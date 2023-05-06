Тур: 6.
0'
6' Желтая карточкаAlex Douglas
0:1
7' ГолJaheem Burke
0:2
47' ГолJaheem Burke
51' Желтая карточкаРафаэль Йорк
0:3
53' ГолЙоханссон Саймон
77' Желтая карточкаJabir Abdihakim Ali
90'+5
Ход матча
6'
7'
0:1
47'
0:2
51'
53'
24
Рафаэль
Йорк
44
Iu
Ranera
11
Энглунд
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Рафаэль ЙоркЗащитник
- Полузащитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
- Нападающий
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Jaheem BurkeНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Троне ФилипНападающий
-
31 Max Larsson
-
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
Бомбардиры внутри турнира
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лундин Антон
|1
|0.17
|Эдквист Адриан
|1
|0.17
|Энглунд Лео
|1
|0.17
|Antonio Yakoub
|1
|0.17
|Аспгрен Кристоффер
|0
|0
|Sebastian Friman
|0
|0
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханссон Саймон
|3
|0.5
|Jaheem Burke
|3
|0.5
|Miguel Sandberg
|2
|0.33
|Гамбош Мартин
|1
|0.17
|Max Larsson
|1
|0.17
|Гефверт Симон
|0
|0
|Jabir Abdihakim Ali
|0
|0
|Эдлунд Олле
|0
|0
|Alex Douglas
|0
|0
|Patric Aaslund
|0
|0
Карточки
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдквист Адриан
|3
|0
|Лундин Оскар
|3
|0
|Лундин Антон
|2
|0
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0
|Аспгрен Кристоффер
|1
|0
|Рафаэль Йорк
|1
|0
|Kevin Persson
|1
|0
|Nils Eriksson
|1
|0
|Antonio Yakoub
|1
|0
|Niclas Haakansson
|1
|0
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдлунд Олле
|1
|0
|Alex Douglas
|1
|0
|Гамбош Мартин
|1
|0
|Patric Aaslund
|1
|0
|Jaheem Burke
|1
|0
|Jabir Abdihakim Ali
|1
|0
Результаты матчей
Гефле
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Вестерос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
1
Гефле
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Вестерос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
3
Гефле
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Вестерос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
2
4
Голы по времени матча
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
29%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
2
50%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
10
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
50%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
30%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
2
29%
2
67%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гефле
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ландскруна - Гефле 1:0 Гефле - Утсиктенс 1:1 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Гефле - Хельсинборг 1:0
Треллеборг - Гефле 0:1 Гефле - Юргорден 0:0 Гефле - Васалунд 2:3 Гефле - Hudiksvall 2:1 Гефле - Сандвикен Берген 1:1 Гефле - Сандвикенс АЙК 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сундсвалль - Гефле 1:1 Гефле - Браге 2:1 Гефле - Васалунд 1:1 Мутала - Гефле 5:1 Гефле - Умео 1:0 Соллентуна - Гефле 0:1 Гефле - Эребру Сюрианска 2:0 Хаммарбю ТФФ - Гефле 3:3 Гефле - Карлштад 3:1
Вестерос
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эребру 3:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Вестерос - Эргрюте 0:0
Браге - Вестерос 1:2 Вестерос - Сандвикен Берген 5:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Васалунд - Вестерос 2:1 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2 АИК - Вестерос 1:1 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 2:0 Браге - Вестерос 0:2 Вестерос - Далкурд 4:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Вестерос - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Вестерос 0:2 Эребру - Вестерос 5:2 Вестерос - Сковде АИК 4:1 Эстерсунд - Вестерос 2:2
Результаты матчей
Гефле
Вестерос
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Гефле
Вестерос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|4 (3)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|4
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|4
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|4
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 3
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|4
|Ландскруна
|Camil Jebara
|1 2
|Эргрюте
|Hady Saleh Karim
|1 2
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|3