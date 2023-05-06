  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Антальяспор
1:1
Второй тайм: 55'
Бешикташ
0'
22' Желтая карточка
Фернандо Мартинс
1:0
32' Гол
Топрак Омер
1:1
54' Гол
Абубакар Венсан

Ход матча

22'
Фернандо Мартинс
 
32'
Топрак Омер
(Фернандо Мартинс)
1:0
46'
 
Булут Онур
Максим Александру
54'
1:1
Абубакар Венсан

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 33 Владение мячом, % 67
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Антальяспор
Ничья
Бешикташ
3.72
4.15
6.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
90
Лейте
Элтон
7
Балчи
Бюньямин
89
Сари
Вейсел
21
Топрак
Омер
3
Сертель
Джемали
8
Фернандо
Мартинс
6
Ракип
Эрдаль
70
Синик
Догукан
16
Фреди
Гомеш
20
Ларссон
Сэм
9
Райт
Хаджи
34
Гюнок
Мерт
2
Розье
Валентен
26
Саисс
Ромен
23
Велинтон
Соуза
25
Масуаку
Артур
44
Максим
Александру
19
Хаджиахметович
Амир
15
Редмонд
Натан
83
Фернандеш
Жедсон
9
Тосун
Дженк
10
Абубакар
Венсан
Антальяспор
4-2-3-1
Бешикташ
4-2-3-1

История личных встреч

Антальяспор
Бешикташ

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
85.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

27 матчей

14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы

Первый тайм

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 19 побед

34 матча

14.7%
17.6%
67.7%
5 побед 6 ничьих 23 победы

Первый тайм

17.6%
38.2%
44.2%
6 побед 13 ничьих 15 побед

Второй тайм

11.8%
32.4%
55.8%
4 победы 11 ничьих 19 побед

История матчей

С
0:0
С
0:0
С
1:1
С
2:3
К
0:2
С
1:1
С
1:1
ТМС
3:0
С
1:2
С
1:2
С
2:6
С
2:3
С
1:2
С
2:0
С
0:0
ТМК
4:2
С
3:0
С
1:0
С
1:5
С
0:0
С
2:0
С
1:0
КТ
2:1
С
3:5
С
1:2
С
1:0
С
0:2
С
2:1
С
0:1
С
2:0
К
3:1
С
1:0
К
0:2
К
3:0

Голы

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

27
36

Голов в среднем за матч

1.5
2.25

Среднее время на гол

60
40

Всего голов

47
45

Голов в среднем за матч

1.38
1.32

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

65
68

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райт Хаджи 15 (2) 0.48
Фернандо Мартинс 5 (1) 0.16
Вурал Гюрай 3 0.1
Фреди Гомеш 3 0.1
Синик Догукан 3 0.1
Ларссон Сэм 2 0.06
Адриано Луис 2 0.06
Сари Вейсел 2 0.06
Байракдар Гокдениз 2 0.06
Йылдырым Бертуг 2 0.06
Ндао Алассан 1 0.03
Топрак Омер 1 0.03
Балчи Бюньямин 0 0
Озмерт Хакан 0 0
Айдогду Сонер 0 0
Люиндама Кристиан 0 0
Гача Хуссам 0 0
Сертель Джемали 0 0
Эрдильман Мустафа 0 0
Узунхан Эмреджан 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тосун Дженк 12 (2) 0.38
Вегхорст Ваут 8 0.25
Абубакар Венсан 8 (1) 0.25
Редмонд Натан 5 0.16
Мулека Джексон 4 0.13
Н'Куду Жорж-Кевин 4 (1) 0.13
Учан Салих 3 0.09
Масуаку Артур 2 0.06
Геззаль Рашид 2 (1) 0.06
Алли Деле 2 0.06
Сануч Тайиб 2 0.06
Розье Валентен 1 0.03
Соуза Жосеф 1 0.03
Саисс Ромен 1 0.03
Хаджиахметович Амир 1 0.03
Фернандеш Жедсон 0 0
Йылмаз Картал 0 0
Булут Онур 0 0
Бингол Тайфур 0 0

Карточки

Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандо Мартинс 10 1
Вурал Гюрай 7 0
Фреди Гомеш 5 1
Айдогду Сонер 3 1
Кудряшов Фёдор 4 0
Сари Вейсел 4 0
Ларссон Сэм 4 0
Адриано Луис 2 1
Гача Хуссам 3 0
Озмерт Хакан 2 0
Топрак Омер 2 0
Синик Догукан 2 0
Сертель Джемали 2 0
Балчи Бюньямин 2 0
Накацзима Шоя 0 1
Мехмеди Адмир 1 0
Гюмюш Синан 1 0
Уйсал Алперен 1 0
Флоранюс Шерел 1 0
Райт Хаджи 1 0
Акьоль Уфук 1 0
Байракдар Гокдениз 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масуаку Артур 8 0
Велинтон Соуза 5 1
Розье Валентен 5 1
Саисс Ромен 6 0
Фернандеш Жедсон 6 0
Тосун Дженк 4 1
Редмонд Натан 5 0
Учан Салих 5 0
Узунхан Эмреджан 2 1
Абубакар Венсан 3 0
Соуза Жосеф 3 0
Колли Омар 3 0
Хаджиахметович Амир 3 0
Уйсал Неджип 2 0
Вегхорст Ваут 2 0
Н'Куду Жорж-Кевин 2 0
Мулека Джексон 2 0
Булут Онур 1 0
Бингол Тайфур 1 0
Монтеро Франcиско 1 0
Сануч Тайиб 1 0
Вардар Беркай 1 0

Результаты матчей

Антальяспор
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Бешикташ
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

6
11
Антальяспор
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Бешикташ
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

19
1

Волевые поражения

7
31
Антальяспор
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (11)
43% (13)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
Бешикташ
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (10)
29% (9)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
32% (10)
45% (14)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

27
5

Волевые поражения

13
42

Голы по времени матча

Забито

28
28
13 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 18
3
11%
6
21%
1-15
2
7%
5
18%
16-30
8
29%
6
21%
31-45
5
18%
2
7%
46-60
2
7%
5
18%
61-75
8
29%
4
14%
76-90

Пропущено

22
14
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
3
14%
0
0%
1-15
4
18%
3
21%
16-30
4
18%
2
14%
31-45
2
9%
4
29%
46-60
4
18%
1
7%
61-75
5
23%
4
29%
76-90

Забито

14
31
7 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 9
21 Не забивали 19
0
0%
3
10%
1-15
3
21%
4
13%
16-30
4
29%
9
29%
29%
31-45
5
36%
8
26%
46-60
0
0%
2
6%
61-75
2
14%
5
16%
76-90

Пропущено

24
13
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
1
4%
1
8%
1-15
4
17%
3
23%
16-30
6
25%
2
15%
31-45
8
33%
3
23%
46-60
4
17%
3
23%
61-75
1
4%
1
8%
76-90

Забито

42
59
20 В 1-м тайме 33
22 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 18
9 Не забивали 6
3
7%
9
15%
1-15
5
12%
9
15%
16-30
12
29%
15
25%
31-45
10
24%
10
17%
46-60
2
5%
7
12%
61-75
10
24%
9
15%
76-90

Пропущено

46
27
22 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 16
20 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 19
4
9%
1
4%
1-15
8
17%
6
22%
16-30
10
22%
4
15%
31-45
10
22%
7
26%
46-60
8
17%
4
15%
61-75
6
13%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Антальяспор
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Сивасспор 1:2 Истанбулспор - Антальяспор 3:3 Антальяспор - Аланьяспор 3:1
Коньяспор - Антальяспор 1:1 Адана Демирспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Кайсериспор 4:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Бешикташ - Антальяспор 0:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Трабзонспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Умраниеспор 3:2 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Кайсериспор 0:2 Антальяспор - Гиресунспор 2:2 Хатайспор - Антальяспор 0:0 Антальяспор - Фенербахче 1:2 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Анкарагюджю 0:2 Антальяспор - Маниса 1:0
Бешикташ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бешикташ - Галатасарай 3:1 Умраниеспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Хатайспор 3:0 Трабзонспор - Бешикташ 0:0
Бешикташ - Атлетико М 2:0 Бешикташ - Гиресунспор 3:1 Фенербахче - Бешикташ 2:4 Бешикташ - Истанбулспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Антальяспор 0:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Аланьяспор 3:0 Кайсериспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Коньяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Касымпаша 2:1 Бешикташ - Адана Демирспор 1:0 Газиантеп - Бешикташ 1:1

Результаты матчей

Антальяспор
Бешикташ

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
3:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
3
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
5:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 33%
1
9 раз 30%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
2
8 раз 26%
3
8 раз 26%
1
7 раз 23%
0
5 раз 16%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Антальяспор
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
3
7
8
1.5
11
5
5
10
2.5
8
8
3
12
3.5
2
14
1
14
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
13
2
4
11
1.5
8
7
1
14
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
26
5
11
19
1.5
19
12
6
24
2.5
11
20
3
27
3.5
3
28
1
29
4.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 31 23 4 4 71 - 26 73
2.
Фенербахче
 30 21 4 5 81 - 37 67
3.
Бешикташ
 1:1 32 19 9 4 70 - 30 66
4.
Адана Демирспор
 30 16 9 5 62 - 33 57
5.
Истанбул Башакшехир
 29 14 6 9 50 - 32 48
6.
Коньяспор
 31 11 12 8 43 - 34 45
7.
Кайсериспор
 30 14 3 13 58 - 51 45
8.
Трабзонспор
 30 13 6 11 50 - 44 45
9.
Фатих Карагюмрюк
 30 10 11 9 69 - 55 41
10.
Анкарагюджю
 31 11 5 15 40 - 43 38
11.
Аланьяспор
 31 10 8 13 49 - 55 38
12.
Антальяспор
 1:1 31 10 7 14 42 - 48 37
13.
Сивасспор
 31 10 7 14 42 - 45 37
14.
Касымпаша
 31 9 7 15 37 - 51 34
15.
Истанбулспор
 30 9 5 16 43 - 58 32
16.
Гиресунспор
 30 6 9 15 42 - 55 27
17.
Газиантеп
 30 6 7 17 31 - 87 25
18.
Умраниеспор
 30 5 8 17 41 - 55 23
19.
Хатайспор
 30 6 5 19 19 - 101 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бешикташ
 1:1 16 12 3 1 44 - 12 39
2.
Галатасарай
 15 12 2 1 35 - 15 38
3.
Адана Демирспор
 15 11 4 0 39 - 10 37
4.
Фенербахче
 15 10 2 3 42 - 23 32
5.
Трабзонспор
 15 9 4 2 27 - 11 31
6.
Истанбул Башакшехир
 14 9 1 4 30 - 15 28
7.
Аланьяспор
 16 8 4 4 28 - 21 28
8.
Кайсериспор
 15 8 2 5 34 - 17 26
9.
Антальяспор
 1:1 16 7 3 6 28 - 24 24
10.
Анкарагюджю
 15 6 3 6 21 - 21 21
11.
Коньяспор
 16 5 6 5 15 - 15 21
12.
Касымпаша
 16 6 3 7 26 - 28 21
13.
Фатих Карагюмрюк
 15 5 5 5 33 - 28 20
14.
Истанбулспор
 15 5 3 7 20 - 27 18
15.
Сивасспор
 15 4 6 5 20 - 18 18
16.
Хатайспор
 15 4 4 7 12 - 46 16
17.
Гиресунспор
 14 4 3 7 23 - 24 15
18.
Газиантеп
 16 3 4 9 17 - 49 13
19.
Умраниеспор
 15 2 4 9 17 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 16 11 2 3 36 - 11 35
2.
Фенербахче
 15 11 2 2 39 - 14 35
3.
Бешикташ
 1:1 16 7 6 3 26 - 18 27
4.
Коньяспор
 15 6 6 3 28 - 19 24
5.
Фатих Карагюмрюк
 15 5 6 4 36 - 27 21
6.
Истанбул Башакшехир
 15 5 5 5 20 - 17 20
7.
Адана Демирспор
 15 5 5 5 23 - 23 20
8.
Кайсериспор
 15 6 1 8 24 - 34 19
9.
Сивасспор
 16 6 1 9 22 - 27 19
10.
Анкарагюджю
 16 5 2 9 19 - 22 17
11.
Трабзонспор
 15 4 2 9 23 - 33 14
12.
Истанбулспор
 15 4 2 9 23 - 31 14
13.
Касымпаша
 15 3 4 8 11 - 23 13
14.
Антальяспор
 1:1 15 3 4 8 14 - 24 13
15.
Умраниеспор
 15 3 4 8 24 - 30 13
16.
Гиресунспор
 16 2 6 8 19 - 31 12
17.
Газиантеп
 14 3 3 8 14 - 38 12
18.
Аланьяспор
 15 2 4 9 21 - 34 10
19.
Хатайспор
 15 2 1 12 7 - 55 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 27 (5)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 19 (8)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 18 (5)
Антальяспор Райт Хаджи 15 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 14 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Антальяспор Фернандо Мартинс 1 10
Газиантеп Джилободжи Папи 1 9
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 9
Аланьяспор Фер Лерой 1 8
Истанбул Башакшехир Текдемир Махмут 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Фернандо Мартинс сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Топрак Омер бьет в цель!
  • Желтая карточка
    22'
    Фернандо Мартинс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится победой Антальяспор.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.24. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.24 ПОСТАВИТЬ
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Антальяспор
Ничья
Бешикташ
3.72
4.15
6.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Антальяспор 1:1 Бешикташ онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Антальяспор
Бешикташ
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей - бесплатная ставка
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 