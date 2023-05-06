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  5. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Ламия
0:0
Первый тайм: 14'
Левадиакос
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
Левадиакос
3.15
3.24
4.10
Все Коэффициенты
55
Кошелев
Алексей
15
Давид
Симон
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
74
Пападопулос
Кирьякос
99
Абанда
Леруа
18
Мартинес
Рубен
II
6
Цандарис
Фанис
27
Станко
Калеб
7
Нуньес
Кристофер
14
Сливка
Выкинтас
95
Jeison
Medina
99
Граф
Давид
6
Triantafyllos
Tsapras
24
Panagiotis
Liagas
33
Gonzalo
Paz
30
Stavros
Panagiotou
4
Stephen
Kwabena
12
Мехия
Альфредо
17
Янниотас
Яннис
8
Georgios
Nikas
19
Вракас
Георгиос
18
Еремеефф
Александер
Ламия
4-4-2
Левадиакос
4-2-3-1

История личных встреч

Ламия
Левадиакос

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:0
ТМК
0:0
С
1:0
ТМК
2:0
С
1:1
С
3:2
С
1:1
С
0:0

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.4
0.33

Среднее время на гол

64
270

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
0.6

Среднее время на гол

270
150

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Винсенти Томас 4 0.13
Вергос Николаос 4 0.13
Мартинес Рубен II 3 0.1
Цилулис Сотирис 2 0.06
Нуньес Кристофер 2 0.06
Бехарано Данни 1 0.03
Боакье Ричмонд 1 0.03
Сливка Выкинтас 1 0.03
Jeison Medina 1 0.03
Корнезос Гиоргос 1 0.03
Давид Симон 0 0
Цандарис Фанис 0 0
Асковски Стефан 0 0
Якумакис Петрос 0 0
Цукалос Николаос 0 0
Абанда Леруа 0 0
Левадиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Georgios Nikas 5 (1) 0.16
Моутинью Тьерри 3 (1) 0.1
Янниотас Яннис 1 0.03
Еремеефф Александер 1 0.03
Мехия Альфредо 1 0.03
Triantafyllos Tsapras 1 0.03
Бельмонт Антони 1 0.03
Шкварка Михал 1 0.03
Винисиус Пауло II 1 0.03
Konstantinos Doumtsios 1 0.03
Panagiotis Liagas 1 0.03
Stavros Panagiotou 1 0.03
Stephen Kwabena 1 0.03
Дабо Абдулайе 0 0
Вракас Георгиос 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Винсенти Томас 8 1
Манусос Йоргос 7 1
Бехарано Данни 7 1
Давид Симон 7 0
Сливка Выкинтас 5 0
Цилулис Сотирис 5 0
Нуньес Кристофер 5 0
Горанов Иван 3 1
Цандарис Фанис 4 0
Корнезос Гиоргос 4 0
Станко Калеб 1 1
Адежо Даниэл 2 0
Асковски Стефан 2 0
Боакье Ричмонд 0 1
Пападопулос Кирьякос 1 0
Вассилакакис Тодорис 1 0
Шаранов Боян 1 0
Сарамантас Гиоргос 1 0
Цукалос Николаос 1 0
Гаравелис Атанасиос 1 0
Марментини Густаво 1 0
Вергос Николаос 1 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 1 0
Jeison Medina 1 0
Романич Лазар 1 0
Мартинес Рубен II 1 0
Абанда Леруа 1 0
Левадиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Пауло II 5 1
Panagiotis Vichos 5 1
Бельмонт Антони 6 0
Цимопулос Темистоклис 4 1
Gonzalo Paz 5 0
Georgios Nikas 5 0
Stavros Panagiotou 5 0
Вракас Георгиос 5 0
Константинидис Димитрис 4 0
Мехия Альфредо 4 0
Konstantinos Doumtsios 4 0
Stephen Kwabena 3 0
Triantafyllos Tsapras 3 0
Шкварка Михал 2 0
Граф Давид 2 0
Моутинью Тьерри 2 0
Янниотас Яннис 2 0
Маркович Матей 2 0
Сахпекидис Филип 2 0
Panagiotis Simelidis 2 0
Дабо Абдулайе 2 0
Panagiotis Liagas 2 0
Сако Бакари 1 0
Еремеефф Александер 1 0
Баханак Патрик 1 0

Результаты матчей

Ламия
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Левадиакос
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

8
7
Ламия
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Левадиакос
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (8)
50% (8)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

19
10

Волевые поражения

7
10
Ламия
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
Левадиакос
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
58% (18)
29% (9)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

20
10

Волевые поражения

15
17

Голы по времени матча

Забито

14
8
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
21 Не забивали 25
4
29%
2
25%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
3
38%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
3
21%
1
13%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Пропущено

23
28
13 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
17%
6
21%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
6
26%
6
21%
31-45
3
13%
3
11%
46-60
4
17%
8
29%
61-75
3
13%
5
18%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
24 Не забивали 22
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
3
33%
1
9%
61-75
1
11%
3
27%
76-90

Пропущено

24
18
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
8%
0
0%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
6
25%
3
17%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
1
4%
8
44%
61-75
7
29%
29%
3
17%
76-90

Забито

23
19
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 9
14 Не забивали 16
5
22%
2
11%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
3
13%
5
26%
31-45
3
13%
5
26%
46-60
6
26%
2
11%
61-75
2
9%
3
16%
76-90

Пропущено

47
46
25 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 24
6
13%
6
13%
1-15
7
15%
2
4%
16-30
12
26%
9
20%
31-45
7
15%
5
11%
46-60
5
11%
16
35%
61-75
10
21%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Астерас - Ламия 0:0 Ламия - Атромитос 1:0 ПАОК - Ламия 1:1 ОФИ - Ламия 4:1
Панетоликос - Ламия 1:3 Ламия - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Ламия 1:1 Ламия - ПАОК 1:5 Ламия - Арис Салоники 2:1 Волос - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 0:3 Ламия - ОФИ 1:4 Панатинаикос - Ламия 2:0 Ламия - Ионикос 0:2 Ламия - Аполлон Паралимни 4:2 Левадиакос - Ламия 0:0 Аполлон Паралимни - Ламия 1:2 Ламия - Атромитос 1:1 Каллитея - Ламия 1:2 Ламия - ПАОК 0:3
Левадиакос
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Панетоликос - Левадиакос 2:2 Левадиакос - Ионикос 2:2 Астерас - Левадиакос 0:1 Левадиакос - Атромитос 1:1
ОФИ - Левадиакос 1:1 Левадиакос - ОФИ 2:0 Олимпиакос - Левадиакос 6:0 Левадиакос - Панетоликос 0:0 Атромитос - Левадиакос 1:0 АЕК - Левадиакос 3:0 Левадиакос - Волос 0:3 ПАОК - Левадиакос 3:2 Левадиакос - Ламия 0:0 Астерас - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 1:0 Левадиакос - ПАС Янина 1:3 Левадиакос - Панатинаикос 0:1 Левадиакос - Ионикос 1:0 Левадиакос - Арис Салоники 1:1 Левадиакос - Арис Салоники 1:2

Результаты матчей

Ламия
Левадиакос

Точный счет

0:3
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%

Точный счет

0:0
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 63%
1
5 раз 31%
3
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
0:0
5 раз 16%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
16 раз 52%
1
11 раз 35%
2
3 раза 10%
3
1 раз 3%
0
15 раз 48%
1
11 раз 35%
2
5 раз 16%

Тоталы голов в матче

Ламия
Левадиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
9
6
3
12
1.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
10
0.5
Больше Меньше
7
9
1
15
1.5
2
14
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
16
0.5
Больше Меньше
16
15
4
27
1.5
5
26
1
30
2.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 34 24 5 5 63 - 16 77
2.
Панатинаикос
 34 23 8 3 46 - 14 77
3.
Олимпиакос
 34 19 10 5 68 - 24 67
4.
ПАОК
 34 18 10 6 55 - 31 64
5.
Арис Салоники
 34 15 5 14 53 - 38 50
6.
Волос
 34 11 7 16 35 - 60 40

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 0:1 32 9 10 13 33 - 40 37
2.
Атромитос
 0:0 32 8 11 13 31 - 35 35
3.
Панетоликос
 0:0 32 7 10 15 32 - 49 31
4.
ПАС Янина
 0:0 32 6 13 13 29 - 47 31
5.
Астерас
 0:0 32 5 16 11 22 - 34 31
6.
Ионикос
 1:0 32 7 7 18 21 - 47 28
7.
Ламия
 0:0 32 5 13 14 20 - 50 28
8.
Левадиакос
 0:0 32 4 13 15 21 - 44 25

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 17 13 2 2 36 - 7 41
2.
Панатинаикос
 17 11 5 1 22 - 7 38
3.
Олимпиакос
 17 11 4 2 42 - 12 37
4.
ПАОК
 17 11 3 3 32 - 14 36
5.
Арис Салоники
 17 11 2 4 33 - 15 35
6.
Волос
 17 5 2 10 17 - 34 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атромитос
 0:0 17 6 7 4 18 - 14 25
2.
Астерас
 0:0 16 5 9 2 14 - 9 24
3.
ПАС Янина
 0:0 16 4 7 5 16 - 22 19
4.
Ламия
 0:0 16 4 5 7 12 - 25 17
5.
Левадиакос
 0:0 15 3 7 5 12 - 17 16
6.
ОФИ
 0:1 17 3 6 8 12 - 21 15
7.
Ионикос
 1:0 15 3 5 7 10 - 20 14
8.
Панетоликос
 0:0 16 3 5 8 13 - 23 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 17 12 3 2 24 - 7 39
2.
АЕК
 17 11 3 3 27 - 9 36
3.
Олимпиакос
 17 8 6 3 26 - 12 30
4.
ПАОК
 17 7 7 3 23 - 17 28
5.
Волос
 17 6 5 6 18 - 26 23
6.
Арис Салоники
 17 4 3 10 20 - 23 15

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 0:1 15 6 4 5 21 - 19 22
2.
Панетоликос
 0:0 16 4 5 7 19 - 26 17
3.
Ионикос
 1:0 17 4 2 11 11 - 27 14
4.
ПАС Янина
 0:0 16 2 6 8 13 - 25 12
5.
Ламия
 0:0 16 1 8 7 8 - 25 11
6.
Атромитос
 0:0 15 2 4 9 13 - 21 10
7.
Левадиакос
 0:0 17 1 6 10 9 - 27 9
8.
Астерас
 0:0 16 0 7 9 8 - 25 7

Топ бомбардиров
Олимпиакос Бакамбу Седрик 18 (2)
АЕК Гарсия Леви 14 (4)
Панетоликос Карелис Никос 13 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 11 (4)
Панатинаикос Шпорар Андраж 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ионикос Ромао Алаиксис 1 9
ОФИ Ларссон Эрик 1 9
Ионикос Валерианос Йоргос 1 9
Панатинаикос Курбелис Димитрис 1 9
Панетоликос Младен Себастьян 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
Левадиакос
3.15
3.24
4.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ламия 0:0 Левадиакос онлайн

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Ламия
Левадиакос
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