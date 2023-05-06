Тур: 6. Стадион: EXTRA Arena.
0'
0:1
21' ГолEmil Sildnes
0:2
43' ГолSander Eng Strand
1:2
45' ПенальтиБюэ Бендик
2:2
52' ПенальтиБюэ Бендик
3:2
77' ГолРегиниуссен Мадс
81' Желтая карточкаDidrik Fredriksen
90'+4
Ход матча
21'
0:1
43'
45'
1:2
52'
2:2
77'
15
Erik
Toenne
11
Солли
Сиверт
20
Arne
Gunnes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Erik ToenneЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Солли СивертПолузащитник
-
20 Arne GunnesНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
- Основной состав
-
30 Лисгард ИдарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Knut HagaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
21 Jon Berisha
-
-
Главный тренер: Morten Roessland
История личных встреч
Ранхейм
Осане
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 3 победы
14 матчей
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
2.25
2.33
Среднее время на гол
40
38
Всего голов
4
13
Голов в среднем за матч
0.67
1.63
Среднее время на гол
135
55
Всего голов
22
27
Голов в среднем за матч
1.57
1.93
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
57
46
Бомбардиры внутри турнира
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Солли Сиверт
|3
|0.5
|Бюэ Бендик
|2 (2)
|0.33
|Региниуссен Мадс
|1
|0.17
|Arne Gunnes
|1
|0.17
|Ruben Kristensen Alte
|1
|0.17
|Henrik Kristiansen
|0
|0
Осане
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Stian Nygaard I
|2
|0.33
|Emil Sildnes
|1
|0.17
|Sander Eng Strand
|1
|0.17
|Mame Mor Ndiaye
|1
|0.17
|Стефенсен Кристоффер Нессе
|0
|0
Карточки
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Френдеруп Никлас
|3
|0
|Педерсен Мортен-Гамст
|1
|0
|Erik Toenne
|1
|0
|Ruben Kristensen Alte
|1
|0
|Квигстад Лассе
|1
|0
Осане
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Ueland
|4
|0
|Sander Eng Strand
|3
|0
|Стефенсен Кристоффер Нессе
|2
|0
|Лисгард Идар
|1
|0
|Sindre Austevoll
|1
|0
|Didrik Fredriksen
|1
|0
|Mame Mor Ndiaye
|1
|0
|Mats Selmer Thornes
|1
|0
|Ola Heltne Nilsen
|1
|0
Результаты матчей
Ранхейм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Осане
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
3
Ранхейм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Осане
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
1
Ранхейм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Осане
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
3
4
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
6
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
5
63%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
3
38%
1
17%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ранхейм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хёдд - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Скейд 0:4 КФУМ - Ранхейм 0:1 Ранхейм - Брюне 2:1
Дьерв - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Хёдд 3:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Ранхейм - Стриндхейм 0:2 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Ранхейм - Левангер 3:2 Ранхейм - Бьясен 0:1 Ранхейм - Нардо 3:1 Ранхейм - Стйордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Русенборг-2 2:2 Старт - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Рёуфосс 3:2 Стабек - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Конгсвингер 0:2 Ранхейм - Санднес 1:2
Осане
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Рёуфосс - Осане 0:0 Осане - КФУМ 1:1 Хёдд - Осане 1:1 Осане - Дьерв 1:2
Мьёндален - Осане 0:0 Осане - Брюне 2:2 Велес II - Осане 0:1 Осане - Юнкерен 4:1 Осане - Согндаль 1:1 Осане - Бранн 0:1 Осане - Сутра 1:1 Осане - Лисеклостер 4:1 Осане - Кристиансунд 2:5 Гроруд - Осане 3:1 Осане - Брюне 1:2 Старт - Осане 4:1 Осане - Рёуфосс 1:0 Стабек - Осане 4:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Ранхейм - Осане 3:3
Результаты матчей
Ранхейм
Осане
Точный счет
0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ранхейм
Осане
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
33
15
15
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|4 (1)
|Скейд
|Kristoffer Hoven
|4
|Мьёндален
|Kristian Lien
|4
|Кристиансунд
|Стокке Беньямин
|4
|Старт
|Скогволд Хенрик
|3 (2)
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Осане
|Martin Ueland
|4
|Кристиансунд
|Ертсен Торгиль
|3
|Ранхейм
|Френдеруп Никлас
|3
|Мьёндален
|Ольсен Мейнхард
|3