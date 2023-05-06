Тур: 32. Стадион: Перистери.
2:0
Конец матча
Ход матча
30'
1:0
85'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 6
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
22
Камара
Агибу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хуанпи АньорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
История личных встреч
Атромитос
Панетоликос
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
29 матчей
41.4%
37.9%
20.7%
12 побед 11 ничьих 6 побед
Первый тайм
37.9%
44.8%
17.3%
11 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
34.5%
37.9%
27.6%
10 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
22
Голов в среднем за матч
1.21
1.47
Среднее время на гол
74
61
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.2
0.86
Среднее время на гол
75
105
Всего голов
35
34
Голов в среднем за матч
1.21
1.17
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
74
76
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кьяртанссон Видар
|6 (1)
|0.19
|Робай Гаэтан
|5 (1)
|0.16
|Ротариу Дорин
|4
|0.13
|Georgios Tzovaras
|3
|0.09
|Камара Агибу
|3
|0.09
|Marios Tzavidas
|2
|0.06
|Фридйонссон Самуэль
|2
|0.06
|Эрлингмарк Огюст
|2
|0.06
|Клонаридис Виктор
|1
|0.03
|Куэн Андреас
|1
|0.03
|Кешрида Ваджди
|1
|0.03
|Муньис Хуан
|1
|0.03
|Хациисаяс Димитриос
|1
|0.03
|Де Бок Лоренс
|0
|0
|Мавроматис Теофанис
|0
|0
|Гонсалес Эдер
|0
|0
|Суарес Дани
|0
|0
|Nicolaos Athanasiou
|0
|0
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карелис Никос
|13 (2)
|0.41
|Соуза Жоау Педру
|5 (3)
|0.16
|Коловос Димитрис
|3
|0.09
|Шенгелия Леван
|3
|0.09
|Даго Надре
|2
|0.06
|Морсай Йонатан
|1
|0.03
|Хуанпи Аньор
|1
|0.03
|Дуарте Фредерику
|1
|0.03
|Хухумис Диамантис
|1
|0.03
|Малис Александрос
|1
|0.03
|Льявас Георгиос
|1
|0.03
|Диас Хорхе
|0
|0
|Флорес Дейби
|0
|0
|Ларссон Якоб
|0
|0
|Младен Себастьян
|0
|0
|Бузукис Яннис
|0
|0
|Корнелиус Дерек
|0
|0
|Ксенитидис Георгиос
|0
|0
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Бок Лоренс
|9
|0
|Эрлингмарк Огюст
|6
|1
|Хациисаяс Димитриос
|7
|0
|Гонсалес Эдер
|7
|0
|Янниотис Андреас
|3
|1
|Куэн Андреас
|4
|0
|Кешрида Ваджди
|4
|0
|Мавроматис Теофанис
|4
|0
|Кивракидис Кириакос
|2
|1
|Муньис Хуан
|3
|0
|Фридйонссон Самуэль
|3
|0
|Робай Гаэтан
|3
|0
|Камара Агибу
|3
|0
|Клонаридис Виктор
|2
|0
|Ротариу Дорин
|2
|0
|Струнгис Стефанос
|2
|0
|Ойкономидис Янис
|2
|0
|Georgios Tzovaras
|2
|0
|Кьяртанссон Видар
|1
|0
|Суарес Дани
|1
|0
|Коцопулос Костас
|1
|0
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Младен Себастьян
|10
|0
|Konstantinos Apostolakis
|8
|0
|Диас Хорхе
|5
|1
|Коловос Димитрис
|6
|0
|Шенгелия Леван
|5
|0
|Мартенссон Йохан
|4
|0
|Флорес Дейби
|4
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|4
|0
|Карелис Никос
|2
|1
|Ларссон Якоб
|3
|0
|Хухумис Диамантис
|3
|0
|Дуарте Фредерику
|3
|0
|Анестис Яннис
|2
|0
|Хуанпи Аньор
|2
|0
|Стергиакис Антонис
|2
|0
|Морсай Йонатан
|2
|0
|Льявас Георгиос
|2
|0
|Соуза Жоау Педру
|2
|0
|Малис Александрос
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Ксенитидис Георгиос
|1
|0
|Даго Надре
|1
|0
|Panagiotis Anastasopoulos
|1
|0
Результаты матчей
Атромитос
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Панетоликос
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
75% (12)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
5
7
Атромитос
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Панетоликос
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
16
18
Волевые поражения
9
10
Атромитос
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (12)
41% (13)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
34% (11)
19% (6)
Панетоликос
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (7)
63% (20)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
31% (10)
34% (11)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
18
23
Волевые поражения
14
17
Голы по времени матча
Забито
19
19
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
20 Не забивали 22
4
21%
3
16%
1-15
3
16%
4
21%
16-30
3
16%
3
16%
31-45
2
11%
3
16%
46-60
4
21%
3
16%
61-75
3
16%
3
16%
76-90
Пропущено
15
28
9 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
1
7%
6
21%
1-15
3
20%
2
7%
16-30
5
33%
5
18%
31-45
3
20%
4
14%
46-60
3
20%
5
18%
61-75
0
0%
6
21%
76-90
Забито
13
13
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
22 Не забивали 24
1
8%
2
15%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
4
31%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
6
46%
3
23%
76-90
Пропущено
21
23
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
2
10%
1
4%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
3
14%
4
17%
31-45
5
24%
3
13%
46-60
3
14%
5
22%
61-75
6
29%
7
30%
76-90
Забито
32
32
13 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 11
10 Не забивали 14
5
16%
5
16%
1-15
4
13%
5
16%
16-30
4
13%
3
9%
31-45
4
13%
7
22%
46-60
6
19%
6
19%
61-75
9
28%
6
19%
76-90
Пропущено
36
51
16 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 30
21 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 26
3
8%
7
14%
1-15
5
14%
5
10%
16-30
8
22%
9
18%
31-45
8
22%
7
14%
46-60
6
17%
10
20%
61-75
6
17%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Атромитос - ОФИ 2:3 Ламия - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Левадиакос - Атромитос 1:1
Атромитос - Ионикос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - АЕК 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 2:1 Атромитос - Левадиакос 1:0 Волос - Атромитос 2:1 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Атромитос - Олимпиакос 1:1 Ламия - Атромитос 1:1 Атромитос - Олимпиакос 2:2 Атромитос - Ионикос 2:0 Панетоликос - Атромитос 2:0 Атромитос - ПАОК 1:1 ОФИ - Атромитос 0:1 Олимпиакос - Атромитос 4:1
Панетоликос
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Панетоликос - Левадиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Ионикос 0:1 Панетоликос - Ламия 1:3
Астерас - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Ламия 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Левадиакос - Панетоликос 0:0 Панетоликос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 6:1 Панетоликос - Астерас 0:0 Волос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - ПАС Янина 1:1 АЕК - Панетоликос 4:1 Панетоликос - ОФИ 0:4 Панетоликос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ПАОК 0:2 Панетоликос - Астерас 1:1 Панетоликос - Андерлехт 1:2
Результаты матчей
Атромитос
Панетоликос
Точный счет
1:1
4 раза 24%
2:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
0
5 раз 33%
4
1 раз 7%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 25%
2:0
7 раз 22%
2:1
5 раз 16%
1:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 44%
0
10 раз 31%
2
6 раз 19%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
14 раз 44%
1
9 раз 28%
2
5 раз 16%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Атромитос
Панетоликос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
88
710
412
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
106
114
511
114
313
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2210
Больше Меньше
1814
824
923
230
428
131
131
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|24
|5
|5
|63 - 16
|77
|2.
|34
|23
|8
|3
|46 - 14
|77
|3.
|34
|19
|10
|5
|68 - 24
|67
|4.
|34
|18
|10
|6
|55 - 31
|64
|5.
|34
|15
|5
|14
|53 - 38
|50
|6.
|34
|11
|7
|16
|35 - 60
|40
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|9
|11
|12
|35 - 41
|38
|2.
|32
|9
|10
|13
|33 - 35
|37
|3.
|32
|7
|12
|13
|30 - 47
|33
|4.
|32
|7
|9
|16
|32 - 51
|30
|5.
|32
|5
|15
|12
|22 - 35
|30
|6.
|32
|5
|13
|14
|21 - 51
|28
|7.
|32
|6
|8
|18
|22 - 49
|26
|8.
|32
|4
|13
|15
|22 - 45
|25
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|2
|2
|36 - 7
|41
|2.
|17
|11
|5
|1
|22 - 7
|38
|3.
|17
|11
|4
|2
|42 - 12
|37
|4.
|17
|11
|3
|3
|32 - 14
|36
|5.
|17
|11
|2
|4
|33 - 15
|35
|6.
|17
|5
|2
|10
|17 - 34
|17
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|7
|6
|4
|20 - 14
|27
|2.
|16
|5
|9
|2
|14 - 9
|24
|3.
|16
|5
|6
|5
|17 - 22
|21
|4.
|16
|4
|5
|7
|13 - 26
|17
|5.
|15
|3
|7
|5
|12 - 17
|16
|6.
|17
|3
|7
|7
|14 - 22
|16
|7.
|15
|3
|5
|7
|10 - 20
|14
|8.
|16
|3
|5
|8
|13 - 23
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|24 - 7
|39
|2.
|17
|11
|3
|3
|27 - 9
|36
|3.
|17
|8
|6
|3
|26 - 12
|30
|4.
|17
|7
|7
|3
|23 - 17
|28
|5.
|17
|6
|5
|6
|18 - 26
|23
|6.
|17
|4
|3
|10
|20 - 23
|15
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|2.
|16
|4
|4
|8
|19 - 28
|16
|3.
|16
|2
|6
|8
|13 - 25
|12
|4.
|17
|3
|3
|11
|12 - 29
|12
|5.
|16
|1
|8
|7
|8 - 25
|11
|6.
|15
|2
|4
|9
|13 - 21
|10
|7.
|17
|1
|6
|10
|10 - 28
|9
|8.
|16
|0
|6
|10
|8 - 26
|6
|Олимпиакос
|Бакамбу Седрик
|18 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|14 (4)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|13 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|11 (4)
|Панатинаикос
|Шпорар Андраж
|11 (4)
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1 9
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 9
|Ионикос
|Валерианос Йоргос
|1 9
|Панатинаикос
|Курбелис Димитрис
|1 9
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|10