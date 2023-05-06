Тур: 32. Стадион: Athanasios Diakos.
0:0
Первый тайм: 14'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
15
Давид
Симон
99
Абанда
Леруа
27
Станко
Калеб
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Абанда ЛеруаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Leonidas Vokolos
- Основной состав
-
99 Граф ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Gonzalo PazЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Сако БакариПолузащитник
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
История личных встреч
Ламия
Левадиакос
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.4
0.33
Среднее время на гол
64
270
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
0.6
Среднее время на гол
270
150
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Винсенти Томас
|4
|0.13
|Вергос Николаос
|4
|0.13
|Мартинес Рубен II
|3
|0.1
|Цилулис Сотирис
|2
|0.06
|Нуньес Кристофер
|2
|0.06
|Бехарано Данни
|1
|0.03
|Боакье Ричмонд
|1
|0.03
|Сливка Выкинтас
|1
|0.03
|Jeison Medina
|1
|0.03
|Корнезос Гиоргос
|1
|0.03
|Давид Симон
|0
|0
|Цандарис Фанис
|0
|0
|Асковски Стефан
|0
|0
|Якумакис Петрос
|0
|0
|Цукалос Николаос
|0
|0
|Абанда Леруа
|0
|0
Левадиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Georgios Nikas
|5 (1)
|0.16
|Моутинью Тьерри
|3 (1)
|0.1
|Янниотас Яннис
|1
|0.03
|Еремеефф Александер
|1
|0.03
|Мехия Альфредо
|1
|0.03
|Triantafyllos Tsapras
|1
|0.03
|Бельмонт Антони
|1
|0.03
|Шкварка Михал
|1
|0.03
|Винисиус Пауло II
|1
|0.03
|Konstantinos Doumtsios
|1
|0.03
|Panagiotis Liagas
|1
|0.03
|Stavros Panagiotou
|1
|0.03
|Stephen Kwabena
|1
|0.03
|Дабо Абдулайе
|0
|0
|Вракас Георгиос
|0
|0
Карточки
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Винсенти Томас
|8
|1
|Манусос Йоргос
|7
|1
|Бехарано Данни
|7
|1
|Давид Симон
|7
|0
|Сливка Выкинтас
|5
|0
|Цилулис Сотирис
|5
|0
|Нуньес Кристофер
|5
|0
|Горанов Иван
|3
|1
|Цандарис Фанис
|4
|0
|Корнезос Гиоргос
|4
|0
|Станко Калеб
|1
|1
|Адежо Даниэл
|2
|0
|Асковски Стефан
|2
|0
|Боакье Ричмонд
|0
|1
|Пападопулос Кирьякос
|1
|0
|Вассилакакис Тодорис
|1
|0
|Шаранов Боян
|1
|0
|Сарамантас Гиоргос
|1
|0
|Цукалос Николаос
|1
|0
|Гаравелис Атанасиос
|1
|0
|Марментини Густаво
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|1
|0
|Jeison Medina
|1
|0
|Романич Лазар
|1
|0
|Мартинес Рубен II
|1
|0
|Абанда Леруа
|1
|0
Левадиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винисиус Пауло II
|5
|1
|Panagiotis Vichos
|5
|1
|Бельмонт Антони
|6
|0
|Цимопулос Темистоклис
|4
|1
|Gonzalo Paz
|5
|0
|Georgios Nikas
|5
|0
|Stavros Panagiotou
|5
|0
|Вракас Георгиос
|5
|0
|Константинидис Димитрис
|4
|0
|Мехия Альфредо
|4
|0
|Konstantinos Doumtsios
|4
|0
|Stephen Kwabena
|3
|0
|Triantafyllos Tsapras
|3
|0
|Шкварка Михал
|2
|0
|Граф Давид
|2
|0
|Моутинью Тьерри
|2
|0
|Янниотас Яннис
|2
|0
|Маркович Матей
|2
|0
|Сахпекидис Филип
|2
|0
|Panagiotis Simelidis
|2
|0
|Дабо Абдулайе
|2
|0
|Panagiotis Liagas
|2
|0
|Сако Бакари
|1
|0
|Еремеефф Александер
|1
|0
|Баханак Патрик
|1
|0
Результаты матчей
Ламия
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Левадиакос
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
8
7
Ламия
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Левадиакос
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (8)
50% (8)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
19
10
Волевые поражения
7
10
Ламия
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
Левадиакос
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
58% (18)
29% (9)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
20
10
Волевые поражения
15
17
Голы по времени матча
Забито
14
8
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
21 Не забивали 25
4
29%
2
25%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
3
38%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
3
21%
1
13%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Пропущено
23
28
13 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
17%
6
21%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
6
26%
6
21%
31-45
3
13%
3
11%
46-60
4
17%
8
29%
61-75
3
13%
5
18%
76-90
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
24 Не забивали 22
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
3
33%
1
9%
61-75
1
11%
3
27%
76-90
Пропущено
24
18
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
8%
0
0%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
6
25%
3
17%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
1
4%
8
44%
61-75
7
29%
29%
3
17%
76-90
Забито
23
19
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 9
14 Не забивали 16
5
22%
2
11%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
3
13%
5
26%
31-45
3
13%
5
26%
46-60
6
26%
2
11%
61-75
2
9%
3
16%
76-90
Пропущено
47
46
25 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 24
6
13%
6
13%
1-15
7
15%
2
4%
16-30
12
26%
9
20%
31-45
7
15%
5
11%
46-60
5
11%
16
35%
61-75
10
21%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ламия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Астерас - Ламия 0:0 Ламия - Атромитос 1:0 ПАОК - Ламия 1:1 ОФИ - Ламия 4:1
Панетоликос - Ламия 1:3 Ламия - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Ламия 1:1 Ламия - ПАОК 1:5 Ламия - Арис Салоники 2:1 Волос - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 0:3 Ламия - ОФИ 1:4 Панатинаикос - Ламия 2:0 Ламия - Ионикос 0:2 Ламия - Аполлон Паралимни 4:2 Левадиакос - Ламия 0:0 Аполлон Паралимни - Ламия 1:2 Ламия - Атромитос 1:1 Каллитея - Ламия 1:2 Ламия - ПАОК 0:3
Левадиакос
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Панетоликос - Левадиакос 2:2 Левадиакос - Ионикос 2:2 Астерас - Левадиакос 0:1 Левадиакос - Атромитос 1:1
ОФИ - Левадиакос 1:1 Левадиакос - ОФИ 2:0 Олимпиакос - Левадиакос 6:0 Левадиакос - Панетоликос 0:0 Атромитос - Левадиакос 1:0 АЕК - Левадиакос 3:0 Левадиакос - Волос 0:3 ПАОК - Левадиакос 3:2 Левадиакос - Ламия 0:0 Астерас - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 1:0 Левадиакос - ПАС Янина 1:3 Левадиакос - Панатинаикос 0:1 Левадиакос - Ионикос 1:0 Левадиакос - Арис Салоники 1:1 Левадиакос - Арис Салоники 1:2
Результаты матчей
Ламия
Левадиакос
Точный счет
0:3
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
Точный счет
0:0
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 63%
1
5 раз 31%
3
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
0:0
5 раз 16%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
16 раз 52%
1
11 раз 35%
2
3 раза 10%
3
1 раз 3%
0
15 раз 48%
1
11 раз 35%
2
5 раз 16%
Тоталы голов в матче
Ламия
Левадиакос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
96
312
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
610
Больше Меньше
79
115
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1516
Больше Меньше
1615
427
526
130
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|24
|5
|5
|63 - 16
|77
|2.
|34
|23
|8
|3
|46 - 14
|77
|3.
|34
|19
|10
|5
|68 - 24
|67
|4.
|34
|18
|10
|6
|55 - 31
|64
|5.
|34
|15
|5
|14
|53 - 38
|50
|6.
|34
|11
|7
|16
|35 - 60
|40
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|32
|9
|10
|13
|33 - 40
|37
|2.
|0:0
|32
|8
|11
|13
|31 - 35
|35
|3.
|0:0
|32
|7
|10
|15
|32 - 49
|31
|4.
|0:0
|32
|6
|13
|13
|29 - 47
|31
|5.
|0:0
|32
|5
|16
|11
|22 - 34
|31
|6.
|1:0
|32
|7
|7
|18
|21 - 47
|28
|7.
|0:0
|32
|5
|13
|14
|20 - 50
|28
|8.
|0:0
|32
|4
|13
|15
|21 - 44
|25
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|2
|2
|36 - 7
|41
|2.
|17
|11
|5
|1
|22 - 7
|38
|3.
|17
|11
|4
|2
|42 - 12
|37
|4.
|17
|11
|3
|3
|32 - 14
|36
|5.
|17
|11
|2
|4
|33 - 15
|35
|6.
|17
|5
|2
|10
|17 - 34
|17
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|6
|7
|4
|18 - 14
|25
|2.
|0:0
|16
|5
|9
|2
|14 - 9
|24
|3.
|0:0
|16
|4
|7
|5
|16 - 22
|19
|4.
|0:0
|16
|4
|5
|7
|12 - 25
|17
|5.
|0:0
|15
|3
|7
|5
|12 - 17
|16
|6.
|0:1
|17
|3
|6
|8
|12 - 21
|15
|7.
|1:0
|15
|3
|5
|7
|10 - 20
|14
|8.
|0:0
|16
|3
|5
|8
|13 - 23
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|24 - 7
|39
|2.
|17
|11
|3
|3
|27 - 9
|36
|3.
|17
|8
|6
|3
|26 - 12
|30
|4.
|17
|7
|7
|3
|23 - 17
|28
|5.
|17
|6
|5
|6
|18 - 26
|23
|6.
|17
|4
|3
|10
|20 - 23
|15
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|2.
|0:0
|16
|4
|5
|7
|19 - 26
|17
|3.
|1:0
|17
|4
|2
|11
|11 - 27
|14
|4.
|0:0
|16
|2
|6
|8
|13 - 25
|12
|5.
|0:0
|16
|1
|8
|7
|8 - 25
|11
|6.
|0:0
|15
|2
|4
|9
|13 - 21
|10
|7.
|0:0
|17
|1
|6
|10
|9 - 27
|9
|8.
|0:0
|16
|0
|7
|9
|8 - 25
|7
|Олимпиакос
|Бакамбу Седрик
|18 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|14 (4)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|13 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|11 (4)
|Панатинаикос
|Шпорар Андраж
|11 (4)
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1 9
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 9
|Ионикос
|Валерианос Йоргос
|1 9
|Панатинаикос
|Курбелис Димитрис
|1 9
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|10