
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Хёдд
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Согндаль
 3 1 1 1 4 - 4 4
5.
Рёуфосс
 4 1 1 2 4 - 4 4
6.
Дьерв
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Мьёндален
 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Кристиансунд
 2 1 0 1 3 - 5 3
9.
Скейд
 3 1 0 2 7 - 7 3
10.
Конгсвингер
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Старт
 3 0 3 0 4 - 4 3
12.
Осане
 4 0 3 1 3 - 4 3
13.
Мосс
 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
КФУМ
 3 0 2 1 3 - 7 2
15.
Санднес
 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Брюне
 3 0 1 2 4 - 7 1
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Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 4 (1)
Скейд Kristoffer Hoven 4
Мьёндален Kristian Lien 4
Кристиансунд Стокке Беньямин 4
Старт Скогволд Хенрик 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Осане Martin Ueland 4
Кристиансунд Ертсен Торгиль 3
Ранхейм Френдеруп Никлас 3
Мьёндален Ольсен Мейнхард 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Бюэ Бендик из команды Ранхейм забивает с точки!
  • 43'
    Эмиль Сильднес сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Sander Eng Strand бьет в цель!
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