Тур: 28. Стадион: Profertil Arena Hartberg.
Позже
23
Кайнц
Тобиас
28
Хайль
Юрген
10
Афдияй
Донис
21
Рогель
Жан
44
Шульц
Кофи
10
Блуме
Брор
33
Прица
Тим
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кайнц ТобиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Афдияй ДонисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Кривак РенеНападающий
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Рогель ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Прица ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Томич ДенисПолузащитник
-
23 Скрбо СтефанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
История личных встреч
Хартберг
Сваровски Тироль
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
42.9%
7 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед
17 матчей
41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.33
1.63
Среднее время на гол
67
55
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.38
1.33
Среднее время на гол
65
67
Всего голов
23
25
Голов в среднем за матч
1.35
1.47
Тотал матчей
2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
66
61
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тадич Дарио
|7 (3)
|0.26
|Афдияй Донис
|4
|0.15
|Провиденс Рубен
|3
|0.11
|Айдын Окан
|3
|0.11
|Прокоп Доминик
|3
|0.11
|Хайль Юрген
|2
|0.07
|Фадингер Лукас
|2
|0.07
|Кривак Рене
|2
|0.07
|Фризер Доминик
|1
|0.04
|Альмог Эйлон
|1
|0.04
|Mamadou Sangare
|1
|0.04
|Matija Horvat
|1
|0.04
|Фаркаш Патрик
|0
|0
|Роттер Томас
|0
|0
|Штурм Филипп
|0
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прица Тим
|9 (3)
|0.33
|Прелец Ник
|6
|0.22
|Забитцер Томас
|4 (1)
|0.15
|Огринец Санди
|3
|0.11
|Мюллер Валентино
|3
|0.11
|Рогель Жан
|3
|0.11
|Шульц Кофи
|2
|0.07
|Зульцбахер Лукас
|1
|0.04
|Ринальди Лаутаро
|1
|0.04
|Форст Джастин
|1
|0.04
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0.04
|Alexander Ranacher
|1
|0.04
|Felix Bacher
|1
|0.04
|Эртльталер Юлиус
|1
|0.04
|Томич Денис
|1
|0.04
|Блуме Брор
|0
|0
|Dominik Stumberger
|0
|0
|Скрбо Стефан
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайль Юрген
|7
|0
|Matija Horvat
|4
|1
|Роттер Томас
|5
|0
|Фадингер Лукас
|5
|0
|Провиденс Рубен
|5
|0
|Кайнц Тобиас
|4
|0
|Фаркаш Патрик
|4
|0
|Фризер Доминик
|4
|0
|Прокоп Доминик
|3
|0
|Свете Рене
|3
|0
|Диаките Усман
|2
|0
|Manuel Pfeifer
|2
|0
|Кривак Рене
|2
|0
|Зоннляйтнер Марио
|1
|0
|Айдын Окан
|1
|0
|Афдияй Донис
|1
|0
|Заллингер Рафаэль
|1
|0
|Эджупи Альберт
|1
|0
|Альмог Эйлон
|1
|0
|Mamadou Sangare
|1
|0
|Штурм Филипп
|1
|0
|Штайнвендер Михаэль
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Felix Bacher
|5
|2
|Зульцбахер Лукас
|7
|0
|Бехоунек Рафаэл
|6
|0
|Мюллер Валентино
|5
|0
|Огринец Санди
|3
|0
|Прица Тим
|3
|0
|Прелец Ник
|3
|0
|Эртльталер Юлиус
|3
|0
|Блуме Брор
|2
|0
|Ринальди Лаутаро
|2
|0
|Шульц Кофи
|2
|0
|Забитцер Томас
|2
|0
|Dominik Stumberger
|2
|0
|Alexander Ranacher
|2
|0
|Рогель Жан
|2
|0
|Нашбергер Йоханнес
|2
|0
|Освальд Фердинанд
|1
|0
|Скрбо Стефан
|1
|0
|Устюндаг Джем
|1
|0
|Томич Денис
|1
|0
Результаты матчей
Хартберг
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сваровски Тироль
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
11
4
Хартберг
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Сваровски Тироль
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
20
17
Волевые поражения
10
14
Хартберг
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (5)
48% (13)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
22% (6)
30% (8)
Сваровски Тироль
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
37% (10)
19% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
22
23
Волевые поражения
21
18
Голы по времени матча
Забито
17
20
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
1
6%
2
10%
1-15
3
18%
2
10%
16-30
2
12%
5
25%
31-45
4
24%
3
15%
46-60
4
24%
3
15%
61-75
3
18%
5
25%
76-90
Пропущено
24
18
14 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
3
13%
4
22%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
7
29%
29%
4
22%
31-45
3
13%
3
17%
46-60
1
4%
1
6%
61-75
6
25%
4
22%
76-90
Забито
14
19
6 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
2
14%
6
32%
1-15
2
14%
3
16%
16-30
2
14%
6
32%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
2
11%
76-90
Пропущено
24
23
8 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
8%
1
4%
1-15
1
4%
1
4%
16-30
5
21%
3
13%
31-45
5
21%
6
26%
46-60
6
25%
1
4%
61-75
5
21%
11
48%
76-90
Забито
31
39
12 В 1-м тайме 24
19 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 10
7 Не забивали 9
3
10%
8
21%
1-15
5
16%
5
13%
16-30
4
13%
11
28%
31-45
6
19%
5
13%
46-60
6
19%
3
8%
61-75
7
23%
7
18%
76-90
Пропущено
48
41
22 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 22
5
10%
5
12%
1-15
5
10%
3
7%
16-30
12
25%
7
17%
31-45
8
17%
9
22%
46-60
7
15%
2
5%
61-75
11
23%
15
37%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:2 Хартберг - Альтах 2:2 Рид - Хартберг 1:3
Хартберг - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Штурм 3:0 Хартберг - ЛАСК 2:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Хартберг 1:0 Хартберг - Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:0 Хартберг - Штурм 1:2 Рид - Хартберг 0:1 Хартберг - Вейндорф Сент Анна 2:2 Хартберг - Трнава 0:3 Хартберг - Браво 2:1 Хартберг - Санкт-Пёльтен 1:1 Амштеттен - Хартберг 5:2 Залаэгерсег - Хартберг 2:1 Санкт-Пёльтен - Хартберг 1:1 Фёрст Вена - Хартберг 1:2
Сваровски Тироль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0
Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Штурм 0:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Сваровски Тироль 2:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:5 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:4 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 3:2 Штурм - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:4
Результаты матчей
Хартберг
Сваровски Тироль
Точный счет
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
2
7 раз 26%
3
2 раза 7%
0
9 раз 33%
1
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хартберг
Сваровски Тироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
95
67
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
94
311
58
212
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
189
918
1116
225
522
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|19
|7
|1
|58 - 17
|36
|2.
|27
|17
|6
|4
|46 - 22
|33
|3.
|27
|13
|10
|4
|49 - 32
|30
|4.
|27
|11
|5
|11
|43 - 37
|21
|5.
|27
|10
|8
|9
|48 - 44
|19
|6.
|27
|10
|3
|14
|38 - 53
|18
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|10
|7
|10
|38 - 44
|23
|2.
|28
|9
|5
|14
|43 - 48
|21
|3.
|27
|9
|6
|12
|38 - 42
|19
|4.
|27
|6
|6
|15
|30 - 49
|15
|5.
|28
|5
|8
|15
|26 - 50
|14
|6.
|27
|4
|9
|14
|23 - 42
|12
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|6
|0
|22 - 7
|27
|2.
|14
|8
|3
|3
|28 - 19
|27
|3.
|14
|6
|3
|5
|25 - 19
|21
|4.
|14
|10
|1
|3
|26 - 14
|7
|5.
|13
|6
|3
|4
|22 - 17
|2
|6.
|13
|4
|1
|8
|13 - 22
|-2
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|3
|4
|7
|14 - 21
|13
|2.
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|3.
|14
|2
|3
|9
|18 - 27
|9
|4.
|13
|6
|3
|4
|21 - 22
|7
|5.
|14
|2
|6
|6
|16 - 24
|3
|6.
|14
|4
|4
|6
|18 - 24
|2
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|5
|1
|20 - 8
|26
|2.
|14
|6
|2
|6
|25 - 31
|20
|3.
|14
|4
|5
|5
|26 - 27
|17
|4.
|14
|12
|1
|1
|36 - 10
|9
|5.
|13
|5
|7
|1
|21 - 13
|3
|6.
|13
|5
|2
|6
|18 - 18
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|2
|6
|20 - 18
|17
|2.
|14
|4
|4
|6
|17 - 22
|16
|3.
|14
|7
|2
|5
|25 - 21
|12
|4.
|13
|2
|3
|8
|7 - 18
|9
|5.
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|3
|6.
|14
|2
|4
|8
|12 - 29
|1
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|17 (1)
|Аустрия Клагенфурт 2
|Пинк Маркус
|16
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|14 (3)
|Аустрия Вена
|Табакович Харис
|14 (1)
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|13 (4)
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 9
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 8
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 7
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 7
|Сваровски Тироль
|Felix Bacher
|2 5