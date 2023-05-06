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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Хартберг
 
Позже
Сваровски Тироль
Лучшие коэффициенты
Хартберг
Ничья
Сваровски Тироль
2.36
3.90
3.45
Все Коэффициенты
35
Заллингер
Рафаэль
23
Кайнц
Тобиас
12
Штайнвендер
Михаэль
16
Зоннляйтнер
Марио
20
Manuel
Pfeifer
33
Фризер
Доминик
45
Mamadou
Sangare
28
Хайль
Юрген
27
Прокоп
Доминик
10
Афдияй
Донис
70
Провиденс
Рубен
25
Освальд
Фердинанд
21
Рогель
Жан
5
Felix
Bacher
16
Osarenren
Okungbowa
44
Шульц
Кофи
6
Зульцбахер
Лукас
10
Блуме
Брор
77
Эртльталер
Юлиус
17
Нашбергер
Йоханнес
7
Забитцер
Томас
33
Прица
Тим
Хартберг
4-4-2
Сваровски Тироль
4-3-1-2

История личных встреч

Хартберг
Сваровски Тироль

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
42.9%
7 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед

17 матчей

41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

Б
1:1
Б
1:5
Б
2:1
Б
4:2
Б
0:1
Б
0:1
Б
2:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:3
Б
0:1
К
3:0
ЭЛ
4:0
ЭЛ
1:4
ЭЛ
2:1
ЭЛ
0:1
К
1:1

Голы

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.33
1.63

Среднее время на гол

67
55

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.38
1.33

Среднее время на гол

65
67

Всего голов

23
25

Голов в среднем за матч

1.35
1.47

Тотал матчей

2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

66
61

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Дарио 7 (3) 0.26
Афдияй Донис 4 0.15
Провиденс Рубен 3 0.11
Айдын Окан 3 0.11
Прокоп Доминик 3 0.11
Хайль Юрген 2 0.07
Фадингер Лукас 2 0.07
Кривак Рене 2 0.07
Фризер Доминик 1 0.04
Альмог Эйлон 1 0.04
Mamadou Sangare 1 0.04
Matija Horvat 1 0.04
Фаркаш Патрик 0 0
Роттер Томас 0 0
Штурм Филипп 0 0
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прица Тим 9 (3) 0.33
Прелец Ник 6 0.22
Забитцер Томас 4 (1) 0.15
Огринец Санди 3 0.11
Мюллер Валентино 3 0.11
Рогель Жан 3 0.11
Шульц Кофи 2 0.07
Зульцбахер Лукас 1 0.04
Ринальди Лаутаро 1 0.04
Форст Джастин 1 0.04
Бехоунек Рафаэл 1 0.04
Alexander Ranacher 1 0.04
Felix Bacher 1 0.04
Эртльталер Юлиус 1 0.04
Томич Денис 1 0.04
Блуме Брор 0 0
Dominik Stumberger 0 0
Скрбо Стефан 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайль Юрген 7 0
Matija Horvat 4 1
Роттер Томас 5 0
Фадингер Лукас 5 0
Провиденс Рубен 5 0
Кайнц Тобиас 4 0
Фаркаш Патрик 4 0
Фризер Доминик 4 0
Прокоп Доминик 3 0
Свете Рене 3 0
Диаките Усман 2 0
Manuel Pfeifer 2 0
Кривак Рене 2 0
Зоннляйтнер Марио 1 0
Айдын Окан 1 0
Афдияй Донис 1 0
Заллингер Рафаэль 1 0
Эджупи Альберт 1 0
Альмог Эйлон 1 0
Mamadou Sangare 1 0
Штурм Филипп 1 0
Штайнвендер Михаэль 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Felix Bacher 5 2
Зульцбахер Лукас 7 0
Бехоунек Рафаэл 6 0
Мюллер Валентино 5 0
Огринец Санди 3 0
Прица Тим 3 0
Прелец Ник 3 0
Эртльталер Юлиус 3 0
Блуме Брор 2 0
Ринальди Лаутаро 2 0
Шульц Кофи 2 0
Забитцер Томас 2 0
Dominik Stumberger 2 0
Alexander Ranacher 2 0
Рогель Жан 2 0
Нашбергер Йоханнес 2 0
Освальд Фердинанд 1 0
Скрбо Стефан 1 0
Устюндаг Джем 1 0
Томич Денис 1 0

Результаты матчей

Хартберг
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сваровски Тироль
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

11
4
Хартберг
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Сваровски Тироль
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

20
17

Волевые поражения

10
14
Хартберг
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (5)
48% (13)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
22% (6)
30% (8)
Сваровски Тироль
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
37% (10)
19% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

22
23

Волевые поражения

21
18

Голы по времени матча

Забито

17
20
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
1
6%
2
10%
1-15
3
18%
2
10%
16-30
2
12%
5
25%
31-45
4
24%
3
15%
46-60
4
24%
3
15%
61-75
3
18%
5
25%
76-90

Пропущено

24
18
14 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
3
13%
4
22%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
7
29%
29%
4
22%
31-45
3
13%
3
17%
46-60
1
4%
1
6%
61-75
6
25%
4
22%
76-90

Забито

14
19
6 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
2
14%
6
32%
1-15
2
14%
3
16%
16-30
2
14%
6
32%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
2
11%
76-90

Пропущено

24
23
8 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
8%
1
4%
1-15
1
4%
1
4%
16-30
5
21%
3
13%
31-45
5
21%
6
26%
46-60
6
25%
1
4%
61-75
5
21%
11
48%
76-90

Забито

31
39
12 В 1-м тайме 24
19 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 10
7 Не забивали 9
3
10%
8
21%
1-15
5
16%
5
13%
16-30
4
13%
11
28%
31-45
6
19%
5
13%
46-60
6
19%
3
8%
61-75
7
23%
7
18%
76-90

Пропущено

48
41
22 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 22
5
10%
5
12%
1-15
5
10%
3
7%
16-30
12
25%
7
17%
31-45
8
17%
9
22%
46-60
7
15%
2
5%
61-75
11
23%
15
37%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:2 Хартберг - Альтах 2:2 Рид - Хартберг 1:3
Хартберг - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Штурм 3:0 Хартберг - ЛАСК 2:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Хартберг 1:0 Хартберг - Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:0 Хартберг - Штурм 1:2 Рид - Хартберг 0:1 Хартберг - Вейндорф Сент Анна 2:2 Хартберг - Трнава 0:3 Хартберг - Браво 2:1 Хартберг - Санкт-Пёльтен 1:1 Амштеттен - Хартберг 5:2 Залаэгерсег - Хартберг 2:1 Санкт-Пёльтен - Хартберг 1:1 Фёрст Вена - Хартберг 1:2
Сваровски Тироль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0
Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Штурм 0:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Сваровски Тироль 2:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:5 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:4 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 3:2 Штурм - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:4

Результаты матчей

Хартберг
Сваровски Тироль

Точный счет

1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
2
7 раз 26%
3
2 раза 7%
0
9 раз 33%
1
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хартберг
Сваровски Тироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
5
6
7
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
4
3
11
1.5
5
8
2
12
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
18
9
9
18
1.5
11
16
2
25
2.5
5
22

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 27 19 7 1 58 - 17 36
2.
Штурм
 27 17 6 4 46 - 22 33
3.
ЛАСК
 27 13 10 4 49 - 32 30
4.
Рапид Вена
 27 11 5 11 43 - 37 21
5.
Аустрия Вена
 27 10 8 9 48 - 44 19
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 27 10 3 14 38 - 53 18

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 27 10 7 10 38 - 44 23
2.
Вольфсбергер
 28 9 5 14 43 - 48 21
3.
Сваровски Тироль
 27 9 6 12 38 - 42 19
4.
Хартберг
 27 6 6 15 30 - 49 15
5.
Альтах
 28 5 8 15 26 - 50 14
6.
Рид
 27 4 9 14 23 - 42 12

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 13 7 6 0 22 - 7 27
2.
ЛАСК
 14 8 3 3 28 - 19 27
3.
Рапид Вена
 14 6 3 5 25 - 19 21
4.
Штурм
 14 10 1 3 26 - 14 7
5.
Аустрия Вена
 13 6 3 4 22 - 17 2
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 13 4 1 8 13 - 22 -2

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Альтах
 14 3 4 7 14 - 21 13
2.
Хартберг
 13 3 3 7 16 - 25 12
3.
Вольфсбергер
 14 2 3 9 18 - 27 9
4.
Аустрия Лустенау
 13 6 3 4 21 - 22 7
5.
Рид
 14 2 6 6 16 - 24 3
6.
Сваровски Тироль
 14 4 4 6 18 - 24 2

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 13 7 5 1 20 - 8 26
2.
Аустрия Клагенфурт 2
 14 6 2 6 25 - 31 20
3.
Аустрия Вена
 14 4 5 5 26 - 27 17
4.
Ред Булл Зальцбург
 14 12 1 1 36 - 10 9
5.
ЛАСК
 13 5 7 1 21 - 13 3
6.
Рапид Вена
 13 5 2 6 18 - 18 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 13 5 2 6 20 - 18 17
2.
Аустрия Лустенау
 14 4 4 6 17 - 22 16
3.
Вольфсбергер
 14 7 2 5 25 - 21 12
4.
Рид
 13 2 3 8 7 - 18 9
5.
Хартберг
 14 3 3 8 14 - 24 3
6.
Альтах
 14 2 4 8 12 - 29 1

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 17 (1)
Аустрия Клагенфурт 2 Пинк Маркус 16
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 14 (3)
Аустрия Вена Табакович Харис 14 (1)
ЛАСК Накамура Кейто 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 9
ЛАСК Йовичич Бранко 1 8
Альтах Нухиу Атдхи 1 7
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 7
Сваровски Тироль Felix Bacher 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 6'
    Фризер Доминик сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Рубен Провиденс бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хартберг
Ничья
Сваровски Тироль
2.36
3.90
3.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хартберг - Сваровски Тироль онлайн

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Хартберг
Сваровски Тироль
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