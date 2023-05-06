  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Плей-офф
  4. Греция
  5. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Атромитос
0:0
Первый тайм: 14'
Панетоликос
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
Панетоликос
3.30
3.50
4.10
Все Коэффициенты
14
Бранеску
Лорентиу
2
Кешрида
Ваджди
5
Хациисаяс
Димитриос
24
Мавроматис
Теофанис
3
Nicolaos
Athanasiou
22
Камара
Агибу
6
Гонсалес
Эдер
88
Ойкономидис
Янис
20
Клонаридис
Виктор
23
Коцопулос
Костас
7
Робай
Гаэтан
1
Анестис
Яннис
2
Konstantinos
Apostolakis
16
Ларссон
Якоб
47
Малис
Александрос
3
Хухумис
Диамантис
23
Ксенитидис
Георгиос
5
Младен
Себастьян
18
Бузукис
Яннис
21
Хуанпи
Аньор
9
Соуза
Жоау
Педру
25
Морсай
Йонатан
Атромитос
4-3-3
Панетоликос
4-3-3

История личных встреч

Атромитос
Панетоликос

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

29 матчей

41.4%
37.9%
20.7%
12 побед 11 ничьих 6 побед

Первый тайм

37.9%
44.8%
17.3%
11 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

34.5%
37.9%
27.6%
10 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

С
2:0
С
1:1
С
2:3
С
2:1
С
1:2
С
1:3
С
1:1
С
2:0
С
2:2
С
0:1
С
2:0
С
2:2
С
1:2
С
0:1
С
2:2
С
2:0
К
1:0
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:3
КГ
2:0
КГ
0:2
С
1:1
С
1:1
С
2:1

Голы

Всего голов

17
22

Голов в среднем за матч

1.21
1.47

Среднее время на гол

74
61

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.2
0.86

Среднее время на гол

75
105

Всего голов

35
34

Голов в среднем за матч

1.21
1.17

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

74
76

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кьяртанссон Видар 6 (1) 0.19
Робай Гаэтан 5 (1) 0.16
Ротариу Дорин 4 0.13
Georgios Tzovaras 3 0.1
Marios Tzavidas 2 0.06
Фридйонссон Самуэль 2 0.06
Эрлингмарк Огюст 2 0.06
Камара Агибу 2 0.06
Куэн Андреас 1 0.03
Кешрида Ваджди 1 0.03
Муньис Хуан 1 0.03
Хациисаяс Димитриос 1 0.03
Клонаридис Виктор 0 0
Де Бок Лоренс 0 0
Мавроматис Теофанис 0 0
Гонсалес Эдер 0 0
Суарес Дани 0 0
Nicolaos Athanasiou 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карелис Никос 13 (2) 0.42
Соуза Жоау Педру 5 (3) 0.16
Коловос Димитрис 3 0.1
Шенгелия Леван 3 0.1
Даго Надре 2 0.06
Морсай Йонатан 1 0.03
Хуанпи Аньор 1 0.03
Дуарте Фредерику 1 0.03
Хухумис Диамантис 1 0.03
Малис Александрос 1 0.03
Льявас Георгиос 1 0.03
Диас Хорхе 0 0
Флорес Дейби 0 0
Ларссон Якоб 0 0
Младен Себастьян 0 0
Бузукис Яннис 0 0
Корнелиус Дерек 0 0
Ксенитидис Георгиос 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Бок Лоренс 9 0
Эрлингмарк Огюст 6 1
Хациисаяс Димитриос 7 0
Гонсалес Эдер 7 0
Янниотис Андреас 3 1
Куэн Андреас 4 0
Кешрида Ваджди 4 0
Мавроматис Теофанис 4 0
Кивракидис Кириакос 2 1
Муньис Хуан 3 0
Фридйонссон Самуэль 3 0
Робай Гаэтан 3 0
Камара Агибу 3 0
Клонаридис Виктор 2 0
Ротариу Дорин 2 0
Струнгис Стефанос 2 0
Ойкономидис Янис 2 0
Georgios Tzovaras 2 0
Кьяртанссон Видар 1 0
Суарес Дани 1 0
Коцопулос Костас 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Младен Себастьян 10 0
Konstantinos Apostolakis 8 0
Диас Хорхе 5 1
Коловос Димитрис 6 0
Шенгелия Леван 5 0
Мартенссон Йохан 4 0
Флорес Дейби 4 0
Хацитеодоридис Илиас 4 0
Карелис Никос 2 1
Ларссон Якоб 3 0
Хухумис Диамантис 3 0
Дуарте Фредерику 3 0
Анестис Яннис 2 0
Хуанпи Аньор 2 0
Стергиакис Антонис 2 0
Морсай Йонатан 2 0
Льявас Георгиос 2 0
Соуза Жоау Педру 2 0
Малис Александрос 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Ксенитидис Георгиос 1 0
Даго Надре 1 0
Panagiotis Anastasopoulos 1 0

Результаты матчей

Атромитос
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Панетоликос
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
75% (12)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

5
7
Атромитос
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Панетоликос
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
18

Волевые поражения

9
10
Атромитос
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (11)
42% (13)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
35% (11)
19% (6)
Панетоликос
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (7)
65% (20)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
32% (10)
32% (10)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

18
23

Волевые поражения

14
17

Голы по времени матча

Забито

17
19
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
20 Не забивали 21
4
24%
3
16%
1-15
2
12%
4
21%
16-30
3
18%
3
16%
31-45
2
12%
3
16%
46-60
4
24%
3
16%
61-75
2
12%
3
16%
76-90

Пропущено

15
26
9 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
1
7%
6
23%
1-15
3
20%
1
4%
16-30
5
33%
5
19%
31-45
3
20%
4
15%
46-60
3
20%
5
19%
61-75
0
0%
5
19%
76-90

Забито

13
13
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
21 Не забивали 23
1
8%
2
15%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
4
31%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
6
46%
3
23%
76-90

Пропущено

21
23
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
2
10%
1
4%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
3
14%
4
17%
31-45
5
24%
3
13%
46-60
3
14%
5
22%
61-75
6
29%
7
30%
76-90

Забито

30
32
12 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 11
10 Не забивали 13
5
17%
5
16%
1-15
3
10%
5
16%
16-30
4
13%
3
9%
31-45
4
13%
7
22%
46-60
6
20%
6
19%
61-75
8
27%
6
19%
76-90

Пропущено

36
49
16 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 29
21 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 25
3
8%
7
14%
1-15
5
14%
4
8%
16-30
8
22%
9
18%
31-45
8
22%
7
14%
46-60
6
17%
10
20%
61-75
6
17%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Атромитос - ОФИ 2:3 Ламия - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Левадиакос - Атромитос 1:1
Атромитос - Ионикос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - АЕК 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 2:1 Атромитос - Левадиакос 1:0 Волос - Атромитос 2:1 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Атромитос - Олимпиакос 1:1 Ламия - Атромитос 1:1 Атромитос - Олимпиакос 2:2 Атромитос - Ионикос 2:0 Панетоликос - Атромитос 2:0 Атромитос - ПАОК 1:1 ОФИ - Атромитос 0:1 Олимпиакос - Атромитос 4:1
Панетоликос
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Панетоликос - Левадиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Ионикос 0:1 Панетоликос - Ламия 1:3
Астерас - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Ламия 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Левадиакос - Панетоликос 0:0 Панетоликос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 6:1 Панетоликос - Астерас 0:0 Волос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - ПАС Янина 1:1 АЕК - Панетоликос 4:1 Панетоликос - ОФИ 0:4 Панетоликос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ПАОК 0:2 Панетоликос - Астерас 1:1 Панетоликос - Андерлехт 1:2

Результаты матчей

Атромитос
Панетоликос

Точный счет

1:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
5 раз 33%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
8 раз 26%
2:0
6 раз 19%
2:1
5 раз 16%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 45%
0
10 раз 32%
2
5 раз 16%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
13 раз 42%
1
9 раз 29%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Атромитос
Панетоликос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
8
8
6
10
1.5
4
12
1
15
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
5
1
14
1.5
5
10
1
14
2.5
3
12
1
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
10
0.5
Больше Меньше
18
13
7
24
1.5
9
22
2
29
2.5
4
27
1
30
3.5
1
30

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 34 24 5 5 63 - 16 77
2.
Панатинаикос
 34 23 8 3 46 - 14 77
3.
Олимпиакос
 34 19 10 5 68 - 24 67
4.
ПАОК
 34 18 10 6 55 - 31 64
5.
Арис Салоники
 34 15 5 14 53 - 38 50
6.
Волос
 34 11 7 16 35 - 60 40

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 0:1 32 9 10 13 33 - 40 37
2.
Атромитос
 0:0 32 8 11 13 31 - 35 35
3.
Панетоликос
 0:0 32 7 10 15 32 - 49 31
4.
ПАС Янина
 0:0 32 6 13 13 29 - 47 31
5.
Астерас
 0:0 32 5 16 11 22 - 34 31
6.
Ионикос
 1:0 32 7 7 18 21 - 47 28
7.
Ламия
 0:0 32 5 13 14 20 - 50 28
8.
Левадиакос
 0:0 32 4 13 15 21 - 44 25

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 17 13 2 2 36 - 7 41
2.
Панатинаикос
 17 11 5 1 22 - 7 38
3.
Олимпиакос
 17 11 4 2 42 - 12 37
4.
ПАОК
 17 11 3 3 32 - 14 36
5.
Арис Салоники
 17 11 2 4 33 - 15 35
6.
Волос
 17 5 2 10 17 - 34 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атромитос
 0:0 17 6 7 4 18 - 14 25
2.
Астерас
 0:0 16 5 9 2 14 - 9 24
3.
ПАС Янина
 0:0 16 4 7 5 16 - 22 19
4.
Ламия
 0:0 16 4 5 7 12 - 25 17
5.
Левадиакос
 0:0 15 3 7 5 12 - 17 16
6.
ОФИ
 0:1 17 3 6 8 12 - 21 15
7.
Ионикос
 1:0 15 3 5 7 10 - 20 14
8.
Панетоликос
 0:0 16 3 5 8 13 - 23 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 17 12 3 2 24 - 7 39
2.
АЕК
 17 11 3 3 27 - 9 36
3.
Олимпиакос
 17 8 6 3 26 - 12 30
4.
ПАОК
 17 7 7 3 23 - 17 28
5.
Волос
 17 6 5 6 18 - 26 23
6.
Арис Салоники
 17 4 3 10 20 - 23 15

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 0:1 15 6 4 5 21 - 19 22
2.
Панетоликос
 0:0 16 4 5 7 19 - 26 17
3.
Ионикос
 1:0 17 4 2 11 11 - 27 14
4.
ПАС Янина
 0:0 16 2 6 8 13 - 25 12
5.
Ламия
 0:0 16 1 8 7 8 - 25 11
6.
Атромитос
 0:0 15 2 4 9 13 - 21 10
7.
Левадиакос
 0:0 17 1 6 10 9 - 27 9
8.
Астерас
 0:0 16 0 7 9 8 - 25 7

Топ бомбардиров
Олимпиакос Бакамбу Седрик 18 (2)
АЕК Гарсия Леви 14 (4)
Панетоликос Карелис Никос 13 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 11 (4)
Панатинаикос Шпорар Андраж 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ионикос Ромао Алаиксис 1 9
ОФИ Ларссон Эрик 1 9
Ионикос Валерианос Йоргос 1 9
Панатинаикос Курбелис Димитрис 1 9
Панетоликос Младен Себастьян 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
Панетоликос
3.30
3.50
4.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атромитос 0:0 Панетоликос онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Атромитос
Панетоликос
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей - бесплатная ставка
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 