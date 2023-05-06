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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 6.
Гефле
0:3
Конец матча
Вестерос
0'
6' Желтая карточка
Alex Douglas
0:1
7' Гол
Jaheem Burke
0:2
47' Гол
Jaheem Burke
51' Желтая карточка
Рафаэль Йорк
0:3
53' Гол
Йоханссон Саймон
77' Желтая карточка
Jabir Abdihakim Ali
90'+5
13
Уоллиндер
Робин
16
Kevin
Persson
29
Ройсхенберг
Мартин
5
Niclas
Haakansson
19
Аспгрен
Кристоффер
24
Рафаэль
Йорк
18
Constantino
Capotondi
44
Iu
Ranera
12
Эдквист
Адриан
11
Энглунд
Лео
8
Лундин
Антон
1
Фагерстрём
Антон
2
Herman
Magnusson
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
8
Daniel
Ask
15
Эдлунд
Олле
22
Patric
Aaslund
6
Йоханссон
Саймон
33
Miguel
Sandberg
10
Jaheem
Burke
Гефле
5-2-3
Вестерос
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лундин Антон 1 0.17
Эдквист Адриан 1 0.17
Энглунд Лео 1 0.17
Antonio Yakoub 1 0.17
Аспгрен Кристоффер 0 0
Sebastian Friman 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханссон Саймон 3 0.5
Jaheem Burke 3 0.5
Miguel Sandberg 2 0.33
Гамбош Мартин 1 0.17
Max Larsson 1 0.17
Гефверт Симон 0 0
Jabir Abdihakim Ali 0 0
Эдлунд Олле 0 0
Alex Douglas 0 0
Patric Aaslund 0 0

Карточки

Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдквист Адриан 3 0
Лундин Оскар 3 0
Лундин Антон 2 0
Ройсхенберг Мартин 1 0
Аспгрен Кристоффер 1 0
Рафаэль Йорк 1 0
Kevin Persson 1 0
Nils Eriksson 1 0
Antonio Yakoub 1 0
Niclas Haakansson 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдлунд Олле 1 0
Alex Douglas 1 0
Гамбош Мартин 1 0
Patric Aaslund 1 0
Jaheem Burke 1 0
Jabir Abdihakim Ali 1 0

Результаты матчей

Гефле
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Вестерос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
1
Гефле
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Вестерос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
3
Гефле
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Вестерос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

2
4

Голы по времени матча

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
29%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
2
50%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
50%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
30%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
2
29%
2
67%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гефле
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ландскруна - Гефле 1:0 Гефле - Утсиктенс 1:1 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Гефле - Хельсинборг 1:0
Треллеборг - Гефле 0:1 Гефле - Юргорден 0:0 Гефле - Васалунд 2:3 Гефле - Hudiksvall 2:1 Гефле - Сандвикен Берген 1:1 Гефле - Сандвикенс АЙК 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сундсвалль - Гефле 1:1 Гефле - Браге 2:1 Гефле - Васалунд 1:1 Мутала - Гефле 5:1 Гефле - Умео 1:0 Соллентуна - Гефле 0:1 Гефле - Эребру Сюрианска 2:0 Хаммарбю ТФФ - Гефле 3:3 Гефле - Карлштад 3:1
Вестерос
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эребру 3:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Вестерос - Эргрюте 0:0
Браге - Вестерос 1:2 Вестерос - Сандвикен Берген 5:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Васалунд - Вестерос 2:1 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2 АИК - Вестерос 1:1 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 2:0 Браге - Вестерос 0:2 Вестерос - Далкурд 4:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Вестерос - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Вестерос 0:2 Эребру - Вестерос 5:2 Вестерос - Сковде АИК 4:1 Эстерсунд - Вестерос 2:2

Результаты матчей

Гефле
Вестерос

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Гефле
Вестерос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 6 5 0 1 16 - 7 15
2.
Вестерос
 6 4 1 1 10 - 3 13
3.
Эстерсунд
 6 3 3 0 10 - 5 12
4.
Утсиктенс
 6 3 2 1 9 - 6 11
5.
ГАИС
 5 3 1 1 9 - 4 10
6.
Йёнчёпинг
 6 2 4 0 12 - 10 10
7.
Сундсвалль
 6 3 0 3 11 - 13 9
8.
Браге
 5 2 1 2 4 - 5 7
9.
Гефле
 6 2 1 3 4 - 7 7
10.
Ландскруна
 5 2 0 3 4 - 7 6
11.
Эребру
 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Сирианска Эскильстуна
 6 1 2 3 4 - 10 5
13.
Хельсинборг
 5 1 0 4 2 - 5 3
14.
Треллеборг
 5 1 0 4 7 - 11 3
15.
Эргрюте
 5 0 3 2 5 - 8 3
16.
Сковде АИК
 5 0 2 3 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Йёнчёпинг
 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
ГАИС
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Эстер
 3 2 0 1 8 - 3 6
4.
Ландскруна
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Утсиктенс
 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Эстерсунд
 3 1 2 0 6 - 5 5
7.
Вестерос
 2 1 1 0 3 - 0 4
8.
Эребру
 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Сирианска Эскильстуна
 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Гефле
 3 1 1 1 2 - 4 4
11.
Браге
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Треллеборг
 3 1 0 2 5 - 5 3
13.
Хельсинборг
 3 1 0 2 2 - 3 3
14.
Сундсвалль
 4 1 0 3 6 - 10 3
15.
Сковде АИК
 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Эргрюте
 2 0 2 0 4 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
Вестерос
 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Эстерсунд
 3 2 1 0 4 - 0 7
4.
Сундсвалль
 2 2 0 0 5 - 3 6
5.
Утсиктенс
 3 1 2 0 5 - 3 5
6.
ГАИС
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Браге
 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
Гефле
 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
Йёнчёпинг
 3 0 3 0 8 - 8 3
10.
Эребру
 2 0 1 1 0 - 3 1
11.
Эргрюте
 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
Сирианска Эскильстуна
 3 0 1 2 2 - 8 1
13.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Треллеборг
 2 0 0 2 2 - 6 0
15.
Ландскруна
 2 0 0 2 0 - 4 0
16.
Сковде АИК
 3 0 0 3 1 - 5 0
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  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Йёнчёпинг Бук Робин 4 (3)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 4
ГАИС Линдберг Юлиус 4
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 4
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 3
Утсиктенс Albin Skoglund 4
Ландскруна Camil Jebara 1 2
Эргрюте Hady Saleh Karim 1 2
Эстер Вестермарк Йеспер 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 7'
      Эдлунд Олле сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Jaheem Burke бьет в цель!
    • Желтая карточка
      6'
      Alex Douglas получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гефле 0:3 Вестерос онлайн

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