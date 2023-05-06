Тур: 33. Стадион: Анталья Арена.
1:3
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаФернандо Мартинс
1:0
32' ГолТопрак Омер
1:1
54' ГолАбубакар Венсан
82' Красная карточкаБалчи Бюньямин
1:2
84' ГолТосун Дженк
1:3
89' ГолАбубакар Венсан
90'+8
Ход матча
22'
32'
1:0
54'
1:1
82'
84'
1:2
89'
1:3
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
32 Владение мячом, % 68
Прогноз на матч от Liveresult
90
Лейте
Элтон
89
Сари
Вейсел
21
Топрак
Омер
16
Фреди
Гомеш
20
Ларссон
Сэм
34
Гюнок
Мерт
26
Саисс
Ромен
- Основной состав
-
90 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
-
20 Ларссон СэмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Сабо БалинтПолузащитник
-
27 Гача ХуссамПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Грунендейк Альфонс
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
-
26 Саисс РоменЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Мераш УмутЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Уйсал НеджипПолузащитник
-
17 Кесгин КеремПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гюнеш Шенол
История личных встреч
Антальяспор
Бешикташ
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
85.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
27 матчей
14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы
Первый тайм
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 19 побед
34 матча
14.7%
17.6%
67.7%
5 побед 6 ничьих 23 победы
Первый тайм
17.6%
38.2%
44.2%
6 побед 13 ничьих 15 побед
Второй тайм
11.8%
32.4%
55.8%
4 победы 11 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Среднее время на гол
72
180
Всего голов
27
36
Голов в среднем за матч
1.5
2.25
Среднее время на гол
60
40
Всего голов
47
45
Голов в среднем за матч
1.38
1.32
Тотал матчей
2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
65
68
Бомбардиры внутри турнира
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Райт Хаджи
|15 (2)
|0.48
|Фернандо Мартинс
|5 (1)
|0.16
|Вурал Гюрай
|3
|0.1
|Фреди Гомеш
|3
|0.1
|Синик Догукан
|3
|0.1
|Ларссон Сэм
|2
|0.06
|Адриано Луис
|2
|0.06
|Сари Вейсел
|2
|0.06
|Байракдар Гокдениз
|2
|0.06
|Йылдырым Бертуг
|2
|0.06
|Ндао Алассан
|1
|0.03
|Топрак Омер
|1
|0.03
|Балчи Бюньямин
|0
|0
|Озмерт Хакан
|0
|0
|Айдогду Сонер
|0
|0
|Люиндама Кристиан
|0
|0
|Гача Хуссам
|0
|0
|Сертель Джемали
|0
|0
|Эрдильман Мустафа
|0
|0
|Узунхан Эмреджан
|0
|0
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тосун Дженк
|13 (2)
|0.41
|Абубакар Венсан
|10 (1)
|0.31
|Вегхорст Ваут
|8
|0.25
|Редмонд Натан
|5
|0.16
|Мулека Джексон
|4
|0.13
|Н'Куду Жорж-Кевин
|4 (1)
|0.13
|Учан Салих
|3
|0.09
|Масуаку Артур
|2
|0.06
|Геззаль Рашид
|2 (1)
|0.06
|Алли Деле
|2
|0.06
|Сануч Тайиб
|2
|0.06
|Розье Валентен
|1
|0.03
|Соуза Жосеф
|1
|0.03
|Саисс Ромен
|1
|0.03
|Хаджиахметович Амир
|1
|0.03
|Фернандеш Жедсон
|0
|0
|Бингол Тайфур
|0
|0
|Йылмаз Картал
|0
|0
|Булут Онур
|0
|0
Карточки
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандо Мартинс
|10
|1
|Вурал Гюрай
|7
|0
|Фреди Гомеш
|5
|1
|Айдогду Сонер
|3
|1
|Кудряшов Фёдор
|4
|0
|Сари Вейсел
|4
|0
|Ларссон Сэм
|4
|0
|Адриано Луис
|2
|1
|Балчи Бюньямин
|2
|1
|Гача Хуссам
|3
|0
|Озмерт Хакан
|2
|0
|Топрак Омер
|2
|0
|Синик Догукан
|2
|0
|Сертель Джемали
|2
|0
|Накацзима Шоя
|0
|1
|Мехмеди Адмир
|1
|0
|Гюмюш Синан
|1
|0
|Уйсал Алперен
|1
|0
|Флоранюс Шерел
|1
|0
|Райт Хаджи
|1
|0
|Акьоль Уфук
|1
|0
|Байракдар Гокдениз
|1
|0
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масуаку Артур
|8
|0
|Велинтон Соуза
|5
|1
|Розье Валентен
|5
|1
|Саисс Ромен
|6
|0
|Фернандеш Жедсон
|6
|0
|Тосун Дженк
|4
|1
|Редмонд Натан
|5
|0
|Учан Салих
|5
|0
|Узунхан Эмреджан
|2
|1
|Абубакар Венсан
|3
|0
|Соуза Жосеф
|3
|0
|Колли Омар
|3
|0
|Хаджиахметович Амир
|3
|0
|Уйсал Неджип
|2
|0
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|Н'Куду Жорж-Кевин
|2
|0
|Мулека Джексон
|2
|0
|Булут Онур
|1
|0
|Бингол Тайфур
|1
|0
|Монтеро Франcиско
|1
|0
|Сануч Тайиб
|1
|0
|Вардар Беркай
|1
|0
Результаты матчей
Антальяспор
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Бешикташ
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
7
11
Антальяспор
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Бешикташ
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
19
1
Волевые поражения
7
31
Антальяспор
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
32% (10)
26% (8)
Бешикташ
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
31% (10)
28% (9)
41% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
31% (10)
44% (14)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
27
6
Волевые поражения
14
42
Голы по времени матча
Забито
29
31
14 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 18
3
10%
6
19%
1-15
2
7%
5
16%
16-30
9
31%
6
19%
31-45
5
17%
3
10%
46-60
2
7%
5
16%
61-75
8
28%
6
19%
76-90
Пропущено
25
15
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
3
12%
0
0%
1-15
4
16%
3
20%
16-30
4
16%
3
20%
31-45
3
12%
4
27%
46-60
4
16%
1
7%
61-75
7
28%
4
27%
76-90
Забито
14
31
7 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 9
22 Не забивали 20
0
0%
3
10%
1-15
3
21%
4
13%
16-30
4
29%
9
29%
29%
31-45
5
36%
8
26%
46-60
0
0%
2
6%
61-75
2
14%
5
16%
76-90
Пропущено
24
13
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
1
4%
1
8%
1-15
4
17%
3
23%
16-30
6
25%
2
15%
31-45
8
33%
3
23%
46-60
4
17%
3
23%
61-75
1
4%
1
8%
76-90
Забито
43
62
21 В 1-м тайме 33
22 Во 2-м тайме 29
9 Забивали первыми 18
9 Не забивали 6
3
7%
9
15%
1-15
5
12%
9
15%
16-30
13
30%
15
24%
31-45
10
23%
11
18%
46-60
2
5%
7
11%
61-75
10
23%
11
18%
76-90
Пропущено
49
28
22 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 16
20 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 20
4
8%
1
4%
1-15
8
16%
6
21%
16-30
10
20%
5
18%
31-45
11
22%
7
25%
46-60
8
16%
4
14%
61-75
8
16%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Антальяспор
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Сивасспор 1:2 Истанбулспор - Антальяспор 3:3 Антальяспор - Аланьяспор 3:1
Коньяспор - Антальяспор 1:1 Адана Демирспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Кайсериспор 4:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Бешикташ - Антальяспор 0:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Трабзонспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Умраниеспор 3:2 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Кайсериспор 0:2 Антальяспор - Гиресунспор 2:2 Хатайспор - Антальяспор 0:0 Антальяспор - Фенербахче 1:2 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Анкарагюджю 0:2 Антальяспор - Маниса 1:0
Бешикташ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бешикташ - Галатасарай 3:1 Умраниеспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Хатайспор 3:0 Трабзонспор - Бешикташ 0:0
Бешикташ - Атлетико М 2:0 Бешикташ - Гиресунспор 3:1 Фенербахче - Бешикташ 2:4 Бешикташ - Истанбулспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Антальяспор 0:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Аланьяспор 3:0 Кайсериспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Коньяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Касымпаша 2:1 Бешикташ - Адана Демирспор 1:0 Газиантеп - Бешикташ 1:1
Результаты матчей
Антальяспор
Бешикташ
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
3:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
3
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
3:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 32%
1
10 раз 32%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
3
9 раз 28%
2
8 раз 25%
1
7 раз 22%
0
5 раз 16%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Антальяспор
Бешикташ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
133
79
115
511
88
313
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
142
411
97
114
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2110
Больше Меньше
275
1120
2012
625
1220
328
329
130
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|23
|4
|4
|71 - 26
|73
|2.
|32
|20
|8
|4
|72 - 30
|68
|3.
|30
|21
|4
|5
|81 - 37
|67
|4.
|2:2
|31
|16
|10
|5
|64 - 35
|58
|5.
|29
|14
|6
|9
|50 - 32
|48
|6.
|31
|11
|12
|8
|43 - 34
|45
|7.
|30
|14
|3
|13
|58 - 51
|45
|8.
|30
|13
|6
|11
|50 - 44
|45
|9.
|30
|10
|11
|9
|69 - 55
|41
|10.
|2:2
|32
|10
|9
|13
|51 - 57
|39
|11.
|31
|11
|5
|15
|40 - 43
|38
|12.
|31
|10
|7
|14
|42 - 45
|37
|13.
|31
|10
|6
|15
|42 - 50
|36
|14.
|31
|9
|7
|15
|37 - 51
|34
|15.
|30
|9
|5
|16
|43 - 58
|32
|16.
|30
|6
|9
|15
|42 - 55
|27
|17.
|30
|6
|7
|17
|31 - 87
|25
|18.
|30
|5
|8
|17
|41 - 55
|23
|19.
|30
|6
|5
|19
|19 - 101
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|3
|1
|44 - 12
|39
|2.
|15
|12
|2
|1
|35 - 15
|38
|3.
|2:2
|16
|11
|5
|0
|41 - 12
|38
|4.
|15
|10
|2
|3
|42 - 23
|32
|5.
|15
|9
|4
|2
|27 - 11
|31
|6.
|14
|9
|1
|4
|30 - 15
|28
|7.
|2:2
|16
|8
|4
|4
|28 - 21
|28
|8.
|15
|8
|2
|5
|34 - 17
|26
|9.
|16
|7
|2
|7
|28 - 26
|23
|10.
|15
|6
|3
|6
|21 - 21
|21
|11.
|16
|5
|6
|5
|15 - 15
|21
|12.
|16
|6
|3
|7
|26 - 28
|21
|13.
|15
|5
|5
|5
|33 - 28
|20
|14.
|15
|5
|3
|7
|20 - 27
|18
|15.
|15
|4
|6
|5
|20 - 18
|18
|16.
|15
|4
|4
|7
|12 - 46
|16
|17.
|14
|4
|3
|7
|23 - 24
|15
|18.
|16
|3
|4
|9
|17 - 49
|13
|19.
|15
|2
|4
|9
|17 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|2
|3
|36 - 11
|35
|2.
|15
|11
|2
|2
|39 - 14
|35
|3.
|16
|8
|5
|3
|28 - 18
|29
|4.
|15
|6
|6
|3
|28 - 19
|24
|5.
|15
|5
|6
|4
|36 - 27
|21
|6.
|15
|5
|5
|5
|20 - 17
|20
|7.
|2:2
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|8.
|15
|6
|1
|8
|24 - 34
|19
|9.
|16
|6
|1
|9
|22 - 27
|19
|10.
|16
|5
|2
|9
|19 - 22
|17
|11.
|15
|4
|2
|9
|23 - 33
|14
|12.
|15
|4
|2
|9
|23 - 31
|14
|13.
|15
|3
|4
|8
|11 - 23
|13
|14.
|15
|3
|4
|8
|14 - 24
|13
|15.
|15
|3
|4
|8
|24 - 30
|13
|16.
|16
|2
|6
|8
|19 - 31
|12
|17.
|14
|3
|3
|8
|14 - 38
|12
|18.
|2:2
|16
|2
|5
|9
|23 - 36
|11
|19.
|15
|2
|1
|12
|7 - 55
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|27 (5)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|19 (8)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|18 (5)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|15 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|14 (7)
|Антальяспор
|Фернандо Мартинс
|1 10
|Газиантеп
|Джилободжи Папи
|1 9
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 9
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Текдемир Махмут
|1 8