Тур: 28. Стадион: Profertil Arena Hartberg.
5:0
Конец матча
0'
1:0
6' ГолПровиденс Рубен
2:0
9' Гол в свои воротаFelix Bacher
28' Желтая карточкаOsarenren Okungbowa
3:0
34' ГолПровиденс Рубен
38' Вторая желтая карточкаOsarenren Okungbowa
4:0
39' ПенальтиАфдияй Донис
60' Желтая карточкаДиаките Усман
5:0
65' ГолПрокоп Доминик
90'+1
Ход матча
6'
9'
2:0
34'
39'
4:0
60'
65'
5:0
23
Кайнц
Тобиас
28
Хайль
Юрген
10
Афдияй
Донис
21
Рогель
Жан
44
Шульц
Кофи
10
Блуме
Брор
33
Прица
Тим
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кайнц ТобиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Афдияй ДонисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Кривак РенеНападающий
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Рогель ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Прица ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Томич ДенисПолузащитник
-
23 Скрбо СтефанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
История личных встреч
Хартберг
Сваровски Тироль
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
42.9%
7 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед
17 матчей
41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.33
1.63
Среднее время на гол
67
55
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.38
1.33
Среднее время на гол
65
67
Всего голов
23
25
Голов в среднем за матч
1.35
1.47
Тотал матчей
2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
66
61
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тадич Дарио
|7 (3)
|0.25
|Афдияй Донис
|5 (1)
|0.18
|Провиденс Рубен
|5
|0.18
|Прокоп Доминик
|4
|0.14
|Айдын Окан
|3
|0.11
|Хайль Юрген
|2
|0.07
|Фадингер Лукас
|2
|0.07
|Кривак Рене
|2
|0.07
|Фризер Доминик
|1
|0.04
|Альмог Эйлон
|1
|0.04
|Mamadou Sangare
|1
|0.04
|Matija Horvat
|1
|0.04
|Кайнц Тобиас
|0
|0
|Фаркаш Патрик
|0
|0
|Роттер Томас
|0
|0
|Штурм Филипп
|0
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прица Тим
|9 (3)
|0.32
|Прелец Ник
|6
|0.21
|Забитцер Томас
|4 (1)
|0.14
|Огринец Санди
|3
|0.11
|Мюллер Валентино
|3
|0.11
|Рогель Жан
|3
|0.11
|Шульц Кофи
|2
|0.07
|Зульцбахер Лукас
|1
|0.04
|Ринальди Лаутаро
|1
|0.04
|Форст Джастин
|1
|0.04
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0.04
|Alexander Ranacher
|1
|0.04
|Felix Bacher
|1
|0.04
|Эртльталер Юлиус
|1
|0.04
|Томич Денис
|1
|0.04
|Блуме Брор
|0
|0
|Dominik Stumberger
|0
|0
|Скрбо Стефан
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайль Юрген
|7
|0
|Matija Horvat
|4
|1
|Роттер Томас
|5
|0
|Фадингер Лукас
|5
|0
|Провиденс Рубен
|5
|0
|Кайнц Тобиас
|4
|0
|Фаркаш Патрик
|4
|0
|Фризер Доминик
|4
|0
|Прокоп Доминик
|3
|0
|Свете Рене
|3
|0
|Диаките Усман
|3
|0
|Manuel Pfeifer
|2
|0
|Кривак Рене
|2
|0
|Зоннляйтнер Марио
|1
|0
|Айдын Окан
|1
|0
|Афдияй Донис
|1
|0
|Заллингер Рафаэль
|1
|0
|Эджупи Альберт
|1
|0
|Альмог Эйлон
|1
|0
|Mamadou Sangare
|1
|0
|Штурм Филипп
|1
|0
|Штайнвендер Михаэль
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Felix Bacher
|5
|2
|Зульцбахер Лукас
|7
|0
|Бехоунек Рафаэл
|6
|0
|Мюллер Валентино
|5
|0
|Огринец Санди
|3
|0
|Прица Тим
|3
|0
|Прелец Ник
|3
|0
|Эртльталер Юлиус
|3
|0
|Osarenren Okungbowa
|1
|1
|Блуме Брор
|2
|0
|Ринальди Лаутаро
|2
|0
|Шульц Кофи
|2
|0
|Забитцер Томас
|2
|0
|Dominik Stumberger
|2
|0
|Alexander Ranacher
|2
|0
|Рогель Жан
|2
|0
|Нашбергер Йоханнес
|2
|0
|Освальд Фердинанд
|1
|0
|Скрбо Стефан
|1
|0
|Устюндаг Джем
|1
|0
|Томич Денис
|1
|0
Результаты матчей
Хартберг
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сваровски Тироль
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
6
Волевые поражения
11
5
Хартберг
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Сваровски Тироль
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
20
17
Волевые поражения
10
14
Хартберг
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
21% (6)
29% (8)
Сваровски Тироль
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
23
23
Волевые поражения
21
19
Голы по времени матча
Забито
21
21
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
2
10%
3
14%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
4
19%
5
24%
31-45
4
19%
3
14%
46-60
5
24%
3
14%
61-75
3
14%
5
24%
76-90
Пропущено
25
22
15 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
4
16%
5
23%
1-15
4
16%
2
9%
16-30
7
28%
6
27%
31-45
3
12%
3
14%
46-60
1
4%
2
9%
61-75
6
24%
4
18%
76-90
Забито
14
19
6 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
2
14%
6
32%
1-15
2
14%
3
16%
16-30
2
14%
6
32%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
2
11%
76-90
Пропущено
24
23
8 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
8%
1
4%
1-15
1
4%
1
4%
16-30
5
21%
3
13%
31-45
5
21%
6
26%
46-60
6
25%
1
4%
61-75
5
21%
11
48%
76-90
Забито
35
40
15 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 10
7 Не забивали 9
4
11%
9
23%
1-15
5
14%
5
13%
16-30
6
17%
11
28%
31-45
6
17%
5
13%
46-60
7
20%
3
8%
61-75
7
20%
7
18%
76-90
Пропущено
49
45
23 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 23
6
12%
6
13%
1-15
5
10%
3
7%
16-30
12
24%
9
20%
31-45
8
16%
9
20%
46-60
7
14%
3
7%
61-75
11
22%
15
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:2 Хартберг - Альтах 2:2 Рид - Хартберг 1:3
Хартберг - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Штурм 3:0 Хартберг - ЛАСК 2:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Хартберг 1:0 Хартберг - Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:0 Хартберг - Штурм 1:2 Рид - Хартберг 0:1 Хартберг - Вейндорф Сент Анна 2:2 Хартберг - Трнава 0:3 Хартберг - Браво 2:1 Хартберг - Санкт-Пёльтен 1:1 Амштеттен - Хартберг 5:2 Залаэгерсег - Хартберг 2:1 Санкт-Пёльтен - Хартберг 1:1 Фёрст Вена - Хартберг 1:2
Сваровски Тироль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0
Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Штурм 0:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Сваровски Тироль 2:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:5 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:4 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 3:2 Штурм - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:4
Результаты матчей
Хартберг
Сваровски Тироль
Точный счет
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
5
1 раз 7%
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 36%
0
8 раз 29%
2
7 раз 25%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
0
10 раз 36%
1
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хартберг
Сваровски Тироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
95
77
68
113
212
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
95
311
59
212
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
208
Больше Меньше
1810
1018
1117
325
523
127
325
127
127
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|19
|7
|1
|58 - 17
|36
|2.
|27
|17
|6
|4
|46 - 22
|33
|3.
|27
|13
|10
|4
|49 - 32
|30
|4.
|27
|11
|5
|11
|43 - 37
|21
|5.
|27
|10
|8
|9
|48 - 44
|19
|6.
|27
|10
|3
|14
|38 - 53
|18
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|10
|8
|10
|40 - 46
|24
|2.
|28
|9
|5
|14
|43 - 48
|21
|3.
|28
|9
|6
|13
|38 - 47
|19
|4.
|28
|7
|6
|15
|35 - 49
|18
|5.
|28
|5
|8
|15
|26 - 50
|14
|6.
|28
|4
|10
|14
|25 - 44
|13
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|6
|0
|22 - 7
|27
|2.
|14
|8
|3
|3
|28 - 19
|27
|3.
|14
|6
|3
|5
|25 - 19
|21
|4.
|14
|10
|1
|3
|26 - 14
|7
|5.
|13
|6
|3
|4
|22 - 17
|2
|6.
|13
|4
|1
|8
|13 - 22
|-2
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|4
|3
|7
|21 - 25
|15
|2.
|14
|3
|4
|7
|14 - 21
|13
|3.
|14
|2
|3
|9
|18 - 27
|9
|4.
|14
|6
|4
|4
|23 - 24
|8
|5.
|14
|2
|6
|6
|16 - 24
|3
|6.
|14
|4
|4
|6
|18 - 24
|2
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|5
|1
|20 - 8
|26
|2.
|14
|6
|2
|6
|25 - 31
|20
|3.
|14
|4
|5
|5
|26 - 27
|17
|4.
|14
|12
|1
|1
|36 - 10
|9
|5.
|13
|5
|7
|1
|21 - 13
|3
|6.
|13
|5
|2
|6
|18 - 18
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|2.
|14
|4
|4
|6
|17 - 22
|16
|3.
|14
|7
|2
|5
|25 - 21
|12
|4.
|14
|2
|4
|8
|9 - 20
|10
|5.
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|3
|6.
|14
|2
|4
|8
|12 - 29
|1
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|17 (1)
|Аустрия Клагенфурт 2
|Пинк Маркус
|16
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|14 (3)
|Аустрия Вена
|Табакович Харис
|14 (1)
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|13 (4)
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 9
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 8
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 7
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 7
|Сваровски Тироль
|Felix Bacher
|2 5