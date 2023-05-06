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Словакия: Суперлига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: .
Ружомберок
1:2
Конец матча
Скалица
0'
0:1
8' Гол
Martin Masik
31' Желтая карточка
Фабри Андрей
31' Желтая карточка
Лютеран Оливер
42' Желтая карточка
Martin Masik
44' Желтая карточка
Селески Александер
1:1
46' Гол
Шефчик Самуэль
1:2
48' Гол
Jakub Kousal
70' Желтая карточка
Масло Ян
73' Желтая карточка
Фабиш Лукаш
75' Желтая карточка
Ondrej Rudzan
90'+4
34
Фрюхвальд
Томаш
5
Мрва
Марио
32
Малы
Матуш
3
Масло
Ян
28
Селески
Александер
24
Жигмунд
Марек
4
Лютеран
Оливер
10
Шефчик
Самуэль
30
Хриен
Мартин
17
Тучны
Адам
26
Marko
Kelemen
67
Шемринец
Игор
37
Adam
Krcik
26
Блажек
Филип
15
Haiderson
Palomino
24
Ondrej
Rudzan
9
Моронг
Адам
19
Martin
Masik
22
Mario
Holly
21
Jakub
Kousal
13
Фабри
Андрей
23
Гаша
Роман
Ружомберок
4-2-3-1
Скалица
4-4-2

История личных встреч

Ружомберок
Скалица

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:1
К
1:1
С
2:0
С
0:2
К
0:1
С
3:1
С
0:1
С
1:3

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

2
1.2

Среднее время на гол

45
75

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.4
1.33

Среднее время на гол

225
67

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1
1.25

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

90
72

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герец Штефан 8 0.27
Регали Мартин 7 0.23
Шефчик Самуэль 5 0.17
Бобчек Томаш 4 0.13
Marko Kelemen 3 0.1
Мадленяк Матей 2 0.07
Бодя Мартин 2 0.07
Масло Ян 2 (2) 0.07
Хриен Мартин 1 0.03
Тучны Адам 1 0.03
Домонкос Кристоф 1 0.03
Мрва Марио 1 0.03
Лихи Филип 1 0.03
Мацейко Адриан 1 0.03
Фабиш Лукаш 0 0
Селески Александер 0 0
Жигмунд Марек 0 0
Мойжиш Александр 0 0
Лютеран Оливер 0 0
Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фабри Андрей 8 (1) 0.27
Яо Янн Майкл 5 0.17
Власко Ян 5 (2) 0.17
Гаша Роман 3 0.1
Mario Holly 2 0.07
Martin Nagy II 1 0.03
Мигалик Ярослав 1 0.03
Ondrej Rudzan 1 0.03
Медвед Жан 1 (1) 0.03
Denis Baumgartner 1 0.03
Haiderson Palomino 1 0.03
Jakub Kousal 1 0.03
Martin Masik 1 0.03
Чоглей Петер 0 0
Моронг Адам 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жигмунд Марек 6 0
Мадленяк Матей 6 0
Бобчек Томаш 5 0
Мойжиш Александр 3 1
Масло Ян 4 0
Marko Kelemen 4 0
Тучны Адам 2 1
Регали Мартин 3 0
Фабиш Лукаш 3 0
Лютеран Оливер 3 0
Селески Александер 3 0
Шефчик Самуэль 2 0
Лихи Филип 2 0
Мацейко Адриан 2 0
Хриен Мартин 1 0
Герец Штефан 1 0
Домонкос Кристоф 1 0
Крайчирик Иван 1 0
Галабрин Габриель 1 0
Dominik Tapaj 1 0
Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mario Holly 9 0
Блажек Филип 8 0
Чоглей Петер 4 1
Martin Cernek 4 1
Martin Nagy II 5 0
Гаша Роман 3 1
Власко Ян 4 0
Яо Янн Майкл 4 0
Вацлав Марек 4 0
Потома Денис 3 0
Ondrej Rudzan 3 0
Denis Baumgartner 2 0
Фабри Андрей 2 0
Haiderson Palomino 2 0
Adam Krcik 2 0
Martin Masik 2 0
Подгорин Оливер 1 0
Юнас Мартин 1 0
Моронг Адам 1 0
Jakub Svec 1 0
Медвед Жан 1 0

Результаты матчей

Ружомберок
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Скалица
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

7
9
Ружомберок
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Скалица
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
11

Волевые поражения

17
16
Ружомберок
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
Скалица
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
43% (13)
37% (11)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

9
12

Волевые поражения

24
25

Голы по времени матча

Забито

22
16
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
1
5%
2
13%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
7
32%
3
19%
31-45
6
27%
2
13%
46-60
3
14%
3
19%
61-75
3
14%
4
25%
76-90

Пропущено

15
18
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
13%
1
6%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
4
22%
31-45
4
27%
4
22%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
5
33%
6
33%
76-90

Забито

17
18
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
21 Не забивали 19
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
24%
5
28%
31-45
2
12%
3
17%
46-60
4
24%
4
22%
61-75
5
29%
29%
4
22%
76-90

Пропущено

15
16
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 9
2
13%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
1
7%
5
31%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
5
33%
3
19%
61-75
3
20%
2
13%
76-90

Забито

39
34
16 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 12
10 Не забивали 9
2
5%
3
9%
1-15
3
8%
3
9%
16-30
11
28%
8
24%
31-45
8
21%
5
15%
46-60
7
18%
7
21%
61-75
8
21%
8
24%
76-90

Пропущено

30
34
10 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 18
4
13%
3
9%
1-15
4
13%
2
6%
16-30
2
7%
9
26%
31-45
7
23%
6
18%
46-60
5
17%
6
18%
61-75
8
27%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тренчин 4:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Скалица - Ружомберок 1:1
Земплин - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Тренчин - Ружомберок 0:3 Ружомберок - ДАК 0:1 Жилина - Ружомберок 2:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Земплин 1:0 Заглембе Сосновец - Ружомберок 3:3 Халадаш - Ружомберок 2:2 Залаэгерсег - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Поважска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2 ДАК - Ружомберок 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 2:0 Скалица - Ружомберок 1:1 Тренчин - Ружомберок 0:0
Скалица
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Скалица - Земплин 3:2 Скалица - Злате Моравце 0:1 Скалица - Слован Братислава 3:3 Земплин - Скалица 1:1
Слован Братислава - Скалица 2:1 Скалица - Ружомберок 1:1 Злате Моравце - Скалица 0:0 Скалица - Тренчин 2:0 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 2:2 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 ДАК - Скалица 2:1 Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Жилина - Скалица 1:0 Скалица - Лисен 2:2 Спартак Миява - Скалица 2:4 Скалица - Ланжгот 3:0 Скалица - МФК Вышков 2:1 Скалица - Баник Острава 0:2 Дьёр - Скалица 0:1

Результаты матчей

Ружомберок
Скалица

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 33%
2
9 раз 30%
1
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
1
12 раз 40%
0
10 раз 33%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Ружомберок
Скалица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
7
8
1.5
4
11
3
12
2.5
2
13
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
9
6
7
8
1.5
4
11
2
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
20
10
14
16
1.5
8
22
5
25
2.5
3
27
1
29
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 22 14 6 2 39 - 17 48
2.
Слован Братислава
 22 14 5 3 47 - 23 47
3.
Спартак Трнава
 22 12 4 6 39 - 26 40
4.
Железярне Подбрезова
 22 9 8 5 32 - 24 35
5.
Жилина
 22 9 4 9 34 - 33 31
6.
Дукла Банска-Бистрица
 22 9 4 9 34 - 37 31
7.
Ружомберок
 22 7 9 6 24 - 22 30
8.
Земплин
 22 6 5 11 22 - 34 23
9.
Злате Моравце
 22 4 11 7 28 - 35 23
10.
Тренчин
 22 5 7 10 20 - 33 22
11.
Скалица
 22 4 7 11 19 - 31 19
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 22 1 6 15 17 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 11 9 2 0 31 - 9 29
2.
ДАК
 11 9 1 1 22 - 8 28
3.
Жилина
 11 7 2 2 21 - 9 23
4.
Спартак Трнава
 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Железярне Подбрезова
 11 6 3 2 16 - 10 21
6.
Земплин
 11 5 2 4 13 - 13 17
7.
Дукла Банска-Бистрица
 11 5 1 5 17 - 15 16
8.
Тренчин
 11 4 4 3 14 - 13 16
9.
Ружомберок
 11 3 5 3 12 - 12 14
10.
Скалица
 11 3 4 4 11 - 13 13
11.
Злате Моравце
 11 2 7 2 18 - 17 13
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 11 0 4 7 9 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 11 5 5 1 17 - 9 20
2.
Спартак Трнава
 11 6 1 4 20 - 14 19
3.
Слован Братислава
 11 5 3 3 16 - 14 18
4.
Ружомберок
 11 4 4 3 12 - 10 16
5.
Дукла Банска-Бистрица
 11 4 3 4 17 - 22 15
6.
Железярне Подбрезова
 11 3 5 3 16 - 14 14
7.
Злате Моравце
 11 2 4 5 10 - 18 10
8.
Жилина
 11 2 2 7 13 - 24 8
9.
Скалица
 11 1 3 7 8 - 18 6
10.
Земплин
 11 1 3 7 9 - 21 6
11.
Тренчин
 11 1 3 7 6 - 20 6
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 11 1 2 8 8 - 19 5
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Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 15 (5)
ДАК Крстович Никола 15 (3)
Слован Братислава Чаврич Александр 11
Жилина Капралик Адриан 9 (5)
Спартак Трнава Тайво Абдулрахман 9 (2)
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Топ нарушителей
Тренчин Lazar Stojsavljevic 1 11
Дукла Банска-Бистрица Загуменски Тимотей 1 9
Тренчин Пирес Келвин 2 7
Скалица Mario Holly 9
Спартак Трнава Саввидис Кириакос 1 7
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    • Описание гола
      8'
      Г О О О О Л - Martin Masik бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ружомберок 1:2 Скалица онлайн

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