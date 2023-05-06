Тур: 8. Стадион: Ружомберок.
1:2
Конец матча
0'
0:1
8' ГолMartin Masik
31' Желтая карточкаФабри Андрей
31' Желтая карточкаЛютеран Оливер
42' Желтая карточкаMartin Masik
44' Желтая карточкаСелески Александер
1:1
46' ГолШефчик Самуэль
1:2
48' ГолJakub Kousal
70' Желтая карточкаМасло Ян
73' Желтая карточкаФабиш Лукаш
75' Желтая карточкаOndrej Rudzan
90'+4
Ход матча
8'
0:1
31'
31'
42'
46'
1:1
48'
1:2
70'
73'
75'
78'
32
Малы
Матуш
3
Масло
Ян
30
Хриен
Мартин
17
Тучны
Адам
37
Adam
Krcik
26
Блажек
Филип
19
Martin
Masik
22
Mario
Holly
21
Jakub
Kousal
13
Фабри
Андрей
23
Гаша
Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Малы МатушЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хриен МартинПолузащитник
-
17 Тучны АдамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
-
Главный тренер: Стругар Петер
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Adam KrcikЗащитник
-
26 Блажек ФилипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Martin MasikПолузащитник
-
22 Mario HollyПолузащитник
-
21 Jakub KousalПолузащитник
-
13 Фабри АндрейНападающий
-
23 Гаша РоманНападающий
- Запасные игроки
-
39 Юнас МартинВратарь
- Защитник
-
14 Вацлав МарекЗащитник
- Полузащитник
-
10 Власко ЯнПолузащитник
-
55 Медвед ЖанНападающий
-
-
11 Jakub Svec
-
Главный тренер: Pavol Majernik
История личных встреч
Ружомберок
Скалица
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
2
1.2
Среднее время на гол
45
75
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.4
1.33
Среднее время на гол
225
67
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1
1.25
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
90
72
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герец Штефан
|8
|0.27
|Регали Мартин
|7
|0.23
|Шефчик Самуэль
|5
|0.17
|Бобчек Томаш
|4
|0.13
|Marko Kelemen
|3
|0.1
|Мадленяк Матей
|2
|0.07
|Бодя Мартин
|2
|0.07
|Масло Ян
|2 (2)
|0.07
|Хриен Мартин
|1
|0.03
|Тучны Адам
|1
|0.03
|Домонкос Кристоф
|1
|0.03
|Мрва Марио
|1
|0.03
|Лихи Филип
|1
|0.03
|Мацейко Адриан
|1
|0.03
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|Селески Александер
|0
|0
|Жигмунд Марек
|0
|0
|Мойжиш Александр
|0
|0
|Лютеран Оливер
|0
|0
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фабри Андрей
|8 (1)
|0.27
|Яо Янн Майкл
|5
|0.17
|Власко Ян
|5 (2)
|0.17
|Гаша Роман
|3
|0.1
|Mario Holly
|2
|0.07
|Martin Nagy II
|1
|0.03
|Мигалик Ярослав
|1
|0.03
|Ondrej Rudzan
|1
|0.03
|Медвед Жан
|1 (1)
|0.03
|Denis Baumgartner
|1
|0.03
|Haiderson Palomino
|1
|0.03
|Jakub Kousal
|1
|0.03
|Martin Masik
|1
|0.03
|Чоглей Петер
|0
|0
|Моронг Адам
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жигмунд Марек
|6
|0
|Мадленяк Матей
|6
|0
|Бобчек Томаш
|5
|0
|Мойжиш Александр
|3
|1
|Масло Ян
|4
|0
|Marko Kelemen
|4
|0
|Тучны Адам
|2
|1
|Регали Мартин
|3
|0
|Фабиш Лукаш
|3
|0
|Лютеран Оливер
|3
|0
|Селески Александер
|3
|0
|Шефчик Самуэль
|2
|0
|Лихи Филип
|2
|0
|Мацейко Адриан
|2
|0
|Хриен Мартин
|1
|0
|Герец Штефан
|1
|0
|Домонкос Кристоф
|1
|0
|Крайчирик Иван
|1
|0
|Галабрин Габриель
|1
|0
|Dominik Tapaj
|1
|0
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mario Holly
|9
|0
|Блажек Филип
|8
|0
|Чоглей Петер
|4
|1
|Martin Cernek
|4
|1
|Martin Nagy II
|5
|0
|Гаша Роман
|3
|1
|Власко Ян
|4
|0
|Яо Янн Майкл
|4
|0
|Вацлав Марек
|4
|0
|Потома Денис
|3
|0
|Ondrej Rudzan
|3
|0
|Denis Baumgartner
|2
|0
|Фабри Андрей
|2
|0
|Haiderson Palomino
|2
|0
|Adam Krcik
|2
|0
|Martin Masik
|2
|0
|Подгорин Оливер
|1
|0
|Юнас Мартин
|1
|0
|Моронг Адам
|1
|0
|Jakub Svec
|1
|0
|Медвед Жан
|1
|0
Результаты матчей
Ружомберок
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Скалица
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
7
9
Ружомберок
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Скалица
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
11
Волевые поражения
17
16
Ружомберок
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
Скалица
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
43% (13)
37% (11)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
9
12
Волевые поражения
24
25
Голы по времени матча
Забито
22
16
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
1
5%
2
13%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
7
32%
3
19%
31-45
6
27%
2
13%
46-60
3
14%
3
19%
61-75
3
14%
4
25%
76-90
Пропущено
15
18
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
13%
1
6%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
4
22%
31-45
4
27%
4
22%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
5
33%
6
33%
76-90
Забито
17
18
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
21 Не забивали 19
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
24%
5
28%
31-45
2
12%
3
17%
46-60
4
24%
4
22%
61-75
5
29%
29%
4
22%
76-90
Пропущено
15
16
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 9
2
13%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
1
7%
5
31%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
5
33%
3
19%
61-75
3
20%
2
13%
76-90
Забито
39
34
16 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 12
10 Не забивали 9
2
5%
3
9%
1-15
3
8%
3
9%
16-30
11
28%
8
24%
31-45
8
21%
5
15%
46-60
7
18%
7
21%
61-75
8
21%
8
24%
76-90
Пропущено
30
34
10 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 18
4
13%
3
9%
1-15
4
13%
2
6%
16-30
2
7%
9
26%
31-45
7
23%
6
18%
46-60
5
17%
6
18%
61-75
8
27%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тренчин 4:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Скалица - Ружомберок 1:1
Земплин - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Тренчин - Ружомберок 0:3 Ружомберок - ДАК 0:1 Жилина - Ружомберок 2:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Земплин 1:0 Заглембе Сосновец - Ружомберок 3:3 Халадаш - Ружомберок 2:2 Залаэгерсег - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Поважска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2 ДАК - Ружомберок 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 2:0 Скалица - Ружомберок 1:1 Тренчин - Ружомберок 0:0
Скалица
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Скалица - Земплин 3:2 Скалица - Злате Моравце 0:1 Скалица - Слован Братислава 3:3 Земплин - Скалица 1:1
Слован Братислава - Скалица 2:1 Скалица - Ружомберок 1:1 Злате Моравце - Скалица 0:0 Скалица - Тренчин 2:0 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 2:2 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 ДАК - Скалица 2:1 Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Жилина - Скалица 1:0 Скалица - Лисен 2:2 Спартак Миява - Скалица 2:4 Скалица - Ланжгот 3:0 Скалица - МФК Вышков 2:1 Скалица - Баник Острава 0:2 Дьёр - Скалица 0:1
Результаты матчей
Ружомберок
Скалица
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 33%
2
9 раз 30%
1
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
1
12 раз 40%
0
10 раз 33%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Ружомберок
Скалица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
114
78
411
312
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
96
78
411
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2010
Больше Меньше
2010
1416
822
525
327
129
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|15 (5)
|ДАК
|Крстович Никола
|15 (3)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|11
|Жилина
|Капралик Адриан
|9 (5)
|Спартак Трнава
|Тайво Абдулрахман
|9 (2)
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|1 11
|Дукла Банска-Бистрица
|Загуменски Тимотей
|1 9
|Тренчин
|Пирес Келвин
|2 7
|Скалица
|Mario Holly
|9
|Спартак Трнава
|Саввидис Кириакос
|1 7